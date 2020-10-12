Это ответ на вопрос, какой язык нуждается в защите, - языковой омбудсмен Креминь о буллинге ученицы за общение на украинском в школе Одессы
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь требует от Министерства образования и науки Украины провести разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, чтобы предупредить и не допустить случаев ущемления соискателей образования по языковому признаку.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении языкового омбудсмена.
"Ужасный инцидент, который произошел в гимназии №4 города Одесса, где учительница позволила себе недопустимое поведение с ребенком из-за украинского языка - это ответ на вопрос, какой на самом деле язык пытаются притеснять, и какой нуждается в государственной защите в Украине", - отмечаетися в тексте.
В связи с чем, уполномоченный по защите госязыка заявляет, что подобные учителя, воспитатели или методисты, которые все еще позволяют себе так обращаться с детьми, не имеют никакого права занимать такие должности.
"Обращаюсь к Министерству образования и науки Украины с требованием провести соответствующую разъяснительную работу со всеми учебными заведениями, чтобы предупредить и не допустить подобных случаев ущемления соискателей образования. Считаю, что любые проявления дискриминации человека, в том числе по языковому признаку, должны быть наказаны. Спасибо департаменту образования и науки Одесского горсовета и директору школы за оперативную реакцию - увольнение учителя", - добавил Креминь.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 12 октября появилась информация о том, что учительница унижала ученицу пятого класса, кричала на нее и довела до слез из-за того, что та разговаривает на украинском языке.
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Жить десятилетиями в стране и не понимать ее язык, да еще и близкий, а не какой-то китайский, это позорно. Гордиться нечем.
Кто вас заставляет говорить и думать на украинском языке?
"Понимаю и даже более, читаю, говорю..."
Что при таких навыках мешает прочитать и понять инструкцию на украинском языке?
https://prokazan.ru/news/view/120927/
А неча жрать што попало, принимайте только то, что врач назначил. Рас уж мозгов нет тырнета нет и челюсть русскоязічная.
В Британии английский. Странно бы увидеть у них закон, защищающий английский язык.
Какой государственный язык защищают в Швейцарии?
Тепловоз, посмотри для начала, сколько в Швейцарии государственных языков, а потом умняки дави. И кстати, не плохо живут бэз унитарности.
В Швейцарии я был раз 15, и знаю не по наслышке или гуле как они не парятся, кто на каком языке говорит. Даже немецкоговорящий город терпели мой английский в перемешку с русским. И ни одного косого взгляда! США ведь тоже федерация-конфедерация.
Почему тогда до сих пор не провели референдум по гос языкам? И закрыли бы этот вопрос еще в 90-х.
К слову, Великобритания создавалась по языковому принципу.
С остальным 50х50. В районах с компактным проживанием, запросто.
А Вы не задумывались, что у нас, в Украине как минимум 60% не могут устроиться на высокооплачиваемую работу.
Що до язика, так і в Україні в кожному місті "свой русскій". Наприклад вихідці з Донеччини, самі зізнаються, що з ихнега русскава смеются в Маскве. В той же час пітерці сміються з маскавскаго русскаго.
Язык даже у всех свой украинский. Я год жил в Долине, Ивано-Франковской области ...
З русскава маскавскага сміються в Пітері. І пітерці вважають масквачей селюками, а масква - аул!
Красномовним підтвердженням цього є випадок, що стався в Бахмуті (Артемівськ). Ми інколи з місця дислокації (в полях) приїзжали в Бахмут і там спілкувались російською з таксистами, продавцями і т.д. А між собою, як практично вся Україна, на суржику. Так один таксист не витримав і сказав - ви що думаєте, що м розумововідсталі і не розуміємо українську?!!! Розмовляйте так як говорите між собою!!!
Гадаю, коментарі до цього випадку зайві.