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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки коронавирус выявили у 267 детей и 234 медработников, - Степанов

За сутки коронавирус выявили у 267 детей и 234 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 270 587 человек. Из них 16 879 детей, а также 18 156 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 5 133 человека. Из них 267 детей, а также 234 медицинских работника. Зафиксированы 107 летальных случаев. Выздоровели 2 152 пациента", - отметил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 270 587 человек. Из них 16 879 детей, а также 18 156 медицинских работников. 

Всего выздоровели 116 562 пациента, а летальных случаев - 5 122.

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Швидкого одужання малечі та лікарям.
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13.10.2020 09:41 Ответить
А в якій країні медики заробляють менше ніж в Україні?
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13.10.2020 12:22 Ответить
 
 