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Новости Коронавирус и карантин
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Компания Johnson&Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой болезни" у добровольца

Компания Johnson&Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за

Компания Johnson & Johnson объявила, что приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой болезни", поразившей участника испытаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех наших клинических испытаниях кандидата на вакцину от COVID-19, включая испытание третьей фазы, из-за необъяснимой болезни у участника исследования", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

Отмечается, что в соответствии с руководящими принципами компании болезнь участника изучается.

"Неблагоприятные события - болезни, несчастные случаи и т. д., даже те, которые являются серьезными, являются ожидаемой частью любого клинического исследования, особенно крупного", - заявила компания.

Johnson & Johnson пообещала предоставить дополнительную информацию по ситуации, когда будут изучены все факты.

В конце сентября Johnson & Johnson начала третью стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет закупать только прошедшие все стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19, - Степанов

В новой фазе исследований принять участие должны были до 60 тыс. волонтеров как из США, так и из других стран мира.

Johnson & Johnson стала уже четвертой компанией в США, которая вступила в третий этап испытаний вакцины от COVID-19.

Ранее о приостановке клинических испытаний вакцины против COVID-19 сообщила компания AstraZeneca. Причиной также была названа "потенциально необъяснимая болезнь" участника испытаний.

вакцина (3815) испытания (380) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
А вводить-то эту вакцину кому собираются, животным или людям? При чём животные к этой вакцине, если вирус - людской? Животные ковидом не болеют.
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13.10.2020 07:49 Ответить
+7
Вообще-то - вроде как болеют.
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13.10.2020 07:58 Ответить
+6
Да тут на форуме похоже знатоков столько собралось. При чем по всем вопросам. Не давно одни про сборную по футболу ересь несли. Теперь вот про COVID-19. Ну а вааще в Ухане в лаборатории изучали короновирусы, которыми болеют летучие миши. Аналогичны они COVID-19 ,я не знаю. Но точно могу сказать.что мыши,это ЖИВОТНЫЕ.
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13.10.2020 08:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А мне "нравится" лицемерие современного гуманизма.
На животныз испытания проводить нельзя, а на людях - можно((( капец
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13.10.2020 07:39 Ответить
так людей как тараканов, если не больше
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13.10.2020 07:43 Ответить
А вводить-то эту вакцину кому собираются, животным или людям? При чём животные к этой вакцине, если вирус - людской? Животные ковидом не болеют.
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13.10.2020 07:49 Ответить
Вообще-то - вроде как болеют.
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13.10.2020 07:58 Ответить
но у них и свои вакцины. и уже давно.
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13.10.2020 11:22 Ответить
С чего вдруг у них есть свои вакцины и давно? Для людей еще вакцину не разработали, а для животных вдруг с какого-то перепугу - уже?
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13.10.2020 11:49 Ответить
мои собаки уже несколько лет, как привитьі от короньі
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13.10.2020 13:27 Ответить
"Вакцина містить атенуйовані штами вірусу чуми собак, аденовірусу-2 собак, парвовірусу собак, вірусу парагрипу собак, а також інактивовані коронавірус собак та штами лептоспіри серогруп Canicola і Icterohaemorrhagia"
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13.10.2020 13:36 Ответить
Быть такого не может, чтобы силы ученых были брошены на создание вакцины для собачек, а для людей - нет. Все-таки - защита людей - первична для человечества, а собачки - имеют приоритет пониже.
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13.10.2020 16:57 Ответить
У собак свои коронавирусы. Коронавирус - это целый род вирусов, специализированных под разные виды. Мы не болеем собачьими, а они - нашими.
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14.10.2020 17:08 Ответить
На сколько я знаю, Ковид-19 заражает и людей, и животных.
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14.10.2020 22:15 Ответить
Это неверно. Респираторно от хозяев с ковидом вирус может попадать на слизистые домашних животных, но не развивается в их организме и не вызывает болезни, тем более не может передаваться от этого животного человеку.
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19.10.2020 22:29 Ответить
Мы вообще мало что знаем про ковид.
Мой пост был о негуманности непроверенных преждевременных экспериментов над людьми
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13.10.2020 08:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/459925.,Вы знаете значение слова добровольцы? Это первое. Второе. Если знаете, то может Ваш вопрос о гуманности надо задавать им? Может они не понимают, что ставить опыты на самих себе, это негуманно.

