Зеленский подписал закон об освобождении переселенцев от уплаты туристического сбора за временное проживание

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных условий предоставления льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в понедельник вечером пресс-служба президента.

"Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПЛ", - отмечается в сообщении.

Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые пока не являются объектом налогообложения.

"Подписанный закон уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта и временной оккупации территорий для внутренне перемещенных лиц", - отмечают в Офисе президента.

Верховная Рада приняла документ 17 сентября 2020г.

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