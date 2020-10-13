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"Потенциальным резервом коек" для больных COVID-19 могут стать госпиталя МВД, СБУ и Укрзализныци - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что Минздрав сейчас в первую очередь ищет возможности, как и где перепрофилировать заведения для борьбы с коронавирусом. Больницы ведомственных служб потенциально являются резервом коек, которые могут разворачивать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил  в эфире "Общественного радио"

Ляшко полчеркнул: "Мы сейчас отказываемся от одного из индикаторов, который говорил о том, что в красный уровень опасности попадают регионы, у которых в 5 раз средний по стране уровень заболеваемости. Сейчас это будет четкая цифра - 320 случаев на последние 14 дней у определенного количества населения, и если Киев будет попадать в эти показатели, будет заслушиваться комиссия ТЭБ и ЧС, которая собирается каждый четверг, и совместно с КГГА будут выбирать из перечня ограничения, которые будут применяться в Киеве.

Первоначально мы ищем возможности, как и где перепрофилировать заведения. Сейчас мы рассматриваем возможность привлечения институтов Академии медицинских наук, больниц ведомственных служб, таких как Укрзализныця, Государственное управление делами, госпитале МВД, СБУ, ГНСУ, это все потенциально наш резерв коек, которые мы можем разворачивать.

Также, дополнительно, на совещании у президента в субботу озвучивался вопрос о местах, где возможно разворачивать дополнительно госпитале уже за пределами учреждений здравоохранения. В первую очередь, речь идет о Киеве, о Одесской и Донецкой областях. Как это приспособить - прописано в нормативном документе МЗ, у нас есть табель оснащения примерный, мы рассчитали количество оснащение, которое должно быть ".

Он отметил, что госпиталь можно развернуть, но туда должны приехать квалифицированные кадры - а вопрос с врачами сейчас очень острый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В населенных пунктах с дефицитом коек для больных COVID-19 будем разворачивать мобильные госпитали, - главный санврач Ляшко

Автор: 

МВД (9331) СБУ (20130) госпитализация (236) Ляшко Виктор (1366)


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Топ комментарии
+2
1, отопление больниц . Больным пневмониями противопоказаны сквозняки
2. Питание . Кто-то начнёт отчитываться ЧЕМ И КАК КОРМЯТ БОЛЬНЫХ
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13.10.2020 00:13 Ответить
+2
Вже наш госпіталь на 60 ліжок переформатували, почали заповнювати, місцева інфекційна - забита. Але не вистачає лікарів-інфекціоністів... бо їх штатом в госпіталі не передбачено
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13.10.2020 00:36 Ответить
+1
А тут вы выбрали Зебила. Все ремонты в больницах были моментально остановлены. Так что нефиг скиглить.
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13.10.2020 00:24 Ответить
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1, отопление больниц . Больным пневмониями противопоказаны сквозняки
2. Питание . Кто-то начнёт отчитываться ЧЕМ И КАК КОРМЯТ БОЛЬНЫХ
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13.10.2020 00:13 Ответить
Софочка... -- а шо, твою Мурку не покормили не согрели? -- ты ж токо скажи...*)
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13.10.2020 00:16 Ответить
В Словакии в больницах
Завтрак - йогурт , фрукт, свежие булочки, запакованный сыр, запакованное масло , чай
Обед - поливка( суп с овощами ), тушеный свиной биток с картофелем , макаронами , соус - бешамель
Ужин - мясо натуральное ( свинина или куриная ножка) , гарнир , чай
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13.10.2020 00:17 Ответить
А тут вы выбрали Зебила. Все ремонты в больницах были моментально остановлены. Так что нефиг скиглить.
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13.10.2020 00:24 Ответить
Я не выбирала
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13.10.2020 00:29 Ответить
Вы наверное не в курсе, но правительство Порошенко-Гройсмана успело лишь провести реформу первичного звена. Больницы - это был третий этап реформы, но даже и второй (реформа услуг специалистов) не состоялся, т.к. к власти пришла зелёная банда.
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13.10.2020 00:36 Ответить
и скока за год он восстановил и провел реформ
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13.10.2020 00:38 Ответить
...не прокатит. В Бундесе уже тревога по всем концам...

... обращайтесь в Беларусь...
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13.10.2020 00:14 Ответить
Шо у вас там случилось ? Какая тревога ?
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13.10.2020 00:28 Ответить
Тебе некуда бежать, равно как и твоему пахану.
Не парься.
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13.10.2020 00:14 Ответить
Я таки здичавіло вибачаюся, у мене лише один вопріс.
COVID-19 і досі фейк чи вже ніт
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13.10.2020 00:19 Ответить
У власть предержащих сейчас суперзадача: вылезти из этого дерьма, которое они насочиняли, и при этом так чтобы население не сварило их в медном чане, по старой козацкой традиции.
По мне так задача невыполнимая. Таки сварят.
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13.10.2020 00:23 Ответить
"Если температура вашего тела 10⁰С, мозг признаков активности не подает, сердце остановилось, в организме нет крови - вряд ли кто-то будет спорить с тем, что вы мертвы...
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13.10.2020 01:20 Ответить
"в красный уровень опасности попадают регионы, у которых в 5 раз средний по стране уровень заболеваемости. Сейчас это будет четкая цифра - 320 случаев на последние 14 дней у определенного количества населения". Кто-то понял этот набор слов?
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13.10.2020 00:23 Ответить
Красный уровень там где у Пороха значительный перевес голосов.
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13.10.2020 00:24 Ответить
Зелена влада зашивається. У вас було більше ніж , півроку щоб приготуватись до такої ситуації, а ви чухали корму.
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13.10.2020 00:25 Ответить
К какой ситуаци нужно было готовиться? Тут уже год все визжат что ето всего лишь насморк и даже маску на морду не соизволят надеть. А если кому то сделаешь замечание так сразу выпучит глаза пена изо рта и визжит что все ето происки Госдепа
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13.10.2020 00:36 Ответить
****** таке верзе, таке верзе, та хто йому віддасть койки з СБУ та МВС, по сраці можновладні курви накидають, та розкажуть , що в них менти теж хворіють, а бидло хай вдома подихає
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13.10.2020 00:30 Ответить
потенціальний марсіянин
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13.10.2020 00:31 Ответить
Вже наш госпіталь на 60 ліжок переформатували, почали заповнювати, місцева інфекційна - забита. Але не вистачає лікарів-інфекціоністів... бо їх штатом в госпіталі не передбачено
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13.10.2020 00:36 Ответить
Можна запитати,а для чого потрібний лікар-інфекціоніст у штаті лікарні?
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13.10.2020 01:13 Ответить
койки у каждого дома есть, а нужны аппараты ивл и специалисты и кислород к ним...
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13.10.2020 00:39 Ответить
аппараты ИВЛ стоят в гаражах наших депутатов, у каждого по 5 штук на всё семейство, они запаслись ещё прошлой зимой.
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13.10.2020 11:00 Ответить
Ооочень хочу увидеть "обычных" больных КОВИД в ведомственных больничках СБУ. Спорим, никто и никогда этого не увидит.
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13.10.2020 09:48 Ответить
если память не изменяет то в этих больничках СБУМВД пожизненное лечение борцов и полностью бесплатное, точно могу сказать за военный госпиталь, у друга отец там лежит 2 раза в год на обследованиях, говорит с больницей для смертных даже сравнивать не нужно, это небо и земля.
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13.10.2020 10:57 Ответить
 
 