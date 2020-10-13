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Апелляция на решение убрать из ЕРДР данные о вручении подозрения главе ОАСК Вовку отклонена, - пресс-служба суда

Апелляция на решение убрать из ЕРДР данные о вручении подозрения главе ОАСК Вовку отклонена, - пресс-служба суда

Киевский апелляционный суд отказал в апелляции прокурора на решение Печерского районного суда Киева, которым был установлен факт того, что глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк не является подозреваемым по делу, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

"Апелляция мотивировала это тем, что решение вступило в законную силу, и не подлежит обжалованию, о чем и было указано в самом постановлении. Речь идет о решении от 1 октября 2020 года, которым следственный судья Печерского районного суда Киева обязал компетентное должностное лицо Офиса генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований сведения о дате и времени сообщения о подозрении Вовку Павлу Вячеславовичу в уголовном производстве №42014100020000046 в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.2 ст.369-2, ч.2 ст.344 УК Украины", - сказано в сообщении.

Таким образом, глава ОАСК Вовк в настоящее время не имеет статуса подозреваемого в данном уголовном производстве.

"Просим представителей СМИ учитывать данный факт при подаче запросов и написании информационных материалов",- добавили в ОАСК.

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

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Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.

Апелляционный суд (413) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+11
" которым был установлен факт того, что глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк не является подозреваемым по делу, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины."

Судейская мафия вкрай охамела.
Похоже, эти беспредельщики в мантиях решили, что имеют право вынести абсолютно любое решение, сколь бы беззаконным оно ни было. И реформировать эту прогнившую насквозь систему невозможно в принципе - только полное уничтожение с увольнением абсолютно всех судей и наемом лет на 5 судей, например, из Великобритании для создания нашей судебной системы заново с 0 с запретом на участие в конкурсе тем, кто ранее работал судьей в Украине.
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13.10.2020 10:12 Ответить
+8
смешно как зебики борются с коррупцией...
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13.10.2020 10:01 Ответить
+7
пока мы не повесим всех судей, нынешних и за последние 30 лет, ситуация не изменится..
сарказм судьбы заключается в том, что в Высшей Раде Правосудия сидит Гречковский (сын) чей папик является отцом-основателем коррупции в системе хоз судов в Украине..
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13.10.2020 10:09 Ответить
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Чтоб вы так жили, как заголовки пишите!
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13.10.2020 10:00 Ответить
Всіх суддів які приймали ці незаконні рішення потрібно арештувати і віддати під трибунал! Це не правосуддя, це знущання над Законом! Народ буде змушений вдатись до методів прямої демократії і розвішати деяких представників суддівського корпусу прямо на дверях їх маєтків.
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13.10.2020 11:06 Ответить
Думаю будет реестр подонков которых-- или подорвали или утюгом прожарили или просто закатали закопали,.... повесили отрезали бошку бензопилой Дружба ..Вовк думаю получит 1 место во всех разделах призовое и вне конкуренции..
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13.10.2020 11:21 Ответить
смешно как зебики борются с коррупцией...
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13.10.2020 10:01 Ответить
ну так уже ж не весна пришла...
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13.10.2020 10:02 Ответить
Правый Сектор и Нацкорпус должны исправлять ошибки кривосудия.,как они нападают на президента.Заверяю .Рейтинги поднимутся до небес.
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13.10.2020 10:03 Ответить
73% сейчас президенты- им и исправлять.
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13.10.2020 10:15 Ответить
А ты временно в другой стране проживаешь?
Или когда рулил выбранный тобой порошенко - в судебной системе Украины было как-то иначе?
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13.10.2020 10:16 Ответить
І проівняти не можна. Такого ''бєспрєдела'' не було. Впертий зебот цього не визнає ніколи.
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13.10.2020 17:31 Ответить
Та не пиши дурні - при Порошенку Вовка просто не чіпали, але ОАСК відмовився проходити перекваліфікацію саме при Порошенку - просто у день кваліфікаційного оцінювання всі судді ОАСК...захворіли.
І саме при Порошенку Вовк завів до ВРП своїх людей, за допомогою яких зараз сношає всю країну - подякуємо закону, написанному Порошенко за те, що дав Вовку таку можливість.

