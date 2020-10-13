МИД РФ жалуется, что комиссар Совета Европы Миятович не видит "притеснений русскоязычных в Украине"
Министерство иностранных дел России пожаловался на работу комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович якобы из-за ситуации с защитой прав русскоязычного населения в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ
"С сожалением вынуждены констатировать упорное нежелание Комиссара уделять в своей работе внимание системным нарушениям прав русскоязычных граждан в ряде стран-членов Совета Европы. Так, Миятович откровенно замалчивает вопиющую ситуацию с соблюдением прав человека в Украине, где власти ведут целенаправленную кампанию по ущемлению прав и интересов многочисленного русскоязычного населения страны. Несмотря на наши неоднократные обращения к Комиссару, которые содержали конкретные примеры и свидетельства дискриминационного характера языковой политики Киева и насильственной "украинизации" всех сфер жизни общества, должная реакция не последовала", - говорится в сообщении МИД РФ.
Также там назвали подход к работе Миятович "противоречащим принципу беспристрастности", и призвали ее "предпринять активные шаги по защите прав русскоязычного населения в Украине".
Напомним, согласно недавнему опросу, 52% респондентов считают, что в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан. Еще 26% считают, что права русскоязычных в отдельных случаях нарушаются, 10% говорят о постоянных нарушениях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Валерьевич Березовец ,
https://www.youtube.com/c/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9A%D1%96%D1%82/featured Алексей Петров
ведуть свій канал.
Тарасик Чорновіл годинами розсусолює мовою окупанта на відомому ютуб каналі
Щит і меч - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
Тих, хто був причетним до цього злочину має бути знайдено та покарано. Це були єдині фільми, де можна було почути звичайну українську мову без кривлянь.
Якщо хочете вказати що россія походить від Русі, то потрібно писати з одним "С" - В.Даль.
Розмовляєш французькою - француз, німецькою - німець...
Українці спілкуються українською і розуміють чехів, словаків, поляків, білорусів як і ці народи розуміють українців.
Поволзькі татари (зберегли свою ідентичність ) розуміють таджиків, узбеків, жителів азійських країн.
Русські розуміють тільки себе. Так для чого таке втюхування русского? Вірно, для інформаційної ізоляції і полегшеного впливу на слабі мізки.