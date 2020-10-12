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Великобритания поможет Украине построить современные базы ВМС на Черном и Азовском морях, - ОП

Великобритания поможет Украине построить современные базы ВМС на Черном и Азовском морях, - ОП

Меморандум с Великобританией о сотрудничестве в военной и военно-технической сфере будет способствовать созданию современных военно-морских баз с привлечением британских специалистов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. И подчеркну, что не британская военно-морская база будет размещена в Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов. Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. Должны отработать британский опыт, не повторять их ошибок. У нас другая ситуация, не такие военно-морские возможности, как у Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна - на Азовском", - сказал замглавы ОП.

Жовква сообщил, что обсуждались конкретные сроки, за которые такие базы могут быть построены. Кроме того, Президенту Зеленскому были представлены возможности британских компаний, которые могут такие базы построить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меморандум о сотрудничестве в военной сфере между Украиной и Великобританией на 1,25 млрд фунтов подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

"Все это сейчас будет предметом переговоров. Никаких количественных показателей, цифр нет в меморандуме. Есть цифра 1,25 млрд фунтов стерлингов - это тот кредитный объем, который может быть предоставлен британской стороной на строительство таких компонентов. В ближайшие месяцы будут идти интенсивные переговоры между Украиной, Великобританией и, не исключено, другими странами, которые являются нашими стратегическими партнерами", - уточнил он.

"Почему-то все обратили внимание на катера, что, безусловно, очень важно. Но здесь я бы говорил не столько о катерах как таковых, а о современном британском вооружении, которое могло бы быть поставлено на те военно-морские корабли и катера, которые уже есть в Украине. Украина имеет собственное производство таких судов, поставки из других стран, а в Британии есть высокоточное вооружение", - добавил Жовква.

Также читайте: Группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместную тренировку в Черном море. ФОТОрепортаж

Автор: 

