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Новости Бюджет-2020
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Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн надо отложить до декабря 2021 года, - "слуга народа" Гетманцев

Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн надо отложить до декабря 2021 года, -

Повышение минимальной заработной платы в Украине до уровня в 6500 гривен могут отложить до декабря следующего года.

С подобной инициативой выступает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со сылкой на УНИАН.

Гетманцев объясняет, что пересматривать размер выплат нужно, но сделать это одномоментно невозможно.

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"Поэтому мы пересматриваем эти стандарты постепенно. Кстати, до нашего решения о повышении минималки до 5 тысяч гривен, треть работников была за чертой абсолютной бедности. То есть, они зарабатывали меньше, чем им необходимо было для физического выживания. Каждый месяц Минсоцполитики пересчитывает фактический прожиточный минимум. В июле было 5050 гривен, а мы подняли до 5 тысяч гривен. Иначе говоря, мы не подняли минималку до этого уровня, но приблизились. В следующем году должны перейти эту минимальную границу. Повышение будет на 9,3%", - пояснил депутат.

По словам депутата, повышение зарплаты может привести к тенизации экономики - людей начнут переводить на 0,5 ставки.

"Поэтому мне кажется, что оптимальной суммой для повышения зарплаты является 6 тысяч гривен, а не 6,5 тысяч. То есть, я бы остановился на 6 тысячах гривен", - заявил он.

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На уточняющий вопрос о том, что бюджет-2021 предусматривает повышение минималки до 6,5 тысяч, Гетманцев сказал: "Да. Но я бы отложил это повышение до 1 декабря 2021 года. Тогда, мне кажется, что мы бы нормально прошли этот год. Ведь это будет меньше влиять и на инфляцию, и на налоговое давление на бизнес".

Автор: 

