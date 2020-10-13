Кабмин изменил подход к формированию медбригад при лечении COVID-19: разрешили привлекать терапевтов и педиатров, - Минздрав

Кабинет Министров Украины утвердил постановление, которым изменил подход к формированию медицинских бригад при лечении COVID-19.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы изменили подход к формированию наших бригад, которые предоставляют помощь в условиях стационарного лечения. Мы дали возможность наполнить их не только врачами-анестезиологами, но и пульмонологами, инфекционистами, терапевтами и педиатрами",- сказала она.

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По словам Садовяк, этим постановлением также внедряются корректирующие коэффициенты для расчета стоимости услуги.

"Относительно коэффициентов нагрузки. В зависимости от того, в каком количестве предоставляется помощь пациентам одной командой, разработаны соответствующие коэффициенты. Они делятся на четыре вида в зависимости от количества пациентов – от одного до 20 пациентов в месяц на команду, от 21 до 40, от 41 до 60, более 61 пациента",- добавила она.