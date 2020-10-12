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Новости Языковой вопрос
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Это ответ на вопрос, какой язык нуждается в защите, - языковой омбудсмен Креминь о буллинге ученицы за общение на украинском в школе Одессы

Это ответ на вопрос, какой язык нуждается в защите, - языковой омбудсмен Креминь о буллинге ученицы за общение на украинском в школе Одессы

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь требует от Министерства образования и науки Украины провести разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, чтобы предупредить и не допустить случаев ущемления соискателей образования по языковому признаку.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении языкового омбудсмена.

"Ужасный инцидент, который произошел в гимназии №4 города Одесса, где учительница позволила себе недопустимое поведение с ребенком из-за украинского языка - это ответ на вопрос, какой на самом деле язык пытаются притеснять, и какой нуждается в государственной защите в Украине", - отмечаетися в тексте.

В связи с чем, уполномоченный по защите госязыка заявляет, что подобные учителя, воспитатели или методисты, которые все еще позволяют себе так обращаться с детьми, не имеют никакого права занимать такие должности.

"Обращаюсь к Министерству образования и науки Украины с требованием провести соответствующую разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, чтобы предупредить и не допустить подобных случаев ущемления соискателей образования. Считаю, что любые проявления дискриминации человека, в том числе по языковому признаку, должны быть наказаны. Спасибо департаменту образования и науки Одесского горсовета и директору школы за оперативную реакцию - увольнение учителя", - добавил Креминь.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 12 октября появилась информация о том, что учительница унижала ученицу пятого класса, кричала на нее и довела до слез из-за того, что та разговаривает на украинском языке.

Автор: 

Одесса (7960) язык (3780) учитель (498) буллинг (68) Креминь Тарас (136)


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Топ комментарии
+50
Тепер учітєльніца на мертведчуківських каналах буде слізно гудносити про біндер які її ущємляют в ізикє
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12.10.2020 20:00 Ответить
+41
А скільки ще таких ватних кур по всій країні...
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12.10.2020 20:05 Ответить
+28
во курица попала....
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12.10.2020 20:01 Ответить
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Так має бути з кожним, хто пригнічує українську мову.Було б не погано ще рило набити цій кацапкі.
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12.10.2020 22:39 Ответить
Как правильно он сказал !!!
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12.10.2020 23:16 Ответить
Одна дура это не показатель. Выгнать её с работы и забыть. А вот сколько раз и всячески унижали и унижают русскоязычных сограждан, и на ТВ каналах, и в комментариях, и всякие ницои, и школы позакрывали, и даже аннотации к лекарствам только на украинском, ...это нормально? В стране где для миллионов родной язык - русский!?!! Дикари!
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13.10.2020 08:58 Ответить
Сколько лет Вы живете в Украине?
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13.10.2020 09:23 Ответить
Много, ещё с тех многих лет, когда русский был государственным!
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13.10.2020 12:06 Ответить
Я и мои братья как минимум четвертое поколение одесситов, раньше просто не знаем, а наши дети- пятое поколение! Ишо? А когда о откуда понаехали диктаторы вышиванковые?!
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13.10.2020 12:18 Ответить
В сельской местности, где живет действительно местное население, говорят на украинском языке. А понаехавшие в города даже 150 лет назад - пришлые.
Жить десятилетиями в стране и не понимать ее язык, да еще и близкий, а не какой-то китайский, это позорно. Гордиться нечем.
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13.10.2020 12:25 Ответить
Ты глупая или идиотка? Что значит "не понимать"???? Понимаю и даже более, читаю, говорю, знаю стихи и песни, это заслуга советской школы, но не считаю нужным заставлять себя говорить на нем и, тем более, думать. Это не родной мне язык, понятно? Вылазь из танка!
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13.10.2020 14:24 Ответить
Женщина, меньше нервов.
Кто вас заставляет говорить и думать на украинском языке?

"Понимаю и даже более, читаю, говорю..."

