Буду выступать против идеи массового возврата украинцев на Родину, каждое лишнее движение создает опасность, - Кулеба

Болезнь COVID-19 осталась та же, но инструментарий реагирования на нее сузился в сравнении с началом пандемии.

Об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Кулеба отметил, что хоть COVID-19 остался тот же, но действовать так же, как правительства действовали в начале пандемии, уже невозможно.

"Я слышу эту позицию от международных партнеров, мы с вами понимаем эту реальность. Тогда было много неизведанного, много вопросов, общество было готово к жестким ограничениям. Сейчас мы такой готовности не наблюдаем. Сейчас нужно думать о последствиях полного закрытия страны для экономики", - добавил министр.

По словам главы МИД, болезнь осталась та же, но инструментарий реагирования на нее сузился в сравнении с началом пандемии.

"Если этот вопрос появится в повестке дня, я буду выступать против запрета на въезд иностранцам, буду выступать против идеи массового возврата украинцев домой. Мы, МИД, выполнили свою функцию по возвращению украинцев домой. Наступила новая реальность: все, кто хотел - все вернулись. Сейчас не надо генерировать новые миграционные потоки, потому что сейчас каждое лишнее движение создает опасность", - подчеркнул Кулеба.

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