Великобритания (5046) ВМС (1490) оборона (5252) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+15
отличные новости, супер. Ждем базы НАТО.
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12.10.2020 20:32 Ответить
+13
строительство двух баз ВМФ, это длительный процес с большим количеством инженерных, коммуникационных, компьютерных, ресурсных (электрика, вода, воздух, топливо, и тд), а также секретных задач.. и процес этот займет не менее 10 лет в целом..
следовательно, если британцы и американцы, ввязываются в этот длительный процес, значит они уверены, что после Зелёнского будет выбран президент, который продолжит курс на ЕС и НАТО, и продолжит строительство баз ВМФ..
это вселяет сдержанный оптимизм.. хмм..
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12.10.2020 20:51 Ответить
+11
Британия & Штаты Welcome!
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12.10.2020 20:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Главное не забыть построить военно морскую базу в городе Северодонецке Луганской области а то Киселев обидится.
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12.10.2020 20:32 Ответить
Там будет расположена американская военная база
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12.10.2020 20:36 Ответить
на Черном море скорей всего между Б-Днестровским и Измаилом да да подальше от Крыма и не важно чей Крым.. База на ЧМ должна быть равноудаленной но способной на оперативную реакцию...в Одессе база это простите нонсенс.и глупо нет корабельная группа должна быть там и все же сама база должна быть вне населенного пункта и торгового порта.. построить военный городок это не так сложно.. нельзя население делать заложником как это делает Путин в Крыму..с Севастополем и Донузлавом.. касаемо Азовского моря то база там да нужна но учитывая реализм и построенный мост.. проблема будет тут опять встанет вопрос об отдельном канале Черное море-азовское море над Крымом канал шириной 400-500 метров и глубиной до 20 метров самое оно и нужно наверное он канал будет шлюзового порядка пропуск судов для выравнивая уровней морей и избегания возможных перепадов уровня морей.....
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12.10.2020 21:57 Ответить
В сообщающихся сосудах уровень воды всегда одинаков.
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12.10.2020 22:20 Ответить
отличные новости, супер. Ждем базы НАТО.
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12.10.2020 20:32 Ответить
Британия & Штаты Welcome!
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12.10.2020 20:34 Ответить
А зачем это нужно? Я могу понять бесплатно получить базу НАТО, но в данном случае это же ещё один кредит. 1,25 млрд фунтов стерлингов... Это на закупку из Великобритании всяких ништяков и в кредит?
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12.10.2020 20:46 Ответить
Запросто, выясни для начала, чем отличается меморандум от договора или соглашения.
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12.10.2020 20:55 Ответить
При молодом Лукашенко от ЕС тоже такое можно было услышать за Беларусь
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12.10.2020 20:35 Ответить
Чую як рвуться сраки за парєбріком))
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12.10.2020 20:36 Ответить
звичайно
незабаром баканов перепродасть пінчуковіські іств, новий канал, стб медвечуку.
з дозволу сбу.
таке щастя могло статись лише за зелі.
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12.10.2020 20:38 Ответить
Ха-ха-ха!!!)))
При ком мертвечук накупил себе медиа, уже накупил, а не НАКУПИТ?
Вас даже не жалко, вы ничтожны, вас кинули, вас поставили в позу дзю, но вы трепыхаетесь, тем самым топите себя.
Удачи
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12.10.2020 21:17 Ответить
Франя жива, як виявилось. Лайкнула твій висєр та заробила тарєлку щєй.
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13.10.2020 00:14 Ответить
чергові казочки на ніч...
будєт способствовать, а можєт і нє будєт...как карта ляжет...
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12.10.2020 20:36 Ответить
Хорошее решение,но запоздало лет на 20.А то ******,типа Кравчука и Ющенка сейчас во весь голос советы раздают,а по сути именно президенты-ублюдки,развалившие и разграбившие Армию и Флот(да и всю страну в целом), и виновны в той ситуации,что сложилась
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12.10.2020 20:36 Ответить
ти закоханий в Кучму ?
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12.10.2020 20:56 Ответить
Ну тот хоть не верещал,что он патриот,а крал себе молча.А ты типа юморист?Тогда-в Квартал
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12.10.2020 21:02 Ответить
Квартал, как и олигархи, появился тоже при Кучме, в которого ты закоханый
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12.10.2020 21:08 Ответить
Ты бы в психиатра какого-нибудь закохався-возможно,в виду безграничной и чистой любви,он бы тебя спас
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12.10.2020 21:59 Ответить
тебя Кучма спас ?
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12.10.2020 22:17 Ответить
Ага.Из горящей хаты вынес.А тебе на рыжем пороблэно?
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12.10.2020 22:21 Ответить
Представляю, как будут плеваться британцы, когда поймут, что с этой зекомандой даже присесть на одном гектаре - ОШИБКА.
Опять все уйдет "на дороги" ... или мыши съедят(
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12.10.2020 20:37 Ответить
Знаешь,поражает позиция подобного быдла,как ты:вам бы,чтоб было,как можно хуже,лишь бы был повод поскулить.Что общего с патриотизмом имеет позиция "чем хуже,тем лучше"?Даже такую хорошую новость пытаетесь обосрать.Только не утруждайся писать о "зебилах" и тому подобном маразме.Во-первых:я не поклонник Зели,во-вторых:значимость события должна определяться важностью для страны,а не возможностью использования идиотских высказываний,основанных на ненависти к одному политику и желании лизать другому
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12.10.2020 22:07 Ответить
