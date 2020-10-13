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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб

Враг за сутки семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб

12 октября на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, с начала суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. А на участке недалеко от населенного пункта Майорск - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал украинских защитников возле Новолуганского, и дважды - вблизи населенного пункта Камышеваха. Помимо этого, неприцельные вражеские выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, с начала текущих суток, 13 октября, российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 1 раз. Вблизи населенного пункта Зайцево зафиксировано три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.

Отмечается, что на огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб 01

обстрел (28254) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+20
"неприцельные вражеские выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово". -"На Майдане Независимости в ночь с 10 на 11 октября ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко совершил самосожжение. Сейчас он находится в коме. Несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупации" -его смерть будет на твоей совести мразь зеленая из за такого вот ежедневного отчета о неприцелах о том что сам наступил на мину что убит от неосторожного обращения по своей вине об унижения воинов стоять и не стрелять и тех кто при настоящем президенте защищал и освобождал в 2014
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13.10.2020 07:34 Ответить
+10
Вы что, дебилы, интервью Зеленского с ВВС не смотрели?
У НАС СТАБИЛЬНОЕ ПЕРЕМИРИЕ!!!
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13.10.2020 07:32 Ответить
+9
Тишина в голові шута.
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13.10.2020 08:24 Ответить
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Вы что, дебилы, интервью Зеленского с ВВС не смотрели?
У НАС СТАБИЛЬНОЕ ПЕРЕМИРИЕ!!!
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13.10.2020 07:32 Ответить
"неприцельные вражеские выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово". -"На Майдане Независимости в ночь с 10 на 11 октября ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко совершил самосожжение. Сейчас он находится в коме. Несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупации" -его смерть будет на твоей совести мразь зеленая из за такого вот ежедневного отчета о неприцелах о том что сам наступил на мину что убит от неосторожного обращения по своей вине об унижения воинов стоять и не стрелять и тех кто при настоящем президенте защищал и освобождал в 2014
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13.10.2020 07:34 Ответить
Надеюсь спросят с него и за погибших и за сидящих в тюрьмах-защитников родины.
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13.10.2020 07:56 Ответить
https://www.facebook.com/vidsich/?__cft__%5b0%5d=AZWEMYhufVi_1pYSA1zu63Ntc8ebuOP78fbmfWEJuy1IoTIJYwT_l8LVz8A83vNZdW9l65qdDmudec-1*******************************************************************************************************************&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/vidsich/?__cft__%5b0%5d=AZWEMYhufVi_1pYSA1zu63Ntc8ebuOP78fbmfWEJuy1IoTIJYwT_l8LVz8A83vNZdW9l65qdDmudec-1*******************************************************************************************************************&__tn__=kC%2CP-R Відсіч
https://www.facebook.com/vidsich/posts/3427407573993304?__cft__%5b0%5d=AZWEMYhufVi_1pYSA1zu63Ntc8ebuOP78fbmfWEJuy1IoTIJYwT_l8LVz8A83vNZdW9l65qdDmudec-1*******************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 17 год ·

Просимо максимального репосту і підтримки журналістів!

Батько військовослужбовиці https://www.facebook.com/yuliya.mykytenko?__cft__%5b0%5d=AZWEMYhufVi_1pYSA1zu63Ntc8ebuOP78fbmfWEJuy1IoTIJYwT_l8LVz8A83vNZdW9l65qdDmudec-1*******************************************************************************************************************&__tn__=-%5dK-R Юлія Микитенко , фронтовик, вчинив самоспалення на Майдані через політику Зеленського.
У ніч із 10 на 11 жовтня 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, одягнувши однострій з бойовими нагородами, вчинив самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського.
Про причини свого вчинку він розповів у дописах у Фейсбуку. Як зазначають Вартові Еспресо, невідомий учинив самопідпал о 3:30 ночі. Випадкові перехожі намагалися загасити полум'я. Обгорілого чоловіка шпиталізували до лікарні з майже 100 % опіків тіла.

