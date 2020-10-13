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Каникулы в школах рекомендуют ввести с 15 октября, чтобы прервать цепь передачи коронавируса, - Степанов

Каникулы в школах рекомендуют ввести с 15 октября, чтобы прервать цепь передачи коронавируса, - Степанов

Министерство здравоохранения рекомендовало Министерству образования и науки начать каникулы в школах с 15 октября, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

Об этом в эфире "Громадського радио" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, рекомендация Минздрава была такой, чтобы начать каникулы с 15 октября и до конца октября.

"Нам нужно уменьшить эту цепь передачи вируса и количество заболевших. Нам надо прервать всевозможными путями цепи передачи этой болезни", - говорит Степанов.

Глава Минздрава отметил, что именно две недели вместе с другими мерами уменьшат количество перемещений людей.

"Мы считаем, что если будут соблюдать те правила, которые устанавливаются, то мы сможем остановить рост количества инфицированных. Понятно, что это не только раннее проведение каникул, мы говорим обо всех мероприятиях", - добавляет Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столичная власть рекомендует руководителям учебных заведений начать осенние каникулы в школах с 21 октября, - Кличко

Автор: 

школа (3023) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+7
самый страшный вирус для Украины - ЗеВласть
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13.10.2020 09:39 Ответить
+3
От нахрена было открывать школы?
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13.10.2020 09:40 Ответить
+2
степанов стратег уев ..
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13.10.2020 09:38 Ответить
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степанов стратег уев ..
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13.10.2020 09:38 Ответить
самый страшный вирус для Украины - ЗеВласть
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13.10.2020 09:39 Ответить
От нахрена было открывать школы?
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13.10.2020 09:40 Ответить
это же очевидно - чтобы потом феерически с помпой закрыть.
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13.10.2020 09:41 Ответить
Штоб потом прервать цепь... гениально
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13.10.2020 09:41 Ответить
ну а зачем же еще цепь(открыв школы) создавать ))
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13.10.2020 09:44 Ответить
Смешно. А на каникулах дети не будут друг с другом общаться?
Их нужно занять - сделать онлайн-занятия, как весной
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13.10.2020 09:41 Ответить
фишка в чем .. открываем в школы при резком росте заболеваний ..а потом - ОППА, есть идея ...мы сейчас прервем эту цепь зла - МЫ ЗАКРОЕМ ШКОЛЫ !!!..Ура, Товагищи... под эгидой супергероя Зеленой Шмаркли мы идем в светлое будущее....
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13.10.2020 09:43 Ответить
Гандоны, а накой было весной тотально всех закрывать?! ляшко горлал тогда, что ВСЬО, победа! Сейчас те же яйца. только в профель?
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13.10.2020 09:54 Ответить
И сєкономить на отоплении ....
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13.10.2020 09:56 Ответить
Корупцію в Медичних військах України очолює Хомчак і Хоменко?
Резонансне розслідування.

- Співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему на 1 млн грн, яку організували в Медичних військах України.

- Фігурантів схеми взяли на гарячому: під час передання останньої частини мільйонного відкату - 600 тисяч гривень
- Джерела https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL стверджують, що тепер посад можуть позбутися високопоставлені особи в Міноборони.

Доки в Україні триває епідемія коронавірусу, високі посадові особи в Міністерстві оборони не відмовляють собі в бажанні заробити гроші на закупівлях різних медичних засобів. Наприклад, можна "наварити" на купівлі масок, апаратів штучного дихання, захисних костюмів. А потім, коли "запахне смаженим", шукати варіанти, як відмазати найближче оточення й залишитися на посаді хоча б ще на рік. Для чого? Усе просто - і далі "заробляти" гроші на різноманітних закупівлях.
Такі висновки можна зробити з документів, які опинилися в розпорядженні https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL . Наші джерела стверджують, що Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак намагається прикрити свого друга Ігоря Хоменка, який командує Медичними військами України, та його підлеглих, яких на хабарі в 1 млн грн затримали працівники Служби безпеки України.https://plus.obozrevatel.com/ukr/crime/koruptsiya-v-medichnih-vijskah-ukraini.htm


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13.10.2020 10:00 Ответить
Вы зеленые Пи.... асы на фига мне ваши рекомендации и глубокие озабоченности. Возьмите уже на себя ответственность и если нужно - закройте школы
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13.10.2020 10:00 Ответить
Ну, або карантин, або не мучайте свій тухес.
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13.10.2020 10:33 Ответить
Как бы еще больше "цепей" не образовалось...
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13.10.2020 10:56 Ответить
За время каникул следует подготовить ЗАДАНИЯ по принципу ЗАОЧНОГО образования и разослать ученикам.
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13.10.2020 13:02 Ответить
 
 