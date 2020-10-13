Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн надо отложить до декабря 2021 года, - "слуга народа" Гетманцев

Повышение минимальной заработной платы в Украине до уровня в 6500 гривен могут отложить до декабря следующего года.

С подобной инициативой выступает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со сылкой на УНИАН.

Гетманцев объясняет, что пересматривать размер выплат нужно, но сделать это одномоментно невозможно.

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"Поэтому мы пересматриваем эти стандарты постепенно. Кстати, до нашего решения о повышении минималки до 5 тысяч гривен, треть работников была за чертой абсолютной бедности. То есть, они зарабатывали меньше, чем им необходимо было для физического выживания. Каждый месяц Минсоцполитики пересчитывает фактический прожиточный минимум. В июле было 5050 гривен, а мы подняли до 5 тысяч гривен. Иначе говоря, мы не подняли минималку до этого уровня, но приблизились. В следующем году должны перейти эту минимальную границу. Повышение будет на 9,3%", - пояснил депутат.

По словам депутата, повышение зарплаты может привести к тенизации экономики - людей начнут переводить на 0,5 ставки.

"Поэтому мне кажется, что оптимальной суммой для повышения зарплаты является 6 тысяч гривен, а не 6,5 тысяч. То есть, я бы остановился на 6 тысячах гривен", - заявил он.

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На уточняющий вопрос о том, что бюджет-2021 предусматривает повышение минималки до 6,5 тысяч, Гетманцев сказал: "Да. Но я бы отложил это повышение до 1 декабря 2021 года. Тогда, мне кажется, что мы бы нормально прошли этот год. Ведь это будет меньше влиять и на инфляцию, и на налоговое давление на бизнес".