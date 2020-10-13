Минздрав предложит Кабмину продлить карантин в Украине до 31 декабря, - главный санврач Ляшко

Эпидситуация в Украине неспокойная, наблюдается рост количества случаев заболевания коронавирусом, госпитализации в больницы, и это является угрожающей ситуацией, которая побуждает пересматривать противоэпидемические мероприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Это побуждает пересматривать противоэпидемические ограничения, которые действуют на территории нашей страны. Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по ТЭБ и ЧС, где мы выступали с министром образования Сергеем Шкарлетом и 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием.

Также предложено будет высшим учебным заведениям перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованым выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки людям, детям, которые приехали с оккупированных территорий Донбасса и Крыма", - пояснил главный санврач.

Также Ляшко отметил, что завтра на заседании правительства Минздрав предложит продлить карантин до 31 декабря 2020 года.

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Кроме того, по словам главного санврача, будет предложено ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов.

Напомним, Министерство образования и науки рекомендует заведениям общего среднего образования провести осенние каникулы с 15 по 30 октября включительно.

Учреждения дошкольного образования продолжают работать в обычном режиме.