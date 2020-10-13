В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 152 - выздоровели, выявлены 5 133 новых случая
В Украине по состоянию на утро вторника, 13 октября, зафиксированы 5 133 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 12 октября, зафиксированы 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 11 октября - 4 768 новых случаев заболевания COVID-19, 10 октября были лабораторно подтверждены 5 728 инфицированных коронавирусом, 9 октября - рекордные 5 804 больных, 8 октября - 5 397, 7 октября - 4 753 новых случая заболевания, 6 октября - 4 348 случаев.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (439), Киеве (397), Львовской области (341) и Днепропетровской области (305).
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 270 587 человек.
За сутки выздоровели 2 152 пациента, всего с начала пандемии - 116 562 человека. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 122 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 13 октября COVID-19 болеют 148 903 человек, что на 2 874 больше, чем сутками ранее.
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А ты в курсе почему Х*йло засекретил кол-во подохших салтатъ? так бо статистика - так и тут - поверь России шо там в России
Им верить - как себе сказать что говно на дороге - это шоколад на столе. Не читал во что они превратили события ВМВ? Это даже не ложь, это нечто хуже. и кстати, а почему Путин сидит в бункере то? Если у них в пропорции - меньше чем у нас заражающихся?
понял?
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13.10 - 270587 - новых 5133
У жовтні добова кількість заражень коронавірусом в Україні може сягнути 8 тис. випадків.
Такі прогнози вчених Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, які досліджували особливості сплеску коронавірусу в Україні на початку осені. Вони відзначають, що тенденція поширення хвороби в більшості країн світу і в Україні продовжує погіршуватися. Про це йдеться на сайті https://kpi.ua/ru/node/18267 КПІ.
"Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех наших клинических испытаниях кандидата на вакцину от COVID-19, включая испытание третьей фазы, из-за необъяснимой болезни у участника исследования", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.
Ранее о приостановке клинических испытаний вакцины против COVID-19 сообщила компания AstraZeneca. Причиной также была названа "потенциально необъяснимая болезнь" участника испытаний.
https://www.interfax.ru/world/731204
Рейнер Фулмич является одним из четырёх членов следственной комиссии по коронавирусу. Они собрали факты, которые доказывают, что пандемия COVID-19 - преступление против человечества, организованное группой лиц.
Юрист напомнил, что Всемирная организация здравоохранения тесно связана с фарминдустрией.
Изменение определения пандемии позволило дать это наименование вспышке свиного гриппа в 2009 году. Тогда были разработаны вакцины, которые продали во многие страны мира. Сделка регламентировалась секретными соглашениями, о чём стало известно только сейчас.
Позднее бесполезность тех вакцин доказали. Свиной грипп на поверку оказался гриппом с мягким течением, а вовсе не чумой, как это хотели представить фарминдустрия и зависящие от неё университеты. Фулмич напомнил о масштабной информационной кампании, пропагандировавшей вакцинацию. Если же будет отказ от прививок, неминуемы миллионы смертей, говорили тогда.
И ПОТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ПОЧТИ 700 ДЕТЯХ В ЕВРОПЕ, КОТОРЫЕ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ЗАБОЛЕЛИ НАРКОЛЕПСИЕЙ. НЕМЕЦКИЙ ЮРИСТ ПОДЧЁРКИВАЕТ: ОНИ ОСТАНУТСЯ КАЛЕКАМИ НАВСЕГДА.
На производство и закупку вакцин были потрачены миллионы за счёт налогоплательщиков. За их же средства вакцину и уничтожали, израсходовав ещё большую сумму.
https://tsargrad.tv/news/panicheskij-prognoz-okazalsja-lozhnym-v-germanii-sravnili-pandemiju-svinogo-grippa-s-covid-19_286963
Так, censor не сообщил, что "коронавирусом" заболел Анатолий Чубайс, глав-приватизатор РФ времен большого дерибана.
Давно, давно я подначивала русских, ведь обещали же они, что "могут повторить"(С), так что бы им и не "повторить", раз адрес Бильдербергского клуба известен и хватит одного Калибра?
А тут - опа - и Чубайс слег от "ковида".
Чисто как Тимошенко или Гепа: вроде и живы, да только вот нету их ( а ест- только фотография в виртуале).
Да, при чем тут Бильдербергский клуб.
А вот при чем: "Главный для нас гость Бильдербергского Клуба, посещавший его 2 раза в 1998 и 2012 гг. - Анатолий Чубайс. "
Всё поняли?
Раз даже член Бильдербергского Клуба, то есть глав-смотрящий за данной частью суши, от "ковида" слег, то что же можно сказать о безопасности таких непристижных вшей и гнид, как, например, "бубочка"?
Да их тепрь ни одна страховая после Чубайса не застрахует, гроша не даст никто.
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#СніГУР Снегирёв
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Топ-новина! Ось-ось буде https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5?src=hashtag_click #Зе відосік! Увага! Українці! Нарешті ми перші! https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%B6?src=hashtag_click #АТОж Україна з сьогодняшнього дня посідає перше коронавірусне місце по смертності! Ура! Перше в Ївропі і 9-е поки шо в Світі! Виживуть тільки багаті, і нарешті, ось-ось, прийде кінець епохи бідності!