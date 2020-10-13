За минувшие сутки в МВД выявили 281 случай коронавируса, два правоохранителя умерли

За минувшие сутки лабораторно подтвержден 281 случай коронавирусной болезни среди правоохранителей, от осложнений умерли двое сотрудников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей зарегистрировано в Киевской области (+21), в Ривненской области (+14) и Киеве (+54).

С начала пандемии коронавирусной болезнью заболел 8 121 сотрудник МВД, выздоровели - 7 242, умерли - 20.

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