Тому - так, ''бєспрєдел" був і є - зараз він виліз на поверхню, бо НАБУ наїхало на один з стовпів цього "''бєспрєделу".
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13.10.2020 18:00 Ответить
Может и было так же. Но у вас черенок от лопаты не торчал
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13.10.2020 23:08 Ответить
пока мы не повесим всех судей, нынешних и за последние 30 лет, ситуация не изменится..
сарказм судьбы заключается в том, что в Высшей Раде Правосудия сидит Гречковский (сын) чей папик является отцом-основателем коррупции в системе хоз судов в Украине..
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13.10.2020 10:09 Ответить
В ВСП вообще ни одного порядочного человека нет ИМХО. Одна коррумпированная падаль.
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13.10.2020 10:13 Ответить
" которым был установлен факт того, что глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк не является подозреваемым по делу, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины."

Судейская мафия вкрай охамела.
Похоже, эти беспредельщики в мантиях решили, что имеют право вынести абсолютно любое решение, сколь бы беззаконным оно ни было. И реформировать эту прогнившую насквозь систему невозможно в принципе - только полное уничтожение с увольнением абсолютно всех судей и наемом лет на 5 судей, например, из Великобритании для создания нашей судебной системы заново с 0 с запретом на участие в конкурсе тем, кто ранее работал судьей в Украине.
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13.10.2020 10:12 Ответить
А у нас почти все судьи назначаются ПОЖИЗНЕННО, что есть в корне неправильно.
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13.10.2020 10:26 Ответить
У нас еще судьи недавно освободили себя от какой-либо ответственности за принятие ЗАВЕДОМО НЕПРАВОМЕРНОГО решения.
То есть - они разрешили себе любой беспредел и сняли с себя какую-либо ответственность.
Нужно полностью менять систему - не должно быть так, чтобы какие-то мерзавцы, купившие себе мантию, имели право так просто отменять законы, принятые всенародно избранной Верховной Радой Украины.
Может быть, кога-нибудь, когда судьи в Украине будут моральными авторитетами, но не сейчас, когда авторитет у судебной системы НУЛЕВОЙ и когда все мы знаем, что в КС и ВСП сидят откровенные подонки.
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13.10.2020 10:33 Ответить
А разве у нас еще остались "судьи, купившие себе мантию"?!
Если ты об этом знаешь, то избранный тобой презедент и подавно!
К нему у тебя вопросов нет, я смотрю.
Он же обещал год год назад снимать еженедельно мантии с недоброчестных судей?
Обещал.
Уже, небось, все поснимал?
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13.10.2020 11:18 Ответить
А что с ними вдруг сталось, с этими судьями? Судьи как были, так и остались - все те же что были при Яныке, при Порошке, те же и при Зеле. Никакой судебной реформы не было.

"избранный тобой презедент и подавно"
Последним выбранным мной президентом был Ющенко. После 2004го года ни один кандидат, за которого я голосовал, президентом не стал.
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13.10.2020 11:30 Ответить
не прибедняйся, именно ты и тебе подобные своим голосованием избрали это недоразумение. Одним словом, безнадежные совки.
Вот это о вас.
https://spektrnews.in.ua/news/oshibka-poroshenko-kotoroy-ne-dopustit-zelenskiy---vladimir-zavgorodniy/104668#gsc.tab=0 "Ошибка Порошенко, которой не допустит Зеленский" - Владимир Завгородний

