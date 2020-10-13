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Новости Коронавирус и карантин
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Коллективный иммунитет к COVID-19 - не метод борьбы с вирусом, - глава ВОЗ Гебрейесус

Коллективный иммунитет к COVID-19 - не метод борьбы с вирусом, - глава ВОЗ Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предостерег от идеи, что коллективный иммунитет может быть реалистичной стратегией в борьбе с пандемией коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом глава ВОЗ заявил во время брифинга.

По его словам, такие предложения "просто неэтичные".

"Коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них. Никогда в истории здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни", - сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что слишком мало известно об иммунитете к COVID-19, чтобы знать, достижимый ли вообще коллективный иммунитет.

"У нас есть некоторые подсказки, но у нас нет полной картины. Позволять опасному вирусу, который мы не до конца понимаем, свободно действовать - это просто неэтично", - сказал Гебрейесус.

По оценкам ВОЗ, менее 10% населения имеет иммунитет к коронавируса, а это значит, что подавляющее большинство населения мира остается восприимчивым к нему.

Также читайте: Вакцина от COVID-19 может быть готова к концу года, - гендиректор ВОЗ

Автор: 

ВОЗ (780) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Правильно, получить иммунитет - не наши методы! Наш метод тотальный карантин и комендантский час
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13.10.2020 09:37 Ответить
+5
З мови дипломатів слова гебреєЗуса означають: дайте більше грошей червонодупим дармоїдам з "вооз" і вони на ці гроші розроблять рекомендації на кшталт "мити_руки_не_менше_20-ти_секунд".
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13.10.2020 09:49 Ответить
+4
Якщо колективний імунітет для вас не метод боротьби то тоді, логічно, вакцини теж до дупи.
Враховуючи, що конкретного ліку від цієї зарази нема, то.. мийте ноги й лягайте спати? )))

Ліку нема, імунітету нема, чіткого алгоритму дій нема.. залишається тільки істерія, на фоні якої ВООЗ добре гріє руки набиваючи свої "фонди" пожертвами й внесками.
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13.10.2020 09:56 Ответить
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Правильно, получить иммунитет - не наши методы! Наш метод тотальный карантин и комендантский час
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13.10.2020 09:37 Ответить
Надо Федя, надо!
(операция Ы, и другие приключения Шурика)
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13.10.2020 11:48 Ответить
З мови дипломатів слова гебреєЗуса означають: дайте більше грошей червонодупим дармоїдам з "вооз" і вони на ці гроші розроблять рекомендації на кшталт "мити_руки_не_менше_20-ти_секунд".
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13.10.2020 09:49 Ответить
Якщо колективний імунітет для вас не метод боротьби то тоді, логічно, вакцини теж до дупи.
Враховуючи, що конкретного ліку від цієї зарази нема, то.. мийте ноги й лягайте спати? )))

Ліку нема, імунітету нема, чіткого алгоритму дій нема.. залишається тільки істерія, на фоні якої ВООЗ добре гріє руки набиваючи свої "фонди" пожертвами й внесками.
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13.10.2020 09:56 Ответить
Колективний імунітет до COVID-19 - не метод боротьби з вірусом, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 3258
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13.10.2020 09:57 Ответить
Це треба розуміти так від Гебрея Ісуса з ВООЗ - Ральф Барік їсть з рук Білла Гейтса хліб не даремно.
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13.10.2020 10:23 Ответить
Угу ... Усі знають, то такий Ральф Барік.
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13.10.2020 11:15 Ответить
"Коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них. Никогда в истории здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни"-долбое,,,изм этого ВОЗовского хмыря в том,что до 1948 года когда была создана ВОЗовская шарага тунеядцев и аферистов ,которые зарабатывают себе на пропитание ,путем создания мифов про разные болезни ,выпуском препараторов и оборудования под лечение этих мифов , все вспышки болезней ,так или иначе убивал человеческий имунитет,который создал Творец.
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13.10.2020 10:41 Ответить
Ты ЛИЧНО готов переболеть?
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13.10.2020 11:14 Ответить
Если Ты веришь ЛИЧНО в болезнь, тогда по ЛИЧНОЙ ТВОЕЙ ВЕРЕ да будет Тебе дано,но если Если Ты не болел,тогда зачем рекламируешь .?
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13.10.2020 14:05 Ответить
Это типа если в чуму не веришь - не заболеешь?
Глубоко!
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13.10.2020 15:44 Ответить
Хоспаді ... І коли ж це було ? На сьомий день ??
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13.10.2020 11:17 Ответить
Да не бывает коллективного иммунитета, бывает только коллективное изнасилование, и то в юриспруденции его называют "групповое".
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13.10.2020 13:08 Ответить
 
 