Компания Johnson&Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой болезни" у добровольца
Компания Johnson & Johnson объявила, что приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой болезни", поразившей участника испытаний.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех наших клинических испытаниях кандидата на вакцину от COVID-19, включая испытание третьей фазы, из-за необъяснимой болезни у участника исследования", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.
Отмечается, что в соответствии с руководящими принципами компании болезнь участника изучается.
"Неблагоприятные события - болезни, несчастные случаи и т. д., даже те, которые являются серьезными, являются ожидаемой частью любого клинического исследования, особенно крупного", - заявила компания.
Johnson & Johnson пообещала предоставить дополнительную информацию по ситуации, когда будут изучены все факты.
В конце сентября Johnson & Johnson начала третью стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.
В новой фазе исследований принять участие должны были до 60 тыс. волонтеров как из США, так и из других стран мира.
Johnson & Johnson стала уже четвертой компанией в США, которая вступила в третий этап испытаний вакцины от COVID-19.
Ранее о приостановке клинических испытаний вакцины против COVID-19 сообщила компания AstraZeneca. Причиной также была названа "потенциально необъяснимая болезнь" участника испытаний.
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На животныз испытания проводить нельзя, а на людях - можно((( капец
Мой пост был о негуманности непроверенных преждевременных экспериментов над людьми
История знает немало врачей, заболевших, исполняя свой долг. Но существовали и те, кто сознательно заражал себя или наносил себе вред, чтобы проверить гипотезу экспериментом.Инфекционные болезни
Пожалуй, больше всего опытов на себе врачи поставили, доказывая заразность различных заболеваний. Например, доктор А. Уайт умер в Египте в 1802 году после того, как занес себе в рану гной больного бубонной чумой.Многие врачи заражали себя тифом, чтобы выяснить пути распространения этой болезни, узнать, какие насекомые могут ее передавать, и какие животные могут быть ее источником. Врачи сознательно заражали себя лейшманиозом, туляремией, гонореей, сифилисом и многими другими болезнями.
Ну как то так ,гуманный Вы наш.
100-200 лет назад не было других методов для врачей.
И потом это профессиональный риск. Который есть во многих профессиях, где люди жертвуют своей жизнью. Например, военные на войне. Как сейча
И еще.Сравнивать военного и медика не корректно.У первого профессия убивать,у второго спасать человеческие жизни.Да,и первый и второй по роду своей профессиональной деятельности рискуют своим здоровьем и жизнью.Но цели у них абсолютно разные.
Если 100-200 лет назад умирали миллионы людей от каккиз-то болезней, то врачи шли на риск ради спасения жизни людей. Но врач знает, что он делает и как.
А использование людей как подопытных, это не гуманизм. Я там ниже написала, при каких условиях люди вынуждены быть добровольцами
Теперь по поводу врачей и добровольцев."Я там ниже написала, при каких условиях люди вынуждены быть добровольцами"https://censor.net/ru/user/459925.Вы написали,я не ошибся?Ну так милый Вы мой, если человека принуждают к чему ни будь ,и он делает это по принуждению, то это уже не доброволец.
" Но врач знает, что он делает и как." https://censor.net/ru/user/459925.Точно знает,что и как?Зачем тогда ставить опыты,и что то испытывать? "Однажды Луи Пастер создал вакцину от бешенства, ее некоторое время боялись применять в случаях, когда не было точно известно, было ли бешенство у покусавшей человека собаки. Опасались, что, если собака окажется здоровой, то действие вакцины вызовет у человека бешенство. Врач Эммерих Ульман предложил Пастеру провести опыт на себе. Он просто пришел к Пастеру и сказал: «Сделайте мне прививку. Посмотрим, умру я от бешенства или нет». Ульман остался жив, и это помогло распространению пастеровской вакцины.".
Я про современность пишу, обсуждаем проблемы сьогодення.
А Вы опять примеры из давних времен. Которые к сегодняшним реалиям не применимы.
Сейчас военного могут и осудить, если докажут неоправданные убийства или насилие. Есть примеры в американской армии.
Никто бойни сейчас не устраивает.
О современных врачах есть сведения, что испытывают на себе вакцины ??
На счет современнных врачей.С какого периода начнем поиск?
Кстати,благодаря Вам вспомнил пример из жизни армии США.Это японские города Хиросима и Нагасаки.
«Мне жаль, что так много людей погибло от этой бомбы, и мне неприятно думать, что подобное понадобилось для того, чтобы скорее закончить войну. Сейчас нам следует оглянуться назад и вспомнить, что могут сделать всего одна-две бомбы. А затем, я думаю, нам следует согласиться с мыслью, что подобное никогда не должно повториться»
Как думаете,чьи это слова?Могу сказать.если конечно интересно.
Всё остальное уже не относится к современной истории.
Рано у нас на пенсию выходят. Пенсионеры- еще энергичные и полные сил )))
И мой пример из опыта боевых действий армии США, Вам как то стал сразу не интересен. Переключились на мою скромную персону. А вот о своей "скромно" умалчиваете.
Тогда благодаря Вам буду считать,что атомное оружие,это безобидная устаревшая металлическая болванка до сих пор стоящая на страже жизни человека и всего человечества, правда ИНОГДА вынужденная убивать "чуть-чуть" людей, но исключительно с целью их же защиты, и строго по необходимости!!!
https://censor.net/ru/user/459925
"Военный-это же не киллер . Его задача, прежде всего защищать. Иногда приходится убивать, но с целью защиты ."
Я говорю о 21 веке и современном подходе.
Вы пытаетесь приводить примеры из давнишней истории, которые сейчас не актуальны.
Япония дружит с Америкой, и каждую годовщину вместе скорбит о погибших при атомном взрыве.
Я порадовалась, что у наших пенсионеров много времени и сил.
П.с. спросите любого современного военного о моей фразе . Поделитесь , что Вам ответили
Грета Тумберг отдыхает.
Тиграм и львам снотворное давали, чтоб пробы взять.
Это может любой "эксперт" на цензоре подтвердить.
Стыдно вам батенька, таких простых вещей не знать!..
Говорят в безоблачную погоду даже Магадан видать, не то что Алеутские острова
P.S. Кстати о болезни, рецидив пошел от обильного выпадения волос у добровольца, все-таки Джонсон и Джонсон, matь вашу
Так выпадение волос- это следствие, а не причина. Может быть от многих факторов
Инфа достоверная,поверьте... Кстати, что сейчас в этом здании даже не знаю, поинтересуюсь.
Но детский блок?? Откуда там дети?? Сизо вроде для взрослых.
Отказники-инвалиды
У этих животных очень близкое строение имунки.
Значит люди, доведенные до отчаяния, нищеты.
Жертвы обстоятельств или действий другиз людей.
Добровольно на такое никто не пойдет
У животных не спрашивают - их просто обрекают...
Хотя некоторые люди по сознанию схожи с животными, а по сообразительности даже намного уступают...
А во вторых вакцину все равно сначала испытывают на лабораторных животных, а только потом на человеке - это финальная стадия
вон на вирус спида уже почти 40 лет так и не придумали никаких вакцин!
ровно как и получить короновирус - не обязательно трахать летучую мышь
https://www.youtube.com/watch?v=pbNbybSwSH4&feature=emb_logo
Успех ведь оглушительный!!!
"В Германии заявили, что против санкций в отношении расеи"
Вот это и настораживает.