Президент Порошенко допустил одну стратегическую ошибку. Он не пустил войну в наши дома.
Вот почему мы на выборах не оценили его усилий по тому, что в доме до сих пор есть электричество и стёкла. Нам кажется это само собой разумеющимся. Мы не видим в этом подвига.
Потому что мы безнадёжно советские люди. Да-да, дорогой читатель, я знаю, ты конечно не такой. Ты - особенный. Но все вместе, en mass, мы - безнадёжно советские люди.
Нам надо чтобы если в бой - то «как один умрём». Если вставать - то на смертный бой. Если война - так чтобы бомбоубежища, и горящие хаты, и грудью на пулемёт, и голый-босый в штыковую атаку, и хлебные карточки, и дети стоят у станка, и в каждой семье чтобы похоронка, и бабы воют - красиво ведь, правда? В этом есть величие. Есть пафос.
В том, чтобы пять лет отбиваться от одной из самых сильных армий в мире, а ты при этом закатав подвороты пьёшь латте-фраппучино со щепоткой корицы - в этом величия нет. Нет пафоса. Нет их в том, что мы обошлись без военного положения, нет их в том, что интернет и горячая вода поступали по графику, и нет их в том, что старушка-мама или бабушка регулярно получали пенсию. Особенно их нет в том, что конфликт был заморожен, и над агрессором измывались всякими дипломатическими методами и санкциями. Санкции и выступления в ООН - это так скучно, понимаешь?
Поэтому мы сказали «тю, война, подумаешь... чё-т' ты херово стараешься, Алексеич... давно бы победил, если бы не воровал!»
Это ошибка, которой не допустит президент Зеленский с пандемией коронавируса. Потому что его кураторы и сценаристы совершенно правильно понимают менталитет украинского народа. Мы ведём себя как бараны, и к нам относятся как к баранам.
Поэтому эпидемия обязательно будет величественная. С нужным градусом пафоса.
Чтобы - морги переполнены. Чтобы - врачи умирали героически на рабочем месте. Чтобы - тысячи больных на стадионе во временном госпитале. Чтобы один падал, а на его место становился другой - студент или интерн. Чтобы боялись даже из дома выйти, не говоря про парк. Желательно - угандошить экономику так, чтобы всё-таки хлебные карточки. Оптимально было бы, чтобы в каждой семье - похоронка.
Понимаете, просто чем больше нас умрёт, тем величественнее будет победа президента Зеленского и министра Степанова над эпидемией. Потому что что это за эпидемия такая, если никто из ваших знакомых не умер? Это не эпидемия, а фарс.
Кроме того, чем меньше нас останется - тем меньше будет желания задавать дурацкие вопросы типа «так кто продал маски за рубеж?» или «почему фонд борьбы с коронавирусом был истрачен на дороги?»
Ошибки, допущенной Порошенко, президент Зеленский - специально или намеренно - не допустит. Борьба с эпидемией будет долгой, страшной, и куплена ценой десятков, а лучше сотен тысяч жизней. Готовьтесь. Всё будет как вы любите. Смертный бой, голи-боси на танки, вотэтовсё.
И когда всё закончится, мы выйдем на улицы и скажем ему: «Спасибо тебе, о великий!»
Потому что здесь так принято. Вот почему люди до сих пор считают Сталина великим вождём, а Ющенко и Порошенко - не очень. Потому что великим тебя делает количество трупов. И чует моё сердце, у нас будет по-настоящему великий лидер.
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13.10.2020 12:00 Ответить
Я не прибедняюсь, а пишу как есть. А ты, ботяра дерьмовая, любое обсуждение сводишь к своим дерьмовым предвыборным спичам о своей говнопорошенке и срачу не по теме.
А потому - иди нахрен в спам
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13.10.2020 12:16 Ответить
не хами, быдлан.
И да, не упускаю случая макнуть тебе подобных, утверждающих, мол, моя хата с краю, в то, что вы сотворили.
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13.10.2020 12:25 Ответить
Я не хамлю, а называю вещи своими именами. И тебя, наемную проститутку-пиарщика называю тем, кем ты есть на самом деле.
"сотворили". Прям иисуса предали - твоя порошенка за 5 лет не сделала НИЧЕГО для того, чтобы отменить Портновский КПК и провести судебную реформу - а потому заслуженно была послана натрибу.
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13.10.2020 12:54 Ответить
я же сказал, не хами, воинствующая бездарность, ты меня совсем не знаешь.
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13.10.2020 13:20 Ответить
Я же написал - я не хамлю, а называю вещи своими именами.
Думаешь, что то как ты себя ведешь, воинствующий безданый пиарщик, тебя не выдает? Да ты при каждом удобном случае не в тему вставляешь пропагандистские материалы из методички. Раскусить тебя не сложно - ты сам себя выдаешь.
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13.10.2020 16:55 Ответить
прибегать к оскорблениям, не имея аргументов, и есть хамство, а оскорблять незнакомого тебе человека, прячась за компьютером, еще и трусость.
Но я не удивлен и не обижен, отвечаю тебе, скорее, с отвращением, чем из желания повлиять на твое мнение.
Ведь, люди, посадившие в президентское кресло ЭТО, другими быть не могут.
Все, что вам осталось, делать удивленные глаза, изображая непричастность, и вдвое сильнее ненавидеть Пороха.
Да, и ще вспоминать про методичку, когда вас тыкают носом в сотворенный вами позор.
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13.10.2020 17:22 Ответить
Если тебя оскорбляет, когда тебя за твой род деятельности называют тем, кто ты есть - значит нужно не обижаться, а найти себе нормальную работу, а не херню из методички тут постить за 3 копейки не в тему, расскачивая срач.
Так что обижайся на СЕБЯ, на свою никчемность, на то, что ты лезешь на пустом месте срач расскачивать.
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13.10.2020 17:29 Ответить
На виселицу их. Смысл вообще в суды обращаться? Круговая порука.
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13.10.2020 10:13 Ответить
Волчара должен сидеть в клетке, а не играться с апелляциями!
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13.10.2020 10:46 Ответить
только линчевание....
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13.10.2020 10:56 Ответить
Коментувати все це,не вживаючи ненормативну лексику,абсолютно не можливо.
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13.10.2020 10:59 Ответить
+100500!!! нет слов,одни междометия
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13.10.2020 11:37 Ответить
мрази судейские, интересно что вы гниды будете визжать, когда вас уродов будут развешивать по фонарным столбам вместо светильников?
хотелось бы послушать. наверняка , типа а нас то за что.
реально в стране какая то судейская жопа огромных размеров.
вот что происходит когда страной правит ********** гнусавый, из породы клоунов дегенератов и его шобла слуг сброда, набраных по приколу в подворотнях.
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13.10.2020 11:35 Ответить
одна из основных проблемм этой страны - портновский КПК, не позволяющий работать силовикам и блокирующий почти все попытки привлечь уродов к ответственности

