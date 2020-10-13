Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 85 тыс., инфицированы более 38 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 октября в мире зарегистрировали 275 232 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 3 756 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 38 042 910 случаев инфицирования, из них 275 232 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 085 375 человека, из них 3 756 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 28,6 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.