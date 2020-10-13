РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7986 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 612 6

Загрузка коек в больницах превышает 70% в Киеве и семи областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загрузка коек в больницах превышает 70% в Киеве и семи областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 13 октября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В Киеве и семи областях Украины загрузка коек составляет более 70%.

Загруженность коек в целом по Украине составляет 62,3%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Требованиям для смягчения карантина отвечает лишь Кировоградская область.

Также читайте: План развертывания мобильных госпиталей уже готов, его задействуют в крайнем случае, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Загрузка коек в больницах превышает 70% в Киеве и семи областях Украины, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виталя, давай скажи что у нас все под контролем, лишь бы бизнес не страдал
показать весь комментарий
13.10.2020 09:57 Ответить
А точно Виталя пилил короновирусный фонд?
показать весь комментарий
13.10.2020 11:15 Ответить
Это потому что фонд борьбы с коронавирусом разошелся по карманам в виде откатов со строительства дорог. За полгода пандемии не было построено ни одной новой быстромонтируемой больницы, не было переоборудовано ни одной действующей больницы, в некоторых городах переоборудовали некоторые больницы и то за счет меценатов.
Но ведь хуже не будет, правда зебилье 73 процентное?
А когда больницы будут заполнены на 100% вы вместо того, чтобы возмущаться, что в больницах нет мест, лучше вспоминайте как вы голосовали "папариколу".
И не забывайте, что "кожен з вас президент" и вы 73 процентные президенты зробили це разом
показать весь комментарий
13.10.2020 10:42 Ответить
Харьковщина перешла в "черную зону", - "Обозреватель"
В последние дни Харьковская область стала лидером по количеству заболевших коронавирусом. Местные врачи, которые лечат больных COVID-19, говорят, что в городе давно реализовался итальянский сценарий, когда выкарабкаться дают только тому, у кого больше шансов на жизнь.
Харьковская областная инфекционная больница лечит коронавирусных больных с апреля. Анестезиолог Владимир Корсунов, который работает там в реанимации, отметил, что такой нагрузки и заполненности медучреждения он не видел за всю свою жизнь в медицине - с 1984 года. Сейчас в инфекционке лечится более 300 человек, в реанимации - 12 (рассчитана на 6), еще 15 - на аппарате искусственной вентиляции легких, всего 28 тяжелых больных.
По словам врача, сейчас в харьковских больницах катастрофически не хватает медперсонала и кислорода. Мол, потенциал для размещения больных есть, только нет в достаточном количестве медиков и кислородных масок для всех, кому они нужны. За последние полгода регион не готовился к ухудшению ситуации, все делается только сейчас, и то на колене, когда эпидемия уже развернулась, а под больницами стоят очереди со скорыми.
"Эпидемию также спровоцировало открытие школ и высших учебных заведений. А Харьков - это город студентов. После первого сентября все пошло-поехало, а предвыборные концерты последних недель только усугубили ситуацию. Власть на местах не контролирует соблюдение карантина", - подытожил Корсунов. https://www.obozrevatel.com/society/harkovschina-vhodit-uzhe-ne-v-krasnuyu-zonu-a-v-chernuyu-situatsiya-katastroficheskaya-vrachi-i-volonteryi-rasskazali-ob-epidemii.htm
показать весь комментарий
13.10.2020 11:24 Ответить
Які на хєр "крайні дні". То в російській від ************ набралися казати "крайний" замість "последний", а тепер вже в українську тягнуть цю гидоту. ОСТАННІ ДНІ, дибіли...
показать весь комментарий
13.10.2020 12:44 Ответить
 
 