От 20 до 25% медработников в столице уволились за период пандемии, - Киевсовет

В Киеве за период пандемии уволились от 20 до 25% медицинских работников. В столичных больницах нехватка медработников.

Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил представитель Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Олег Гелевей, передает Цензор.НЕТ.

"Из этого количества 10% врачей, остальные - средний персонал. Причина - низкая заработная плата. Их нужно немедленно вернуть для эффективной борьбы с инфекцией. Никто из медсестер не будет бороться с коронавирусом за 10-15 тысяч", - отметил Гелевей.

Гелевей считает, что центральная власть должна немедленно упростить закупки и перераспределить средства из других сфер на борьбу с коронавирусом, в частности, на закупку необходимого оборудования и повышения зарплат медработникам.

Также, по его словам, в столичных больницах для больных коронавирусом может не хватить кислорода.

"Сейчас в столице для госпитализации больных COVID-19 привлекли 20 больниц по сравнению с 7 в начале пандемии. Туда входят и родильные дома, и детские больницы, где меньше заполненность больными. В основных опорных больницах заполненность достигает 90 процентов", - добавил Гелевей.

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