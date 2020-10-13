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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав предложит Кабмину продлить карантин в Украине до 31 декабря, - главный санврач Ляшко

Минздрав предложит Кабмину продлить карантин в Украине до 31 декабря, - главный санврач Ляшко

Эпидситуация в Украине неспокойная, наблюдается рост количества случаев заболевания коронавирусом, госпитализации в больницы, и это является угрожающей ситуацией, которая побуждает пересматривать противоэпидемические мероприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Это побуждает пересматривать противоэпидемические ограничения, которые действуют на территории нашей страны. Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по ТЭБ и ЧС, где мы выступали с министром образования Сергеем Шкарлетом и 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием.

Также предложено будет высшим учебным заведениям перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованым выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки людям,  детям,  которые приехали с оккупированных территорий Донбасса и Крыма", - пояснил главный санврач.

Также Ляшко отметил, что завтра на заседании правительства Минздрав предложит продлить карантин до 31 декабря 2020 года.

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Кроме того, по словам главного санврача, будет предложено ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов. 

Напомним, Министерство образования и науки рекомендует заведениям общего среднего образования провести осенние каникулы с 15 по 30 октября включительно.

Учреждения дошкольного образования продолжают работать в обычном режиме.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Коррупцию в Медицинских войсках Украины возглавляет Хомчак и Хоменко? Резонансное расследование
Пока в Украине продолжается эпидемия коронавируса, высокие должностные лица в Министерстве обороны не отказывают себе в желании заработать денег на закупках различных медицинских средств. Например, можно "наварить" на покупке масок, аппаратов искусственного дыхания, защитных костюмов. А потом, когда "запахнет жареным", искать варианты, как отмазать ближайшее окружение и остаться при должности хотя бы еще на год. Для чего? Все просто - и дальше "зарабатывать" деньги на различных закупках.
Такие выводы можно сделать из документов, которые оказались в распоряжении https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL . Наши источники утверждают, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак пытается прикрыть своего друга Игоря Хоменко, командующего Медицинскими войсками Украины, и его подчиненных, которых на взятке в 1 млн грн задержали сотрудники Службы безопасности Украины.https://plus.obozrevatel.com/crime/korruptsiyu-v-meditsinskih-vojskah-ukrainyi-vozglavlyaet-homchak-i-homenko-obozrevatel-publikuet-rezonansnoe-rassledovanie.htm
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13.10.2020 07:23 Ответить
А 1 января-выходной! Надеюсь дожить и не видеть ляшко...
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13.10.2020 07:38 Ответить
Розовая мечта власти: украинцы тихо смирно сидят по домам и справно, online платят налоги. Диджателизация же!
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13.10.2020 08:11 Ответить
А навіщо? Чемпіони хочуть ще раз перемогти вірус? Ще раз зробити це разом? А якщо серйозно, то чому лише до 31 грудня? Далі що, вірус пропаде? Чи Бубачька у відставку піде?
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13.10.2020 08:29 Ответить
Это ничего не даст. Только продлит агонию. Есть то что есть. Короновирус никуда не денется. Только страна и общество будут разрушаться, усугубляя ситуацию. Максимум в том, что ты заболеешь не сегодня, а через один-два месяца
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13.10.2020 08:59 Ответить
Пізно вже.... Треба було раніше карантин вводити хоча б для освіти.
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13.10.2020 09:43 Ответить
 
 