госбюджет (1187) минимальная зарплата (196) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+20
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3624
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13.10.2020 08:30 Ответить
+17
Это уже конец эпохи бедности, или ещё немножко подождать нужно? Никак не пойму.
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13.10.2020 08:21 Ответить
+13
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2669
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13.10.2020 08:24 Ответить
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Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн надо отложить до декабря 2021 года, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9318
Зебіли пишаються.
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13.10.2020 08:16 Ответить
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1620
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13.10.2020 09:30 Ответить
Это уже конец эпохи бедности, или ещё немножко подождать нужно? Никак не пойму.
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13.10.2020 08:21 Ответить
Дайте Вове еще 100 дней
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13.10.2020 09:31 Ответить
Это конец вырваный из контекста.
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13.10.2020 10:00 Ответить
Коболев не просит еще повышения зарплаты, маме неначто жить.
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13.10.2020 08:23 Ответить
НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ПОДНИМАТЬ ЗАРПЛАТЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ РОСТА ВВП, А ТЕМ БОЛЕЕ ВО ВРЕМЯ ЕГО ПАДЕНИЯ!!! ЭТОТ ПОПУЛИСТКИЙ ШАГ - УДАР ПО ГОЛОВЕ ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОСОБЕННО ВЫПУСКАЮЩИМ ПРОМ.ПРОДУКЦИЮ!!! по простому: государство дает законодательно указание срочно повысить объем продукции (услуг), но при этом НЕКОМУ эти дополнительные объемы ВЫКУПИТЬ, так как у населения тупо НЕТ достаточно ДЕНЕГ. А минзар нужно повысить не только предприятиям, платящим налоги, но и всем держ(от слова "держи") - СЛУЖБОВЦЯМ....почему принимающие такие решения люди НЕ ЧИТАЛИ (НИКОГДА) учебников по экономике????????????? эти ничем не подкрепленные поднятия зарплат похожи на провокационные действия.
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13.10.2020 09:37 Ответить
Не гони волну. Эпоха бедности окончилась 21 апреля. Где наши деньги?
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13.10.2020 10:02 Ответить
Зарплаты повышать не только можно, но и нужно. Только у нас как всегда идут экстенсивным путем. Никто не пересматривает налоги, никто из хозяев предприятий не хочет отказываться от привычной прибыли, которую кстати не показывают реальную какая есть. И их можно понять. Потому как только ее покажешь - обдерут налогами как липку. А рост ВВП невозможен впринципе без роста внутреннего потребления. Нельзя надеяться только на экспорт. Нужно развивать внутренний рынок в том числе. Это стимул к росту мелких и средних предприятий внутри страны с ориентацией пока на внутренний рынок, а в последствии возможно и на внешний. Потому как стоимость вхождения на внешние рынки высока и неподъемна для большинства мелких предприятий. Рост мелких и средних предприятий влечет за собой рост услуг потребляемых ими. И как следствие получаем рост ВВП. А чтобы развивать внутренний рынок нужно повышать потребление, которое прямо завязано на доходы населения. Получаем замкнутый круг.
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13.10.2020 10:30 Ответить
Відповідь лежить на поверхні - "... никто из хозяев предприятий не хочет отказываться от привычной прибыли...".
Бізнесмену треба:
- купити сину нову машину;
- відправити доцю на навчання у Європу;
- купити нову квартиру мамі;
- поставити нові, дерев*яні, вікна;
- придбати дружині нову шубу;
- поїхати на лижі у Альпи ...
Тощо ...
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13.10.2020 11:50 Ответить
Вірно певною мірою.
1. Підприємці почнуть переводити працівників на ,05 ставки - хочеш працю, хочеш не працюй. Але, мабуть, будуть таки платити у конвертах. Чому ?
2. Держслужбовці, більшість, платить усі податки.
3. Крім держслужбовців є бюджетники. Ви дійсно вважаєте, що підприємці утримують усих бюджетників своїми податками ?
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13.10.2020 11:45 Ответить
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6347
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13.10.2020 08:23 Ответить
Стою на асфальте в лыжи обутый. .....
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13.10.2020 10:04 Ответить
в повышении пенсий и зарплат толку мало,повышают на гривны,а цены(уже до повышения) подымаются на десятки,так в чем смысл?
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13.10.2020 08:23 Ответить
Цены невозможно бесконечно повышать, иначе недобросовестные конкуренты завалят дешёвой немецкой колбасой.
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13.10.2020 08:27 Ответить
Добавьте импортную составляющую, поднимается такса на импорт и вуаля
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13.10.2020 08:32 Ответить
По условиям ЗСТ с ЕС таксу на импорт особо не повысишь. Обратку можно получить. Если мы об одном и том же. Т.е. о таможенных пошлинах.
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13.10.2020 10:33 Ответить
А у Вас и так уже цены в основном перевалили за средне- статистические европеские, а за колбасу вообще молчу, в Испании например поляки и румыны имеют мясокомбинаты,и выпускают колбасную продукцию из мяса (оно кстати дешевле чем в Украине), как было при Госте,пальчики оближешь.
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13.10.2020 08:43 Ответить
За ГОСТ вот только вспоминать не надо. Смотря для кого ГОСТ, а для кого ТУ к ГОСТу со всеми вытекающими.
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13.10.2020 09:23 Ответить
Уже заваливают польской молочкой и колбасой. Да и не только. И что парадоксально - она дешевле нашей существенно даже с учетом логистичеких затрат и таможенных сборов. У нас в городе сейчас так называемые в народе "польские" магазины растут как грибы после дождя.
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13.10.2020 09:21 Ответить
Теж помітив - сири польські дешевші у Ашані.
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13.10.2020 11:52 Ответить
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2669
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13.10.2020 08:24 Ответить
....и что это за тряпочка
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13.10.2020 08:26 Ответить
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3624
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13.10.2020 08:30 Ответить
Ну тогда и слугам по 40к нехер платить...
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13.10.2020 08:27 Ответить
Логично. Не может же слуга больше хозяина получать.
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13.10.2020 10:20 Ответить
Вот если бы в 2019 году избрание клоуна перенесли бы на срок НИКОГДА!!!!
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13.10.2020 08:27 Ответить
забирай все я себе еще нарисую
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9795
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13.10.2020 08:29 Ответить
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3007
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13.10.2020 08:31 Ответить
ну так...
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 227
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13.10.2020 08:50 Ответить
ааааааааааа ЗЕДЕБІЛИ ааааааааа ЗЕДАУНИ ааааааааа ржу блін
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13.10.2020 15:15 Ответить
А учителям по 4000 баксов на 2700 год
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13.10.2020 08:41 Ответить
Гривну Кинули , - Зубожіння стало еще Ощутимей , а минималка 6.5 это уровень 90 годов . К чему пришли А.
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13.10.2020 08:44 Ответить
Не пришли, а прискакали...
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13.10.2020 08:55 Ответить
так пусть себе зарплату сделают 6000
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13.10.2020 08:58 Ответить
Где все эти восторженные зе-бараны с кликами "Хуже ни будииит!" ?
Где все тупые зебилоиды с кликами "Главное,шоб не Порошенко" ?
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13.10.2020 08:58 Ответить
дебильно поднимать минзар начали еще с 2017 года, остановиться не могут.
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13.10.2020 09:41 Ответить
Если реальный прож.мин. 5000гр.,то 8 милл. украинских пенсов надо занести в красную книгу.А как на фоне этого выглядит отмена на ограничение максимальных зарплат чиновникам?Ублюдочная,циничная власть!
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13.10.2020 08:58 Ответить
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9774
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13.10.2020 09:01 Ответить
это уже фишка зебиков, для эффекта лохторату достаточно пообещать, выполнять не обязательно
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13.10.2020 09:11 Ответить
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3839
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13.10.2020 09:37 Ответить
год прошел, почему мертвечук не сидит, почему зарплата самая низкая в европе, почему пенсии обещают что платить уже нечем будет
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13.10.2020 09:13 Ответить
По крайней мере на Украине не обещают так как в Совке - через 20 лет у вас всё будет. Пообещали нам в этом году повысить тарифы - сразу выполнили обещание.Пообещали прекратить стрелять - сразу прекратили. Зеленский это человек слова и дела.
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13.10.2020 09:15 Ответить
Где не обещают?
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13.10.2020 09:30 Ответить
На Украине.
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13.10.2020 09:46 Ответить
Прокололся, кацапчик.
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13.10.2020 10:30 Ответить
Лаптєроге, я цитую українську класику , а ти з кацапограматікою "в Украинє" йдеш до дупи. Розумів?Доповідай своєму куратору шо тебе знову спалили.
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13.10.2020 15:34 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25723774.html Короткий порадник до виборів

