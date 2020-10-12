Минобразования официально рекомендовало вузам на месяц перейти на дистанционное обучение с 15 октября и на это время выселить студентов из общежитий

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, вызванной распространением коронавирусной болезни (COVID-19), Министерство образования и науки Украины рекомендует ввести дистанционное обучение в учреждениях высшего, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического) образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобразования.

В сообщении отмечается: "Об этом говорится в письме МОН к руководителям высших учебных, профессиональных перед высшим и профессиональных (профессионально-технического) образования заведений с рекомендациями внести изменения в график образовательного процесса и расписание занятий.

Высшие военные учебные заведения (учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения), военные учебные подразделения высших учебных заведений, военные колледже сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых они находятся.

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Также в связи с практической невозможностью гарантировать безопасные для здоровья условия массового пребывания соискателей образования в общежитиях рекомендуется обеспечить их временный выезд на период с 15 октября по 15 ноября 2020 года.

Организация выезда не может носить принудительный характер и должна учитывать максимально безопасные условия перемещения соискателей образования.

В письме Минобразования указано, что следует с пониманием отнестись к необходимости проживания в общежитиях в этот период сирот, лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования со временно оккупированных территорий и "красных" карантинных зон, соискателей образования, которые проходят практику, иностранных граждан и лиц без гражданства и тому подобное.

Этим лицам и соискателям образования, совмещающих учебу с работой, необходимо обеспечить с максимально возможным соблюдением карантинных ограничений возможность проживания в общежитиях в вышеуказанный период в соответствии с поданным ими заявления.

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Студенты, выезжающие из общежитий в период с 15 октября по 15 ноября 2020 года, должны быть освобождены от оплаты за проживание за этот период. Оплата, которая была внесена в качестве аванса, должно быть возвращено или зачислена в счет оплаты за последующие периоды проживания.

С целью создания безопасных условий проживания соискателей образования в общежитиях в указанный период заведение может принять решение об ограничении посещения общежитий посторонними лицами. Исключение составляют отдельные помещения учреждений высшего, профессионального перед высшими, профессиональной (профессионально-технического) образования, которые определены как избирательные участки для организации голосования избирателей по месту их жительства на местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, согласно статье 28 Избирательного кодекса Украины".

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