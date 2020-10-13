Больницы через неделю получат препарат ремдесивир, используемый для лечения коронавируса, - Степанов

Препарат ремдесивир для лечения коронавирусной болезни должен поступить в Украину через неделю, правительство также ищет средства на закупку иммуноглобулинов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За неделю у нас будет лекарственное средство ремдесивир, который себя хорошо показал e США и других странах. Мы уже заключили соответствующее соглашение, и через неделю он поступит в наши больницы. Есть другие лекарственные средства, прошедшие соответствующие клинические испытания, - иммуноглобулины, которые необходимы пациентам с тяжелым течением болезни. Мы сейчас рассчитываем, какая сумма средств нам нужна. Я думаю через одно заседание правительства мы вынесем соответствующее постановление по закупке этого лекарственного средства", - рассказал Степанов.

По его словам, сейчас пациент с COVID-19 в среднем находится в больнице до 14 дней. Для сравнения: в Германии этот срок составляет 7 дней. Учитывая это Минздрав пытается - как организационными мерами, так и повышением эффективности лечения - сократить продолжительность пребывания таких пациентов в медучреждениях.

Министр также уточнил, что сейчас больницах находятся около 20 000 человек с коронавирусной болезнью. Максимально Украина может выделить для таких пациентов 52 тысячи мест, это 30% всего коечного фонда.

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