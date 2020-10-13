COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 439, Киев - 397 и Львовщина - 341

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 13 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 439 человек.

Общее количество инфицированных составляет 25 625 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 419 человек, за последние сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 5 222 пациента.

По состоянию на 13 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 19 984 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Львовская область.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 397 человек. Общее количество заболевших - 28 090. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 497 человек, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 9 961 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 17 632.

На Львовщине коронавирусом заболели 341 человек. Общее количество инфицированных составляет 23 129 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 637 человек, за минувшие сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 8 914 пациентов. Количество активных больных на Львовщине составляет 13 578 человек.