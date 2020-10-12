Чиновник таможенного поста "Киев-юго-западный" задержан на взятке 1,5 тыс. долл., - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов "Киев-юго-западный" Гостаможслужбы Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, чиновник Гостаможслужбы требовал 1 500 долларов за несоздание искусственных препятствий при растаможивании грузов из Китайской Народной Республики.
12 октября таможенника задержали после получения им второй части взятки в сумме 1 200 долларов.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), отстранении его от занимаемой должности и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
В случае доказательства вины взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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...все там сильно удивлялись, шо мне скрывать нечего и на хабари денёг нету -- принципиально! ...*)
От, всех бы, хто слева, посадить бы скопом не глядя... -- так останется Украина без своих лучших представителей...
А то что сделали в Украине это заказ на "убийство" государственных кадров для обеспечивания внешнего управления профанами. Конкретно Вы понимаете люстрацию раскулачиванием воров, тогда где работа по устранению 17 олигархов которые грабежом и убийствами сколотили состояния? Перед их преступлениями все другие это как возня в детской песочнице. Но они не интересны внешним управленцам, а вот разрушить структуру назависимости госсударства тут совсем другой интерес. Но я не удивлен, в стране где 23 процента олигофренов им и не такое можно подбрасывать меняя понятия и запудривая мозги. .