Великобритания поможет Украине построить современные базы ВМС на Черном и Азовском морях, - ОП
Меморандум с Великобританией о сотрудничестве в военной и военно-технической сфере будет способствовать созданию современных военно-морских баз с привлечением британских специалистов.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. И подчеркну, что не британская военно-морская база будет размещена в Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов. Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. Должны отработать британский опыт, не повторять их ошибок. У нас другая ситуация, не такие военно-морские возможности, как у Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна - на Азовском", - сказал замглавы ОП.
Жовква сообщил, что обсуждались конкретные сроки, за которые такие базы могут быть построены. Кроме того, Президенту Зеленскому были представлены возможности британских компаний, которые могут такие базы построить.
"Все это сейчас будет предметом переговоров. Никаких количественных показателей, цифр нет в меморандуме. Есть цифра 1,25 млрд фунтов стерлингов - это тот кредитный объем, который может быть предоставлен британской стороной на строительство таких компонентов. В ближайшие месяцы будут идти интенсивные переговоры между Украиной, Великобританией и, не исключено, другими странами, которые являются нашими стратегическими партнерами", - уточнил он.
"Почему-то все обратили внимание на катера, что, безусловно, очень важно. Но здесь я бы говорил не столько о катерах как таковых, а о современном британском вооружении, которое могло бы быть поставлено на те военно-морские корабли и катера, которые уже есть в Украине. Украина имеет собственное производство таких судов, поставки из других стран, а в Британии есть высокоточное вооружение", - добавил Жовква.
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незабаром баканов перепродасть пінчуковіські іств, новий канал, стб медвечуку.
з дозволу сбу.
таке щастя могло статись лише за зелі.
При ком мертвечук накупил себе медиа, уже накупил, а не НАКУПИТ?
Вас даже не жалко, вы ничтожны, вас кинули, вас поставили в позу дзю, но вы трепыхаетесь, тем самым топите себя.
Удачи
будєт способствовать, а можєт і нє будєт...как карта ляжет...
Опять все уйдет "на дороги" ... или мыши съедят(
Кацапи кучкуйтесь на Валдае
Также я доволен ступором секты свидетелей жытыпоновому)))
но как заходит инвестор и видит наши меняющиеся налоговые законы и всепоглощающую коррупцию, казнокрадство и мздоинство...безответственность и пофигизм властьимеющих..
сколько нужных и важных проектов реализовано? а сколько на грани подачи исков в арбитражные и международные суды?
но было бы реально хорошо! и не надо сразу откараскиваться - не баз НАТО ))) баз НАТО !!!
нехай срашку пучит ))))
следовательно, если британцы и американцы, ввязываются в этот длительный процес, значит они уверены, что после Зелёнского будет выбран президент, который продолжит курс на ЕС и НАТО, и продолжит строительство баз ВМФ..
это вселяет сдержанный оптимизм.. хмм..
Когда вы вопели "мы против баз в Украине!", никаких баз не было. А теперь - БУДУТ!!!
Русские гниды! Вы - дебилы....
Брошенные беженцами одичавшие собаки сбиваются в стаи и в поисках пищи разрывают похороненные ненадлежащим образом останки воинов «Русского мира» и обгладывают их разлагающуюся плоть.
То, что не доели псы, достается воронам, которые терпеливо ожидают неподалеку на сухой ветке окончания собачьей «трапезы».
Местные донецкие пацаны используют черепа православных россиян для праздника Хэллоуина.
Тела многих российских покойников не возвратились в землю потому, что оставшиеся в живых боевики ленятся рыть могилы и сбрасывают трупы путинских «отпускников» в местные водоемы, в штольни затопленных украинских шахт или просто сжигают в мобильных крематориях, прибывших на Донбасс из Питера.
Местные жители были свидетелями, как на одну из донецких свалок террористы вывезли два самосвала трупов своих погибших соратников. Похоже, что бандиты давно уже потеряли человеческий облик и представление о христианских и общечеловеческих ценностях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Базеле назвал «гнойником» подконтрольные сепаратистам территории Донецкой и Луганской областях и с этим высказыванием компетентного политика трудно не согласиться.
Верховный Главнокомандующий РФ должен дать команду министру нападения Сергею Кунжутовичу Шойгу сформировать похоронные команды и прислать на Донбасс рефрижераторы для доставки трупов в Залесье, чтобы избежать эпидемий связанных с разложением плоти и предать их земле по христианскому обычаю.
