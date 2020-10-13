COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 439, Киев - 397 и Львовщина - 341
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Львовской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 13 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 439 человек.
Общее количество инфицированных составляет 25 625 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 419 человек, за последние сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 5 222 пациента.
По состоянию на 13 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 19 984 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Львовская область.
Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 397 человек. Общее количество заболевших - 28 090. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 497 человек, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 9 961 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 17 632.
На Львовщине коронавирусом заболели 341 человек. Общее количество инфицированных составляет 23 129 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 637 человек, за минувшие сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 8 914 пациентов. Количество активных больных на Львовщине составляет 13 578 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Києві наприклад головний монополіст "фірма" "Петро Великий". Не знаєш, чому його не де кому, нізують?..
P.S. Лікарям швидких, за інформацію про "клієнта" похоронні контори відстібують по 2 000 гривень.
Информацию сливают участковые менты.
А выбор похоронных, в общем, нулевой.
При больнице скорой помощи на Запорожца. Ну, менее продвинутые при других мо́ргах.
Никакого Петра в Киеве никто не слышал - то Тернопольская фирма.
Сливают все, кто только может слить и менты в том числе. Но главный поставщик "информации" врачи скорых которые фиксируют (по вызову родственников) смерть.
А похоронная контора "Петр Великий" в Киеве есть, ее владельцы связаны с КМДА - отсюда и монополия.
А что касается Тернополя, так почему этой похоронной конторе не быть заодно не только в Киеве, но и других городах, благо в этой сфере "труда", прибыльность 500%+
Нет в Киеве такой фирмы - ни офиса, ни городского телефона.
Это хитрожопые западенцы, которые подрабатывают в колл-центре и не более того.
2.- Набери в Гуглі
"Поховальна фірма "Петро Великий" зразу впевнися що, вибачай, сам дурень!
Это - тупой развод для приезжих лохов.
Все станции скорой помощи приписаны к больницам с моргами
При всех моргах имеется ритуальная служба.
Там все поставлено на поток и вполне прилично.
Дурачье начинает искать что то в интернете, находит проблему на свою залницу в виде разных Петров, у которых колл-центр в Полтаве, гробы и венки во Львове, а документы выдает физическое лицо-предприниматель, зареестрированное на украденный паспорт.
В мене знайомі до 10 року теж надавали ритуальні послуги, знаєш хто їх завалив? "П.В." бо доця власника, саме тоді очолювала міське управління охорони здоров"я і підгрібала все під себе...
І знаєш як це зробили: Натравили УБЕП, вранці, людина робить спробу вийти з квартири на роботу, до неї вриваються "Маски-Шоу", влаштовують обшук, крадуть половину знайдених грошей, садять в ИВС (изолятор временного содержания, на Подолі, недалеко від базару)
Пізніше звичайно виправдали, але на одного конкурента у "П.В." стало менше...
Так що я знаю що пишу!
А взагалі, це українська традиція, замість детального дослідження якоїсь теми, керуватись поверховими знаннями і з піною у рота доводити свою правоту. Тому і розводять лохів на кожному кроці, а ті потім, пост фактум волають, караул, грабЯть!..
Гепа передає баальшой прівєт з Ірманії.
КАК ЛЕЧАТ И ЧЕМ УКРАИНЦЕВ ???????????