Америка и Британия никогда не дают помощь живыми деньгами. Они выделяют деньги своим фирмам, а Украине поставляют готовый продукт. Поэтому эти деньги нельзя украсть и пустить на другие цели.
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13.10.2020 01:20 Ответить
Правь Британия морями©!
Кацапи кучкуйтесь на Валдае
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12.10.2020 20:39 Ответить
А почему Жовква подчёркивает, что это именно не британская, а украинская база с поддержкой Британии? Для кого он старается? Великобритания, мягко говоря, не самый плохой пример для перенятия опыта в военном деле. А вообще пока не появится полноценной базы Штатов с постоянным присутствием, надёжной безопасности нам не видать, к сожалению
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12.10.2020 20:39 Ответить
Хорошие намерения, я поддерживаю.
Также я доволен ступором секты свидетелей жытыпоновому)))
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12.10.2020 20:44 Ответить
А сами?
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12.10.2020 20:45 Ответить
Все, Ермак уже поработал с очком Зелепукина. Нужна база исключительно с британским контингентом
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12.10.2020 20:48 Ответить
У них общее "очко"?
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12.10.2020 20:50 Ответить
Та хер этих зелебобов поймет, наверное одно на всех, на все 73%
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12.10.2020 20:53 Ответить
на начальном переговорном-договорном этапе - все хорошо, правда?
но как заходит инвестор и видит наши меняющиеся налоговые законы и всепоглощающую коррупцию, казнокрадство и мздоинство...безответственность и пофигизм властьимеющих..
сколько нужных и важных проектов реализовано? а сколько на грани подачи исков в арбитражные и международные суды?
но было бы реально хорошо! и не надо сразу откараскиваться - не баз НАТО ))) баз НАТО !!!
нехай срашку пучит ))))
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12.10.2020 20:50 Ответить
О ! Прямо в точку
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12.10.2020 20:56 Ответить
строительство двух баз ВМФ, это длительный процес с большим количеством инженерных, коммуникационных, компьютерных, ресурсных (электрика, вода, воздух, топливо, и тд), а также секретных задач.. и процес этот займет не менее 10 лет в целом..
следовательно, если британцы и американцы, ввязываются в этот длительный процес, значит они уверены, что после Зелёнского будет выбран президент, который продолжит курс на ЕС и НАТО, и продолжит строительство баз ВМФ..
это вселяет сдержанный оптимизм.. хмм..
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12.10.2020 20:51 Ответить
Кацапам повільний задушливий кердик портянку в пасть і мотузку на шию.
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12.10.2020 21:43 Ответить
Все порозкрадають , на ключові місця поставлять своіх людей - кум сват брат - ні разу не профі а похрін , та й буде як завжди ... а британці подивляться на цю всю муйню скажуть та ну вас нах(!) і на тому все закінчиться , це вже було не один раз - приходили інвестори , побачать цей бардак совковський , коррупцію , відсутність судовоі сістеми , та тікають до дому
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12.10.2020 21:43 Ответить
Русские гниды! Вы - дебилы?
Когда вы вопели "мы против баз в Украине!", никаких баз не было. А теперь - БУДУТ!!!
Русские гниды! Вы - дебилы....
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12.10.2020 20:58 Ответить
Наблюдатели ОБСЕ сообщают, что «повстанцы» «ДЫНЫРЫ» после очередной атаки на украинские блокпосты трупы погибших бурят, якутов, омского спецназа и диверсантов ГРУ Российской Федерации закапывают в лесопосадках на малой глубине и маскируют захоронения валежником. На этих могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. Никто не приносит букеты цветов, и вечный огонь не пылает.
Брошенные беженцами одичавшие собаки сбиваются в стаи и в поисках пищи разрывают похороненные ненадлежащим образом останки воинов «Русского мира» и обгладывают их разлагающуюся плоть.
То, что не доели псы, достается воронам, которые терпеливо ожидают неподалеку на сухой ветке окончания собачьей «трапезы».
Местные донецкие пацаны используют черепа православных россиян для праздника Хэллоуина.
Тела многих российских покойников не возвратились в землю потому, что оставшиеся в живых боевики ленятся рыть могилы и сбрасывают трупы путинских «отпускников» в местные водоемы, в штольни затопленных украинских шахт или просто сжигают в мобильных крематориях, прибывших на Донбасс из Питера.
Местные жители были свидетелями, как на одну из донецких свалок террористы вывезли два самосвала трупов своих погибших соратников. Похоже, что бандиты давно уже потеряли человеческий облик и представление о христианских и общечеловеческих ценностях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Базеле назвал «гнойником» подконтрольные сепаратистам территории Донецкой и Луганской областях и с этим высказыванием компетентного политика трудно не согласиться.
Верховный Главнокомандующий РФ должен дать команду министру нападения Сергею Кунжутовичу Шойгу сформировать похоронные команды и прислать на Донбасс рефрижераторы для доставки трупов в Залесье, чтобы избежать эпидемий связанных с разложением плоти и предать их земле по христианскому обычаю.
Российские матери почему-то молчат по поводу того, что их сыновья гибнут в чужой стране.
Офицеры и солдаты Шойгу догадываются, что ожидает их в Украине, поэтому носят в своих карманах записку такого содержания: «Вы убили …имярек из российского города Энск… Сообщите семье по телефону…»
Источник: http://uapress.info/ru/news/show/61422
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12.10.2020 21:14 Ответить
Глава британской разведки редко встречается с лидерами других государств.
Велика Британія допоможе Україні побудувати сучасні бази ВМС на Чорному й Азовському морях, - ОП - Цензор.НЕТ 4001
Стало известно о еще одной важной части визита Зеленского в Лондон