Российские матери почему-то молчат по поводу того, что их сыновья гибнут в чужой стране.
Офицеры и солдаты Шойгу догадываются, что ожидает их в Украине, поэтому носят в своих карманах записку такого содержания: «Вы убили …имярек из российского города Энск… Сообщите семье по телефону…»
Источник: http://uapress.info/ru/news/show/61422
Стало известно о еще одной важной части визита Зеленского в Лондон
Во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым главой МИ-6 Ричардом Муром. Эту встречу украинцы и британцы афишировать не планировали.
Об этом со ссылкой на источник пишет https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-provel-neafishiruemuju-vstrechu-s-hlavoj-sekretnoj-razvedki-britanii-znua.html ZN.UA . Отмечается, что на встрече с украинской стороны кроме Зеленского, был глава СБУ Иван Баканов.
Утверждается, что в ходе встречи обсуждалась ситуация с антикоррупционными органами в Украине, ситуация на востоке и действия России, а также окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное.
Журналисты отмечают, что сама встреча президента с главой МИ-6 - примечательный факт, который говорит о высокой степени интереса Лондона к Украине. Глава британской разведки не часто встречается с лидерами других государств.
Батько військовослужбовиці Юлія Микитенко, фронтовик, вчинив самоспалення на Майдані через політику Зеленського. У ніч із 10 на 11 жовтня 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, одягнувши однострій з бойовими нагородами, вчинив самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського. Про причини свого вчинку він розповів у дописах у Фейсбуку. Як зазначають Вартові Еспресо, невідомий учинив самопідпал о 3:30 ночі. Випадкові перехожі намагалися загасити полум'я. Обгорілого чоловіка шпиталізували до лікарні з майже 100 % опіків тіла.
За інформацією його доньки, також військовослужбовиці Юлії Микитенко, на цей час її батько живий, однак шанси вижити - мінімальні. Із останніх дописів Миколи Микитенка у Фейсбуку можна зрозуміти, що він незадоволений політикою Володимира Зеленського щодо бійців, які зараз захищають Україну від агресора. Рідні Миколи також це підтверджують. Окрім того, в соцмережі він закликав усіх виходити на протест за Україну, як це зробила громадськість 24 серпня на День Незалежності.
Тим часом окремі онлайнресурси поширюють неправдиву інформацію, що нібито Микола Микитенко учинив спробу самогубства через невдале кохання. Медіаресурси посилаються на закритий Телеграмканал MDK Private. Зазначимо, що російські спільноти MDK (скорочено від «мудак») раніше неодноразово поширювали неправдиву та антиукраїнську інформацію.
У 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.
Закликаємо всіх про максимальний розголос і підтримку родини в цій складній ситуації.
Микола Микитенко - герой України, який не зміг змиритись із страшною несправедливістю і жахливою політикою влади Володимира Зеленського у сфері оборони України від ворога. Ми не маємо права мовчати про це і не маємо права дозволити російським ресурсам розмивати і нівелювати проблему, яка штовхнула військового на цей відчайдушний вчинок.
Ми намагаємося підтримати родину Миколи усіма способами, віримо, що йому вдасться виборсатися з того пекла, в якому він зараз перебуває. Ми ніколи не пробачимо винних.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3427407573993304&id=175245329209561&_ft_=top_level_post_id.3427407573993304:content_owner_id_new.175245329209561hoto_attachments_list
https://www.5.ua/suspilstvo/na-znak-protestu-proty-polityky-zelenskoho-viiskovyi-vchynyv-samospalennia-na-maidani-nezalezhnosti-226380.html
Нищей стране только ещё одного кредита и не хватало.
А за Беларусь мы с обнулённым должны биться, а не как потрохоботы толкать её к *****.
Про Северодонецк бы не забыли. Там фьорды зачетные.
Да и потери у союзников конечно были, но у рашистов в разы больше из-за технической отсталости, особенно из-за эпидемий.
В любом случае Англия - владычица морей и Османская Империя возвращаются в Черное море что не есть плохо для Украины.
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1315644263997341696 6 ч
«Біля берегів Криму перекрили судноплавство
МО Росії НЕпускає судна в Керченську протоку і частину Чорного моря Росія прийняла рішення закрити для України Керченську протоку в зв'язку з проведенням військових навчань
Ноту протесту від МЗС-нiхто НЕбачив?
Слава Всемирному Бандеровскому Движению!!!