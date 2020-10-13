Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн надо отложить до декабря 2021 года, - "слуга народа" Гетманцев
Повышение минимальной заработной платы в Украине до уровня в 6500 гривен могут отложить до декабря следующего года.
С подобной инициативой выступает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со сылкой на УНИАН.
Гетманцев объясняет, что пересматривать размер выплат нужно, но сделать это одномоментно невозможно.
"Поэтому мы пересматриваем эти стандарты постепенно. Кстати, до нашего решения о повышении минималки до 5 тысяч гривен, треть работников была за чертой абсолютной бедности. То есть, они зарабатывали меньше, чем им необходимо было для физического выживания. Каждый месяц Минсоцполитики пересчитывает фактический прожиточный минимум. В июле было 5050 гривен, а мы подняли до 5 тысяч гривен. Иначе говоря, мы не подняли минималку до этого уровня, но приблизились. В следующем году должны перейти эту минимальную границу. Повышение будет на 9,3%", - пояснил депутат.
По словам депутата, повышение зарплаты может привести к тенизации экономики - людей начнут переводить на 0,5 ставки.
"Поэтому мне кажется, что оптимальной суммой для повышения зарплаты является 6 тысяч гривен, а не 6,5 тысяч. То есть, я бы остановился на 6 тысячах гривен", - заявил он.
На уточняющий вопрос о том, что бюджет-2021 предусматривает повышение минималки до 6,5 тысяч, Гетманцев сказал: "Да. Но я бы отложил это повышение до 1 декабря 2021 года. Тогда, мне кажется, что мы бы нормально прошли этот год. Ведь это будет меньше влиять и на инфляцию, и на налоговое давление на бизнес".
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Зебіли пишаються.
Бізнесмену треба:
- купити сину нову машину;
- відправити доцю на навчання у Європу;
- купити нову квартиру мамі;
- поставити нові, дерев*яні, вікна;
- придбати дружині нову шубу;
- поїхати на лижі у Альпи ...
Тощо ...
1. Підприємці почнуть переводити працівників на ,05 ставки - хочеш працю, хочеш не працюй. Але, мабуть, будуть таки платити у конвертах. Чому ?
2. Держслужбовці, більшість, платить усі податки.
3. Крім держслужбовців є бюджетники. Ви дійсно вважаєте, що підприємці утримують усих бюджетників своїми податками ?
Где все тупые зебилоиды с кликами "Главное,шоб не Порошенко" ?
1. Якщо хтось іде на місцеві вибори зі слоганом для президентських (на фото) - він хоче вас наї@ати;
2. Якщо хтось іде на вибори від партії, яка звучить як тост (напр. "За майбутнє" чи "За життя") - він хоче вас наї@ати;
3. Якщо хтось іде на вибори від "Слуги народу" - він сподівається, що ви знову самі себе наї@ете.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3521191484607987&id=100001515094776 Остап Українець
и да, вам достаточно пообещать, поэтому выплат можно и не делать
Подсказываю - законодательно ЗАПРЕТИТЬ работу на пол-ставки для тех, кто получает зарплату меньше 200% минималки.
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цены выросли /стали лучше жить
на диете