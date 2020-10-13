Враг за сутки семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб

12 октября на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, с начала суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки. А на участке недалеко от населенного пункта Майорск - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, одиночными выстрелами из автоматического станкового гранатомета противник провоцировал украинских защитников возле Новолуганского, и дважды - вблизи населенного пункта Камышеваха. Помимо этого, неприцельные вражеские выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, с начала текущих суток, 13 октября, российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 1 раз. Вблизи населенного пункта Зайцево зафиксировано три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.

Отмечается, что на огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.