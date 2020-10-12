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Новый вид подкупа избирателей зафиксирован на Харьковщине - кандидат предлагает бесплатные тесты на коронавирус, - ОПОРА. ФОТО

Кандидат на должность Дергачевского городского головы Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на коронавирус. Представители общественных организаций видят в этом признаки косвенного подкупа избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке гражданская сеть ОПОРА.

Так, на странице в Фейсбуке директор Дергачевской центральной районной больницы, кандидат в депутаты Дергачевского горсовета от партии "Слуги народа" Дмитрий Дончак разместил объявление: "По инициативе и при поддержке кандидата на должность Дергачевского городского головы Жидкова Константина Сергеевича вы можете быстро, качественно и бесплатно сделать ИФА-тест на коронавирус".

В объявлениях написано, что тесты будут проводить в городе Дергачи, поселках Цуповка, Прудянка и Слатино.

В сети представители ОПОРЫ нашли фото людей, которые сдают кровь для проведения ИФА-тестов на коронавирус в специально оборудованном миниавтобусе, на котором размещены наклейки с надписью "Слуга народа".

Также нашли фотографии Константина Жидкова на фоне агитационной надписи "Объединенная община - единая команда. За Жидкова" на автобусе, у которого брали кровь на анализ.

Жидков в своем комментарии к сообщению председателя Дергачевской РГА Владимира Усова заявил, что оплачивает тесты из своих сбережений, и опубликовал квитанцию. Комментировать эту ситуацию представителям ОПОРЫ он отказался.

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Пользователи Фейсбука опубликовали фото события.

Новый вид подкупа избирателей зафиксирован на Харьковщине - кандидат предлагает бесплатные тесты на коронавирус, - ОПОРА 01
Новый вид подкупа избирателей зафиксирован на Харьковщине - кандидат предлагает бесплатные тесты на коронавирус, - ОПОРА 02
Новый вид подкупа избирателей зафиксирован на Харьковщине - кандидат предлагает бесплатные тесты на коронавирус, - ОПОРА 03

Автор: 

подкуп (600) тестирование (496) Харьковщина (5577) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Приходить дід на виборчу дільницю. Питає:
- Скажіть, будь ласка, а ви можете мені сказать, чи проголосувала вже моя жінка?
- Так, будь ласка… Ось, дивіться, стоїть її підпис про отримання бюлетня… А Ви що, окремо живете, самі спитать не можете?... Та ні. Моя дружина п»ятнадцять років тому померла, але на вибори ходить регулярно… А я все ходжу, і ніяк її тут застать не можу…
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12.10.2020 22:29 Ответить
+6
https://twitter.com/OleksandrDovzh1
https://twitter.com/OleksandrDovzh1

Oleksandr Dovzhenko

@OleksandrDovzh1


Понавибирати лайно, а потім кликати націоналістів.

Новий вид підкупу виборців зафіксовано на Харківщині - кандидат пропонує безкоштовні тести на коронавірус, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9059
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12.10.2020 22:49 Ответить
+2
так він жидков, що ви з такого хочете? та в нього ще є мабуть така лабораторія, як в такого ж саме пальчевського?
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12.10.2020 22:19 Ответить
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так він жидков, що ви з такого хочете? та в нього ще є мабуть така лабораторія, як в такого ж саме пальчевського?
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12.10.2020 22:19 Ответить
-- а есть ещё люди, шо верят в евреев...
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12.10.2020 22:23 Ответить
Якщо б були євреї то обрізаніє мусили робити. Замість тесту.
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12.10.2020 22:35 Ответить
Новый вид подкупа избирателей зафиксирован на Харьковщине - кандидат предлагает бесплатные тесты на коронавирус

