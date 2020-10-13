За сутки коронавирус выявили у 267 детей и 234 медработников, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 270 587 человек. Из них 16 879 детей, а также 18 156 медицинских работников.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 5 133 человека. Из них 267 детей, а также 234 медицинских работника. Зафиксированы 107 летальных случаев. Выздоровели 2 152 пациента", - отметил глава Минздрава.
За все время пандемии в Украине заболели 270 587 человек. Из них 16 879 детей, а также 18 156 медицинских работников.
Всего выздоровели 116 562 пациента, а летальных случаев - 5 122.
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Чайка Київ
показать весь комментарий13.10.2020 09:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ko
показать весь комментарий13.10.2020 12:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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