Минздрав предложит Кабмину продлить карантин в Украине до 31 декабря, - главный санврач Ляшко
Эпидситуация в Украине неспокойная, наблюдается рост количества случаев заболевания коронавирусом, госпитализации в больницы, и это является угрожающей ситуацией, которая побуждает пересматривать противоэпидемические мероприятия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Это побуждает пересматривать противоэпидемические ограничения, которые действуют на территории нашей страны. Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по ТЭБ и ЧС, где мы выступали с министром образования Сергеем Шкарлетом и 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием.
Также предложено будет высшим учебным заведениям перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованым выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки людям, детям, которые приехали с оккупированных территорий Донбасса и Крыма", - пояснил главный санврач.
Также Ляшко отметил, что завтра на заседании правительства Минздрав предложит продлить карантин до 31 декабря 2020 года.
Кроме того, по словам главного санврача, будет предложено ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов.
Напомним, Министерство образования и науки рекомендует заведениям общего среднего образования провести осенние каникулы с 15 по 30 октября включительно.
Учреждения дошкольного образования продолжают работать в обычном режиме.
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Пока в Украине продолжается эпидемия коронавируса, высокие должностные лица в Министерстве обороны не отказывают себе в желании заработать денег на закупках различных медицинских средств. Например, можно "наварить" на покупке масок, аппаратов искусственного дыхания, защитных костюмов. А потом, когда "запахнет жареным", искать варианты, как отмазать ближайшее окружение и остаться при должности хотя бы еще на год. Для чего? Все просто - и дальше "зарабатывать" деньги на различных закупках.
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