Полиция сообщила о подозрении иностранцу, стрелявшему во время воскресного автопробега с флагами Азербайджана и Турции
Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему гражданину другого государства, который стрелял во время движения автоколонны с иностранной символикой в центре столицы 11 октября.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения", - говорится в сообщении.
Так, правонарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Отмечается, что в ходе выяснения обстоятельств установлено, что к стрельбе причастен 19-летний гражданин другого государства. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как сообщалось, на Майдане Незалежности в Киеве группа азербайджанцев провела автопробег с флагами Азербайджана и Турции и скандировала "Карабах". В полиции сообщили, что при движении автоколонны по ул. Грушевского были слышны выстрелы.
Правоохранители остановили 6 автомобилей в Соломенском районе, в которых находилось 14 иностранцев.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Печерского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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Уродцы
Сам себя лайкает
: D : D : D : D : D : D : D
А где из чего стрелял? Может там еще хранение огнестрельного!!!