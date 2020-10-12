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Новости Агрессия России против Украины
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Двое жителей Авдеевки пытались дать майору ВСУ 15 тыс. грн взятки за содействие ввозу сигарет с оккупированных территорий, - СБУ. ФОТО

Двое жителей Авдеевки пытались дать майору ВСУ 15 тыс. грн взятки за содействие ввозу сигарет с оккупированных территорий, - СБУ. ФОТО

Правоохранители задержали в Донецкой области двух дельцов, предлагавших взятку командиру военного подразделения за нелегальную переправку подакцизных товаров через линию разграничения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, двое жителей Авдеевки наладили незаконное перемещение оптовых партий табачных изделий с временно оккупированной территории. Они перевозили товар на собственном транспорте вне установленных пунктов пропуска.

Во время очередной попытки перевезти сигареты через линию разграничения фигуранты пытались передать 15 тыс. гривен командиру подразделения Вооруженных Сил Украины. За эту сумму они хотели "уговорить" майора не препятствовать их нелегальному бизнесу.

После получения "предложения" военный сразу обратился в СБУ. Правоохранители задержали дельцов вблизи Авдеевки при передаче всей суммы взятки.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 3. ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Автор: 

взятка (6195) правоохранительные органы (2971) СБУ (20130) сигареты (867) силовики (2799) Донецкая область (10139) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+3
Совсем другой коленкор, военный уже не причем.
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12.10.2020 21:21 Ответить
+3
Хитроумная оперативная комбинация, еще часа 2 и взяткодатели окажутся оперативными сотрудниками.
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12.10.2020 21:33 Ответить
+2
Я всегда говорил, что курение вредит здоровью.
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12.10.2020 21:04 Ответить
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Я всегда говорил, что курение вредит здоровью.
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12.10.2020 21:04 Ответить
хіба ж з майором потрібно було домовлятися? Меньше ніж з полковником неможна...
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12.10.2020 21:06 Ответить
А я думаю 15 тыс. это официальная такса. Просто для показухи взяли каких-то начинающих "бизнесменов" - морды не показывают, фамилий не пишут, зато 15 тыс. в казну государства, но скорее всего они потеряются, а завтра горе "бизнесмены" займутся тем же по тем же тарифам.
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12.10.2020 21:11 Ответить
Совсем другой коленкор, военный уже не причем.
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12.10.2020 21:21 Ответить
кристально чист уже....хотя ещё два часа назад был хапугой.
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12.10.2020 21:29 Ответить
Хитроумная оперативная комбинация, еще часа 2 и взяткодатели окажутся оперативными сотрудниками.
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12.10.2020 21:33 Ответить
Вот что выборы животворящие делают!!!!!!
6 лет гоняют контрабас с луганды...... и только на период выборов он становится видимым силовикам!!!!
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12.10.2020 21:28 Ответить
Пелена кратковременно с глаз спадает, всюду чудятся подставы.
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12.10.2020 21:34 Ответить
Ще Пєтя був зобовязаний повністю закрити кордон з ОРДЛО і повністю припинити переміщення коштів, товарів та людей, а від прокацапленого ЗЕгенерата годі й чекати. Не хоче воювати? Нічим? Ніким? Не воюй, але хоча б зроби кордон через який і миша не проскочить! Вони ж тепер живуть з контрабанди... А маюсь хрін без солі доїдати...
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12.10.2020 21:55 Ответить
Майори задешево не продаються.
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12.10.2020 22:17 Ответить
меня царицей соблазняли
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12.10.2020 22:37 Ответить
Их передали психиатрам? Ввозить что-то из Домбабве в Украину, это как наладить канал поставки кокаина из США в Колумбию.
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13.10.2020 00:20 Ответить
 
 