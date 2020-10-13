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Зеленский подписал закон об освобождении переселенцев от уплаты туристического сбора за временное проживание

Зеленский подписал закон об освобождении переселенцев от уплаты туристического сбора за временное проживание

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных условий предоставления льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в понедельник вечером пресс-служба президента.

"Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПЛ", - отмечается в сообщении.

Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые пока не являются объектом налогообложения.

"Подписанный закон уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта и временной оккупации территорий для внутренне перемещенных лиц", - отмечают в Офисе президента.

Верховная Рада приняла документ 17 сентября 2020г.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21090) сбор (309) переселенцы (531) туристы (99)


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Топ комментарии
+8
Не прошло и десяти лет как, наконец, освободили беженцев от уплаты КУРОРТНОГО?? сбора. Как будто беженцы от войны бросив родные очаги прибыли на курорт. Теперь ихние "курортные" выплаты/сборы следует вернуть с учетом инфляции...
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13.10.2020 05:56 Ответить
+6
Війну вже пабіділ, тепер взявся за переселенців. Рятуйся хто може.
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13.10.2020 00:54 Ответить
+3
Зеленский подписал закон об освобождении переселенцев от уплаты туристического сбора за временное проживание - Цензор.НЕТ 8008
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13.10.2020 00:48 Ответить
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Зеленский подписал закон об освобождении переселенцев от уплаты туристического сбора за временное проживание - Цензор.НЕТ 8008
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13.10.2020 00:48 Ответить
Тема важлива але є значно актуальніші, наприклад, створення ТСК стосовно "щура" в ОП.
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13.10.2020 07:55 Ответить
Війну вже пабіділ, тепер взявся за переселенців. Рятуйся хто може.
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13.10.2020 00:54 Ответить
Я так понял, что временно перемещённые лица (беженцы) по этому закону освобождаются от туристического сбора. Но в справке о постановке на учет ВПЛ они и далее будут считаться туристами...
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13.10.2020 01:05 Ответить
Чем ещё больше всех запутали )
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13.10.2020 01:13 Ответить
Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за войны и ненависти между Украиной и Россией страна должна двигаться к тому, чтобы стать полноправным членом Североатлантического альянса.

Та дайте йому хоча б новітню історію почитати - ну хоча б, починаючи з вбивства Чорновола , революції на граніті, історії з Тузлою... Воно возило свій член з роялем по кацапстану і йому було все похрін, а тут ВДРУГ... ВАЙНА! ВДРУГ! В НАТО НАДА!!! ІДІОТ!
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13.10.2020 01:51 Ответить
Не прошло и десяти лет как, наконец, освободили беженцев от уплаты КУРОРТНОГО?? сбора. Как будто беженцы от войны бросив родные очаги прибыли на курорт. Теперь ихние "курортные" выплаты/сборы следует вернуть с учетом инфляции...
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13.10.2020 05:56 Ответить
Туристы? Не беженцы? А режим Зеоенского, это турагенство?
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13.10.2020 06:23 Ответить
А что, у нас существует туристический сбор? Или он был введён специально для беженцев, а теперь по их просьбе отменён? Какая мудрая политика....
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13.10.2020 07:29 Ответить
Ух ты.Я же-турист!!!!!
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13.10.2020 08:30 Ответить
Наш воїн спалив себе живцем а знак протесту проти зрадницької капітуляції від Зеленського , Єрмака, Кравчука. Зеленський, через твою зраду воїни мають себе палити живцем? Щоб ти переставав перед росіянами на колінах повзати?
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13.10.2020 09:53 Ответить
клоун
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13.10.2020 12:34 Ответить
 
 