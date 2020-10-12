Двое жителей Авдеевки пытались дать майору ВСУ 15 тыс. грн взятки за содействие ввозу сигарет с оккупированных территорий, - СБУ. ФОТО

Правоохранители задержали в Донецкой области двух дельцов, предлагавших взятку командиру военного подразделения за нелегальную переправку подакцизных товаров через линию разграничения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, двое жителей Авдеевки наладили незаконное перемещение оптовых партий табачных изделий с временно оккупированной территории. Они перевозили товар на собственном транспорте вне установленных пунктов пропуска.

Во время очередной попытки перевезти сигареты через линию разграничения фигуранты пытались передать 15 тыс. гривен командиру подразделения Вооруженных Сил Украины. За эту сумму они хотели "уговорить" майора не препятствовать их нелегальному бизнесу.

После получения "предложения" военный сразу обратился в СБУ. Правоохранители задержали дельцов вблизи Авдеевки при передаче всей суммы взятки.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 3. ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.