Загрузка коек в больницах превышает 70% в Киеве и семи областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 13 октября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
В Киеве и семи областях Украины загрузка коек составляет более 70%.
Загруженность коек в целом по Украине составляет 62,3%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Требованиям для смягчения карантина отвечает лишь Кировоградская область.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но ведь хуже не будет, правда зебилье 73 процентное?
А когда больницы будут заполнены на 100% вы вместо того, чтобы возмущаться, что в больницах нет мест, лучше вспоминайте как вы голосовали "папариколу".
И не забывайте, что "кожен з вас президент" и вы 73 процентные президенты зробили це разом
В последние дни Харьковская область стала лидером по количеству заболевших коронавирусом. Местные врачи, которые лечат больных COVID-19, говорят, что в городе давно реализовался итальянский сценарий, когда выкарабкаться дают только тому, у кого больше шансов на жизнь.
Харьковская областная инфекционная больница лечит коронавирусных больных с апреля. Анестезиолог Владимир Корсунов, который работает там в реанимации, отметил, что такой нагрузки и заполненности медучреждения он не видел за всю свою жизнь в медицине - с 1984 года. Сейчас в инфекционке лечится более 300 человек, в реанимации - 12 (рассчитана на 6), еще 15 - на аппарате искусственной вентиляции легких, всего 28 тяжелых больных.
По словам врача, сейчас в харьковских больницах катастрофически не хватает медперсонала и кислорода. Мол, потенциал для размещения больных есть, только нет в достаточном количестве медиков и кислородных масок для всех, кому они нужны. За последние полгода регион не готовился к ухудшению ситуации, все делается только сейчас, и то на колене, когда эпидемия уже развернулась, а под больницами стоят очереди со скорыми.
"Эпидемию также спровоцировало открытие школ и высших учебных заведений. А Харьков - это город студентов. После первого сентября все пошло-поехало, а предвыборные концерты последних недель только усугубили ситуацию. Власть на местах не контролирует соблюдение карантина", - подытожил Корсунов. https://www.obozrevatel.com/society/harkovschina-vhodit-uzhe-ne-v-krasnuyu-zonu-a-v-chernuyu-situatsiya-katastroficheskaya-vrachi-i-volonteryi-rasskazali-ob-epidemii.htm