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Новости Коронавирус и карантин
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От 20 до 25% медработников в столице уволились за период пандемии, - Киевсовет

От 20 до 25% медработников в столице уволились за период пандемии, - Киевсовет

В Киеве за период пандемии уволились от 20 до 25% медицинских работников. В столичных больницах нехватка медработников.

Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил представитель Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Олег Гелевей, передает Цензор.НЕТ.

"Из этого количества 10% врачей, остальные - средний персонал. Причина - низкая заработная плата. Их нужно немедленно вернуть для эффективной борьбы с инфекцией. Никто из медсестер не будет бороться с коронавирусом за 10-15 тысяч", - отметил Гелевей.

Гелевей считает, что центральная власть должна немедленно упростить закупки и перераспределить средства из других сфер на борьбу с коронавирусом, в частности, на закупку необходимого оборудования и повышения зарплат медработникам.

Также, по его словам, в столичных больницах для больных коронавирусом может не хватить кислорода.

"Сейчас в столице для госпитализации больных COVID-19 привлекли 20 больниц по сравнению с 7 в начале пандемии. Туда входят и родильные дома, и детские больницы, где меньше заполненность больными. В основных опорных больницах заполненность достигает 90 процентов", - добавил Гелевей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Загрузка коек в больницах превышает 70% в Киеве и семи областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Киевсовет (1378) медицина (2529) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
почему деньги ушли на пиар-стройку зели а не медикам и на закупку оборудования и кислорода
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13.10.2020 10:03 Ответить
+4
Этих работников нужно лишать права в дальнейшем работать в сфере медицины.
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13.10.2020 10:04 Ответить
+3
Такое везде.Клятва Гиппократа-пустой звук.Медицина -бизнес,интересней наркотиков.Сейчас мединституты закрыть .А профессуру и студентов на практику в ковидные больницы!По всей стране.Младшекурсиков -санитарами,старше -медбратами,профессоров -эскулапами.На время пика эпидемии.Те кто уходит ,призывать в армию на сборы и тоже в это пекло!
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13.10.2020 10:10 Ответить
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почему деньги ушли на пиар-стройку зели а не медикам и на закупку оборудования и кислорода
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13.10.2020 10:03 Ответить
Дороги строятся реально. Не для Зели или Пети, а для будущих поколений.
Это важнее, чем удерживание 2-2,5% сцыкливых и алчных врачей. За медсестёр вообще молчу
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13.10.2020 10:13 Ответить
Ага, для будущих поколений:
https://www.plotina.in.ua/v-zaporozhskoj-oblasti-poplyla-doroga-kotoruju-sdelali-v-ramkah-bolshoj-strojki-foto/ В Запорожской области "поплыла" дорога, которую сделали в рамках "Большой стройки".

Средства, за которые построили дорогу, выделили из фонда борьбы с коронавирусом.

