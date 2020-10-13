Перемирие в Карабахе: Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах по всему фронту

Армения и Азербайджан сегодня утром в очередной раз обвинили друг друга в возобновлении боевых действий в районе Нагорного Карабаха.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Министерства обороны Азербайджана сообщили, что Вооруженные силы Армении пытались атаковать азербайджанские позиции.

Кроме того, по информации ведомства, ВС Азербайджана нанесли удар по армянским силам на Аскеранском направлении.

Также в Минобороны отметили, что армянские военные открыли огонь по Геранбойскому, Тертерскому и Агдамскому районам. По данным азербайджанского военного ведомства, обстрелу с армянской стороны также подверглась территория Агджабединского района Азербайджана.

Читайте также: Министр обороны Турции Акар - Шойгу: "Ереван должен незамедлительно вывести войска с территории Азербайджана"

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию азербайджанской стороны.

По ее словам, такими утверждениями азербайджанская сторона готовит почву для новых нападений.

Еще один представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что ВС Азербайджана начали наступление в зоне карабахского конфликта "почти по всем направлениям".

Напомним, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября.