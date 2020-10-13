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Новости Коронавирус и карантин
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Больницы через неделю получат препарат ремдесивир, используемый для лечения коронавируса, - Степанов

Больницы через неделю получат препарат ремдесивир, используемый для лечения коронавируса, - Степанов

Препарат ремдесивир для лечения коронавирусной болезни должен поступить в Украину через неделю, правительство также ищет средства на закупку иммуноглобулинов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За неделю у нас будет лекарственное средство ремдесивир, который себя хорошо показал e США и других странах. Мы уже заключили соответствующее соглашение, и через неделю он поступит в наши больницы. Есть другие лекарственные средства, прошедшие соответствующие клинические испытания, - иммуноглобулины, которые необходимы пациентам с тяжелым течением болезни. Мы сейчас рассчитываем, какая сумма средств нам нужна. Я думаю через одно заседание правительства мы вынесем соответствующее постановление по закупке этого лекарственного средства", - рассказал Степанов.

По его словам, сейчас пациент с COVID-19 в среднем находится в больнице до 14 дней. Для сравнения: в Германии этот срок составляет 7 дней. Учитывая это Минздрав пытается - как организационными мерами, так и повышением эффективности лечения - сократить продолжительность пребывания таких пациентов в медучреждениях.

Министр также уточнил, что сейчас больницах находятся около 20 000 человек с коронавирусной болезнью. Максимально Украина может выделить для таких пациентов 52 тысячи мест, это 30% всего коечного фонда.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Идиот, ремдесивир значительно ускоряет выздоровление легких больных, т.е. таких, которым и госпитализация не нужна. При этом он абсолютно не влияет на развитие осложнений, на необходимость интенсивной терапии и летальность. Фирма-производитель, кстати, этого не отрицает. Курс обойдется где-то в 2 - 2.5 тыс. долларов. При этом, повторюсь, на тяжесть течения заболевания ремдесивир не влияет НИКАК. Может лучше за эти деньги койки кислородом обеспечить, чтобы дать тяжелым пациентам шанс?
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13.10.2020 01:58 Ответить
+7
Этого говна произведено на миллиарды долларов для борьбы с Эболой но он оказался бесполезной пустышкой которую должны были просто утилизировать по истечении срока хранения, но вот КОВИД и тут ребятам поперло...С какого-то бодуна вдруг решили сделать это говно топовым средством в борьбе с короной и нагреть свои грязные руки на беде...
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13.10.2020 03:41 Ответить
+6
В Україні немає медицини,як такої і не було.Але населення не хоче.щоб щось змінювалось.Розповідають.за якусь міфічну совєтську медицину.Так там були грамотні професори,але інфраструктури в лікарнях не було.
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13.10.2020 01:21 Ответить
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Да ладно вам. Все же знают что коронавирус ето всего лишь насморк. Выписывайте всем нафтизин и пускай валят домой.
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13.10.2020 01:19 Ответить
Ты недалек от истины. Как раз ремдесивир имеет смысл применять у тех, кто мог лечиться дома. Имеет смысл применение на ранних стадиях заболевания (т.е. когда у тебя по сути насморк и положительный тест ПЦР). На развитие осложнений и летальность он не влияет. Исследования проводили китайцы и американцы. Это стоит 2+ тысячи долларов на пациента за курс?
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13.10.2020 02:09 Ответить
Квартал до бани, а он уже раздевается. Когда в больницах получат этот препарат, тогда и сообщай. Трепло.
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13.10.2020 08:15 Ответить
В Україні немає медицини,як такої і не було.Але населення не хоче.щоб щось змінювалось.Розповідають.за якусь міфічну совєтську медицину.Так там були грамотні професори,але інфраструктури в лікарнях не було.
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13.10.2020 01:21 Ответить
Степанов, сбегай за пузырем ремдесивира в ларек, а то ящика но на всех не хватило. И шаурмы на закусь не забудь.
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13.10.2020 01:25 Ответить
А мій однофамілець пан Степанов не сказав - хто з пересічних українців (ну тих, хто не ворує з бюджету та не бере хабарів) зможе купувати ліки, курс (п'ять днів) застосування яких коштує щось більше за 2 000 $????????
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13.10.2020 01:25 Ответить
Пане степашкин однофамілець, може дешевше - за своїм здоров'ям самому слідкувати? Тоді всяку срань підчепляти не будете. Уявіть, якщо Держава на мої податки таким як Ви соплі витирать стане після кожного вашого чиху. А Ви одну болячку за другою будете чипляти...
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13.10.2020 05:18 Ответить
Ну вам порадять або собаку продати, або рибок, ну що там у вас є. Бачили очі що брали.... Він же кращий за Супрун.
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13.10.2020 08:08 Ответить
пусть сгорит в огне напалма ЗЕкоманда и Степанов!
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13.10.2020 01:38 Ответить
Идиот, ремдесивир значительно ускоряет выздоровление легких больных, т.е. таких, которым и госпитализация не нужна. При этом он абсолютно не влияет на развитие осложнений, на необходимость интенсивной терапии и летальность. Фирма-производитель, кстати, этого не отрицает. Курс обойдется где-то в 2 - 2.5 тыс. долларов. При этом, повторюсь, на тяжесть течения заболевания ремдесивир не влияет НИКАК. Может лучше за эти деньги койки кислородом обеспечить, чтобы дать тяжелым пациентам шанс?
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13.10.2020 01:58 Ответить
А какие откаты...Вам и не снилось
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13.10.2020 03:38 Ответить
Этого говна произведено на миллиарды долларов для борьбы с Эболой но он оказался бесполезной пустышкой которую должны были просто утилизировать по истечении срока хранения, но вот КОВИД и тут ребятам поперло...С какого-то бодуна вдруг решили сделать это говно топовым средством в борьбе с короной и нагреть свои грязные руки на беде...
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13.10.2020 03:41 Ответить
Где консилиум вирусологов или у нас степашка и танцы с бубнами под мародерство.
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13.10.2020 06:54 Ответить
Обратите внимание на то, что Степанов повторил то, чем лечили Трампа. Видать, куратор у них общий. }{уйлушей кличут.
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13.10.2020 07:01 Ответить
Это - обещанное Мертведчуком и Качурой кремлёвское чудо - зелье от всех болячек и морщин? Уже закупили? По - дешёвке? На 100 млрд. долларов? Ура! Теперь все будут такие же здоровые и красивые , как Мертведчук!!! Хотя, до вакцинации путинской противоковидной отравой "Новичок" Мертведчук был менее похож на труп, выловленный из проруби...
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13.10.2020 07:03 Ответить
"правительство также ищет средства на закупку иммуноглобулинов."

