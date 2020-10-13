Трое погибших и трое раненых: 18-летний парень расстрелял людей на остановке в РФ и покончил с собой. ФОТО

В городе Бор Нижегородской области 12 октября парень из охотничьего ружья начал стрелять по рейсовому автобусу в тот момент, когда он подъехал на остановку. Погибли три человека и еще трое ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Очевидцы сообщили, что парень готовился к нападению — он специально ждал автобус около остановки.

Отмечается, что нападение совершил 18-летний житель Нижнего Новгорода по имени Даниил Монахов. Молодой человек гостил у бабушки в селе Большеорловское. Очевидцы насчитали не менее 16 выстрелов. Обстреляв автобус стрелок скрылся в лесу с двумя ружьями.

Между тем очевидцы рассказали, что молодой человек не собирался расстреливать именно автобус — в него попали всего несколько зарядов, и то скорее случайно. Свидетели утверждают, что стрелок целился в прохожих. Злоумышленник открыл огонь в доме, потом выбежал на улицу и там убил несколько человек, стоявших на остановке. Диспетчер автобусного парка, которому принадлежит обстрелянный автобус под номером 107 рассказала, что водитель и пассажиры не пострадали.

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Фото: росСМИ

Местные жители сообщают, что на место прибыли сотрудники Следственного комитета России и полиции. В управлении МВД Нижегородской области сообщили о том, что полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины. В ведомстве призвали жителей Борского района соблюдать осторожность, не выходить на улицу, также перекрыты дороги.

Утром 13 октября подростка, подозреваемого в убийстве троих человек в нижегородском поселке Большеорловское, нашли мертвым

"Найдено тело… Недалеко от места, где все произошло", — сообщили в СК РФ. Как уточняет агентство, из слов собеседника агентства следует, что мужчина покончил с собой".