История знает немало врачей, заболевших, исполняя свой долг. Но существовали и те, кто сознательно заражал себя или наносил себе вред, чтобы проверить гипотезу экспериментом.Инфекционные болезни
Пожалуй, больше всего опытов на себе врачи поставили, доказывая заразность различных заболеваний. Например, доктор А. Уайт умер в Египте в 1802 году после того, как занес себе в рану гной больного бубонной чумой.Многие врачи заражали себя тифом, чтобы выяснить пути распространения этой болезни, узнать, какие насекомые могут ее передавать, и какие животные могут быть ее источником. Врачи сознательно заражали себя лейшманиозом, туляремией, гонореей, сифилисом и многими другими болезнями.

Ну как то так ,гуманный Вы наш.
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13.10.2020 08:42 Ответить
Я говорю о современном лицемерном "гуманизме", где жизнь животных важнее, чем людей.
100-200 лет назад не было других методов для врачей.
И потом это профессиональный риск. Который есть во многих профессиях, где люди жертвуют своей жизнью. Например, военные на войне. Как сейча
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13.10.2020 08:54 Ответить
Понятно.Но к сожалению и сейчас спустя 100-200 лет иных методов не создали.Все новое в медицине приходится испытывать на животных и людях-добровольцах.
И еще.Сравнивать военного и медика не корректно.У первого профессия убивать,у второго спасать человеческие жизни.Да,и первый и второй по роду своей профессиональной деятельности рискуют своим здоровьем и жизнью.Но цели у них абсолютно разные.
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13.10.2020 09:29 Ответить
Военный-это же не киллер . Его задача, прежде всего защищать. Иногда приходится убивать, но с целью защиты .
Если 100-200 лет назад умирали миллионы людей от каккиз-то болезней, то врачи шли на риск ради спасения жизни людей. Но врач знает, что он делает и как.
А использование людей как подопытных, это не гуманизм. Я там ниже написала, при каких условиях люди вынуждены быть добровольцами
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13.10.2020 09:40 Ответить
Веселое конечно место,тут на форуме цензора.Такого начитаешься,потом анекдоты можно сочинять.Вот интересно,как бы отреагировали воины войска Чингиз-Хана,или Батыя на Ваш перл "Военный-это же не киллер . Его задача, прежде всего защищать. Иногда приходится убивать, но с целью защиты ". Весь Китай,среднюю азию и европу "защитили",а убивали только по мере крайней необходимости.
Теперь по поводу врачей и добровольцев."Я там ниже написала, при каких условиях люди вынуждены быть добровольцами"https://censor.net/ru/user/459925.Вы написали,я не ошибся?Ну так милый Вы мой, если человека принуждают к чему ни будь ,и он делает это по принуждению, то это уже не доброволец.
" Но врач знает, что он делает и как." https://censor.net/ru/user/459925.Точно знает,что и как?Зачем тогда ставить опыты,и что то испытывать? "Однажды Луи Пастер создал вакцину от бешенства, ее некоторое время боялись применять в случаях, когда не было точно известно, было ли бешенство у покусавшей человека собаки. Опасались, что, если собака окажется здоровой, то действие вакцины вызовет у человека бешенство. Врач Эммерих Ульман предложил Пастеру провести опыт на себе. Он просто пришел к Пастеру и сказал: «Сделайте мне прививку. Посмотрим, умру я от бешенства или нет». Ульман остался жив, и это помогло распространению пастеровской вакцины.".
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13.10.2020 10:05 Ответить
И не лень Вам такие простыни отписывать 😋
Я про современность пишу, обсуждаем проблемы сьогодення.
А Вы опять примеры из давних времен. Которые к сегодняшним реалиям не применимы.
Сейчас военного могут и осудить, если докажут неоправданные убийства или насилие. Есть примеры в американской армии.
Никто бойни сейчас не устраивает.
О современных врачах есть сведения, что испытывают на себе вакцины ??
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13.10.2020 10:18 Ответить
Мне?Мне уж точно не лень.Я как тут частенько говорится пенс.Времени свободного много.А вот Вам????
На счет современнных врачей.С какого периода начнем поиск?
Кстати,благодаря Вам вспомнил пример из жизни армии США.Это японские города Хиросима и Нагасаки.
«Мне жаль, что так много людей погибло от этой бомбы, и мне неприятно думать, что подобное понадобилось для того, чтобы скорее закончить войну. Сейчас нам следует оглянуться назад и вспомнить, что могут сделать всего одна-две бомбы. А затем, я думаю, нам следует согласиться с мыслью, что подобное никогда не должно повториться»
Как думаете,чьи это слова?Могу сказать.если конечно интересно.
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13.10.2020 10:38 Ответить
Уже 20 лет как в 21веке живем. 21 век имеет смысл обсуждать.
Всё остальное уже не относится к современной истории.
Рано у нас на пенсию выходят. Пенсионеры- еще энергичные и полные сил )))
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13.10.2020 10:46 Ответить
У вас наука история начинается с 21 века? Оригинальный вы молодой человек.
И мой пример из опыта боевых действий армии США, Вам как то стал сразу не интересен. Переключились на мою скромную персону. А вот о своей "скромно" умалчиваете.
Тогда благодаря Вам буду считать,что атомное оружие,это безобидная устаревшая металлическая болванка до сих пор стоящая на страже жизни человека и всего человечества, правда ИНОГДА вынужденная убивать "чуть-чуть" людей, но исключительно с целью их же защиты, и строго по необходимости!!!
https://censor.net/ru/user/459925

