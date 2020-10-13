Полиция сообщила о подозрении иностранцу, стрелявшему во время воскресного автопробега с флагами Азербайджана и Турции

Правоохранители сообщили о подозрении 19-летнему гражданину другого государства, который стрелял во время движения автоколонны с иностранной символикой в центре столицы 11 октября.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения", - говорится в сообщении.

Так, правонарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Отмечается, что в ходе выяснения обстоятельств установлено, что к стрельбе причастен 19-летний гражданин другого государства. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Как сообщалось, на Майдане Незалежности в Киеве группа азербайджанцев провела автопробег с флагами Азербайджана и Турции и скандировала "Карабах". В полиции сообщили, что при движении автоколонны по ул. Грушевского были слышны выстрелы.

Правоохранители остановили 6 автомобилей в Соломенском районе, в которых находилось 14 иностранцев.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Печерского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.