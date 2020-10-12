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Новости Агрессия России против Украины
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В учениях ОДКБ в Беларуси участвуют 140 российских военнослужащих и 40 единиц техники

В учениях ОДКБ в Беларуси участвуют 140 российских военнослужащих и 40 единиц техники

В Беларуси в понедельник, 12 октября, начались командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2020".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Миротворцы ОДКБ отрабатывают совместную операцию в Восточно-Европейском регионе", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, отметив, что в маневрах задействовано более 900 человек и свыше 120 единиц техники.

От России в учениях участвуют более 140 военнослужащих Центрального военного округа, около 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а также специальные машины связи, радиационной и химической разведки и инженерная техника дистанционного разминирования.

Начальник Генштаба - первый заместитель министра обороны Беларуси Александр Вольфович сказал, что учения пройдут в два этапа. "Будут отработаны вопросы организации, подготовки и проведения миротворческой операции в одном из регионов коллективной безопасности. Учения станут мероприятием стратегического сдерживания в рамках той непростой обстановки, которая складывается в мире и, в частности, на территории постсоветских стран", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларусь на учения прибыли военные 76-й ДШД России, которая участвовала в агрессии против Украины, - InformNapalm

"Это то, что сейчас происходит между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, где гибнут сотни людей, разрушаются объекты инфраструктуры. Непростой остается обстановка в Украине, Кыргызстане, да и у нас в стране", - пояснил Вольфович.

Напоминем, в сентябре 2020 г. на территории Беларуси прошли российско-белорусские военные учения "Славянское братство - 2020", на которые Россия направила более 900 военнослужащих - три батальонных тактических группы из трех дивизий ВДВ - Псковской, Тульской и Ивановской.

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Автор: 

армия РФ (19899) Беларусь (7937) ОДКБ (131) военные учения (3466)


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Топ комментарии
+3
нєрушимоє ********-2020
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12.10.2020 21:30 Ответить
+1
У навчаннях ОДКБ у Білорусі беруть участь 140 російських військовослужбовців і 40 одиниць техніки - Цензор.НЕТ 5367
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12.10.2020 21:06 Ответить
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Типа "Ми вам покажем кузькину мать"?
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12.10.2020 20:09 Ответить
Мясо.
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12.10.2020 20:14 Ответить
Луку полюбэ скоро скинут...

-- так я себе подозреваю, шо об нём ещё будут пожалеть, как за Леонидом Ильичом и тем же Петром Алексеевичем... -- хны-хны...*(
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12.10.2020 20:31 Ответить
Кстати, а как там ОДКБ в Армении, уже - фсьо?
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12.10.2020 21:05 Ответить
У навчаннях ОДКБ у Білорусі беруть участь 140 російських військовослужбовців і 40 одиниць техніки - Цензор.НЕТ 5367
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12.10.2020 21:06 Ответить
Ну то побажаємо їм: хай вояки там отруяться білоруськой жрачкою, а їх їржава техніка розтрощиться вщент
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12.10.2020 21:27 Ответить
А что не так с едой в РБ ?
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12.10.2020 22:17 Ответить
Як вони пельмені з костями роблять, то там точно щось не те, я от купив здуру пару пачок, всі казали "такі хороші", та зуба майже не зламав, бо до таких жартів не звичний, наплював штук з десять ошметків кісточок - то що це, добра їжа? Викинув ті пельмені у смітник нах і більше нічого білоруського куплять не буду, навчаний
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12.10.2020 23:49 Ответить
нєрушимоє ********-2020
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12.10.2020 21:30 Ответить
деза
ихтамнетов тучи тучные как мух в навозной куче
а омоновцы натаскиваются на чужих, чтоб своих хабаровчан привычнее лупить
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13.10.2020 00:43 Ответить
 
 