чего только стоит новелла в виде решений МЕСТНЫХ судов, которые НЕ ПОДЛЕЖАТ ОСПАРИВАНИЮ в аппеляционном порядке!! то есть - за бабки или тупости прописывай любой бред - и его нельзя оспорить или отменить, а за невыполнение ЛЮБОГО, даже самого очевидно незаконного решения суда, наступает уголовная ответственность (ст. 382 УК)!

вторая проблемма - внесение в ЕРДР абсолютно ВСЕХ заявлений, что практически полностью парализует работу следаков/прокуроров вследствии нереального повышения нагрузки из-за необходимости "расследовать" и закрывать весь этот лишний пластт заведомо мертвых дел, расходуя драгоценное время и ресурсы, вместо того чтобы вникать в реальные дела и добиваться справедливости

и третья ГЛАВНАЯ проблемма - наши карманные судьи. с ними нужно срочно что-то решать ибо без наведения порядка в судах все остальные потуги будут напрасными
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13.10.2020 11:37 Ответить
Тада...только после 2014го так и не убрали нахрен Портновский КПК - это охренительная лажа.
Не можете свой создать - скопируйте у США или у какой-то цивилизованной европейской страны.
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13.10.2020 11:51 Ответить
+100500!!! но мне кажется пока суд линча не очистит ряды судейских мразей, ничего сделать по закону в нашей стране не возможно. только суд линча.что бы судейские мрази знали, рано или поздно за свой беспредел судейской мафии придется ответить и мало не покажется.
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13.10.2020 11:45 Ответить
этот недоКПК писался адвокатами для судей по указке портнова

а крайними в СМИ делают именно рядовых следаков, прокуроров, дбровцев, набушников, саповцев и прочих спецов, как бы не замечая, что ВСЕ предварительные во время расследования, а главное - ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ решения по сути дел принимают именно СУДЬИ, на которых и должна быть основная ответственность и спрос о результатах, чего нет и в помине
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13.10.2020 12:45 Ответить
вовчі закони для вовків написані
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13.10.2020 14:09 Ответить
 
 