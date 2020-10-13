Это акт насилия против того, кого считали лояльным электоратом, - Тихановская о применении против пенсионеров спецсредств белорусской милицией

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская остро прокомментировала действия силовиков во время разгона сегодняшнего марша пенсионеров в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Тихановская разместила в телеграме.

"Когда мы ездили на митинги по городам Беларуси, я обращалась к бабушкам, стоящих в первых рядах. Я говорила им, что пенсия, которой их шантажирует режим, выплачивается не лично президентом. Это деньги, которые они честно заработали. И сейчас эту пенсию оплачивают их дети и внуки. Прошло два месяца - и я в восторге от того, как активно пенсионеры поддерживают протестующих и выражают свою позицию", - написала Тихановская.

Она отметила, что сегодня режим переступил очередную границу: силовики применили против пенсионеров петарды и слезоточивый газ.

"Это акт насилия против тех, кого годами считали лояльным электоратом. Теперь очевидно: режим готов защищать только себя. Но мы, белорусы, готовы защищать свой народ, поэтому должны довести дело до конца - и добиться новых выборов", - подчеркнула лидер оппозиции.

Как сообщалось, 12 октября в Минске и других городах Беларуси проходят марши пенсионеров против режима.

Силовики применили против них специальные средства - в частности, слезоточивый газ.