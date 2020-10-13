Коллективный иммунитет к COVID-19 - не метод борьбы с вирусом, - глава ВОЗ Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предостерег от идеи, что коллективный иммунитет может быть реалистичной стратегией в борьбе с пандемией коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом глава ВОЗ заявил во время брифинга.

По его словам, такие предложения "просто неэтичные".

"Коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них. Никогда в истории здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни", - сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что слишком мало известно об иммунитете к COVID-19, чтобы знать, достижимый ли вообще коллективный иммунитет.

"У нас есть некоторые подсказки, но у нас нет полной картины. Позволять опасному вирусу, который мы не до конца понимаем, свободно действовать - это просто неэтично", - сказал Гебрейесус.

По оценкам ВОЗ, менее 10% населения имеет иммунитет к коронавируса, а это значит, что подавляющее большинство населения мира остается восприимчивым к нему.

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