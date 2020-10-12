Чиновник таможенного поста "Киев-юго-западный" задержан на взятке 1,5 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов "Киев-юго-западный" Гостаможслужбы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник Гостаможслужбы требовал 1 500 долларов за несоздание искусственных препятствий при растаможивании грузов из Китайской Народной Республики.

12 октября таможенника задержали после получения им второй части взятки в сумме 1 200 долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чиновники таможни на Ривненщине за взятку растаможивали автомобили, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), отстранении его от занимаемой должности и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также смотрите: На Львовской таможне разоблачена схема уклонения от пошлин на 17 млн грн при импорте грузовиков, - прокуратура. ФОТОрепортаж