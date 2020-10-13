Каникулы в школах рекомендуют ввести с 15 октября, чтобы прервать цепь передачи коронавируса, - Степанов
Министерство здравоохранения рекомендовало Министерству образования и науки начать каникулы в школах с 15 октября, чтобы уменьшить распространение коронавируса.
Об этом в эфире "Громадського радио" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, рекомендация Минздрава была такой, чтобы начать каникулы с 15 октября и до конца октября.
"Нам нужно уменьшить эту цепь передачи вируса и количество заболевших. Нам надо прервать всевозможными путями цепи передачи этой болезни", - говорит Степанов.
Глава Минздрава отметил, что именно две недели вместе с другими мерами уменьшат количество перемещений людей.
"Мы считаем, что если будут соблюдать те правила, которые устанавливаются, то мы сможем остановить рост количества инфицированных. Понятно, что это не только раннее проведение каникул, мы говорим обо всех мероприятиях", - добавляет Степанов.
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