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Новости Революция в Беларуси
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Это акт насилия против того, кого считали лояльным электоратом, - Тихановская о применении против пенсионеров спецсредств белорусской милицией

Это акт насилия против того, кого считали лояльным электоратом, - Тихановская о применении против пенсионеров спецсредств белорусской милицией

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская остро прокомментировала действия силовиков во время разгона сегодняшнего марша пенсионеров в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ,  соответствующее заявление Тихановская разместила в телеграме.

"Когда мы ездили на митинги по городам Беларуси, я обращалась к бабушкам, стоящих в первых рядах. Я говорила им, что пенсия, которой их шантажирует режим, выплачивается не лично президентом. Это деньги, которые они честно заработали. И сейчас эту пенсию оплачивают их дети и внуки. Прошло два месяца - и я в восторге от того, как активно пенсионеры поддерживают протестующих и выражают свою позицию", - написала Тихановская.

Она отметила, что сегодня режим переступил очередную границу: силовики применили против пенсионеров петарды и слезоточивый газ.

"Это акт насилия против тех, кого годами считали лояльным электоратом. Теперь очевидно: режим готов защищать только себя. Но мы, белорусы, готовы защищать свой народ, поэтому должны довести дело до конца - и добиться новых выборов", - подчеркнула лидер оппозиции.

Как сообщалось, 12 октября в Минске и других городах Беларуси проходят марши пенсионеров против режима.

Силовики применили против них специальные средства -  в частности, слезоточивый газ.

Автор: 

Беларусь (7937) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+6
если бы она осталась в Беларуси как бы это помогло протестующим ? лукашеску был бы рад ее арестовать - она в розыске . кроме того для справки ее насильно вывезли за пределы Беларуси в Литву работники КГБ . ей сказали или вывозим или твои дети сироты , а мужа кастрируем в СИЗО . как бы вы поступили в этом случае ?
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13.10.2020 04:51 Ответить
+6
Его электорат теперь только ОМОН и подобные. Опора только на штыки.
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13.10.2020 05:50 Ответить
+5
Вот все правильно каже Тихановская в последнее время! Но, несмотря на одухотворенные лица белорусов, поддержать ее мы не можем, бо смотришь на ее фейс и видишь фсбш-ную суку, и ничего с этим стойким, блин, знакомым ощущением ты подделать не в состоянии. \
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!

Кацапскую ложь лучше всего ощущать ,сорри, жопой, чем пытаться расшифровать головой. ИХ легче улавливать интуитивно, по стилю ( он не меняется с конца 90-х) по подаче, даже по определенным словечкам, эти мелочи незначительные на первый взгляд, могут вообще не фиксироваться головой, но интуитивно это все мощно фонит.
А Тихановские изначально фонили так ядрено, что Реальность прогибалась под блеском золотых офицерских погон, торчащих из под реквизитной "толстовки" Светыныго блоггеро-муженька.

Прекрасно знаю,как кацапские пропагандноы варят свою достаточно мощную и креативную медийную кухню. Они всегда ищут логичные аргументы для так называемого молчаливого большинства, и нанизывают на эти стереотипные типа логические цепочки мещанского мышления любой медийных продукт. Их встегивания всегда логичны, поэтому на фиг логику, надо включать интуицию, ощущать информацию, а потом уже думать... А с Тихановскими даже интуицию не надо включать - сама влкючается при взгляде на комсомольско-кирзовое личико НЕ нашей героини.
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13.10.2020 02:31 Ответить
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Очень хорошо рассказывать про насилие, про борьбу сидя в "теплой Европе". Что то не увидел я ни разу от Тихановской желания вернуться на родину... И на собственном примере показать как надо бороться против лукашенко.
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13.10.2020 01:48 Ответить
Ага, и сразу к стенке подойти, тупая мордва
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13.10.2020 04:59 Ответить
Так то оно так, только вот Тихановская даже из за бугра, начала подавать голос лишь тогда, когда увидела, что процесс не затихает и возможны даже перспективы. До этого, отговаривала толпу.
Как лидер, она абсолютный ноль (хуже разве что только Зеленский, он конченная тварь и еще ****** редкостный...) На нее только одна надежда, что сразу проведет честные выборы, а не решит чуток задержаться и поуправлять...
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13.10.2020 09:28 Ответить
Тихановская пыталась быть честной. Она сразу сказала: "Я слабая женщина. Не лидер. Извините, я сливаюсь." Но ее очень попросили. Уговорили, убедили и т.д. И чего вы от нее теперь ждете? Увы, другого лидера опозиции в Беларуси пока нет.
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13.10.2020 09:45 Ответить
Tы, $ука, если уж решила возглавить "ревалюцию", должна была остаться в стране, а не шляться по заграницам. Из-за тебя сотни людей были убиты - забиты до смерти, повешены. Ты - белорусский "поп Гапон".
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13.10.2020 01:59 Ответить
а чего белорусский?, кремлевский поп Гапон.
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13.10.2020 02:03 Ответить
если бы она осталась в Беларуси как бы это помогло протестующим ? лукашеску был бы рад ее арестовать - она в розыске . кроме того для справки ее насильно вывезли за пределы Беларуси в Литву работники КГБ . ей сказали или вывозим или твои дети сироты , а мужа кастрируем в СИЗО . как бы вы поступили в этом случае ?
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13.10.2020 04:51 Ответить
Я бы никогда не вмешался в столь безнадёжное дело как невооружённое восстание в тоталитарном государстве. Тоталитарные режимы невозможно сместить демонстрациями. Восстание против тоталитарного режима - это полномасштабная война. Войны ведутся согласно военной науке, и никак иначе.
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13.10.2020 10:27 Ответить
Ага, и сразу на шею себе верёвку и мылом, если бы тебе ствол к виску и сказал бульбофюрер, мужа расстреляем и тебя туда же, долго бы ты в Беларуси пробыл
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13.10.2020 04:56 Ответить
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

