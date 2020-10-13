Апелляция на решение убрать из ЕРДР данные о вручении подозрения главе ОАСК Вовку отклонена, - пресс-служба суда

Киевский апелляционный суд отказал в апелляции прокурора на решение Печерского районного суда Киева, которым был установлен факт того, что глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк не является подозреваемым по делу, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

"Апелляция мотивировала это тем, что решение вступило в законную силу, и не подлежит обжалованию, о чем и было указано в самом постановлении. Речь идет о решении от 1 октября 2020 года, которым следственный судья Печерского районного суда Киева обязал компетентное должностное лицо Офиса генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований сведения о дате и времени сообщения о подозрении Вовку Павлу Вячеславовичу в уголовном производстве №42014100020000046 в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.2 ст.369-2, ч.2 ст.344 УК Украины", - сказано в сообщении.

Таким образом, глава ОАСК Вовк в настоящее время не имеет статуса подозреваемого в данном уголовном производстве.

"Просим представителей СМИ учитывать данный факт при подаче запросов и написании информационных материалов",- добавили в ОАСК.

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

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Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.