"Военный-это же не киллер . Его задача, прежде всего защищать. Иногда приходится убивать, но с целью защиты ."
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13.10.2020 11:15 Ответить
Вы спросили про современных врачей . Я ответила, что современная история (в смысле "современность") уже рассматривается только в 21 веке.
Я говорю о 21 веке и современном подходе.
Вы пытаетесь приводить примеры из давнишней истории, которые сейчас не актуальны.
Япония дружит с Америкой, и каждую годовщину вместе скорбит о погибших при атомном взрыве.
Я порадовалась, что у наших пенсионеров много времени и сил.
П.с. спросите любого современного военного о моей фразе . Поделитесь , что Вам ответили
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13.10.2020 11:34 Ответить
"Я порадовалась, что у наших пенсионеров много времени и сил.".А вот за это большое спасибо,и за то ,что беседу вели очень корректно и воспитанно.Вы хороший человек,и это главное.
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13.10.2020 13:10 Ответить
Взаимно)))
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13.10.2020 13:48 Ответить
Ты непонятливый вообще. Понятие слова доброволец тебе известно? Животное не может быть добровольцем, а человек может. Гуманно получить согласие и испытывать на тех, кто не против и осознает это. Человек это тоже животное. Жизнь макаки менее важна для самой макаки?
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13.10.2020 09:29 Ответить
Ну куда уж мне понять? Кто мог подумать,что на форум цензора привалит,причем срання компания идейных защитников прав и свобод диких тварын.
Грета Тумберг отдыхает.
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13.10.2020 09:36 Ответить
Ну раз не понимаете, то и не поймете. Не напрягайтесь
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13.10.2020 10:25 Ответить
Спасибааа за сааавет, и Вам того же.
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13.10.2020 10:43 Ответить
Не, я не сторонник Советов, поэтому обычно лишь рекомендую
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14.10.2020 11:00 Ответить
Еще в первую волну в Нью-Йорке пол зоопарка переболело ковидом.
Тиграм и львам снотворное давали, чтоб пробы взять.
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13.10.2020 08:15 Ответить
Да тут на форуме похоже знатоков столько собралось. При чем по всем вопросам. Не давно одни про сборную по футболу ересь несли. Теперь вот про COVID-19. Ну а вааще в Ухане в лаборатории изучали короновирусы, которыми болеют летучие миши. Аналогичны они COVID-19 ,я не знаю. Но точно могу сказать.что мыши,это ЖИВОТНЫЕ.
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13.10.2020 08:35 Ответить
Не, летучие мыши - носекомые!
Это может любой "эксперт" на цензоре подтвердить.
Стыдно вам батенька, таких простых вещей не знать!..
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13.10.2020 09:56 Ответить
Каюсь,но буду стремиться к "новым" познаниям.Благо их тут хоть пруд пруди.
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13.10.2020 10:07 Ответить
Если вирус преодолел межвидовой барьер, значит, он изменил структуру ДНК и стал заразным для человека, но этот новый вирус уже не заразен для изначального носителя. Он специализировался под наш, людской организм. Лечить нужно заболевание, вызываемое им, а не изначальным вирусом, который переносили летучие мыши. Это так сложно понять? Вирус попал в организм человека, у которого, вероятно, был какой-то людской вирус. Вирусы меняют ДНК живой клетки, куда они проникают, на свою, видимо, в этом случае так произошло с двумя вирусами, и вирус-мутант получил возможность передаваться от человека к человеку.
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14.10.2020 17:13 Ответить
Спасибо за познавательный рассказ. Хоть я в вирусологии и не бум-бум, я только про мышей написал, но все равно спасибо. Осталось дело за "малым", за вакциной и эффективными лекарствами, которые эту заразу лечат.
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14.10.2020 18:31 Ответить
коты болеют
