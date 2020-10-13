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Полиция сообщила о подозрении иностранцу, стрелявшему во время воскресного автопробега с флагами Азербайджана и Турции

Полиция сообщила о подозрении иностранцу, стрелявшему во время воскресного автопробега с флагами Азербайджана и Турции

Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему гражданину другого государства, который стрелял во время движения автоколонны с иностранной символикой в центре столицы 11 октября.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения", - говорится в сообщении.

Так, правонарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Отмечается, что в ходе выяснения обстоятельств установлено, что к стрельбе причастен 19-летний гражданин другого государства. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Как сообщалось, на Майдане Незалежности в Киеве группа азербайджанцев провела автопробег с флагами Азербайджана и Турции и скандировала "Карабах". В полиции сообщили, что при движении автоколонны по ул. Грушевского были слышны выстрелы.

Правоохранители остановили 6 автомобилей в Соломенском районе, в которых находилось 14 иностранцев.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Печерского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Азербайджан (799) Киев (25795) Нацполиция (16608) стрельба (3272)


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Топ комментарии
+11
Ездят бандиты иностранцы по Киеву с огнестрельным оружием и не скрывают этого. Всех участников депортировать. Или они уже откупились?
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13.10.2020 10:21 Ответить
+11
Если иностранцы нарушают украинские законы, то как минимум немедленная депортация всех участников.
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13.10.2020 10:22 Ответить
+10
Правильно - нехрен нам тут устраивать пробеги со стрельбой. Хочешь пострелять - едь добровольцем на войну или хотя бы в тир иди.
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13.10.2020 10:21 Ответить
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19 лет? В азербайджанскую армию добровольцем уже записался?
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13.10.2020 10:19 Ответить
то армянин был
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13.10.2020 10:20 Ответить
Пофиг. Бандит - он и есть бандит - независимо от национальности.
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13.10.2020 10:21 Ответить
Если иностранцы нарушают украинские законы, то как минимум немедленная депортация всех участников.
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13.10.2020 10:22 Ответить
В тюрьму тогда.

Полиция сообщила о подозрении иностранцу, стрелявшему во время воскресного автопробега с флагами Азербайджана и Турции - Цензор.НЕТ 6784
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13.10.2020 10:27 Ответить
Были бы ары, рюкзаков бы простил
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13.10.2020 10:20 Ответить
падажжы...он его истчо наградит
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13.10.2020 10:40 Ответить
Правильно - нехрен нам тут устраивать пробеги со стрельбой. Хочешь пострелять - едь добровольцем на войну или хотя бы в тир иди.
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13.10.2020 10:21 Ответить
Ездят бандиты иностранцы по Киеву с огнестрельным оружием и не скрывают этого. Всех участников депортировать. Или они уже откупились?
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13.10.2020 10:21 Ответить
Дикари!
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13.10.2020 10:32 Ответить
Подозрение? Я подозреваю ,что товарищ рюкзаков в доле!
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13.10.2020 10:32 Ответить
є одна проблема рюкзакав армяшка, а затриманий азер, тому буде сидіти
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13.10.2020 10:55 Ответить
азеры еще те идиоты,они только на базаре семечками торговать умеют и кричать как обезьянки
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13.10.2020 10:38 Ответить
Семечками?!!! Почти исключительно гранатами и гранатовым соком. А семечками сейчас вроде вообще никто не торгует.
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13.10.2020 10:58 Ответить
Его в СИЗО упечь ,Пусть диаспора выкупает.А затем выслать с запретом на 20 лет.
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13.10.2020 10:39 Ответить
тех кто не стрелял нах депортировать без права посещения Украины на всю оставшуюся жизнь, а сосунка на зону на 7 лет а потом нах по такой же траектории. шалупень распоясалась.совсем страх потеряли азеры.
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13.10.2020 10:40 Ответить
Не подозрение надо, а пристрелить на месте обнаружения. Ара просто херой. В Карабахе стрелять ссыт - а тут из себя блатного корчит.
Уродцы
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13.10.2020 10:41 Ответить
Я больше ар не люблю
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13.10.2020 13:55 Ответить
лаврушники занесуть мусарам і всьо тіп топ...
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13.10.2020 11:05 Ответить
Чемодан-вокзал-Баку.
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13.10.2020 11:15 Ответить
За что подозрение?Он стрелял не прицельно(просто провокационно),раненых,погибших нет. Мы не должны реагировать на одиночные выстрелы.
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13.10.2020 11:17 Ответить
Поліція повідомила про підозру іноземцю, який стріляв під час недільного автопробігу з прапорами Азербайджану і Туреччини - Цензор.НЕТ 7985
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13.10.2020 12:50 Ответить
Это очень опасная тенденция. Такие вещи нужно пресекать сразу. Чуркам черножопым нужно очень доходчиво объяснить, что Украина, не россия (параша), а Киев не москвабад и рассекать по городу в мирное время, стреляя по приколу из оружия у нас в Украине никто не будет.
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13.10.2020 13:03 Ответить
Хулиганство?Лупить из огнестрела(100% незарегистрированного) в жилых кварталах-ХУЛИГАНСТВО?
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13.10.2020 13:45 Ответить
Знаеш верную примету рашкована?
Сам себя лайкает
: D : D : D : D : D : D : D
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13.10.2020 13:58 Ответить
Никогда не поверю что стрелял один!!!!!
А где из чего стрелял? Может там еще хранение огнестрельного!!!
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13.10.2020 14:16 Ответить
 
 