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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в МВД выявили 281 случай коронавируса, два правоохранителя умерли

За минувшие сутки в МВД выявили 281 случай коронавируса, два правоохранителя умерли

За минувшие сутки лабораторно подтвержден 281 случай коронавирусной болезни среди правоохранителей, от осложнений умерли двое сотрудников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Киевской области (+21), в Ривненской области (+14) и Киеве (+54).

С начала пандемии коронавирусной болезнью заболел 8 121 сотрудник МВД, выздоровели - 7 242, умерли - 20.

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За минувшие сутки в МВД выявили 281 случай коронавируса, два правоохранителя умерли 01

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карантин (16729) МВД (9331) правоохранительные органы (2971) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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погибли два мента.

Аваков - квартиры, пенсии, почести, сам присутствует.

Погибли два солдата.
Таран(или что там) - цветы, гроб, подачка.
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13.10.2020 10:42 Ответить
Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ. Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman
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13.10.2020 10:46 Ответить
Что то мне мусоров аж никак не жаль. Даже как то наоборот
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13.10.2020 10:51 Ответить
здохли аж два мусора не вже взяткою подавилися...?
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13.10.2020 10:59 Ответить
так помнится собаков говорил в фейсбуке, что мусора не люди. че их жалеть.
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13.10.2020 11:00 Ответить
Погано, що медики та службовці хворіють, бо разносять ту заразу далі, але деякі менти настільки жлобські, вважаючі себе безсмертними, що масочки їм пох, як і всї оторочуючі люди навкруги
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13.10.2020 14:21 Ответить
 
 