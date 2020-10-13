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Трое погибших и трое раненых: 18-летний парень расстрелял людей на остановке в РФ и покончил с собой. ФОТО

В городе Бор Нижегородской области 12 октября парень из охотничьего ружья начал стрелять по рейсовому автобусу в тот момент, когда он подъехал на остановку. Погибли три человека и еще трое ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Очевидцы сообщили, что парень готовился к нападению — он специально ждал автобус около остановки.

Отмечается, что нападение совершил 18-летний житель Нижнего Новгорода по имени Даниил Монахов. Молодой человек гостил у бабушки в селе Большеорловское. Очевидцы насчитали не менее 16 выстрелов. Обстреляв автобус стрелок скрылся в лесу с двумя ружьями.

Трое погибших и трое раненых: 18-летний парень расстрелял людей на остановке в РФ и покончил с собой 01

Между тем очевидцы рассказали, что молодой человек не собирался расстреливать именно автобус — в него попали всего несколько зарядов, и то скорее случайно. Свидетели утверждают, что стрелок целился в прохожих. Злоумышленник открыл огонь в доме, потом выбежал на улицу и там убил несколько человек, стоявших на остановке. Диспетчер автобусного парка, которому принадлежит обстрелянный автобус под номером 107 рассказала, что водитель и пассажиры не пострадали.

Трое погибших и трое раненых: 18-летний парень расстрелял людей на остановке в РФ и покончил с собой 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ в пьяном угаре расстрелял своих "сослуживцев" в оккупированном поселке Куликово, - штаб ОС

Трое погибших и трое раненых: 18-летний парень расстрелял людей на остановке в РФ и покончил с собой 03
Фото: росСМИ

Местные жители сообщают, что на место прибыли сотрудники Следственного комитета России и полиции. В управлении МВД Нижегородской области сообщили о том, что полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины. В ведомстве призвали жителей Борского района соблюдать осторожность, не выходить на улицу, также перекрыты дороги. 

Утром 13 октября подростка, подозреваемого в убийстве троих человек в нижегородском поселке Большеорловское, нашли мертвым

"Найдено тело… Недалеко от места, где все произошло", — сообщили в СК РФ. Как уточняет агентство, из слов собеседника агентства следует, что мужчина покончил с собой".

расстрел (508) россия (96455)


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Топ комментарии
+51
Да нет, не похер! Если б не он это сделал, то это сделали бы солдаты НАТО
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13.10.2020 09:35 Ответить
+19
От якби в нього був станковий кулемет "Утес" калібра 12,7, оце б москальні навалив би !!))
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13.10.2020 09:36 Ответить
+15
Хороший мальчик....
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13.10.2020 09:32 Ответить
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да похер
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13.10.2020 09:30 Ответить
Да нет, не похер! Если б не он это сделал, то это сделали бы солдаты НАТО
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13.10.2020 09:35 Ответить
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13.10.2020 09:52 Ответить
он не согласился стать "Обнуленным" бывает.....
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13.10.2020 11:23 Ответить
А може просто задовбали претензіями ходити всюду в масці
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13.10.2020 12:53 Ответить
Скрепы рвонули.
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13.10.2020 10:27 Ответить
это результат нагнетания в расейских говносми - что вокруг враги, вот психика и не выдержала такого накала страстей
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13.10.2020 12:32 Ответить
или просто закусывал боярышник мухаморами
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13.10.2020 13:37 Ответить
мало.
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13.10.2020 09:31 Ответить
От якби в нього був станковий кулемет "Утес" калібра 12,7, оце б москальні навалив би !!))
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13.10.2020 09:36 Ответить
та мені якось пох на свинорусів. чим більше їх здохне тим краще.
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13.10.2020 09:40 Ответить
Ну, якщо "чим більше їх здохне тим краще", то це вже не пох.
І взагалі: Ви, шановний, така чуйна людина...
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13.10.2020 10:16 Ответить
є таке
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13.10.2020 10:17 Ответить
Хороший мальчик....
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13.10.2020 09:32 Ответить
мальчик хороший, но хреновый стрелок, 10 выстрелов не по цели.
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13.10.2020 12:34 Ответить
Нас рать
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13.10.2020 09:32 Ответить
Вы обратили внимание какая на России НАНО остановка. Это вам не у холов
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13.10.2020 09:33 Ответить
Іх бін партізанен !!)))
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13.10.2020 09:34 Ответить
он приехал на сбор бесплатного валежника в зиму для бабушки. а с него, ну точно, за сбор взятку требовали. потцан обиделсо. XXI век. параша ))
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13.10.2020 09:35 Ответить
А еще он пил воду и носил штаны или брюки - вот до чего это доводит то
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13.10.2020 09:59 Ответить
Можливо на зупинці був хтось, кого він хотів вбити... Він це і зробив
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13.10.2020 09:38 Ответить
Он сначала застрелил бабушку, потом выбежал на улицу. Просто крышу снесло.
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13.10.2020 09:43 Ответить
писали що разстріл почав з рідної бабусі (до якої приїхав...вона померла в лікарні) та з родички (чи тітка чи щось таке) потім сусіда (чи ссідку) яка прибігла на шум і трьох мужиків на зупинці...а втік у ліс ( що там скоїв самогубство чи підстрелили...то таке)
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13.10.2020 09:43 Ответить
*сусідку (пардон)
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13.10.2020 09:44 Ответить
- "Та такое только в Америке бывает", совки долбанные..
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13.10.2020 09:42 Ответить
Це росєйська версія амерського бойовика !!))
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13.10.2020 09:44 Ответить
Побочный эффект от вакцины ,covid-19. 🤦🤔🤫🙄
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13.10.2020 09:47 Ответить
Погибли три человека и еще трое ранены.

...
Перепрошую... троє кого-кого там загинуло?
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13.10.2020 09:53 Ответить
Мальчик Данила. Прямо Брат-3 какой-то вышел. Правда, на сей раз короткий, но с прогнозируемым финалом.
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13.10.2020 09:56 Ответить
Фоторепортажі на цензорі суперові...)))
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13.10.2020 09:56 Ответить
Думаю що, Україні варто напрягтися. Зараз ФСБ буде думати, як відволікти увагу від подій на ерефії влаштувавши якийсь срач ів Україні.
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13.10.2020 10:02 Ответить
Стыдно стало пацану что он русский!
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13.10.2020 10:26 Ответить
его там по языку ущемили?...нижегородчина - дикий лесной край мордвы, чувашей и мари
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13.10.2020 11:18 Ответить
маловато печенег половцев погонял ...
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13.10.2020 11:46 Ответить
фанат фильма Брат 2
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13.10.2020 13:40 Ответить
Пацан к армейской службе в вс рф готовился.
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13.10.2020 13:44 Ответить
вещества, или дебют шизофрении.
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13.10.2020 20:35 Ответить
Может от "бандеровцев" или "укрофашистов" отстреливался? Или сейчас российские говноСМИ найдут у него "украинский след".
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14.10.2020 04:14 Ответить
 
 