Высокие зеленые технологии: раньше дороги строили раз в год, т.к. огни уплывали весной, а сейчас можно дважды в год.
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13.10.2020 10:42 Ответить
Этот участок строила фирма народного депутата Александра Пономарева
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13.10.2020 11:01 Ответить
Да ты не молчишь,тупая курица,а несешь пургу
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13.10.2020 13:05 Ответить
Харьковский мэр Гепа -уже растение.Однако на зверушек отвалил 500 лимонов,на больницы ,оборудование ,медперсонал -дулю с маком.Хотя это -его прямая обязанность.Может и не стал бы растением.
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13.10.2020 10:33 Ответить
ніяке обладнання не допоможе, якщо мудні без масок будуть і далі безкарно тусуватись по громадських місцях, і дороги тут ні до чого
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13.10.2020 14:12 Ответить
Напевне заробили купу бабла і пішли на заслужений відпочинок. Нє?
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13.10.2020 10:03 Ответить
Этих работников нужно лишать права в дальнейшем работать в сфере медицины.
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13.10.2020 10:04 Ответить
А таких долбодятлов как ты нужно кастривать, чтобы они не давали настолько тупорылого потомства, которое ходит на выборы по-приколу.
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13.10.2020 11:21 Ответить
Сказать что ты дол##б, всё равно что похвалить.
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13.10.2020 12:03 Ответить
То есть, если ты уволишься с работы по специальности по какой либо причине - у тебя тоже нужно отбирать диплом и иди пахать на стройку? Почему к медикам отдельное отношение - они точно такие же люди, которые хотят получать хорошие деньги за свою работу. Если этого нет - они вправе уволиться
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13.10.2020 11:55 Ответить
Сегодня, в условиях пандемии увольнение врачей всё равно что предательство. Это касается всех в своей сфере деятельности, и пожарников, и военных, и армии. И ещё, сегодня трудно живётся всем, и рабочим, и учителям, и медикам, и тд, поэтому требовать к себе особого отношения есть сволочизм.
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13.10.2020 12:09 Ответить
А при чем тут "особое отношение"? Вот вы работаете в относительно безопасных условиях, оказываете помощь 10-15 пациентам в день, получая 6-8 тыс гривен. И тут пандемия - количество пациентов возросло многократно, работать приходится в защитном костюме, в котором уже через час хочется сдохнуть, есть риск заражения в сотни раз выше, нежели у простого гражданина - а платят столько же.
Перестаньте штамповать совковые тезисы, что "врачи кому-то обязаны". Они такие же работники, как и все, которые хотят и должны получать достойную зарплату за свой труд. И имеют право, если такового нет, уволиться или перейти работать на другое место.
Если в вашем доме засорился сортир, а жековский сантехник уволился и вам некому его починить - вы будете называть сантехника предателем?
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13.10.2020 12:23 Ответить
Если вашу квартиру топит, а сантехник заявляет что у него обед то кто он в этом случае? И это вы перестаньте штамповать тезис что каждый сам за себя. Я посмотрел бы на этих врачей если бы коммунальщики не подавали им в квартиры тепло зимой потому что у них зарплаты маленькие. У каждого перед обществом есть обязанности когда приходит время, вчера кто-то пошел на фронт в тапках, сегодня врачи должны спасать людей чего бы это им не стоило.
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13.10.2020 12:56 Ответить
Краснозадый негодяй,которому все обязаны ,пусть власть сначала обеспечит достойное вознаграждение тяжелого и опасного для жизни труда медиков, а потом уже можно требовать и исполнения обязанностей
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13.10.2020 13:12 Ответить
Понимаешь, придурок, то что власти насрать никак не помогает больным которые таком случае просто заложники.
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13.10.2020 13:58 Ответить
Дебил,стакаНо, так ты же выбирал эту зеленую банду импотентов капитулянтов
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17.10.2020 10:29 Ответить
Ага, обязанности перед обществом это почти как "от каждого по возможностям, каждому - по потребностям". Если мне топят квартиру, а жековский сантехник не хочет уходить с обеда - я вызову частника за деньги. Правда, в цивилизованной стране я бы потом отсудила эти деньги у управляющей компании, которой я ежемесячно плачу, но в коммунальном хозяйстве у нас совок похлеще чем в медицине.
В тапках на фронт шли добровольно, не так ли? Равно как туда по зову сердца отправилось и немало врачей. А до этого некоторые врачи шли добровольцами в Красный крест и подобные организации. Но это все индивидуально и добровольно, не нужно порывы отдельных представителей определенной специальности ставить в обязанность всем их коллегам.
Вот у вас есть автомобиль? Давайте, на добровольной основе начните помогать транспортировать больных Ковидом, хотя бы.
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13.10.2020 13:14 Ответить
Ну что же, пусть будет по вашему, надеюсь вы не заболеете и не останетесь в палате одна никому не нужная потому что кто-то считает что у него маленькая зарплата.
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13.10.2020 14:02 Ответить
