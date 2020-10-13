Апелляция на решение убрать из ЕРДР данные о вручении подозрения главе ОАСК Вовку отклонена, - пресс-служба суда
Киевский апелляционный суд отказал в апелляции прокурора на решение Печерского районного суда Киева, которым был установлен факт того, что глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк не является подозреваемым по делу, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.
"Апелляция мотивировала это тем, что решение вступило в законную силу, и не подлежит обжалованию, о чем и было указано в самом постановлении. Речь идет о решении от 1 октября 2020 года, которым следственный судья Печерского районного суда Киева обязал компетентное должностное лицо Офиса генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований сведения о дате и времени сообщения о подозрении Вовку Павлу Вячеславовичу в уголовном производстве №42014100020000046 в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.2 ст.369-2, ч.2 ст.344 УК Украины", - сказано в сообщении.
Таким образом, глава ОАСК Вовк в настоящее время не имеет статуса подозреваемого в данном уголовном производстве.
"Просим представителей СМИ учитывать данный факт при подаче запросов и написании информационных материалов",- добавили в ОАСК.
Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.
В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.
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Или когда рулил выбранный тобой порошенко - в судебной системе Украины было как-то иначе?
І саме при Порошенку Вовк завів до ВРП своїх людей, за допомогою яких зараз сношає всю країну - подякуємо закону, написанному Порошенко за те, що дав Вовку таку можливість.
Тому - так, ''бєспрєдел" був і є - зараз він виліз на поверхню, бо НАБУ наїхало на один з стовпів цього "''бєспрєделу".
сарказм судьбы заключается в том, что в Высшей Раде Правосудия сидит Гречковский (сын) чей папик является отцом-основателем коррупции в системе хоз судов в Украине..
Судейская мафия вкрай охамела.
Похоже, эти беспредельщики в мантиях решили, что имеют право вынести абсолютно любое решение, сколь бы беззаконным оно ни было. И реформировать эту прогнившую насквозь систему невозможно в принципе - только полное уничтожение с увольнением абсолютно всех судей и наемом лет на 5 судей, например, из Великобритании для создания нашей судебной системы заново с 0 с запретом на участие в конкурсе тем, кто ранее работал судьей в Украине.
То есть - они разрешили себе любой беспредел и сняли с себя какую-либо ответственность.
Нужно полностью менять систему - не должно быть так, чтобы какие-то мерзавцы, купившие себе мантию, имели право так просто отменять законы, принятые всенародно избранной Верховной Радой Украины.
Может быть, кога-нибудь, когда судьи в Украине будут моральными авторитетами, но не сейчас, когда авторитет у судебной системы НУЛЕВОЙ и когда все мы знаем, что в КС и ВСП сидят откровенные подонки.
Если ты об этом знаешь, то избранный тобой презедент и подавно!
К нему у тебя вопросов нет, я смотрю.
Он же обещал год год назад снимать еженедельно мантии с недоброчестных судей?
Обещал.
Уже, небось, все поснимал?
"избранный тобой презедент и подавно"
Последним выбранным мной президентом был Ющенко. После 2004го года ни один кандидат, за которого я голосовал, президентом не стал.
Вот это о вас.
https://spektrnews.in.ua/news/oshibka-poroshenko-kotoroy-ne-dopustit-zelenskiy---vladimir-zavgorodniy/104668#gsc.tab=0 "Ошибка Порошенко, которой не допустит Зеленский" - Владимир Завгородний
Президент Порошенко допустил одну стратегическую ошибку. Он не пустил войну в наши дома.
Вот почему мы на выборах не оценили его усилий по тому, что в доме до сих пор есть электричество и стёкла. Нам кажется это само собой разумеющимся. Мы не видим в этом подвига.
Потому что мы безнадёжно советские люди. Да-да, дорогой читатель, я знаю, ты конечно не такой. Ты - особенный. Но все вместе, en mass, мы - безнадёжно советские люди.
Нам надо чтобы если в бой - то «как один умрём». Если вставать - то на смертный бой. Если война - так чтобы бомбоубежища, и горящие хаты, и грудью на пулемёт, и голый-босый в штыковую атаку, и хлебные карточки, и дети стоят у станка, и в каждой семье чтобы похоронка, и бабы воют - красиво ведь, правда? В этом есть величие. Есть пафос.
В том, чтобы пять лет отбиваться от одной из самых сильных армий в мире, а ты при этом закатав подвороты пьёшь латте-фраппучино со щепоткой корицы - в этом величия нет. Нет пафоса. Нет их в том, что мы обошлись без военного положения, нет их в том, что интернет и горячая вода поступали по графику, и нет их в том, что старушка-мама или бабушка регулярно получали пенсию. Особенно их нет в том, что конфликт был заморожен, и над агрессором измывались всякими дипломатическими методами и санкциями. Санкции и выступления в ООН - это так скучно, понимаешь?
