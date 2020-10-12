В учениях ОДКБ в Беларуси участвуют 140 российских военнослужащих и 40 единиц техники

В Беларуси в понедельник, 12 октября, начались командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2020".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Миротворцы ОДКБ отрабатывают совместную операцию в Восточно-Европейском регионе", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, отметив, что в маневрах задействовано более 900 человек и свыше 120 единиц техники.

От России в учениях участвуют более 140 военнослужащих Центрального военного округа, около 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а также специальные машины связи, радиационной и химической разведки и инженерная техника дистанционного разминирования.

Начальник Генштаба - первый заместитель министра обороны Беларуси Александр Вольфович сказал, что учения пройдут в два этапа. "Будут отработаны вопросы организации, подготовки и проведения миротворческой операции в одном из регионов коллективной безопасности. Учения станут мероприятием стратегического сдерживания в рамках той непростой обстановки, которая складывается в мире и, в частности, на территории постсоветских стран", - указал он.

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"Это то, что сейчас происходит между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, где гибнут сотни людей, разрушаются объекты инфраструктуры. Непростой остается обстановка в Украине, Кыргызстане, да и у нас в стране", - пояснил Вольфович.

Напоминем, в сентябре 2020 г. на территории Беларуси прошли российско-белорусские военные учения "Славянское братство - 2020", на которые Россия направила более 900 военнослужащих - три батальонных тактических группы из трех дивизий ВДВ - Псковской, Тульской и Ивановской.

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