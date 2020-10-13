Буду выступать против идеи массового возврата украинцев на Родину, каждое лишнее движение создает опасность, - Кулеба
Болезнь COVID-19 осталась та же, но инструментарий реагирования на нее сузился в сравнении с началом пандемии.
Об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Кулеба отметил, что хоть COVID-19 остался тот же, но действовать так же, как правительства действовали в начале пандемии, уже невозможно.
"Я слышу эту позицию от международных партнеров, мы с вами понимаем эту реальность. Тогда было много неизведанного, много вопросов, общество было готово к жестким ограничениям. Сейчас мы такой готовности не наблюдаем. Сейчас нужно думать о последствиях полного закрытия страны для экономики", - добавил министр.
По словам главы МИД, болезнь осталась та же, но инструментарий реагирования на нее сузился в сравнении с началом пандемии.
"Если этот вопрос появится в повестке дня, я буду выступать против запрета на въезд иностранцам, буду выступать против идеи массового возврата украинцев домой. Мы, МИД, выполнили свою функцию по возвращению украинцев домой. Наступила новая реальность: все, кто хотел - все вернулись. Сейчас не надо генерировать новые миграционные потоки, потому что сейчас каждое лишнее движение создает опасность", - подчеркнул Кулеба.
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Так шо хуже не будет, но не впустить - не имеет Кулеба права. Только опеспечить карантин в бараках с крысами - они и сами не захотят вертаться
Но вєдь старшОй обєщал !!!!!????????
https://www.youtube.com/watch?v=8urirxXUMD4 Володимир Зеленський анонсував запуск програми «Повертайся і залишайся» 3 груд. 2019 р.
Де кредити,де ідеї ,хто ж будувати буде квітучу й успішну ?
НЄУЖЕЛІ ОБМАНУЛ