Поэтому мы сказали «тю, война, подумаешь... чё-т' ты херово стараешься, Алексеич... давно бы победил, если бы не воровал!»
Это ошибка, которой не допустит президент Зеленский с пандемией коронавируса. Потому что его кураторы и сценаристы совершенно правильно понимают менталитет украинского народа. Мы ведём себя как бараны, и к нам относятся как к баранам.
Поэтому эпидемия обязательно будет величественная. С нужным градусом пафоса.
Чтобы - морги переполнены. Чтобы - врачи умирали героически на рабочем месте. Чтобы - тысячи больных на стадионе во временном госпитале. Чтобы один падал, а на его место становился другой - студент или интерн. Чтобы боялись даже из дома выйти, не говоря про парк. Желательно - угандошить экономику так, чтобы всё-таки хлебные карточки. Оптимально было бы, чтобы в каждой семье - похоронка.
Понимаете, просто чем больше нас умрёт, тем величественнее будет победа президента Зеленского и министра Степанова над эпидемией. Потому что что это за эпидемия такая, если никто из ваших знакомых не умер? Это не эпидемия, а фарс.
Кроме того, чем меньше нас останется - тем меньше будет желания задавать дурацкие вопросы типа «так кто продал маски за рубеж?» или «почему фонд борьбы с коронавирусом был истрачен на дороги?»
Ошибки, допущенной Порошенко, президент Зеленский - специально или намеренно - не допустит. Борьба с эпидемией будет долгой, страшной, и куплена ценой десятков, а лучше сотен тысяч жизней. Готовьтесь. Всё будет как вы любите. Смертный бой, голи-боси на танки, вотэтовсё.
И когда всё закончится, мы выйдем на улицы и скажем ему: «Спасибо тебе, о великий!»
Потому что здесь так принято. Вот почему люди до сих пор считают Сталина великим вождём, а Ющенко и Порошенко - не очень. Потому что великим тебя делает количество трупов. И чует моё сердце, у нас будет по-настоящему великий лидер.
А потому - иди нахрен в спам
И да, не упускаю случая макнуть тебе подобных, утверждающих, мол, моя хата с краю, в то, что вы сотворили.
"сотворили". Прям иисуса предали - твоя порошенка за 5 лет не сделала НИЧЕГО для того, чтобы отменить Портновский КПК и провести судебную реформу - а потому заслуженно была послана натрибу.
Думаешь, что то как ты себя ведешь, воинствующий безданый пиарщик, тебя не выдает? Да ты при каждом удобном случае не в тему вставляешь пропагандистские материалы из методички. Раскусить тебя не сложно - ты сам себя выдаешь.
Но я не удивлен и не обижен, отвечаю тебе, скорее, с отвращением, чем из желания повлиять на твое мнение.
Ведь, люди, посадившие в президентское кресло ЭТО, другими быть не могут.
Все, что вам осталось, делать удивленные глаза, изображая непричастность, и вдвое сильнее ненавидеть Пороха.
Да, и ще вспоминать про методичку, когда вас тыкают носом в сотворенный вами позор.
Так что обижайся на СЕБЯ, на свою никчемность, на то, что ты лезешь на пустом месте срач расскачивать.
хотелось бы послушать. наверняка , типа а нас то за что.
реально в стране какая то судейская жопа огромных размеров.
вот что происходит когда страной правит ********** гнусавый, из породы клоунов дегенератов и его шобла слуг сброда, набраных по приколу в подворотнях.
чего только стоит новелла в виде решений МЕСТНЫХ судов, которые НЕ ПОДЛЕЖАТ ОСПАРИВАНИЮ в аппеляционном порядке!! то есть - за бабки или тупости прописывай любой бред - и его нельзя оспорить или отменить, а за невыполнение ЛЮБОГО, даже самого очевидно незаконного решения суда, наступает уголовная ответственность (ст. 382 УК)!
вторая проблемма - внесение в ЕРДР абсолютно ВСЕХ заявлений, что практически полностью парализует работу следаков/прокуроров вследствии нереального повышения нагрузки из-за необходимости "расследовать" и закрывать весь этот лишний пластт заведомо мертвых дел, расходуя драгоценное время и ресурсы, вместо того чтобы вникать в реальные дела и добиваться справедливости
и третья ГЛАВНАЯ проблемма - наши карманные судьи. с ними нужно срочно что-то решать ибо без наведения порядка в судах все остальные потуги будут напрасными
Не можете свой создать - скопируйте у США или у какой-то цивилизованной европейской страны.
а крайними в СМИ делают именно рядовых следаков, прокуроров, дбровцев, набушников, саповцев и прочих спецов, как бы не замечая, что ВСЕ предварительные во время расследования, а главное - ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ решения по сути дел принимают именно СУДЬИ, на которых и должна быть основная ответственность и спрос о результатах, чего нет и в помине