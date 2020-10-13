Это акт насилия против того, кого считали лояльным электоратом, - Тихановская о применении против пенсионеров спецсредств белорусской милицией
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская остро прокомментировала действия силовиков во время разгона сегодняшнего марша пенсионеров в Минске.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Тихановская разместила в телеграме.
"Когда мы ездили на митинги по городам Беларуси, я обращалась к бабушкам, стоящих в первых рядах. Я говорила им, что пенсия, которой их шантажирует режим, выплачивается не лично президентом. Это деньги, которые они честно заработали. И сейчас эту пенсию оплачивают их дети и внуки. Прошло два месяца - и я в восторге от того, как активно пенсионеры поддерживают протестующих и выражают свою позицию", - написала Тихановская.
Она отметила, что сегодня режим переступил очередную границу: силовики применили против пенсионеров петарды и слезоточивый газ.
"Это акт насилия против тех, кого годами считали лояльным электоратом. Теперь очевидно: режим готов защищать только себя. Но мы, белорусы, готовы защищать свой народ, поэтому должны довести дело до конца - и добиться новых выборов", - подчеркнула лидер оппозиции.
Как сообщалось, 12 октября в Минске и других городах Беларуси проходят марши пенсионеров против режима.
Силовики применили против них специальные средства - в частности, слезоточивый газ.
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Как лидер, она абсолютный ноль (хуже разве что только Зеленский, он конченная тварь и еще ****** редкостный...) На нее только одна надежда, что сразу проведет честные выборы, а не решит чуток задержаться и поуправлять...
...а шо -- она уже не Президент? -- облом пера и кризис жанра...
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Кацапскую ложь лучше всего ощущать ,сорри, жопой, чем пытаться расшифровать головой. ИХ легче улавливать интуитивно, по стилю ( он не меняется с конца 90-х) по подаче, даже по определенным словечкам, эти мелочи незначительные на первый взгляд, могут вообще не фиксироваться головой, но интуитивно это все мощно фонит.
А Тихановские изначально фонили так ядрено, что Реальность прогибалась под блеском золотых офицерских погон, торчащих из под реквизитной "толстовки" Светыныго блоггеро-муженька.
Прекрасно знаю,как кацапские пропагандноы варят свою достаточно мощную и креативную медийную кухню. Они всегда ищут логичные аргументы для так называемого молчаливого большинства, и нанизывают на эти стереотипные типа логические цепочки мещанского мышления любой медийных продукт. Их встегивания всегда логичны, поэтому на фиг логику, надо включать интуицию, ощущать информацию, а потом уже думать... А с Тихановскими даже интуицию не надо включать - сама влкючается при взгляде на комсомольско-кирзовое личико НЕ нашей героини.
так вот и я не пойму - белорусі протестуют или мазохистируют? им нравится гулять с цветочкками под свист дубинок?
мазожисти имхо