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а бесплатные праститутки и бухло будут?
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12.10.2020 23:06 Ответить
Гречка уже "не в тренде"?
Один - тесты "предлагает", другой - лампочки..цирк та й годі!
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12.10.2020 22:23 Ответить
Народ крокує в ногу з часом...
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12.10.2020 22:23 Ответить
в ногу з карабасом-барабасом
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12.10.2020 23:19 Ответить
В Чернигове лампочками подкупают.
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12.10.2020 22:26 Ответить
У мене дві такі лежать... "За майбутнє"...
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12.10.2020 22:28 Ответить
Ілліча? Для цих пацанів зниження споживання, нібито, не дуже.
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12.10.2020 22:33 Ответить
Ну так ведь: "Берите, берите! всё равно выбрасывать.."
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12.10.2020 23:16 Ответить
Йому щє гроши проплатять за держ. програмою дослідження колективного імунитету...
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12.10.2020 22:27 Ответить
Кто не проголосует за нас тому отключим газ😅
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12.10.2020 22:28 Ответить
Приходить дід на виборчу дільницю. Питає:
- Скажіть, будь ласка, а ви можете мені сказать, чи проголосувала вже моя жінка?
- Так, будь ласка… Ось, дивіться, стоїть її підпис про отримання бюлетня… А Ви що, окремо живете, самі спитать не можете?... Та ні. Моя дружина п»ятнадцять років тому померла, але на вибори ходить регулярно… А я все ходжу, і ніяк її тут застать не можу…
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12.10.2020 22:29 Ответить
Соседка больше 20 лет получала "приглашения на выборы" для дочки, что давно уже вышла замуж и живет черт-те где. Чему удивляться, анекдоты рождаются в жизни.
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12.10.2020 23:19 Ответить
Следующий шаг - предложить отрицательный результат.
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12.10.2020 22:29 Ответить
для поїздки за кордон
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12.10.2020 23:21 Ответить
да ничего нового, халява, бесплатный сыр в мышеловке))
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12.10.2020 22:32 Ответить
Анекдот на тему виборів. https://www.youtube.com/watch?v=tXfhSNzZa9c
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12.10.2020 22:43 Ответить
https://twitter.com/OleksandrDovzh1
https://twitter.com/OleksandrDovzh1

Oleksandr Dovzhenko

@OleksandrDovzh1


Понавибирати лайно, а потім кликати націоналістів.

Новий вид підкупу виборців зафіксовано на Харківщині - кандидат пропонує безкоштовні тести на коронавірус, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9059
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12.10.2020 22:49 Ответить
Завершается предвыборная гонка,ежедневно фиксируется сотни нарушений но еще нету ни единого решения суда относительно нарушений предвыборной кампании,по видимому и никогда небудет до окончания выборов.А за тем кого-то из проигравших возможно и осудят для отчета да и тотак ради устрашения.
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12.10.2020 22:49 Ответить
Подивився рейтинг партій в одесі, більше 50% регіонали + шарій, шок
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12.10.2020 22:50 Ответить
то краще б меньше тут плювалися поро-хоботи в зеле-бобиків, та навпаки. Бо доплюєтесь до 73 відсотків за ОПЗЖопи
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12.10.2020 23:24 Ответить
я тут щось не бачу жодного "патріота", щоб плюнув би в жопоблоків
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12.10.2020 23:27 Ответить
Здають кров на коронатест? Це щось новеньке.....🤷‍♂️
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12.10.2020 22:52 Ответить
креативненько
до такого наверное еще ни в одной стране мира не доперли))
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12.10.2020 23:07 Ответить
Пропоную шановній редакції трохи змінити заголовок! У такому вигляді буде лютий WIN:

Новый вид подкупа избирателей зафиксирован на Харьковщине - кандидат Жидков предлагает бесплатные тесты на коронавирус
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12.10.2020 23:56 Ответить
Да тут все просто - народ довели , что ничего не могут себе позволить, загнав под
плинтус бедности, а теперь используют то что по конституции должно быть бесплатным для мотивации - тест на короновирус стоит 1600-1800 гр .....
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13.10.2020 05:51 Ответить
Новий вид підкупу виборців зафіксовано на Харківщині - кандидат пропонує безкоштовні тести на коронавірус, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4563
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13.10.2020 08:07 Ответить
Кандидат на должность Дергачевского городского головы Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на коронавирус. Представители общественных организаций видят в этом признаки косвенного подкупа избирателей. Источник: https://censor.net/ru/p3224478

ХФАМІЛІЯ ДАЄ ПРО СЕБЕ ЗНАТИ
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13.10.2020 12:21 Ответить
 
 