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13.10.2020 08:36 Ответить
Вы просто многое не знаете. Например лаборатория по клиническим испытаниям лекарственных препаратов при совке находилась на Лукьяновке, недалеко от трамвайного депо и ... Ну вы знаете, что там еще находится
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13.10.2020 07:59 Ответить
Нет, не знаю. А что там находится? Психушка?
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13.10.2020 08:03 Ответить
Здание, ну очень высокое...
Говорят в безоблачную погоду даже Магадан видать, не то что Алеутские острова
P.S. Кстати о болезни, рецидив пошел от обильного выпадения волос у добровольца, все-таки Джонсон и Джонсон, matь вашу
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13.10.2020 08:20 Ответить
Ребята, я - не из Киева. Пришлось гуглить. Ах, ну да, сизо.
Так выпадение волос- это следствие, а не причина. Может быть от многих факторов
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13.10.2020 08:27 Ответить
Верно. В подвалах этого неприметного с виду здания, где размещалась лаба, был зверинец. На этажах боксы для людей и внимание:детский блок...
Инфа достоверная,поверьте... Кстати, что сейчас в этом здании даже не знаю, поинтересуюсь.
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13.10.2020 08:37 Ответить
При совке не удивительно.
Но детский блок?? Откуда там дети?? Сизо вроде для взрослых.
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13.10.2020 08:41 Ответить
Не очень хочется об этом говорить, мать об этом (работала в свое время там лаборантом), со слезами рассказала всего один раз, и то ... встретились со своей подругой - вспомнили молодость. Я как бы случайно это услышал - школьником еще был.
Отказники-инвалиды
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13.10.2020 09:36 Ответить
Человек идёт на это добровольно и часто получает за это те или иные преференции. А животное не сможет тебе ответить - нравится это ему или нет. А вообще первые испытания проводят на мышках и т.д.. Испытания на людях - заключительный этап.
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13.10.2020 08:33 Ответить
Мыши и крысы, потом кролики, а потом обезянки.
У этих животных очень близкое строение имунки.
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13.10.2020 08:39 Ответить
Ну, как добровольно?? Богатых и знаменитых нет же среди добровольцев?!
Значит люди, доведенные до отчаяния, нищеты.
Жертвы обстоятельств или действий другиз людей.
Добровольно на такое никто не пойдет
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13.10.2020 08:45 Ответить
Если вышка грозит и предлагают заменить на срок и не на такое шли
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13.10.2020 09:37 Ответить
Так и я об этом. Добровольно принудительно))
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13.10.2020 09:42 Ответить
Меньше трагизма! На бомжах никто не тестирует.
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13.10.2020 09:56 Ответить
Бомжи - соаершенно не пригодный "материал"
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13.10.2020 10:32 Ответить
А я про что?!
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13.10.2020 10:42 Ответить
Вибачаюсь, ви рахуєте ху?ла і медведчука людьми?
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13.10.2020 08:53 Ответить
А что над ними ставят опыты?! )))
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13.10.2020 08:56 Ответить
Человек идет на испытания сознательно, оценивая риски и всегда может сказать - хватит.
У животных не спрашивают - их просто обрекают...
Хотя некоторые люди по сознанию схожи с животными, а по сообразительности даже намного уступают...
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13.10.2020 08:53 Ответить
Животное, не может дать согласие или отказаться, а человек может - это во первых!
А во вторых вакцину все равно сначала испытывают на лабораторных животных, а только потом на человеке - это финальная стадия
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13.10.2020 09:17 Ответить
надо принять тот факт, что никакая вакцина может и не быть создана никогда!