Придурки - средства из фонда потратили на дороги, а на коронавирус - ищут средства.
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13.10.2020 08:15 Ответить
В дороги можно "укатать" любые деньги, а с закупками медпрепаратов и оборудования куда сложнее. Надеюсь все дороги на кладбища будут в порядке...
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13.10.2020 08:22 Ответить
Все стандартно для власти,- имитация бурной деятельности и воровство.
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13.10.2020 08:28 Ответить
Так вроде же есть китайский фарапиравир.
Ну... ремдесвиром и еще регенероном лечили Трампа. В 74 года вылечили... так что идея сама по себе смысла не лишена.
Стоит еще этот самый регенерон добавить, я думаю.
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13.10.2020 09:27 Ответить
Степашка, не гоношись, мертвечук обещал подогнать росиянской вакцины. Гепу исцелят и тебя вылечат.
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13.10.2020 09:32 Ответить
В связи с оглашенным министром здравоохранения Украины Степановым намерения закупить препарат Ремдесивир (Remdesivir; код разработки GS-5734) для лечения заболевания COVID-19, мы предупреждаем, что не существует научно подтвержденных данных о его специфическом действии на вирус SARS-COV-2. Данные лабораторных исследований весьма противоречивы и неоднозначны. Прямых рекомендаций ВОЗ на применение этого препарата нет.
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13.10.2020 10:47 Ответить
Господи - да вы попервах попробуйте зелёнкой крестики на лбу рисовать, авось кому и поможет. За то дёшево и сердито.
Не доделанный не доношенный - на борьбу с пандемиею брошенный, наш Степанов скупает изделия, иноземного лишь рукоделия.
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13.10.2020 13:43 Ответить
 
 