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Новости Коронавирус и карантин
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Минобразования официально рекомендовало вузам на месяц перейти на дистанционное обучение с 15 октября и на это время выселить студентов из общежитий

Минобразования официально рекомендовало вузам на месяц перейти на дистанционное обучение с 15 октября и на это время выселить студентов из общежитий

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, вызванной распространением коронавирусной болезни (COVID-19), Министерство образования и науки Украины рекомендует ввести дистанционное обучение в учреждениях высшего, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического) образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобразования.

В сообщении отмечается: "Об этом говорится в письме МОН к руководителям высших учебных, профессиональных перед высшим и профессиональных (профессионально-технического) образования заведений с рекомендациями внести изменения в график образовательного процесса и расписание занятий.

Высшие военные учебные заведения (учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные учебные подразделения высших учебных заведений, военные колледже сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых они находятся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всем школам будут рекомендовать уйти с 15 октября на каникулы, а вузам - на дистанционное обучение с обязательным выездом студентов из общежитий, - Шкарлет

Также в связи с практической невозможностью гарантировать безопасные для здоровья условия массового пребывания соискателей образования в общежитиях рекомендуется обеспечить их временный выезд на период с 15 октября по 15 ноября 2020 года.

Организация выезда не может носить принудительный характер и должна учитывать максимально безопасные условия перемещения соискателей образования.

В письме Минобразования указано, что следует с пониманием отнестись к необходимости проживания в общежитиях в этот период сирот, лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования со временно оккупированных территорий и "красных" карантинных зон, соискателей образования, которые проходят практику, иностранных граждан и лиц без гражданства и тому подобное.

Этим лицам и соискателям образования, совмещающих учебу с работой, необходимо обеспечить с максимально возможным соблюдением карантинных ограничений возможность проживания в общежитиях в вышеуказанный период в соответствии с поданным ими заявления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Просьба найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", - и.о. министра образования Шкарлет

Студенты, выезжающие из общежитий в период с 15 октября по 15 ноября 2020 года, должны быть освобождены от оплаты за проживание за этот период. Оплата, которая была внесена в качестве аванса, должно быть возвращено или зачислена в счет оплаты за последующие периоды проживания.

С целью создания безопасных условий проживания соискателей образования в общежитиях в указанный период заведение может принять решение об ограничении посещения общежитий посторонними лицами. Исключение составляют отдельные помещения учреждений высшего, профессионального перед высшими, профессиональной (профессионально-технического) образования, которые определены как избирательные участки для организации голосования избирателей по месту их жительства на местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, согласно статье 28 Избирательного кодекса Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каникулы в школах Киева не будут вводить с 15 октября, - Рубан

Автор: 

вуз (908) карантин (16729) Минобразования (1740) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Кароч, здоровье и жизни наших детей опять поставили в зависимость от "хотелок" "местных царьков"- ректоров ВУЗов. Плевали они на ваши "рекомендации". Не все ректора такие адекваты, как, скажем, ректор Универа Шевченко, где не в первый раз переводят студентов на дистанционку в зависимости от эпидемситуации, а не по чьим-то "рекомендациям". Боитесь взять ответственность на себя и издать обязательный к выполнению указ? Когда больницы в Киеве переполнены и лечить людей тупо негде! Какие же вы никчемы....
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12.10.2020 22:22 Ответить
+3
Дистанційна освіта це взагалі ерзацосвіта яка відповідно коштує, тобто дешевша за стаціонарну і навіть заочну. Чому за неякісну дистанційну освіту студенти (їх батьки) мають сплачувати однакову з стаціонаром ціну?
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12.10.2020 22:02 Ответить
+2
т.е рекомендовало... но из общаг выселить? ))) хорошая рекомендация )))
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12.10.2020 20:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
т.е рекомендовало... но из общаг выселить? ))) хорошая рекомендация )))
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12.10.2020 20:59 Ответить
Дужe багато вчитeлів хворіють. А вчитeлі в нас, здeбільшого, люди за 50 років із хронічними захворюваннями, спричинeними роботою у постійному стрeсі: сeрцeво-судинні захворювання, підвищeнний тиск, діабeт другого типу. Тобто для них ковід можe стати останьою хворобою. Щоб захистити вчитeлів, ім дали лишe одну маску на вeсь ас! Тeстування за свій рахунок, лікування 30-50 тис гривeнь - платіть самі із своєі вeличeзноі зарплатні у 8 тис гривeнь. Людeй кинули на заклання, як совєцких солдат у Другу світову. Щe й почали погрожувати за розповсюджeння інформаціі про ковід у закладах: дохніть, алe мовчить
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13.10.2020 06:37 Ответить
И на их место поселить хачиков с карабаха.
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13.10.2020 07:32 Ответить
тепер і тріпера меньше буде
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12.10.2020 21:08 Ответить
Знову. Яке дистанційне навчання в районах, де нема інтернету. Ви же навмисно позбавляєте права на освіту студентів з сел. Тіки не треба шось про тимчасові заходи, хто вам повірить? Це кріпацтво?
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12.10.2020 21:12 Ответить
як дітям в онлайн іграшки грати, так є інтeрнeт, а навчатись - нeма. Що ти мeлeш, ботяра!
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13.10.2020 06:38 Ответить
Хто живе або буває в селі, знає, про шо йдеться.
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13.10.2020 06:48 Ответить
Оно, конешно, есть сёла, где ни киевстар, ни лайф не работает. Однако опс! А вышка водафона есть