За інформацією його доньки, також військовослужбовиці Юлії Микитенко, на цей час її батько живий, однак шанси вижити - мінімальні. Із останніх дописів Миколи Микитенка у Фейсбуку можна зрозуміти, що він незадоволений політикою Володимира Зеленського щодо бійців, які зараз захищають Україну від агресора. Рідні Миколи також це підтверджують.
Окрім того, в соцмережі він закликав усіх виходити на протест за Україну, як це зробила громадськість 24 серпня на День Незалежності.
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13.10.2020 09:31 Ответить
Тим часом окремі онлайнресурси поширюють неправдиву інформацію, що нібито Микола Микитенко учинив спробу самогубства через невдале кохання.
Медіаресурси посилаються на закритий Телеграмканал MDK Private.
Зазначимо, що російські спільноти MDK (скорочено від «мудак») раніше неодноразово поширювали неправдиву та антиукраїнську інформацію.

У 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького.
Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності.
Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.
Закликаємо всіх про максимальний розголос і підтримку родини в цій складній ситуації.
Микола Микитенко - герой України, який не зміг змиритись із страшною несправедливістю і жахливою політикою влади Володимира Зеленського у сфері оборони України від ворога.

Ми не маємо права мовчати про це і не маємо права дозволити російським ресурсам розмивати і нівелювати проблему, яка штовхнула військового на цей відчайдушний вчинок.
Ми намагаємося підтримати родину Миколи усіма способами, віримо, що йому вдасться виборсатися з того пекла, в якому він зараз перебуває.
Ми ніколи не пробачимо винних.
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13.10.2020 09:32 Ответить
О какой совести можно говорить, да у него никогда её и в помине не было, такие рождаются без всякой совести, ему даже не дано знать, что такое СОВЕСТЬ!
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13.10.2020 18:28 Ответить
У бабочки бронированный мерс, не актуально...
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13.10.2020 08:00 Ответить
броньовані теж горять ...
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13.10.2020 09:37 Ответить
Да ещё, как красиво...
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13.10.2020 18:31 Ответить
Неприцельно из гп-25? Спадкове ураження сім метрів.😁
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13.10.2020 08:16 Ответить
Коли голосуватимете за опзж, пригадайте....

Ворог за добу сім разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши гранатомети і стрілецьку зброю. Втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 7496
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13.10.2020 08:03 Ответить
Прихильники опзж сюди не заглядають. Та й взагалі тішаться від таких новин.
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13.10.2020 08:09 Ответить
Помним! Не простим!
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13.10.2020 08:11 Ответить
Героям слава і вічна пам'ять !!

Смерть катам із московіі 😡
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13.10.2020 16:36 Ответить
Скоро из за этой зелёной мыши, орки будут выходить в полный рост на пригорок и стрелять по солдатам Украины.
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13.10.2020 08:12 Ответить
говорят...иногда так и бывает... (но "третьей силе" (дай ей Бог здоровья) это совсем не нравиться... а она очень обидчивая и лупит без промаха)
наши не стреляют? нет! ...а тасторонапозеленскому... постоянно кого-то прикапывает
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13.10.2020 09:33 Ответить
Одне х завдань Бубочки - Єрмака - ₴ювідучити армію давати адекватну відповідь. Мпні вже просто цікаво, що буде робити армія, коли орки попруть вперед.
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13.10.2020 08:15 Ответить
тишина то какая оглушительная!
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13.10.2020 08:20 Ответить
Тишина в голові шута.
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13.10.2020 08:24 Ответить
семь раз это ещё не системно
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13.10.2020 09:14 Ответить
та ваще хаотично... фигня...главнокомандующего не беспокоить!...ему главное со счета не сбиться - какой день тишины (как бы)
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13.10.2020 09:35 Ответить
Отмечается, что на огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.(ибо вражеские обстрелы доложили в прес- центр ОС,что они мирные ,а не коварные)
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.
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13.10.2020 10:55 Ответить
Как я понимаю, для клоуна, это и есть то самое -"перемирие", о котором он постоянно твердит.
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13.10.2020 18:56 Ответить
Зе считает, раз на обстрелы наши не открывают огонь в ответ, то это уже перемирие и тишина, рассуждение еврейского мальчика - дебила.
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13.10.2020 19:03 Ответить
а може головнокомандуючий, забравши зброю,видасть хлопцям рогатки - постріл безшумний. порушення перемир'я не буде, а сам поряд проконтролює.
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13.10.2020 20:01 Ответить
 
 