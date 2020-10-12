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Новости Взяточники
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Чиновник таможенного поста "Киев-юго-западный" задержан на взятке 1,5 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

Чиновник таможенного поста

Правоохранители задержали на взятке начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов "Киев-юго-западный" Гостаможслужбы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник Гостаможслужбы требовал 1 500 долларов за несоздание искусственных препятствий при растаможивании грузов из Китайской Народной Республики.

12 октября таможенника задержали после получения им второй части взятки в сумме 1 200 долларов.

Чиновник таможенного поста Киев-юго-западный задержан на взятке 1,5 тыс. долл., - ГБР 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чиновники таможни на Ривненщине за взятку растаможивали автомобили, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), отстранении его от занимаемой должности и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также смотрите: На Львовской таможне разоблачена схема уклонения от пошлин на 17 млн грн при импорте грузовиков, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6195) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) таможня (1962) ГБР (3076)


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Топ комментарии
+4
Когда уже руки отрубленные увидим?
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12.10.2020 19:38 Ответить
+2
стільчиками брав, чи готівкою?
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12.10.2020 19:41 Ответить
+1
Еду с Поляндии в Украину -- там автобан соорудили -- чудо-юдо! -- подъезжаю -- очередина 5 км. Слева, на зелёный давка... ...а справа никого -- я тудой -- на красный коридор...
...все там сильно удивлялись, шо мне скрывать нечего и на хабари денёг нету -- принципиально! ...*)
От, всех бы, хто слева, посадить бы скопом не глядя... -- так останется Украина без своих лучших представителей...
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12.10.2020 19:44 Ответить
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Когда уже руки отрубленные увидим?
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12.10.2020 19:38 Ответить
Никогда.
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12.10.2020 19:55 Ответить
одного жлобка прибрали, іншого поставлять
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12.10.2020 21:00 Ответить
стільчиками брав, чи готівкою?
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12.10.2020 19:41 Ответить
які гарнюні дитячи стульчики...
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12.10.2020 19:42 Ответить
Еду с Поляндии в Украину -- там автобан соорудили -- чудо-юдо! -- подъезжаю -- очередина 5 км. Слева, на зелёный давка... ...а справа никого -- я тудой -- на красный коридор...
...все там сильно удивлялись, шо мне скрывать нечего и на хабари денёг нету -- принципиально! ...*)
От, всех бы, хто слева, посадить бы скопом не глядя... -- так останется Украина без своих лучших представителей...
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12.10.2020 19:44 Ответить
Какой позор! Киевский таможеник и какие-то жалкие полторы штуки баксов. О времена, о нравы...
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12.10.2020 19:53 Ответить
Зажлобился для всех брать, думал закрысить....а оно вот так вот вышло....
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12.10.2020 20:00 Ответить
да вы проверьте как они живут и их родственники
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12.10.2020 19:57 Ответить
Тех, кого до него приняли, в худшем случае отстранены...Тот что с одеялом катался, уже восстановился по решению суда, так нескладуха вышла, орган ликвидировали почти....а вы говорите....павлины...
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12.10.2020 19:58 Ответить
Сама влада це і є корупція, тих хто не бере і не пхає наверх тих швиденько звільняють і замінюють пластиліном, який, і бере, і ділиться, і всіх влаштовує. Розвалили олігархо-тварини митницю, яка була на рівні кращих європейських і тепер після ходіння по кругу люстрацій прийшли до митниці зразка а ля де Кучма.
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12.10.2020 20:09 Ответить
А что с люстрацией не так?....Вы декларации этих восстановленных смотрели?...Спэциалистов...
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12.10.2020 22:25 Ответить
А все не так. Люстрация в посткоммунистических странах Восточной Европы оказалась связана в первую очередь с выявлением тех, кто сотрудничал со спецслужбами, и последующим запретом для них занимать определенные должности (как правило, на государственной службе). При этом массово увольнять исполнителей - тех, например, кто работал в полиции или пограничной службе - не стали ни в одной из стран бывшего Восточного блока. Принятые люстрационные законы (Чехословакия, Латвия и Литва 1991, Болгария 1992, Венгрия 1994, Албания и Эстония 1995, Польша 1997, Сербия 2003) отличаются по содержанию - к примеру, в Чехии люстрация затронула сотрудников государственных медиа, а в Болгарии - профессорский состав университетов.
А то что сделали в Украине это заказ на "убийство" государственных кадров для обеспечивания внешнего управления профанами. Конкретно Вы понимаете люстрацию раскулачиванием воров, тогда где работа по устранению 17 олигархов которые грабежом и убийствами сколотили состояния? Перед их преступлениями все другие это как возня в детской песочнице. Но они не интересны внешним управленцам, а вот разрушить структуру назависимости госсударства тут совсем другой интерес. Но я не удивлен, в стране где 23 процента олигофренов им и не такое можно подбрасывать меняя понятия и запудривая мозги. .
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13.10.2020 07:09 Ответить
А конфіскація?
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12.10.2020 22:29 Ответить
 
 