Но можно, конешно, найти места где тырнет неочень.
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13.10.2020 09:49 Ответить
Не очень - это мягко сказано, считай, шо нема.
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13.10.2020 09:54 Ответить
Очередь из 13 машин скорой, боремся за каждого. Медик рассказала о ситуации с коронавирусом в Киеве

Медик Киевской городской больницы № 5 Анна Нестеренко заявила, что 2/3 палат используют как изолятор для https://nv.ua/tags/pnevmonija.html пневмоний , а возле медучреждения бывает очередь из скорых - почти все с подозрением на COVID-19.Об этом она написала в Facebook.

«Оденьте, пожалуйста, маску! Больница, которая не принимает COVID. Отделение реанимации. 2/3 палат используют как изолятор для пневмоний», - написала она.
По словам медика, «телефон в реанимации просто не умолкает».
«Опять звонят из приемного отделения. Опять пневмония. Очередь из 13 машин скорой, почти все с подозрением на COVID. Из нашего окна не видно этой картины, и мы только из разговоров с коллегами узнаем, что там на "передовой". Перебегая из палаты в палату, наблюдаю за врачом и медицинской сестрой. Они выполняют алгоритм, от которого уже просто тошнит: маска, респиратор, защитный экран, костюм», - написала она.
Больше тут: https://nv.ua/kyiv/koronavirus-kiev-medik-rasskazala-o-situacii-v-bolnice-50117470.html
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12.10.2020 21:16 Ответить
ніхто не хоче використовувати лазерну терапію - повний феодалізм...
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12.10.2020 22:26 Ответить
Дистанційна освіта це взагалі ерзацосвіта яка відповідно коштує, тобто дешевша за стаціонарну і навіть заочну. Чому за неякісну дистанційну освіту студенти (їх батьки) мають сплачувати однакову з стаціонаром ціну?
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12.10.2020 22:02 Ответить
тим студентам, які вчаться за контрактом, фіолeтово, що за освіта. Бовдурами прийшли - бовдурами і підуть
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13.10.2020 06:30 Ответить
Зате їх дурні батьки, які не займалися вчасно освітою та вихованням дітей, тішать себе думкою що "вони зробили все від них залежне" і тупо продовжують платити за дипломи які нічого не варті. І вони таки мають певну рацію - у нас диплом про вищу освіту є формальним "пропуском" на керівні посади. От і торгують посадами...
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13.10.2020 09:51 Ответить
Когдато, ещё при савке, начиная с 3-его курса на пары посреди семестра вообще мало кто ходил. Особенно на лекции. Иничо!

Приключения Шурика видели? Так там ни Шурик, ни Лида на лекции воще не ходили, да целая охота за конспектами была
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13.10.2020 09:55 Ответить
Это что бы в общагах не включать отопление и сэкономить на этом, вот настоящая причина.
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12.10.2020 22:10 Ответить
Теж вірно.
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13.10.2020 06:47 Ответить
не всякі дурнуваті рекомендації треба виконувати
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12.10.2020 22:19 Ответить
Кароч, здоровье и жизни наших детей опять поставили в зависимость от "хотелок" "местных царьков"- ректоров ВУЗов. Плевали они на ваши "рекомендации". Не все ректора такие адекваты, как, скажем, ректор Универа Шевченко, где не в первый раз переводят студентов на дистанционку в зависимости от эпидемситуации, а не по чьим-то "рекомендациям". Боитесь взять ответственность на себя и издать обязательный к выполнению указ? Когда больницы в Киеве переполнены и лечить людей тупо негде! Какие же вы никчемы....
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12.10.2020 22:22 Ответить
Заплати за контракт, за общагу и вали домой, типа учиться!
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12.10.2020 22:29 Ответить
Какие витиеватые вообще не понятные тексты!
"...учитывать максимально безопасные условия перемещения..." На такси, что ли отправлять домой?

"...помещения учреждений высшего, профессионального перед высшими..." Перед высшими - это перед чем?
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12.10.2020 23:37 Ответить
Продовження серіалу "Як нам використати ковидлу щоб залишитись при владі і небуло Майдану" або "Операція -фальсифікація".
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13.10.2020 05:53 Ответить
Нормально. Плюс раз в неделю группами по 5 человек вызывать в школу для контроля знаний.
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13.10.2020 09:25 Ответить
Дистанционно это в 100 проще и дешевле.
Запускается тесты на сайте. Ученики подключаются (да хоть миллион) и отвечают на вопросы. Автоматически все получают оценки.
Да это всё было весной. И показало хорошие результаты.
Но система образования конечно будет против. Это ведёт к сокращению их финансирования
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13.10.2020 10:07 Ответить
Хорошие результаты показали родители, которые занимались с детьми
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13.10.2020 11:39 Ответить
 
 