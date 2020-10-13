"Потенциальным резервом коек" для больных COVID-19 могут стать госпиталя МВД, СБУ и Укрзализныци - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что Минздрав сейчас в первую очередь ищет возможности, как и где перепрофилировать заведения для борьбы с коронавирусом. Больницы ведомственных служб потенциально являются резервом коек, которые могут разворачивать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил в эфире "Общественного радио"

Ляшко полчеркнул: "Мы сейчас отказываемся от одного из индикаторов, который говорил о том, что в красный уровень опасности попадают регионы, у которых в 5 раз средний по стране уровень заболеваемости. Сейчас это будет четкая цифра - 320 случаев на последние 14 дней у определенного количества населения, и если Киев будет попадать в эти показатели, будет заслушиваться комиссия ТЭБ и ЧС, которая собирается каждый четверг, и совместно с КГГА будут выбирать из перечня ограничения, которые будут применяться в Киеве.

Первоначально мы ищем возможности, как и где перепрофилировать заведения. Сейчас мы рассматриваем возможность привлечения институтов Академии медицинских наук, больниц ведомственных служб, таких как Укрзализныця, Государственное управление делами, госпитале МВД, СБУ, ГНСУ, это все потенциально наш резерв коек, которые мы можем разворачивать.

Также, дополнительно, на совещании у президента в субботу озвучивался вопрос о местах, где возможно разворачивать дополнительно госпитале уже за пределами учреждений здравоохранения. В первую очередь, речь идет о Киеве, о Одесской и Донецкой областях. Как это приспособить - прописано в нормативном документе МЗ, у нас есть табель оснащения примерный, мы рассчитали количество оснащение, которое должно быть ".

Он отметил, что госпиталь можно развернуть, но туда должны приехать квалифицированные кадры - а вопрос с врачами сейчас очень острый.

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