Во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым главой МИ-6 Ричардом Муром. Эту встречу украинцы и британцы афишировать не планировали.
Об этом со ссылкой на источник пишет https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-provel-neafishiruemuju-vstrechu-s-hlavoj-sekretnoj-razvedki-britanii-znua.html ZN.UA . Отмечается, что на встрече с украинской стороны кроме Зеленского, был глава СБУ Иван Баканов.

Утверждается, что в ходе встречи обсуждалась ситуация с антикоррупционными органами в Украине, ситуация на востоке и действия России, а также окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное.
Журналисты отмечают, что сама встреча президента с главой МИ-6 - примечательный факт, который говорит о высокой степени интереса Лондона к Украине. Глава британской разведки не часто встречается с лидерами других государств.
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12.10.2020 20:59 Ответить
О деталях разговора и почему при разговоре отсутствовали представители ОП, читайте в статье https://zn.ua/author/vladimir__kravchenko Владимира Кравченко «https://zn.ua/internal/za-kulisami-londonskoj-poezdki-zelenskoho.html За кулисами лондонской поездки Зеленского ».
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12.10.2020 21:03 Ответить
Цензр, напишите про это:

Батько військовослужбовиці Юлія Микитенко, фронтовик, вчинив самоспалення на Майдані через політику Зеленського. У ніч із 10 на 11 жовтня 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, одягнувши однострій з бойовими нагородами, вчинив самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського. Про причини свого вчинку він розповів у дописах у Фейсбуку. Як зазначають Вартові Еспресо, невідомий учинив самопідпал о 3:30 ночі. Випадкові перехожі намагалися загасити полум'я. Обгорілого чоловіка шпиталізували до лікарні з майже 100 % опіків тіла.
За інформацією його доньки, також військовослужбовиці Юлії Микитенко, на цей час її батько живий, однак шанси вижити - мінімальні. Із останніх дописів Миколи Микитенка у Фейсбуку можна зрозуміти, що він незадоволений політикою Володимира Зеленського щодо бійців, які зараз захищають Україну від агресора. Рідні Миколи також це підтверджують. Окрім того, в соцмережі він закликав усіх виходити на протест за Україну, як це зробила громадськість 24 серпня на День Незалежності.
Тим часом окремі онлайнресурси поширюють неправдиву інформацію, що нібито Микола Микитенко учинив спробу самогубства через невдале кохання. Медіаресурси посилаються на закритий Телеграмканал MDK Private. Зазначимо, що російські спільноти MDK (скорочено від «мудак») раніше неодноразово поширювали неправдиву та антиукраїнську інформацію.
У 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.
Закликаємо всіх про максимальний розголос і підтримку родини в цій складній ситуації.
Микола Микитенко - герой України, який не зміг змиритись із страшною несправедливістю і жахливою політикою влади Володимира Зеленського у сфері оборони України від ворога. Ми не маємо права мовчати про це і не маємо права дозволити російським ресурсам розмивати і нівелювати проблему, яка штовхнула військового на цей відчайдушний вчинок.
Ми намагаємося підтримати родину Миколи усіма способами, віримо, що йому вдасться виборсатися з того пекла, в якому він зараз перебуває. Ми ніколи не пробачимо винних.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3427407573993304&id=175245329209561&_ft_=top_level_post_id.3427407573993304:content_owner_id_new.175245329209561hoto_attachments_list
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12.10.2020 21:00 Ответить
Вот еще информация:

