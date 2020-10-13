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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин изменил подход к формированию медбригад при лечении COVID-19: разрешили привлекать терапевтов и педиатров, - Минздрав

Кабмин изменил подход к формированию медбригад при лечении COVID-19: разрешили привлекать терапевтов и педиатров, - Минздрав

Кабинет Министров Украины утвердил постановление, которым изменил подход к формированию медицинских бригад при лечении COVID-19.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы изменили подход к формированию наших бригад, которые предоставляют помощь в условиях стационарного лечения. Мы дали возможность наполнить их не только врачами-анестезиологами, но и пульмонологами, инфекционистами, терапевтами и педиатрами",- сказала она.

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По словам Садовяк, этим постановлением также внедряются корректирующие коэффициенты для расчета стоимости услуги.

"Относительно коэффициентов нагрузки. В зависимости от того, в каком количестве предоставляется помощь пациентам одной командой, разработаны соответствующие коэффициенты. Они делятся на четыре вида в зависимости от количества пациентов – от одного до 20 пациентов в месяц на команду, от 21 до 40, от 41 до 60, более 61 пациента",- добавила она.

Автор: 

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Ряды врачей редеют.....скоро в бригады будут добавлять гинекологов ...проктологов..и патологоанатомов. ...
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13.10.2020 10:36 Ответить
И ГРОБОКОПАТЕЛЕЙ.
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13.10.2020 12:41 Ответить
И не надо никого сокращать - сами разбегутся. Какие же вы предсказуемые.
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13.10.2020 10:39 Ответить
і по вказівці зеленожопого безправних студентів чому не домовляєте...?
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13.10.2020 11:02 Ответить
страна не пуганный правящих идиотов.
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13.10.2020 11:07 Ответить
А не залучить ли нам ВЕТИРИНАРОВ и ЗООТЕХНИКОВ к этому благородному занятию.
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13.10.2020 12:38 Ответить
Да забыл, у нас же целая армия пасечников - их тоже мона задевствовать.
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13.10.2020 12:40 Ответить
Вот уж воистину Правидец - "Если болен сразу в гроб сохранить здоровье чтоб".
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13.10.2020 12:45 Ответить
 
 