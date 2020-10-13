МИД РФ жалуется, что комиссар Совета Европы Миятович не видит "притеснений русскоязычных в Украине"

Министерство иностранных дел России пожаловался на работу комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович якобы из-за ситуации с защитой прав русскоязычного населения в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ

"С сожалением вынуждены констатировать упорное нежелание Комиссара уделять в своей работе внимание системным нарушениям прав русскоязычных граждан в ряде стран-членов Совета Европы. Так, Миятович откровенно замалчивает вопиющую ситуацию с соблюдением прав человека в Украине, где власти ведут целенаправленную кампанию по ущемлению прав и интересов многочисленного русскоязычного населения страны. Несмотря на наши неоднократные обращения к Комиссару, которые содержали конкретные примеры и свидетельства дискриминационного характера языковой политики Киева и насильственной "украинизации" всех сфер жизни общества, должная реакция не последовала", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также там назвали подход к работе Миятович "противоречащим принципу беспристрастности", и призвали ее "предпринять активные шаги по защите прав русскоязычного населения в Украине".

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Напомним, согласно недавнему опросу, 52% респондентов считают, что в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан. Еще 26% считают, что права русскоязычных в отдельных случаях нарушаются, 10% говорят о постоянных нарушениях.