https://www.5.ua/suspilstvo/na-znak-protestu-proty-polityky-zelenskoho-viiskovyi-vchynyv-samospalennia-na-maidani-nezalezhnosti-226380.html
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12.10.2020 21:01 Ответить
Обнадійлива новина, та ... Як до неї потавляться судді печерського чи шевченківського судів? Або вовки з портновим?
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12.10.2020 21:02 Ответить
На базе должно что то базироваться.
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12.10.2020 21:06 Ответить
Сами построить НЕМОГУТ !!!!!!! ОНИ МОГУТ ТОЛЬКО В О Р О В А Т Ь !!!
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12.10.2020 21:08 Ответить
Флот пустая трата времени и денег. Купить пару б/у корветов и успокоиться. Ну нет возможности противостоять восточному соседу на море, да и хрен с ним. Тем более вся война шла на суше и вряд ли что-то изменится.
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12.10.2020 21:09 Ответить
тебя плохо слышно из спама.. так что ты хотел сказать?!
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12.10.2020 21:13 Ответить
Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость! И когда же мы наконец услышим от Зели: "Мы построили, мы сделали", а не вечное "Мы построим, мы сделаем"?
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12.10.2020 21:15 Ответить
Это я не слышу со времён Кучмы.
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12.10.2020 21:16 Ответить
Что за дичь? Какие ещё "высокоточные вооружения"? Крылатые ракеты? А как же Нептун? Уже не нужен? Представляю ценники на британские вооружения 😳
Нищей стране только ещё одного кредита и не хватало.
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12.10.2020 21:15 Ответить
Надо строить канал - Чёрное море - Азовское. Это в первую очередь, бо так мы откроем Азовское море. И даже когда Крым вернётся в Украину этот канал всё равно будет служить Украине.
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12.10.2020 21:15 Ответить
Ещё более бессмысленные траты гигантских средств, чем флот и флотские базы.
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12.10.2020 21:17 Ответить
На оборону мы теперь должны тратить столько сколько нужно и зарубить себе это на носу на тысячу лет.
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12.10.2020 22:30 Ответить
Именно, и не пытаться конкурировать с априори не достижимым соперником. Совок развалился не от недостатка оружия.
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12.10.2020 22:39 Ответить
Не надо переоценивать силу параши и недооценивать свою. Но хай пока санкции душат эрефию до полного её паралича, а мы будем как завешал дедушка ленин - вооружаться-вооружаться и ещё раз вооружаться.
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13.10.2020 00:21 Ответить
Слишком грандиозно, времена СССРа с его возможностями ушли и не верится, что сейчас хотя бы на 10% от его возможностей по строительству Украина достигнет хотя бы лет через 10.
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12.10.2020 21:20 Ответить
Спочатку стіну на кордоні з паРАШЕЙ і белоРАШЕЙ а після цього канал Чорне-Азовське море.
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12.10.2020 21:47 Ответить
И от чего стена спасёт? Ниотчего - ноль. За то власть на стене украдёт несметное количество бабла. Игор, ты власть? Чи на хера тебе стена? Ты кто? Из какой дыры? Чей Крым? ***** *****?
А за Беларусь мы с обнулённым должны биться, а не как потрохоботы толкать её к *****.
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12.10.2020 22:27 Ответить
Супер.
Про Северодонецк бы не забыли. Там фьорды зачетные.
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12.10.2020 21:18 Ответить
Так он на суше! 😊
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12.10.2020 21:21 Ответить
Не может быть !
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12.10.2020 22:18 Ответить
Гадом буду! Неподалеку от Лисичанска, к северу от Бахмута!😊
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13.10.2020 01:03 Ответить
нові військово-морські бази при В.А.ЗЕЛЕН-ому???? навіть не смішно! хоча він і клован....
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12.10.2020 21:19 Ответить
Все складывается в любимый о винторогими сериал "Можем повторить", касательно крымского разгромного позора в 1853-1856 г.г. ватники добились своего. Тут лишь бы Украина не тормознула, подтянутся и Турция и США + тотальная блокада уже самого мордора, а крымнаш я не завидую на перспективу. Из непотопляемого авианосца превратится в ловушку для военных и гражданских понаехов.
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12.10.2020 21:33 Ответить
Помните, чем закончилась Крымская война? Крым вернули раисси. Так что не надо таких повторений.
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12.10.2020 21:49 Ответить
Крым просто не взяли в связи с обязательствами мордора ничего не иметь в черном море. А в нашем случае Крым вернут Украине. А так сюжет похож - вероломное нападение рашистов на Турцию, создание международной коалиции, военный морской и сухопутный разгром империи зла.
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12.10.2020 21:57 Ответить
"в связи с обязательствами мордора"
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12.10.2020 22:14 Ответить