Что при таких навыках мешает прочитать и понять инструкцию на украинском языке?
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13.10.2020 14:28 Ответить
А что мешает напечатать на русском? Почему я должна ломать голову? Это не родной мой язык! Я не эмигрантка, это моя страна, моя Родина, где был государственным русский. Теперь по чьей-то прихоти только украинский, на каком основании?! Это безобразие.
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13.10.2020 14:41 Ответить
В россии на скольких языках печатают инструкции?
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13.10.2020 14:45 Ответить
Для начала назовите территорию в России где компактно проживают миллионы украиноязычных граждан России.
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13.10.2020 16:00 Ответить
Почему обязательно украиноязычные? Там ущемляются права исконного народа, татарского.

https://prokazan.ru/news/view/120927/
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13.10.2020 16:06 Ответить
И у вас есть доступ к интернету и инструкциям на любом языке. Мне даже удобнее читать с экрана, чем с бумажки.
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13.10.2020 14:46 Ответить
Думать на каком-либо язьіке, примерно тоже, что читать "про себя" артикулируя губами и проговаривая слова. Нормальньіе люди мьіслят образно, а не на язьіке. Может вам все-таки русскоязьічная челюсть или лишняя хромосома мешают?
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13.10.2020 15:16 Ответить
Бугага, про лекарства особенно поржал, бугога!

А неча жрать што попало, принимайте только то, что врач назначил. Рас уж мозгов нет тырнета нет и челюсть русскоязічная.
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13.10.2020 09:46 Ответить
Это ты жрешь что попало, не читая что пишет производитель, это ты не имеешь мозгов! Ты тупое животное!
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13.10.2020 18:20 Ответить
Вам не кажется странным, защита государственного языка?
В Британии английский. Странно бы увидеть у них закон, защищающий английский язык.
Какой государственный язык защищают в Швейцарии?
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13.10.2020 09:51 Ответить
Какой государственный язык защищают в Швейцарии?

Тепловоз, посмотри для начала, сколько в Швейцарии государственных языков, а потом умняки дави. И кстати, не плохо живут бэз унитарности.
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13.10.2020 13:32 Ответить
В США взагалі немає в законодавстві поняття - державна мова. Але якщо будеш втюхувати який іспанський працюючи в фірмі підеш своїм язіком підмітати. Там так склалось історично. Хоча в США зібрання народів всього світу і навіть питання не піднімають про другий іспанський (цих найбільше).
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13.10.2020 13:47 Ответить
1) Учись понимать, что прочитал, хотя бы ники.
В Швейцарии я был раз 15, и знаю не по наслышке или гуле как они не парятся, кто на каком языке говорит. Даже немецкоговорящий город терпели мой английский в перемешку с русским. И ни одного косого взгляда! США ведь тоже федерация-конфедерация.
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13.10.2020 14:11 Ответить
Поки тваи брать'я гаварящіє не повзли через Донбас защіщать, ніхто не парився й в Україні.
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15.10.2020 12:45 Ответить
Т.е. никогда в Украине языковый вопрос не был проблемным?
Почему тогда до сих пор не провели референдум по гос языкам? И закрыли бы этот вопрос еще в 90-х.
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15.10.2020 13:42 Ответить
В Криму і на Донеччіні вже провели.
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15.10.2020 21:38 Ответить
русокретино, смени ник, не позорь имя композитора
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13.10.2020 15:25 Ответить
А попробував би ти там спілкуватись десь на роботі іншою мовою окрім англійської. Хоча, діалектів там багато і досить сильно відрізняються.
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13.10.2020 13:49 Ответить
Когда Вы в последний раз там были? 15% граждан Великобритании, проживающих в Лондоне не умеют читать/писать по английски. 8% не знают английского вообще.
К слову, Великобритания создавалась по языковому принципу.
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13.10.2020 14:15 Ответить
"8% не знают английского вообще." - єто их проблема, так же как и невозможность устроиться на вьісокооплачиваемую работу, не говоря уж о госслужбе.
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13.10.2020 15:22 Ответить
С госслужбой 100%! Но это меньше 10% населения.
С остальным 50х50. В районах с компактным проживанием, запросто.
А Вы не задумывались, что у нас, в Украине как минимум 60% не могут устроиться на высокооплачиваемую работу.
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13.10.2020 15:36 Ответить
"60% не могут устроиться на высокооплачиваемую работу." ці 60 % не мають відповідної кваліфікації. Навіть після ВНЗ де "навчались" за оплату по принципу - скачав з інтернет, здав, забув. Про таких "спеців" часто розповідають старі спеціалісти на підприємствах.
Що до язика, так і в Україні в кожному місті "свой русскій". Наприклад вихідці з Донеччини, самі зізнаються, що з ихнега русскава смеются в Маскве. В той же час пітерці сміються з маскавскаго русскаго.
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13.10.2020 16:54 Ответить
Кто сказал, что в Лондоне у незнающих английского, достаточно квалификации. А у высококлассного специалиста всегда есть достойная работа, независимо от знания языка.
Язык даже у всех свой украинский. Я год жил в Долине, Ивано-Франковской области ...
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15.10.2020 09:27 Ответить
"С нашего русского в Москве смеются" - жителька Донецька...
З русскава маскавскага сміються в Пітері. І пітерці вважають масквачей селюками, а масква - аул!
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15.10.2020 12:43 Ответить
В большинстве стран не заморачиваются насчет языков и суржиков. Это если хотеть найти "общий язык". Если искать чем принизить человека или почему не сделать дело ...
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16.10.2020 10:04 Ответить
Всі апологети усскага міра, жопоблок і подібні, як раз і зайняті тим що принижують. Якщо послухаєте виступ жопоблоківців, то вони знають кому і щоговорити. Як державні чиновники (депутат є державним чиновником) віщують українською, а до російськомовних, а в Україні таких переважна більшість (незважаючи що добре можуть спілкуватись українською) звертаються російською. Цим вони красномовно віщують - рябята, вьі умственно отстальіе и не можите понимать язьік страньі проживания!

