Великобритания поможет Украине построить современные базы ВМС на Черном и Азовском морях, - ОП

Меморандум с Великобританией о сотрудничестве в военной и военно-технической сфере будет способствовать созданию современных военно-морских баз с привлечением британских специалистов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. И подчеркну, что не британская военно-морская база будет размещена в Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов. Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. Должны отработать британский опыт, не повторять их ошибок. У нас другая ситуация, не такие военно-морские возможности, как у Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна - на Азовском", - сказал замглавы ОП.

Жовква сообщил, что обсуждались конкретные сроки, за которые такие базы могут быть построены. Кроме того, Президенту Зеленскому были представлены возможности британских компаний, которые могут такие базы построить.

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"Все это сейчас будет предметом переговоров. Никаких количественных показателей, цифр нет в меморандуме. Есть цифра 1,25 млрд фунтов стерлингов - это тот кредитный объем, который может быть предоставлен британской стороной на строительство таких компонентов. В ближайшие месяцы будут идти интенсивные переговоры между Украиной, Великобританией и, не исключено, другими странами, которые являются нашими стратегическими партнерами", - уточнил он.

"Почему-то все обратили внимание на катера, что, безусловно, очень важно. Но здесь я бы говорил не столько о катерах как таковых, а о современном британском вооружении, которое могло бы быть поставлено на те военно-морские корабли и катера, которые уже есть в Украине. Украина имеет собственное производство таких судов, поставки из других стран, а в Британии есть высокоточное вооружение", - добавил Жовква.

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