Для этого есть частные клиники, а у меня - финансовая подушка. И да, справедливости ради отмечу - и знакомства есть, ибо сама врач. Но такого наплевательского отношения, как у вас "вы обязаны, потому что пандемия" - не потерплю. Врачи тоже люди, хотят вкусно есть и далеко отдыхать, у них нет никаких обязательств перед обществом, как бы вы их не навязывали. И да, именно общество и взрастило тот самый знаменитый медицинский цинизм
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13.10.2020 14:17 Ответить
Стало быть и финансовая подушка, и знакомства? Что же вы тут мне заливаете про бедственное положение врачей? Шарлатаны вы и взяточники, беспринципные циники. Если бы от меня зависело я лишал бы таких врачей диплома.
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13.10.2020 14:24 Ответить
Ну насчёт лишения дипломов - вы бы тогда точно лежали бы в палатах никому не нужный. Ибо бы лишили бы дипломов 80% врачей. А остальные 20 - как и я, уехали бы работать врачами в другие страны. Я с 2012-го года не работаю врачём в Украине. Потому что мне как раз была противна эта система "добровольных благотворительных взносов" при зарплате в 1200 грн. Я уехала туда, где труд врача оценивается и оплачивается по достоинству, и не нужно отправлять больного в кассу больницы, потому что медсестры-стукачи расскажут сколько я приняла больных и завотделением потребует "делиться", даже если я ни копейки ни с кого не взяла.
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13.10.2020 14:33 Ответить
Вы сейчас ставите мне в вину то что сами сотворили у себя в ведомстве?
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13.10.2020 14:39 Ответить
Нет, я вам в вину это не ставлю. Но и вы не ставьте мне в вину то, что создавала не я. Когда я закончила интернатуру в 2010-м - эта система уже существовала. А ее корни - в совковой системе Семашко "хорошего врача народ прокормит, а плохие нам не нужны". А за десятилетия независимости никто эту систему менять не хотел.
В вину я вам ставлю лишь ваши взгляды на врачей как на некоторых вечно обязанных обществу специалистов. Мой долг обществу был окончен тогда, когда я закончила отработку твой больнице, куда меня отправили работать, так как училась на бюджете. И не более того
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13.10.2020 14:49 Ответить
Если вашу квартиру топят, а сантехник заявляет, что у него обед - значит он уже давно не сантехник, т.к. копаться за гроши в вашем дерьме ему попросту надоело
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13.10.2020 14:18 Ответить
Скажи, идиот, кто у нас зарабатывает достаточно прилично? Токарь? Пекарь? Водитель трамвая? Как уже задрала эта особая каста жиреюшая на бедах людей.
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13.10.2020 14:27 Ответить
И токарь, и пекарь, и водитель трамвая если его не устраивает доход - может уволится и работать на другой, более высокооплачиваемой работе. И никто по этому поводу слова не скажет. А вот увольнение по точно таким же мотивам врачей, *****, - это почему-то"предательство".
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13.10.2020 14:53 Ответить
Кто платит - тот и заказывает музыку, нет денег - нет услуги, сколько платишь - столько получишь
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13.10.2020 15:34 Ответить
Такое везде.Клятва Гиппократа-пустой звук.Медицина -бизнес,интересней наркотиков.Сейчас мединституты закрыть .А профессуру и студентов на практику в ковидные больницы!По всей стране.Младшекурсиков -санитарами,старше -медбратами,профессоров -эскулапами.На время пика эпидемии.Те кто уходит ,призывать в армию на сборы и тоже в это пекло!
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13.10.2020 10:10 Ответить
Врачи не дают клятву Гиппократа, это миф.
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13.10.2020 10:26 Ответить
Дають, коли випускаються з університетів. Маю друзів які закінчували університет Богомольця в Києві.
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13.10.2020 11:00 Ответить
І що та в тій клятві? Ви її читали? Це присяга на вірність учителю та "цеху". Єдина вимога - заборона застосовувати засоби які викликають аборт плоду. І це все! Байки про "служіння людям" існують в кожній професії, але як писав Шоу, "кожна професія це змова професіоналів проти непосвячених"...
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13.10.2020 11:14 Ответить
У нас використовують "Клятву лікаря України" і там навіть про аборти нічого немає. Загалом, звісно, ніхто за порушення цієї присяги карати не буде. Я просто хотів повідомити пана Олега, що кляту таки дають. Для галочки.
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13.10.2020 11:20 Ответить
Пана Олега не треба повідомляти, бо у пана Олега дружина лікар, мати лікар, та батько лікар . Пан Олег вам може більш чим ви розповісти про то що і де дають
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13.10.2020 11:25 Ответить
Пану Олегу я вже цитату навів, що мається на увазі.
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13.10.2020 11:28 Ответить
НЕ ДАЮТЬ!!! Не пишіть дурниці. Вони дають КЛЯТВУ ЛІКАРЯ УКРАЇНИ. Клятва Гіппократа це міф.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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13.10.2020 11:23 Ответить
"В разговорной речи используется как синоним для законодательно утверждённых вариаций «клятвы врача», произносимой при получении документа о высшем медицинском образовании."
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13.10.2020 11:24 Ответить
ёсли тя не обеспечили средствами(и бабом - вдруг подохнешь, дети за кой хрен жить будут?), то ясён пёнь шо надо увольняться.
за "клятву", то вроде не дают ее.