Красномовним підтвердженням цього є випадок, що стався в Бахмуті (Артемівськ). Ми інколи з місця дислокації (в полях) приїзжали в Бахмут і там спілкувались російською з таксистами, продавцями і т.д. А між собою, як практично вся Україна, на суржику. Так один таксист не витримав і сказав - ви що думаєте, що м розумововідсталі і не розуміємо українську?!!! Розмовляйте так як говорите між собою!!!
Гадаю, коментарі до цього випадку зайві.
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17.10.2020 18:26 Ответить
Одна дура это не показатель. Выгнать её с работы и забыть. А вот сколько раз и всячески унижали и унижают русскоязычных сограждан, и на ТВ каналах, и в комментариях, и всякие ницои, и школы позакрывали, и даже аннотации к лекарствам только на украинском, ...это нормально? В стране где для миллионов родной язык - русский?! Дикари и нелюди!
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13.10.2020 11:47 Ответить
Просто пиши, ненавижу Українців генетическим страхом ! Остальная писанина бредятина столбовой дворянки ,а вишенка на пироге абсурда у вас кацапов инструкция к лекарствам .
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13.10.2020 15:28 Ответить
и к туалетной бумаге
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13.10.2020 15:30 Ответить
+ вторая вишенка - мысли на языке. Прям так и вижу, в головах у таких грамотеев усиленно ворочается огромные языки ядовито-триколорной раскраски сопровождая мыслительные процессы.
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13.10.2020 15:38 Ответить
На мой взгляд, самьіе настоящие дикари такие представители расеянскоязьічной национальность как тьі, на генетическом уровне неспособньіе к изучению язііков.
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13.10.2020 15:29 Ответить
Це відповідь на питання, яка мова потребує захисту, - мовний омбудсмен Кремінь про булінг учениці за спілкування українською у школі Одеси - Цензор.НЕТ 5902
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13.10.2020 13:28 Ответить
Короче дрова. Опять только яд, оскорбления, хамство. Идите вы все лесом, плевать я на вас хотела. Раскладывайте страну дальше, делите украинцев по языковому признаку на правильных и неправильных, доделились уже кое-где...
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13.10.2020 15:55 Ответить
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