Ну был подписан Парижский мирный договор 1856 г. о "нейтрализации " Черного моря, Правда рашка в 1871 г. добилась его пересмотра. А Украине урок - будапешт 1994 г. Таких фатальных стратегических ошибок допускать уже никто не будет как и подписывать с кацапстаном какие-то бумажки. /этой власти не касается/
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12.10.2020 22:20 Ответить
Вот и я о том. Три великих империи с огромными потерями взяли малюсенький кусочек суши у четвёртой, и через год вернули его, вместо того чтобы хотя бы отдать Турции. Ничего более странного в истории войн не припомню.
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12.10.2020 22:43 Ответить
После поражения в Крыму рашку практически принудили на продажу Аляски.Так что не всё так однозначно.
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12.10.2020 22:52 Ответить
Всё ещё не однозначней, учитывая что Аляску продали заклятому врагу Британии - США.
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12.10.2020 23:06 Ответить
За Крым вообще-то шла компенсация территориями в пользу Турции на Кавказе, Валахии/Молдова/ и устье Дуная + свобода торговли и судоходства в Черном море всем кроме кацапстана./ притча про закрытый для навигации керченский пролив, отобрание у Украины шельфа, постоянные перекрытия Черного море в связи с военными тренировками гнома/.
Да и потери у союзников конечно были, но у рашистов в разы больше из-за технической отсталости, особенно из-за эпидемий.
В любом случае Англия - владычица морей и Османская Империя возвращаются в Черное море что не есть плохо для Украины.
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12.10.2020 23:13 Ответить
Это мы такие тупорылые что без чужой помощи базу ВМС не можем построить?
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12.10.2020 22:03 Ответить
Весь вопрос в деньгах.
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12.10.2020 22:44 Ответить
И ради денег мы должны прикидываться отсталыми и тупыми? Мы прикидываемся дикарями и просимся в ЕС? Да кому мы там нужны такие?
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12.10.2020 22:56 Ответить
зебила помогите убрать на тот свет или на парашу инче Украине финиш и базы не помогут,негде будет строить.
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12.10.2020 22:12 Ответить
На катерках на 2.5 ярда поимели, теперь на базах пару поимеют. Плата за якобы поддержку.
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12.10.2020 22:24 Ответить
Эти базы строить будут не для эсминцев, а для каких-то катеров. Катера тоже делать будут бриты, причем вся музыка на их же кредит. Бриты будут кормить своих рабочих, за счет Украины, где кебы нема.
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12.10.2020 22:34 Ответить
Не ной. Кто и за чей счет в Украине - это не повод хоронить прекрасные идеи. Катера могут поражать у рашистов очень многое ракетами, когда наступит час "Ч". А за катерками всегда следует продолжение - инфрастуктура, другие рода войск и следующий ранг корабликов.
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12.10.2020 23:21 Ответить
Фантазии)))
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12.10.2020 23:39 Ответить
Есть у англичан одна база, за которую и пол царства не жалко. Но не отдают. Испания крепко давно копает. Называется Гибралтар. Хрен незаметно в Атлантику выйдешь, та и оттуда хрен проскочишь.НО! Но и у нас такая бы была. НО! Но пока хрен на ны! Может вместе с рыжими построим. Даже не верится. Сильное место. Измаил! С Дуная в море и обратно. Там только с пас-лайнеров речных брать портовый сбор---денюжка пойдёт, плюс бункеровка топливом и водой итд. И Очаков должен ожить. За 30 лет ни копейки в те места не вложено! А там здорово! Одна только Кинбурская коса чего стоит отдыхать! Та и красиво. А река Южный Буг горная среди равнин течёт---загляденье! Всё олигархат сожрал и в офшоры улетело!
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12.10.2020 22:37 Ответить
Не уверен, что британцы умеют строить так дорого, как хочется ЗЕленым подрядчикам.
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12.10.2020 22:52 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1315644263997341696 6 ч

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МО Росії НЕпускає судна в Керченську протоку і частину Чорного моря Росія прийняла рішення закрити для України Керченську протоку в зв'язку з проведенням військових навчань
Ноту протесту від МЗС-нiхто НЕбачив?
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12.10.2020 23:18 Ответить
ПЗДА ПДРОССАМ !!!
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13.10.2020 00:00 Ответить
Хотілося б вірити, але в Україні навіть IKEA ніяк не відкриється. То шо вже казати про військові бази від морської держави.
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13.10.2020 00:10 Ответить
Если Украина не в НАТО - то НАТО будет в Украине!
Слава Всемирному Бандеровскому Движению!!!
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13.10.2020 00:23 Ответить
ПРИЕЗЖАЙ )))
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13.10.2020 04:36 Ответить
Могу еще понять помощь при строительстве боевых кораблей так как наши рукожопые правители умудрились разрушить судостроительную отрасль. Но помощь для постройки ВМ базы!!!!???? Унас что, уже и бетон разучились делать???
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13.10.2020 09:56 Ответить
Какцапы понимают только силу. Точка.
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07.12.2020 20:34 Ответить
 
 