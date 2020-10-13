Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.
"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - сказал Зеленский в видеообращении, обнародованном во вторник утром в эфире ряда украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".
Он отметил, что сейчас Верховная Рада готовится закрепить такой "важный механизм", как народовластие, на законодательном уровне.
Как известно, на 25 октября в Украине запланированы местные выборы.
Пожалуйста, подождите...
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Думка більшості завжди помилкова, бо воно різнорідне і складається з дуже різних суб'єктів! Так як в складі цієї більшості на жаль присутня просто величезна кількість різних ідіотів.
Шимон Перес
Здесь уместнее термин- "горят пердаки". Учитесь правильно троллить порохоботов.)
А что касается того, что делает Зеленский, то к сожалению, по факту, ничего он не делает. От того и подгорает у порохоботов, что хотели бы, что бы на его месте ничего не делал Порошенко.
В этом весь Зе! - это его сущность. Недалёкий и пустопорожний. Пшик.
панове, визвiть шмарклi санiтарiв. воно ж небезпечне для суспiльства...
Думай -ЗЕ, думай, если мозги ещё остались.
еще видео где он лижет камеру есть)
Нащо 5 запитань.
Так люди запутаються і результат буде не чіткий.
Два питання:
1.СІБАС-це риба.
2.СІБАС-це команда.
Від мене-2.Бо піймають,і роздеруть зелену жабу...................
За какие деньги??
Осваиваем деньги нужные врачам для борьбы с вирусом??
https://www.youtube.com/watch?v=X51ZioQTY1k Как поднять рєйтінг СЛУГ? А давай скажєм, что єсли голосуєшь за СЛУГ, получаєшь іммунітєт к коронавірусу.
и т.д.
у мальчика ку-куха полностью съехала
люди мрут как мухи, а он квесты устраивает
едет тихо, не спеша, крыша ШЕФИРОМ шурша...
Я бы на месте одного человека вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
...
Я знаю, что ты меня читаешь.
Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.
Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3402896573125549&id=100002157183088
3 год
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Мої перші п'ять питань Півшостому:
1) Чи сниться тобі морпіх Ярослав Журавель, якого ти кинув пораненим на палючому сонці вмирати чотири дні без води, їжі й допомоги, а сам жер, пив і селфівся на хрущовській дачі, здаючи ворогу нашу армію?
2) Що ти пообіцяв на таємній зустрічі в Омані під "акомпанемент" збитого для тебе в Ірані літака?
3) Чи ти пришвидшиш відповідь по Ваґнергейту після твоєї з Бакановим зустрічі в UK з очільником британської розвідки МІ-6 паном Річардом Муром?
4) Коли ти даси відповіді на ті ж самі питання, що ти їх на стадіоні задавав президенту Петру Порошенку, вистрибуючи зі штанців?
5) Що такого на тебе мають в архівах ФСБ, що в тебе очі лізуть на лоба від стиснутих ними фаберже?
Опрос вызывает вопрос
Вопрос многоголос
Зачем нам этот прохвост?
шляхом незаконної агітації у день виборів.
Інакше це не екзит-пол, а, щонайменше, - незаконна агітація.
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- Вы проголосуете за ЗЕ, если это позволит потом надбавку к пенсии киевским пенсионерам повысить?
- Здравствуйте, Вы знаете, что преЗЕденту, чтобы Вам улучшить жизнь (надбавку к пенсии увеличить, например), нужна поддержка его ЗЕкоманды в т.ч. на местном уровне? Вы же хотите, чтобы Вам лучше стало жизнь (надбавка к пенсии), да?
- Здравствуйте. Вы хотели бы получать надбавку к пенсии из городского бюджета?
- Здравствуйте. Мы проводим опрос по инициативе преЗЕдента ЗЕЛЕНСКОГО. ПреЗЕденту ЗЕЛЕНСКОМУ, как настоящему СЛУГЕ НАРОДУ, интересно, как у Вас дела, что болит, хотите ли Вы повышения пенсии, есть ли у Вас замечания, пожелания, предложения о том, что надо бы улучшить в Вашем доме, в районе, в городе, в стране...
...
Це все (і тисячі інших можливих варіацій) - це незаконна агітація у день виборів.
Я можу зараз свої бажання повідомити:
1. Хочу, щоб державні службовці в Україні не порушували, а виконували закони України, особливо Конституцію України. При цьому закон не вважається чинним, поки не встановлено Конституційним судом України, що дане формулювання цього закону задовольняє вимоги усіх статей Конституції України.
(Відповідно до Конституції України Президент України (зобов'язаний) забезпечувати виконання Конституції України на всій території України, в т.ч. (активно) захищати права громадян та людей без громадянства (на всій території). - Якими засобами? - Про це теж написано в Конституції та законах.)
2. Хочу, щоб усі громадяни України мали хоча б мінімальну, але безумовну і рівну для всіх підтримку - безумовний базовий дохід рівний для всіх громадян - хоча би 200 грн. за місяць, але всім без винятку і без будь-яких умов, окрім одної - наявність правомірно набутого громадянства України.
(Отримання громадянином України громадянства чи підданства (тощо) хоча б одної іншої країни автоматично вважається (будь-якими іншими громадянами України) вираженою не словами, а діями відмовою від громадянства України, яка автоматично вважається задоволеною, тобто, виконаною (з можливістю максимально спрощеної процедури повернення в разі повернення до відсутності громадянства чи підданства іншої країни).)
3. Хочу, щоб обман виборців виборці могли виправити у будь-яку мить, як тільки вони зрозуміли, що кандидат або партія, яким вони
віддалиделегували (тимчасово позичили право представляти) свій голос (свої інтереси), обманули їх або з інших причин виявилися не спроможні діяти в інтересах даного виборця. Шляхом делегування свого голосу (представництва своїх інтересів) іншому представнику або без представників самостійно голосувати за чи проти проекти будь-яких рішень У БУДЬ-ЯКУ МИТЬ - завдяки тому, що створена і діє
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Є ще інші бажання у мене, але спочатку ці 3, хоча би, потрібно здійснити.
1.когда посадит петрушку и всех этих "судей Вовков"? Сдаст ли Коломойского американскому правосудию?
2.Когда перестанет деньги укатывать в асфальт,если у нас нет военной боевой авиации,а только советский металлолом?
3.Почему не восстановлена законность с приватизированными незаконно объектами?
4.Почему боится ветеранов АТО и нац. корпус,тогда как нужно наоборот-привлечь их?
5.Когда отзовёт НЕЗАКОННЫЙ с точки зрения конституции закон о продаже земли?
Хотя для кого я это пишу, овцы глупы и невежественны и думать не умеют!