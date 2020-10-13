РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7210 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 036 20

Перемирие в Карабахе: Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах по всему фронту

Перемирие в Карабахе: Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах по всему фронту

Армения и Азербайджан сегодня утром в очередной раз обвинили друг друга в возобновлении боевых действий в районе Нагорного Карабаха.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Министерства обороны Азербайджана сообщили, что Вооруженные силы Армении пытались атаковать азербайджанские позиции.

Кроме того, по информации ведомства, ВС Азербайджана нанесли удар по армянским силам на Аскеранском направлении.

Также в Минобороны отметили, что армянские военные открыли огонь по Геранбойскому, Тертерскому и Агдамскому районам. По данным азербайджанского военного ведомства, обстрелу с армянской стороны также подверглась территория Агджабединского района Азербайджана.

Читайте также: Министр обороны Турции Акар - Шойгу: "Ереван должен незамедлительно вывести войска с территории Азербайджана"

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию азербайджанской стороны.

По ее словам, такими утверждениями азербайджанская сторона готовит почву для новых нападений.

Еще один представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что ВС Азербайджана начали наступление в зоне карабахского конфликта "почти по всем направлениям".

Напомним, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября.

Азербайджан (799) Армения (829) перемирие (1689) Нагорный Карабах (471)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Все правильно... У кацапів і вірмен є одна характерна особливість менталітету - вони розуміють тільки силу... А спроби компромісу сприймають, як слабкість... Опираючись на кацапські багнети, три десятки років тому, вони загребли під себе територію Азербайджану... І подумали, що "вопрос закрыт", як зараз кацапи говорять стосовно Криму... Однак, прийшов час, і Азербайджан почав відновлювать справедливість" і "виставлять рахунки"... А нема нічого гіршого, ніж відчуття образи на те, що господар прийшов повернуть "своє", яке злодій вже давно вважає своєю власністю... (Те саме було і в Криму, коли туди, в 90-ті, стали повертаться кримські татари)

Я - крымский татарин. Я сын этих солнечных гор.
К которым сегодня прокрался украдкой, как вор.
Брюзгливый чиновник, потупивши рыбьи глаза,
Мне выдал прописку… на двадцать четыре часа.
Поклон Аю-Дагу и сизой, туманной Айле!
Как долго я не был на горестной отчей земле!
Вот дом глинобитный, в котором родился и жил.
Ах, как он разросся, посаженный дедом инжир!
А наш виноградник и крошечный каменный сад,
Как прежде, наполнены праздничным звоном цикад.
Тверды и упруги, темны от дождей и росы,
Как дедовы руки - бугристые мышцы лозы.
Мускат дозревает! Да мне урожай не снимать.
Крадусь по задворкам отцовского дома, как тать.
Вот белый колодезь и тоненький, певчий родник…
В саду копошится какой-то лихой отставник.
Он погреб копает (а может быть, новый сортир?),
Ах, что он наделал - он камень в углу своротил!
Плиту вековую под старой щелястой айвой,
Где все мои предки лежат - на восток головой!
Он думает - козьи, и давит их заступом в прах, -
Священные кости… Прости нечестивца, Аллах!
Как долго и трудно мы смотрим друг другу в глаза.
Он кличет кого-то, спуская гривастого пса.
Не надо, полковник! Я фруктов твоих не возьму.
Хозяйствуй покуда в моем глинобитном дому.
Я завтра уеду обратно в далекий Чимкент.
Я только смотритель, хранитель отцовских легенд.
Непрошеный призрак, случайная тень на стене,
Хоть горестный пепел стучится и тлеет во мне.
Я - совесть и смута, и чей-то дремучий позор.
Я - крымский татарин, я сын этих солнечных гор…
(Виктор Некипелов)
показать весь комментарий
13.10.2020 11:03 Ответить
+6
А от ще:
КОГДА МЫ ВЕРНЕМСЯ

Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся! (Ліля Буджурова)
Азербайджанцы повертаються...
(Між іншим, азербайджанці і кримські татари, здебільшого, генетично, родичі... Це потомки хозар... Просто зі зникненням Хозарського каганату вони були розділені...).
показать весь комментарий
13.10.2020 11:09 Ответить
+3
Посмотри на фотографии разрушенного Степанакерта, потом рассказывай про "обстрелы населения" армянами.
показать весь комментарий
13.10.2020 11:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я правильно понял ? айзера атакуют и мочат армянскую армию а армяне отвечают обстрелами населения . армяне точно москалям не родственники ?
показать весь комментарий
13.10.2020 10:58 Ответить
Посмотри на фотографии разрушенного Степанакерта, потом рассказывай про "обстрелы населения" армянами.
показать весь комментарий
13.10.2020 11:11 Ответить
да да . еще часовню 14-го века вспомни речь идет о том что происходит сейчас . а не неделю или год. или век назад
показать весь комментарий
13.10.2020 11:14 Ответить
т.е. то что несколько дней подряд обстреливают Степанакерт (гражданские кварталы) - это ничего?
Во всем мире это называется "двойные стандарты".
показать весь комментарий
13.10.2020 11:16 Ответить
а как во всем мире называют если у тебя одно сообщение под польским флагом а другое под немецким ? как погодка в Москве ?
показать весь комментарий
13.10.2020 11:18 Ответить
та справа не у прапорці, бо то просто проксі, а в тому що дописують тут ці проплачені кремлєботи
показать весь комментарий
13.10.2020 14:26 Ответить
Если для тебя все кто с другим мнением - "проплаченные", тогда кацапы - твои братья. У них тоже все кто думает по-другому - "проплаченные Госдепом".
показать весь комментарий
13.10.2020 19:34 Ответить
Ага... А посеред "гражданских кварталов" стоять артилерійські установки і "Гради", (ну, прямо як у Донецьку і Горловці), і ведуть вогонь по азербайджанських військах...
показать весь комментарий
13.10.2020 12:50 Ответить
"А вдовж доріг мертві з косами стоять!"
показать весь комментарий
13.10.2020 19:31 Ответить
Все правильно... У кацапів і вірмен є одна характерна особливість менталітету - вони розуміють тільки силу... А спроби компромісу сприймають, як слабкість... Опираючись на кацапські багнети, три десятки років тому, вони загребли під себе територію Азербайджану... І подумали, що "вопрос закрыт", як зараз кацапи говорять стосовно Криму... Однак, прийшов час, і Азербайджан почав відновлювать справедливість" і "виставлять рахунки"... А нема нічого гіршого, ніж відчуття образи на те, що господар прийшов повернуть "своє", яке злодій вже давно вважає своєю власністю... (Те саме було і в Криму, коли туди, в 90-ті, стали повертаться кримські татари)

Я - крымский татарин. Я сын этих солнечных гор.
К которым сегодня прокрался украдкой, как вор.
Брюзгливый чиновник, потупивши рыбьи глаза,
Мне выдал прописку… на двадцать четыре часа.
Поклон Аю-Дагу и сизой, туманной Айле!
Как долго я не был на горестной отчей земле!
Вот дом глинобитный, в котором родился и жил.
Ах, как он разросся, посаженный дедом инжир!
А наш виноградник и крошечный каменный сад,
Как прежде, наполнены праздничным звоном цикад.
Тверды и упруги, темны от дождей и росы,
Как дедовы руки - бугристые мышцы лозы.
Мускат дозревает! Да мне урожай не снимать.
Крадусь по задворкам отцовского дома, как тать.
Вот белый колодезь и тоненький, певчий родник…
В саду копошится какой-то лихой отставник.
Он погреб копает (а может быть, новый сортир?),
Ах, что он наделал - он камень в углу своротил!
Плиту вековую под старой щелястой айвой,
Где все мои предки лежат - на восток головой!
Он думает - козьи, и давит их заступом в прах, -
Священные кости… Прости нечестивца, Аллах!
Как долго и трудно мы смотрим друг другу в глаза.
Он кличет кого-то, спуская гривастого пса.
Не надо, полковник! Я фруктов твоих не возьму.
Хозяйствуй покуда в моем глинобитном дому.
Я завтра уеду обратно в далекий Чимкент.
Я только смотритель, хранитель отцовских легенд.
Непрошеный призрак, случайная тень на стене,
Хоть горестный пепел стучится и тлеет во мне.
Я - совесть и смута, и чей-то дремучий позор.
Я - крымский татарин, я сын этих солнечных гор…
(Виктор Некипелов)
показать весь комментарий
13.10.2020 11:03 Ответить
А от ще:
КОГДА МЫ ВЕРНЕМСЯ

Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся! (Ліля Буджурова)
Азербайджанцы повертаються...
(Між іншим, азербайджанці і кримські татари, здебільшого, генетично, родичі... Це потомки хозар... Просто зі зникненням Хозарського каганату вони були розділені...).
показать весь комментарий
13.10.2020 11:09 Ответить
😢😢😢 Такое может понять, человек переживщий оккупацию его дома, родины!
показать весь комментарий
13.10.2020 20:20 Ответить
Все простіше. Справа в тому що, азербайджанська армія має класичну ієрархію і підпорядкування і дисципліну. В той же самий час вірменських армії там дві. Переговори ведуть представники Вірменії, а виконання рішень покладено на армію НКР. Ситуація приблизно та сама, як і з ОРДЛО. Переговори веде ерефія, яка начебто "не має відношення" до корпусів ОРДЛО. Як правило рішення приймаються на рівні іхтамнєтов.
показать весь комментарий
13.10.2020 11:30 Ответить
Мене вже деякий час цікавить те, що об'єднує вірмен та північно-американських індіанців. І ті, і інші просто фатально схильні вибирати не той час і не ту сторону. Мало хто цікавився причинами такого ставлення до індіанців серед білого населення Америки, яке було до середини двадцятого сторіччя. А відповідь досить проста. Все почалося з того що, спочатку більшість племен підтримало Францію у війні з Великобританією. Під час революції і боротьби колоній за незалежність індіанці вважали своїм обов'язком підтримати англійську корону у війні проти колоній, які боролися за незалежність. Потім, вони надали перевагу Конфедерації у громадянській війні Півночі та Півдня. З однієї сторони достойна повага відданості укладеним угодам, з іншої сторони безросудність при укладанні самих угод.
Подібне можна прослідкувати і в історії ХХ сторіччя у вірмен. Прагнучі відродити колишнє царство і Велику Вірменію вони ведуться на обіцянки російського царизму, який має свої вікові мрії по захопленню Босфору, Дарданел та "асвабаждения" від іга османів Константинополя. І піднімають повстання проти османів під час Першої світової війни. Не те, щоб їм жилося дуже погано в Османській імперії чи вони там мали якісь особливі проблеми але хотілося набагато більшого. Ну, який там нафіг гуманізм може бути в східній ісламській імперії? Доки ви підкоряєтеся вищій владі і виконуєте закони то, можете розраховувати на схильність верховної влади, а якщо починаєте вести партизанську війну за відокремлення великих територій то, імперська влада буде немилосердна. А тут ще і різниця у вірі та ще й Світова війна, яка ставить під питання саме існування Імперії! То ж, вірмени нарвалися на геноцид за декілька років до падіння і розпаду імперії Османів. До речі, тут дуже схожа ситуація з королівством Руським на Галичині. Там теж, почали повстання за десять років до розвалу Орди, тільки збиток був менший. Але на тому невдачі з вибором вірмен не закінчуються. Геноцид геноцидом але в Закавказзі після поразки і розділу Османської імперії Вірменія залишається значною силою. І треба ж було їм не вдовольнитися отриманими за Севрським договором територіями, які їм гарантувала Антанта, а одночасно претендувати на Західну Анатолію, ще якісь території новозаснованої Турції та, ще й почати війну з Грузією за спірні території. В результаті, коли Ататюрк відродив державу і армію його почав хвилювати цей апетит який виходив за межи міжнародних угод і він уклав нову угоду з чЛеніним про новий розподіл Кавказу в якому Вірменія не бралася до уваги взагалі не ким. Бо, СРСР хотів мати добрі відносини з Турцією і розраховував на неї в плані Світової революції, а Вірменія чинила блокаду на Кавказі. До того ж, більшовики вже отримали радянський Азербайджан. Таким чином, потрапивши під перехрестний вогонь СРСР та Турції від мрії про Велику Вірменію не залишилося і сліду.
Хоча, історично вірмени можуть говорити про Велику Вірменію, яка існувала в середньому віці але, це не більше ніж зараз би монголи претендували на відродження Великої орди. Колись Карабах таки входив в ту Велику Вірменію та, то було в інші часи. Якби вони витратили минулі десятиліття на вирішення питань широкої вірменської автономії Какабаху у складі Азербайджану то, мали б набагато більше вигоди та впливу на Баку. Але древні міфи, зараза. Ні як не відпускають мрії.
показать весь комментарий
13.10.2020 12:18 Ответить
Питання до азербайжанців - Невже так багато часу потрібно для розробки операції по звільненню нових теритиорій та переформування військових частин, що оперативна пауза триває вже 4 доби?
показать весь комментарий
13.10.2020 12:50 Ответить
Для розробки і підготовки правильного плану- довго. Крім розробки і написання плану потрібно ще й провести розвідку та інформаційну/дезинформаційну підготовку, піготувати виконавців, забезпечити логістику тощо.
показать весь комментарий
13.10.2020 13:11 Ответить
ЗІ: крім того, при наступальних операціях в горах потрібно мати значну чисельну перевагу, якої не має Азербайджан. Та й відпочити військами потрібно.
показать весь комментарий
13.10.2020 13:15 Ответить
Гаразд. То скільки, на вашу думку, протриватиме "перемир'я".
показать весь комментарий
13.10.2020 13:54 Ответить
Воно вже зірване. Тут грає два фактори: наскільки швидко підтягнуть сили армяни для контрудару та як багато часу займе відпочинок азербайджанських військ.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:51 Ответить
 
 