...а шо -- она уже не Президент? -- облом пера и кризис жанра...
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13.10.2020 02:05 Ответить
68% голосов отданы за нее . за лукашеску 10% . таки президент .
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13.10.2020 04:52 Ответить
Вот все правильно каже Тихановская в последнее время! Но, несмотря на одухотворенные лица белорусов, поддержать ее мы не можем, бо смотришь на ее фейс и видишь фсбш-ную суку, и ничего с этим стойким, блин, знакомым ощущением ты подделать не в состоянии. \
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!

Кацапскую ложь лучше всего ощущать ,сорри, жопой, чем пытаться расшифровать головой. ИХ легче улавливать интуитивно, по стилю ( он не меняется с конца 90-х) по подаче, даже по определенным словечкам, эти мелочи незначительные на первый взгляд, могут вообще не фиксироваться головой, но интуитивно это все мощно фонит.
А Тихановские изначально фонили так ядрено, что Реальность прогибалась под блеском золотых офицерских погон, торчащих из под реквизитной "толстовки" Светыныго блоггеро-муженька.

Прекрасно знаю,как кацапские пропагандноы варят свою достаточно мощную и креативную медийную кухню. Они всегда ищут логичные аргументы для так называемого молчаливого большинства, и нанизывают на эти стереотипные типа логические цепочки мещанского мышления любой медийных продукт. Их встегивания всегда логичны, поэтому на фиг логику, надо включать интуицию, ощущать информацию, а потом уже думать... А с Тихановскими даже интуицию не надо включать - сама влкючается при взгляде на комсомольско-кирзовое личико НЕ нашей героини.
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13.10.2020 02:31 Ответить
вам надо к оккулисту . она ни с какой стороны не ФСБшная . домохозяйка оказавшееся волей судьбы в центре политического водоворота . из всех кандидатов этим летом самая достойная и народ устраивает .
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13.10.2020 04:54 Ответить
Фсбешный бред
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13.10.2020 04:57 Ответить
мутная подруга, я бы сказал - дурепа. Задрала уже своим эгоизмом... Собрались бы с бацькай за круглым столом , да и почудили в перетягивании каната, мол, кто больше лоялен к муйлуше. Зачем в свой никчемный междусобойчик впутывать еще и пенсов... Вот правильно люди говорят : " шо понту , шило на мыло менять". С каких это пор кухарка знает, что она будет лучше бацьки управлять экономикой страны, еще и нести клятву перед пыней на пятиконечной звезде.
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13.10.2020 03:09 Ответить
Так карикатуризирутся революции
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13.10.2020 03:46 Ответить
Термин "бульбаши" плавно переходит в термин "драники" .
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13.10.2020 04:01 Ответить
Э, не скажите. От драников вас за уши не оттащишь.
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13.10.2020 04:13 Ответить
Дык и я о том же - "любят" их омоновцы
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13.10.2020 04:18 Ответить
Протестующий Минск воодушевляет. Силовики сегодня усилили интенсивную терапию. Массаж дилдой, бег трусцой, душ Шарко. Есть случаи исцелений. И это хорошо. Это правильно. Мазохизм по другому не лечится. Дарите цветочки вашим палачам и дальше!
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13.10.2020 04:16 Ответить
Его электорат теперь только ОМОН и подобные. Опора только на штыки.
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13.10.2020 05:50 Ответить
знаете анекдот про мужика, которій несколько раз на одного и того же медведя на охоту ходил?
так вот и я не пойму - белорусі протестуют или мазохистируют? им нравится гулять с цветочкками под свист дубинок?
мазожисти имхо
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13.10.2020 06:48 Ответить
Мені здається що в Білорусії йде спецоперація Ху.. щоб провести експеримент наскільки рабів можна нагинати, такий менталітет не лише в білорусів а і в РФ, їхні протести також постійно розганяють з побоями... У нас б дедушки давно вже палили ментів а не ходили щоб отримати новий раз по голові
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13.10.2020 09:37 Ответить
Омон вже навіть каски не бере тому що знає що можна легко надавати
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13.10.2020 09:40 Ответить
 
 