Шмыгаль предложил Дуде расширить формат Люблинского треугольника - чтобы там участвовали не только президенты, но и премьеры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Президенту Польши Анджею Дуде расширить формат "Люблинского треугольника" возможностью встреч глав правительств Украины, Польши и Литвы.

Как Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорилось во время встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Президента Республики Польша Анджея Дуды.

Во время встречи Шмыгаль отметил важность вновь созданного "Люблинского треугольника" и предложил Президенту Польши расширить его формат. "Предлагаю проработать возможность встречи глав правительств Украины, Польши и Литвы. Мы начали развивать и усиливать "Люблинский треугольник" как новый формат трехстороннего сотрудничества", - отметил Премьер-министр.

Также во время встречи Шмыгаль поблагодарил Дуду за поддержку со стороны Польши в процессе привлечения Украины к проекту "Триморья". "Мы действительно заинтересованы, чтобы найти формулу и приобщиться к этому сотрудничеству. Для нас это один из важнейших международных приоритетов", - добавил премьер-министр.

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Шмыгаль и Дуда обсудили также вопросы транспортной инфраструктуры, в частности, реализацию проекта "Виа Карпатия", что даст толчок для развития западных областей Украины.

Премьер-министр отметил, что одним из приоритетов правительства на ближайшие годы является строительство концессионных автодорог. "В Украине активно действует проект Президента "Большая стройка". И концессионные автобаны - это следующий шаг программы. Уверен, со следующего года мы сможем совместно реализовать первый такой проект - это удлинение на территорию Украины трассы А4", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, в этом контексте важным развитие совместного транзитного потенциала, а именно увеличение квоты для украинских перевозчиков.

Шмыгаль заметил, что Украинская-польская межправительственная комиссия может стать площадкой для обработки этих вопросов и развития общего потенциала.

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При обсуждении вопросов энергетического сотрудничества Премьер-министр подчеркнул, что газотранспортная система Украины является неотъемлемой частью энергетической безопасности Европейского Союза, и Украина готова в дальнейшем использовать этот инструмент для обеспечения безопасности ЕС в контексте проекта "Северный поток-2".

Кроме того, Шмыгаль выразил надежду, что Украина и Польша продолжат плодотворное сотрудничество на таможне. Как отметил Премьер-министр, чрезвычайно успешно функционируют пункты пропуска, где осуществляется совместный контроль.

Также Шмыгаль поблагодарил Президента Республики Польша за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах и за неизменную позицию в вопросе санкционной политики ЕС против Российской Федерации.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина высоко ценит активное участие Польши в усилении военного потенциала нашего государства и в поддержке курса Украины к интеграции с Европейским Союзом и НАТО.

Со своей стороны Дуда подчеркнул, что Польша остается надежным партнером Украины и в дальнейшем всесторонне способствовать ее евроинтеграционным и евроатлантическим устремлениям.

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