вон на вирус спида уже почти 40 лет так и не придумали никаких вакцин!
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13.10.2020 07:42 Ответить
ВІЛ є сильномутуючим вірусом. У кожної наступної людини він вже "трохи інакший".
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13.10.2020 07:55 Ответить
Вообще-то это относится ко всем вирусам. Поэтому, до сих пор нет противовирусных препаратов с доказанной эффективностью!!! Вакцины тем более!
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13.10.2020 09:19 Ответить
ВИЧ - сложный случай, так как бьёт напрямую по имунной системе. Поэтому сложно добиться иммунного ответа на появление вируса. Но вакцины всё же испытываются.
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13.10.2020 07:57 Ответить
вирус гриппа у человека определили уже лет как 90! каждый год от гриппа умирает 600 тысяч человек, при этом уже 90 лет все вакцины направлены лишь на профилактику заболевания... еще раз, при наличии вакцин от гриппа по-прежнему умирает 600 тысяч человек в год
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13.10.2020 08:17 Ответить
А я бы предложил жесткий карантин от СПИДа установить.
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13.10.2020 08:49 Ответить
так пробема его распространения не только в наркоманах, геях и расеянах... в африке вон продолжают жрать обезьян, в чьих крови полно обезьяньего вич! который заражает людей, а потом мутирует в человеческий вич
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13.10.2020 08:58 Ответить
Запрет на секс с обезьянами (особенно тех кто жрет других обезьян)
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13.10.2020 09:21 Ответить
чтобы заработать вирус имунодифицита обезьяны не обязательно с ней спариваться...
ровно как и получить короновирус - не обязательно трахать летучую мышь
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13.10.2020 09:25 Ответить
Про "обезьян" - то была шутка! (Может кавычки вам намекнут )
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13.10.2020 09:35 Ответить
На мой взгляд очень интересный доклад немецкого иммунолога об имунной защите организма и прививках от Ковид19.Под видео есть ссылка на немецкую версию с англ. субтитрами кто не хочет слушать перевод от автора.
https://www.youtube.com/watch?v=pbNbybSwSH4&feature=emb_logo
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13.10.2020 09:02 Ответить
И что? Поинтересуйтесь таким явлением как дрейф антигенов, присущим вирусам гриппа и, например, ВИЧ. Именно оно и является причиной большой изменчивости этих вирусов и трудности создания вакцин. Вакцины от гриппа существуют и предназначены для защиты от разных типов вируса, которые были выделены в разных частях мира. Когда появляется достаточно отличающаяся от прошлых разновидность гриппа, существующие вакцины почти или совсем не защищают от неё, однако начинают создавать новую вакцину уже от этой разновидности. Каждая разновидность циркулирует в популяции несколько лет, пока не вырабатывается коллективный иммунитет посредством переболевания или же вакцинации. Вакцинация уменьшает количество заболевших или облегчает симптомы. Без вакцинации жертв гриппа было бы больше.
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19.10.2020 22:45 Ответить
а то, что 90 лет прошло с момента обнаружения вируса ГРИППА, ДО СИХ ПОР умирает по 600,000 человек в год! что в этой контатации факта требует опровержения от твоих кусков текста из википедии?
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19.10.2020 22:57 Ответить
А ты чего пенишься тогда? В чём суть твоего потока сознания? Ну и что, что прошло 90 лет? Я тебе написал, почему не удаётся создать универсальную вакцину от гриппа в отличие от вакцины от чёрной оспы, которая покончила с болезнью. Не будь вакцинации, умирало бы ещё больше людей. И какие люди умирают, вакцинированные? Или в чём твоя претензия к науке? Считаешь, что это заговор?
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28.10.2020 08:54 Ответить
Сериал продлевают ещё на (один???) сезон.

