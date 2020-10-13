РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 720 18

В Нидерландах подтвердили первую в мире смерть человека после повторного заражения коронавирусом

В Нидерландах подтвердили первую в мире смерть человека после повторного заражения коронавирусом

В Нидерландах подтвердили первую мире смерть после повторного заболевания COVID-19: речь идет о 89-летней женщине, у которой ранее диагностировали онкологическое заболевание.

"В июле пациентка была доставлена ​​в больницу и сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Через пять дней после того, как симптомы инфекции исчезли, она была выписана. Однако уже через два месяца женщина снова была доставлена ​​в больницу с высокой температурой и кашлем и снова сдала тест на коронавирус, давший положительный результат", - говорится в сообщении, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что уже на восьмой день состояние больной ухудшилось, а через две недели она умерла.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 152 - выздоровели, выявлены 5 133 новых случая

Следует заметить, что в течение октября количество ежедневно выявленных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах - растет. Как и во многих других странах Европы. Например, в понедельник тест на коронавирус оказался положительным у 6854 жителей Нидерландов, почти на 500 больных больше, чем днем ​​ранее.

Из-за постоянного роста количества инфицированных, неделю назад в стране был введен ряд ограничительных мер, которые, как ожидается, во вторник будут усилены.

Автор: 

карантин (16729) Нидерланды (1615) смерть (9261) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
И возраст тоже ни при чём - 89 лет. Ещё жить да жить.
показать весь комментарий
13.10.2020 09:33 Ответить
+5
рак тут не при чём. ковидла виновата. однозначно!
показать весь комментарий
13.10.2020 09:24 Ответить
+5
ага, от короновируса умерла в 89 лет с онкологией
показать весь комментарий
13.10.2020 09:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рак тут не при чём. ковидла виновата. однозначно!
показать весь комментарий
13.10.2020 09:24 Ответить
И возраст тоже ни при чём - 89 лет. Ещё жить да жить.
показать весь комментарий
13.10.2020 09:33 Ответить
а кто сказал что 2 раз заражение врачи микробиологи вирусологи как цыганка на банке тушенки гадают про Ковид то то то это и выводы и инфа часто противоречит из уст ученных словам ими же ранее сказанных.. думаю Ковид умеет просто не выделяться... тому тесты могут давать то + то минус в его диагностике тем более медики вирусологи пока никак не ответили на вопрос как онкология процесс перерождения организма в организма а раковая опухоль или саркома это то самое и есть влияет на диагностику... также как нет ответов как влияет на диагностику наличие в анамнезе человека иных болячек сердечно сосудистая мозговая патология...и патология иммунологии вообще сахарный диабет врожденные аномалии ...
показать весь комментарий
13.10.2020 11:27 Ответить
Из всего перечисленного в СМИ только одно понятно что планета отчищается от перенаселения людьми ,
показать весь комментарий
13.10.2020 09:24 Ответить
Планета не дура: "очищается" только от стариков и хроников. Откуда у "планеты" такие геноцидные мысли?
показать весь комментарий
13.10.2020 09:50 Ответить
А краще якщо б очищувалась від кцпів
показать весь комментарий
13.10.2020 09:51 Ответить
89 лет...
показать весь комментарий
13.10.2020 09:25 Ответить
Как в прочем и иммунитет/вакцина от гриппа! Это проблема всех вирусов.
С короновирусом неприятно только одно - он похоже "всесезонный". Карантинные зоны теперь навечно!
показать весь комментарий
13.10.2020 09:33 Ответить
ага, от короновируса умерла в 89 лет с онкологией
показать весь комментарий
13.10.2020 09:29 Ответить
Сейчас другие болячки считать не модно! Даже если бы машина сбила - в крови короновирус есть, значит окочурился от короновируса!!!
показать весь комментарий
13.10.2020 09:31 Ответить
естессно. открытая ЧМТ-то не смертельная. однозначно коровавирус мозги по асфальту расплескал.
показать весь комментарий
13.10.2020 09:42 Ответить
Первый в мире человек? Адам что ли?!!!
показать весь комментарий
13.10.2020 09:29 Ответить
Чоловік моєї колеги підхопив нежить і вирішив зробити тест на ковід. Отримав позитивний результат. Всі напряглися. Зробили тести і колега, і її чоловік повторно - в обох негативні результати. Мораль така, що тести бувають хибнопозитивні, та хибнонегативні. Тому лише по ним не можна робити гучних висновків про повторне зараження і т.п.
показать весь комментарий
13.10.2020 09:29 Ответить
тест на ковидлу можно дёшево приобрести в любом цветочном магазине.
У Нідерландах підтвердили першу у світі смерть людини після повторного зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 8646
показать весь комментарий
13.10.2020 09:46 Ответить
Из почти восьми миллиардов жителей планеты - первый человек в мире🤣🤣🤣? Как они это делают??
показать весь комментарий
13.10.2020 09:33 Ответить
Абсолютно незрозуміла, не досліджена і суперечлива зараза
показать весь комментарий
13.10.2020 09:34 Ответить
а вони впевнені що саме від ковіду померла майже 90-річна жінка??
показать весь комментарий
13.10.2020 11:39 Ответить
 
 