Это ответ на вопрос, какой язык нуждается в защите, - языковой омбудсмен Креминь о буллинге ученицы за общение на украинском в школе Одессы

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь требует от Министерства образования и науки Украины провести разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, чтобы предупредить и не допустить случаев ущемления соискателей образования по языковому признаку.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении языкового омбудсмена.

"Ужасный инцидент, который произошел в гимназии №4 города Одесса, где учительница позволила себе недопустимое поведение с ребенком из-за украинского языка - это ответ на вопрос, какой на самом деле язык пытаются притеснять, и какой нуждается в государственной защите в Украине", - отмечаетися в тексте.

В связи с чем, уполномоченный по защите госязыка заявляет, что подобные учителя, воспитатели или методисты, которые все еще позволяют себе так обращаться с детьми, не имеют никакого права занимать такие должности.

"Обращаюсь к Министерству образования и науки Украины с требованием провести соответствующую разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, чтобы предупредить и не допустить подобных случаев ущемления соискателей образования. Считаю, что любые проявления дискриминации человека, в том числе по языковому признаку, должны быть наказаны. Спасибо департаменту образования и науки Одесского горсовета и директору школы за оперативную реакцию - увольнение учителя", - добавил Креминь.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 12 октября появилась информация о том, что учительница унижала ученицу пятого класса, кричала на нее и довела до слез из-за того, что та разговаривает на украинском языке.