Успех ведь оглушительный!!!
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13.10.2020 07:48 Ответить
Компанія Johnson&Johnson призупинила випробування вакцини проти COVID-19 через "незрозумілу хворобу" у добровольця - Цензор.НЕТ 704
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13.10.2020 07:51 Ответить
...может меня наградят...посмертно (цит. "Бриллиантовая рука").
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13.10.2020 08:22 Ответить
Ну американци тупие, на кацапии уже давно создали вакцину, опожопа уже готова применять на ком угодно.
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13.10.2020 07:53 Ответить
Сначала пусть сами привьются! Если мне предложат привиться лаптеногой вакциной или расстрел. Я выберу расстрел!
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13.10.2020 07:56 Ответить
У знакомых в рашке бабушка померла после прививки. Попросил выяснить, прививка была добровольная или принудительная. Если сообщат сегодня, отпишусь.
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13.10.2020 08:18 Ответить
Бабушек вообще не прививают, тем более в период эпидемии.
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17.10.2020 17:48 Ответить
Откуда данные что десятки тысяч? Вот судя по новостям ковид в Лаптестане не утихает! А выбрал расстрел потому что лучше умереть сразу чем умирать медленно и мучительно от лаптеногой прививки!
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13.10.2020 08:40 Ответить
Вы под немецким флагом пишете, а я как раз вчера прослушал интервью с немецким врачом др. Клаусом Кёнлайн (Dr. Claus Köhnlein) из города Киль -в сети есть и в русском переводе от Голос Германии.Какое ваше мнение на ситуацию изнутри так сказать
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13.10.2020 09:10 Ответить
Вам надо было давать ссылку без русского перевода. А то под немецкими флагами с русской пропагандой ольгинцы сидят
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13.10.2020 09:21 Ответить
о, у кацапов это излюбленный приём! в Германии очень много русишвайне и всякого рода прихлебателей не делающих никакой погоды, но кацапы постоянно ссылаются на этот сброд в своих новостях... чуть что:
"В Германии заявили, что против санкций в отношении расеи"
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13.10.2020 10:05 Ответить
Давайте ватникам прививку сделаем Лаптеногой вакциной. Пусть у них ласты заместо яиц выростут! У тех кто выживет!
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13.10.2020 07:54 Ответить
Краще ватоцефальною вакциною. Щоб моск кассаба після цього перетворювався б на вату.
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13.10.2020 08:06 Ответить
вакцина не совместима с бояркой, он один уже с Джонсаном укололся)) всю фабрику остановили, а теперь не знают шо делать))
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13.10.2020 08:39 Ответить
В гуманізм і доброту транснаціональних фарм-корпорацій я не вірю, але навіть ці рвачі в гонитві за мільярдами $ прибутків не втрачають здоровий глузд і призупиняють дослідження, якщо виникли проблеми зі здоров'ям у піддослідних. Цим вони і відрізняються від монголо-кассабських виродків, для яких цінність людського життя варта нулю, бо "баби ешьчьо нарожают". Не здивуюсь, якщо рашистські нелюди проводили випробування "Новічька" на "добровольцях"-політв'язнях. І тим більш не здивувався б, якщо б виявилось, що для зупинки викидів радіонуклідів з 4 енергоблоку ЧАЕС після вибуху у 1986р., реактор закидали б живими людьми, замість свинцю. "А чьо, родіна пріказала, нада випалнять".
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13.10.2020 08:04 Ответить
Дивують будь які розмови про кацапську вакцину. Величезні глобалізовані фармакологічні корпорації чий прибуток в десятки разів перевищує ВВП ********** і які мають найкраще в світі обладнання та найкращих спеціалістів не змогли зробити вакцину швидко, а кацапи - тиць-гриць "на коліні" зробили. Треба бути геть дурним щоб не розуміти пропагандистської суті заяв ********** ("Вререди планеты всей!") і того що наслідки застосування цієї "недопиляної" чи "поцупленої" і недотестованої вакцини можуть бути жахливими. І вони про це знають і власне населення "чомусь" цією "власною" вакциною не вакцинують.
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13.10.2020 08:09 Ответить
Не виключено, що кассаби розробили в своїх лабораторіях коронавірус, заразили вузькооких "партнерів" з Китаю під час чергових спільних військових навчань (випадково в результаті аварії чи цілеспрямовано). А далі зараза рознеслась по планеті.
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13.10.2020 08:26 Ответить
Є така конспірологічна точка зору яка має ряд видимих підтверджень в діях Китаю стосовно ********** і в діях США що до Китаю. Якщо доведуть що така спецоперація ********** мала місце то кацапам взагалі пипець.
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13.10.2020 09:20 Ответить
где вирусологи ? Им заткнули рот зелеными бумажками а буйных никуда не выпускают все отдали на откуп политшаманам навроде степаши и от себя они проповедают а стадо боится лешиться поводыря и спокойствия и охотно идет под этим соусом в резервации. Совок это не идеология это образ жизни для стада при любой системе и формации.
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13.10.2020 08:12 Ответить
По всему миру не слышно вирусологов.
Вот это и настораживает.
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13.10.2020 08:29 Ответить
Корона не така дурна як вам здається. Вона мутувала в щось інше. Шах і мат.
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13.10.2020 08:25 Ответить
да, корона мутировала в шапку-ушанку
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13.10.2020 08:37 Ответить
"Необъяснимая болезнь" - вот и подъехало начало Зомбиапокалипсиса
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13.10.2020 09:05 Ответить
Ну что, проваксеры, как ваши дела?))))
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13.10.2020 09:26 Ответить
шутка из 90-х: Компания Johnson&Johnson, мы заботимся о вашем здоровье и о вашем здоровье.
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13.10.2020 20:21 Ответить
День Z все ближе....
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13.10.2020 23:31 Ответить
 
 