я не говорю шо они уволились и это хорошо, просто депутат "получает" скока? и скока врач шо его лечит?(ну, если в обычной б-це)
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13.10.2020 10:27 Ответить
Да, во всем цивизованном мире медицина - это бизнес. Для вас это новость? Это только в совке была "бесплатная медицина", а на деле "хорошего врача народ накормит". И в ваших словах - тот же самый совок, принудиловка. Давайте вас отправим принудительно перевозить/доставлять лекарства/переносить больных? А что - медики якобы кому-то обязаны, а вы нет?
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13.10.2020 12:01 Ответить
Вся ответственность лежит на велюровых зе-путанах, Зе-карлице и зе-недоправительстве.
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13.10.2020 10:10 Ответить
1. Снижаем финансирование и рекомендуем (сейчас модно рекомендовать) оптимизировать штат;
2. Руководство ЛПУ просто снижает зп и периодически рекомендует (модно же) уйти в отпуск за свой счет;
3. Медики разбегаются и надо срочно снять с себя ответственность: "25% медиков, трусов сбежали во время карантина".

Зп медсестры не 10-15к, а 4-4,5к.
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13.10.2020 10:31 Ответить
Правильно сделали . Задам вопрос крутым парням , что пишут тут гадасти про медиков. Сколько получает в Украине сантехник или столляр или просто чел. который делает ремонты ? А сколько врач или медсестра ? А у нас ни кто ни бежит из больниц , хотя по статистике мы обгоняем Украину( в худшую сторону ) . По тому , что у меня как медбрата зарплата после всех выплат около 4000 далларов , а у сантехника нет.
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13.10.2020 10:50 Ответить
медбрат, это потому , шо твои братья сосут кровь Украины и развращают местных аборигенов, коррупционируя их
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13.10.2020 11:27 Ответить
Кто сосет кровь , дебиленок ? Иди лечись у сантехника и таких же люмпинов как ты.
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13.10.2020 11:46 Ответить
а ты шлема не понял?

те клопы-воры, которые после отсоса сваливают на палестину
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13.10.2020 12:02 Ответить
Слушай урод свали уже куда ни будь и ты , если ты такой крутой едь в США рубить бабло, а если нет ****** в ******** там полно шариковых и швондеров.
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13.10.2020 13:15 Ответить
поц, а ты здесь регулировщиком подрабатываешь?
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13.10.2020 14:17 Ответить
У нас столько же врачи получают. Если работают на 1,5 ставки. За год.
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13.10.2020 12:08 Ответить
Два самых лучих ортопеда Иерусалима из Украины
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13.10.2020 13:12 Ответить
Да четверть всех медработников Германии, по крайней мере в восточной части страны - выходцы из стран бывшего СССР.
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13.10.2020 13:18 Ответить
Медсестри за 10-15 тисяч як раз будуть боротися. Зарплати зараз у них до 8 тисяч з усіми надбавками, а в середньому і того менше.
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13.10.2020 11:04 Ответить
А сколько медиков уволилось за это время из президентской клиники в феофании?
Может зебилам пора прекратить кормить мусоров и начать платить повышенные зарплаты тем врачам которые борятся с короной?
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13.10.2020 11:12 Ответить
Якщо лікування ковід обходиться від 30 до 80 000 гривень за два тижні, які ЗЕгенерати не мають наміру компенсовувати, то який сенс ризикувати здоровям і потраплянням в боргову яму від 5 до 15 000 в місяць?
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13.10.2020 11:17 Ответить
Поувольняйте еще часть ********** хамов и отдайте зарплату тех кто уволился тем хто остался и люди не будут уходить. Мало того будут держатся работы развиватся и качественно работать. Поверте, если на карточку будет падать 25-30-35 тыс грн и медработник будет знать, что на его место метит десяток соискателей он будет выкладыватся по полной, ищезнет хамство равнодушие и некомпетентность.
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13.10.2020 12:09 Ответить
А в якій країні медики заробляють менше ніж в Україні?
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13.10.2020 12:09 Ответить
30 років "забивали" на медиків, а тут сполошились.
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13.10.2020 12:11 Ответить
40 миллионов украинцев на такой территории не нужно.
Вам это уже говорили несколько раз Ваши западные друзья.
Сейчас самый момент избавится от "излишков".
Останется 8-10 и то достаточно.
Будут ездить на немецких с/х машинах, производя биотопливо для Европы.
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13.10.2020 12:22 Ответить
А уборщицы?
Работают с минимальными средствами защиты. Вирус на предметах сохраняется ...
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13.10.2020 12:32 Ответить
 
 