1. Якщо хтось іде на місцеві вибори зі слоганом для президентських (на фото) - він хоче вас наї@ати;

Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8810

2. Якщо хтось іде на вибори від партії, яка звучить як тост (напр. "За майбутнє" чи "За життя") - він хоче вас наї@ати;

3. Якщо хтось іде на вибори від "Слуги народу" - він сподівається, що ви знову самі себе наї@ете.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3521191484607987&id=100001515094776 Остап Українець
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13.10.2020 09:22 Ответить
Ти забув дописати - якщо хтось хоче і далі грабувати країну, прикриваючись назвою ЄС (типу, Євросоюз) - то він теж хоче вас намахати.
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13.10.2020 09:33 Ответить
Нет, не забыл. На выборах я буду голосовать за ЕС -- партию Порошенко.
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13.10.2020 11:33 Ответить
помню при порохе и зарплату индексировали мне и пенсионерам пенсии тоже, а пришло зе-чмо и все кончилось, теперь даже зарплата с перебоями, почему так выходит...
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13.10.2020 09:31 Ответить
Гривну опустили в три рази зразу, а зарплату піднімали дуже поступово. Непогано придумали, як грабувати українців. Сусід колись продав квартиру, купив машину ("Ланос"), решту поклав у банк і жив на проценти. Так от ця операція з падіння гривни зробила його "гешефт" зовсім не прибутковим. Краще б вдома в доларах тримав.
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13.10.2020 09:36 Ответить
если ты не покупал доллары то тебе в три раза не сразу... цены подтянулись но не в три раза. а щас с ценами ваще ужас, вижу по среднему чеку - скоро достигну порог 2х при зебике от того что было при порохе
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13.10.2020 09:41 Ответить
денег нет но вы держитесь
и да, вам достаточно пообещать, поэтому выплат можно и не делать
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13.10.2020 09:32 Ответить
а зачем зебикам зарплата. самое главное им дали абынепорошенко, а дальше хоть камни с неба
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13.10.2020 09:36 Ответить
"По словам депутата, повышение зарплаты может привести к тенизации экономики - людей начнут переводить на 0,5 ставки."?
Подсказываю - законодательно ЗАПРЕТИТЬ работу на пол-ставки для тех, кто получает зарплату меньше 200% минималки.
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13.10.2020 09:37 Ответить
на 0.5 перевести невозможно, платить налоги будешь как за поноценную зарплату
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13.10.2020 09:44 Ответить
Усі податки ?
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13.10.2020 11:57 Ответить
ті податки, що повязані із зарплатою : ЕСВ,ПДфо
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13.10.2020 13:28 Ответить
Фразу: "Надо ещё немного подождать", следует включить в Конституцию Украины.
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13.10.2020 09:43 Ответить
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tZE inform

@tZEinform
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который (..), является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman
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13.10.2020 09:45 Ответить
з/п остались прежние
цены выросли /стали лучше жить
на диете
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13.10.2020 10:03 Ответить
Ну , в цьому і проявляється сутність зеленої влади. Зеля пообіцяв 4 тис долярів вчителям, але не сказав коли. Ці зелені підняли мінімалку до 5.5 тис , але грошей нема виплатити. Балаболи довбані.
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13.10.2020 10:45 Ответить
Правильно. нужно дать инфляции вырасти и только затем зарплаты поднимать.
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13.10.2020 10:51 Ответить
Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн потрібно відкласти до грудня 2021 року, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2934
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13.10.2020 23:34 Ответить
 
 