Госкомиссия ТЭБ и ЧС рекомендует с 15 октября школам начать каникулы, а вузам перейти на дистанционную форму обучения

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 12 октября, был рассмотрен вопрос об особенностях работы учебных заведений в период адаптивного карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, Комиссия приняла решение рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 года каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.

Также рекомендуется заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшими и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 на дистанционную форму обучения с рекомендованым выездом студентов из общежитий (кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования с временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон, иностранных граждан и лиц без гражданства, соискателям образования, совмещающих учебу с работой).

Соответствующее дополнение в постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641" должны подготовить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки на рассмотрение Кабинета Министров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования официально рекомендовало вузам на месяц перейти на дистанционное обучение с 15 октября и на это время выселить студентов из общежитий