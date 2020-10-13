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Новости Коронавирус и карантин
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Буду выступать против идеи массового возврата украинцев на Родину, каждое лишнее движение создает опасность, - Кулеба

Буду выступать против идеи массового возврата украинцев на Родину, каждое лишнее движение создает опасность, - Кулеба

Болезнь COVID-19 осталась та же, но инструментарий реагирования на нее сузился в сравнении с началом пандемии.

Об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Кулеба отметил, что хоть COVID-19 остался тот же, но действовать так же, как правительства действовали в начале пандемии, уже невозможно.

"Я слышу эту позицию от международных партнеров, мы с вами понимаем эту реальность. Тогда было много неизведанного, много вопросов, общество было готово к жестким ограничениям. Сейчас мы такой готовности не наблюдаем. Сейчас нужно думать о последствиях полного закрытия страны для экономики", - добавил министр.

По словам главы МИД, болезнь осталась та же, но инструментарий реагирования на нее сузился в сравнении с началом пандемии. 

"Если этот вопрос появится в повестке дня, я буду выступать против запрета на въезд иностранцам, буду выступать против идеи массового возврата украинцев домой. Мы, МИД, выполнили свою функцию по возвращению украинцев домой. Наступила новая реальность: все, кто хотел - все вернулись. Сейчас не надо генерировать новые миграционные потоки, потому что сейчас каждое лишнее движение создает опасность", - подчеркнул Кулеба.

Читайте также: Для граждан Украины уже открыты 58 стран, к списку добавились Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, ЦАР, Сан-Томе и Принсипи, - Кулеба

Автор: 

граница (5312) карантин (16729) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
а как же 500 тыщ мульёнов рабочих мест? а как же тротуарная плитка? а по 6 тыщ в месяц куда теперь девать?
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13.10.2020 10:33 Ответить
+3
все кони разбежались, пора и хлев запереть!
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13.10.2020 10:34 Ответить
+2
А Клоун вже вернувся з Британії? Якщо ні - та хай сидить там, зебілоінфікований.
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13.10.2020 10:38 Ответить
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а как же 500 тыщ мульёнов рабочих мест? а как же тротуарная плитка? а по 6 тыщ в месяц куда теперь девать?
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13.10.2020 10:33 Ответить
все кони разбежались, пора и хлев запереть!
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13.10.2020 10:34 Ответить
Ну да, весной вернули, Дубинский высрал, чет 2.7млн., громко матерился и кричал шо нам "п". Потом забыл , а щас вновь вопит шо это уже вообще.
Так шо хуже не будет, но не впустить - не имеет Кулеба права. Только опеспечить карантин в бараках с крысами - они и сами не захотят вертаться
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13.10.2020 10:34 Ответить
Правильно! Нефиг повторять ошибки Израиля!
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13.10.2020 10:35 Ответить
А Клоун вже вернувся з Британії? Якщо ні - та хай сидить там, зебілоінфікований.
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13.10.2020 10:38 Ответить
Пусть едут сюда и пахают, вот еще...
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13.10.2020 10:39 Ответить
Ґе ????
Но вєдь старшОй обєщал !!!!!????????
https://www.youtube.com/watch?v=8urirxXUMD4 Володимир Зеленський анонсував запуск програми «Повертайся і залишайся» 3 груд. 2019 р.

Де кредити,де ідеї ,хто ж будувати буде квітучу й успішну ?
НЄУЖЕЛІ ОБМАНУЛ
Виступатиму проти ідеї масового повернення українців на Батьківщину, кожний зайвий рух створює небезпеку, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4033
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13.10.2020 10:48 Ответить
Фокус от клоуна, напугать запретом а потом взять и отменить а людям радость на пустом месте.
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13.10.2020 10:56 Ответить
Буду выступать против идеи массового возврата украинцев на Родину/ А Зеленский призвал вернуться всех, кто хочет строить новую Украину. Первыми вернулись израильские заробитчане Коломойский, Боголюбов, Портнов .Лучшие из лучших-по воровским понятиям.
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13.10.2020 10:57 Ответить
Щас, уже пакуемся !
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13.10.2020 11:01 Ответить
А так же ихтамнеты припруться...
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13.10.2020 11:05 Ответить
Пятая колонна ...
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13.10.2020 11:07 Ответить
страна не пуганных правящих зеленых идиотов.
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13.10.2020 11:10 Ответить
Вони в проекті Небесної новороссії вже зеленими слугами не передбачені.
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13.10.2020 11:27 Ответить
Лишать всех гражданства, кто до сих пор не вернулся?
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13.10.2020 12:18 Ответить
Оно або расист, або дурбецал звичайний, або 2 в 1". Читаем перл идиота:" ... я буду выступать против запрета на въезд иностранцам... Буду выступать против идеи массового возврата украинцев на Родину..." - або это новое поколение - просто бригада ШЛЕПЕР-2, ляпают шо попало.
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13.10.2020 12:37 Ответить
 
 