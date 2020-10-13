В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 152 - выздоровели, выявлены 5 133 новых случая

В Украине по состоянию на утро вторника, 13 октября, зафиксированы 5 133 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 12 октября, зафиксированы 4 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 11 октября - 4 768 новых случаев заболевания COVID-19, 10 октября были лабораторно подтверждены 5 728 инфицированных коронавирусом, 9 октября - рекордные 5 804 больных, 8 октября - 5 397, 7 октября - 4 753 новых случая заболевания, 6 октября - 4 348 случаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 85 тыс., инфицированы более 38 млн человек. ИНФОГРАФИКА

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (439), Киеве (397), Львовской области (341) и Днепропетровской области (305).

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 270 587 человек.

За сутки выздоровели 2 152 пациента, всего с начала пандемии - 116 562 человека. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 122 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 13 октября COVID-19 болеют 148 903 человек, что на 2 874 больше, чем сутками ранее.













