Перемирие в Карабахе: Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах по всему фронту
Армения и Азербайджан сегодня утром в очередной раз обвинили друг друга в возобновлении боевых действий в районе Нагорного Карабаха.
Как информирует Цензор.НЕТ, в Министерства обороны Азербайджана сообщили, что Вооруженные силы Армении пытались атаковать азербайджанские позиции.
Кроме того, по информации ведомства, ВС Азербайджана нанесли удар по армянским силам на Аскеранском направлении.
Также в Минобороны отметили, что армянские военные открыли огонь по Геранбойскому, Тертерскому и Агдамскому районам. По данным азербайджанского военного ведомства, обстрелу с армянской стороны также подверглась территория Агджабединского района Азербайджана.
В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию азербайджанской стороны.
По ее словам, такими утверждениями азербайджанская сторона готовит почву для новых нападений.
Еще один представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что ВС Азербайджана начали наступление в зоне карабахского конфликта "почти по всем направлениям".
Напомним, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября.
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Во всем мире это называется "двойные стандарты".
Я - крымский татарин. Я сын этих солнечных гор.
К которым сегодня прокрался украдкой, как вор.
Брюзгливый чиновник, потупивши рыбьи глаза,
Мне выдал прописку… на двадцать четыре часа.
Поклон Аю-Дагу и сизой, туманной Айле!
Как долго я не был на горестной отчей земле!
Вот дом глинобитный, в котором родился и жил.
Ах, как он разросся, посаженный дедом инжир!
А наш виноградник и крошечный каменный сад,
Как прежде, наполнены праздничным звоном цикад.
Тверды и упруги, темны от дождей и росы,
Как дедовы руки - бугристые мышцы лозы.
Мускат дозревает! Да мне урожай не снимать.
Крадусь по задворкам отцовского дома, как тать.
Вот белый колодезь и тоненький, певчий родник…
В саду копошится какой-то лихой отставник.
Он погреб копает (а может быть, новый сортир?),
Ах, что он наделал - он камень в углу своротил!
Плиту вековую под старой щелястой айвой,
Где все мои предки лежат - на восток головой!
Он думает - козьи, и давит их заступом в прах, -
Священные кости… Прости нечестивца, Аллах!
Как долго и трудно мы смотрим друг другу в глаза.
Он кличет кого-то, спуская гривастого пса.
Не надо, полковник! Я фруктов твоих не возьму.
Хозяйствуй покуда в моем глинобитном дому.
Я завтра уеду обратно в далекий Чимкент.
Я только смотритель, хранитель отцовских легенд.
Непрошеный призрак, случайная тень на стене,
Хоть горестный пепел стучится и тлеет во мне.
Я - совесть и смута, и чей-то дремучий позор.
Я - крымский татарин, я сын этих солнечных гор…
(Виктор Некипелов)
КОГДА МЫ ВЕРНЕМСЯ
Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся! (Ліля Буджурова)
Азербайджанцы повертаються...
(Між іншим, азербайджанці і кримські татари, здебільшого, генетично, родичі... Це потомки хозар... Просто зі зникненням Хозарського каганату вони були розділені...).
Подібне можна прослідкувати і в історії ХХ сторіччя у вірмен. Прагнучі відродити колишнє царство і Велику Вірменію вони ведуться на обіцянки російського царизму, який має свої вікові мрії по захопленню Босфору, Дарданел та "асвабаждения" від іга османів Константинополя. І піднімають повстання проти османів під час Першої світової війни. Не те, щоб їм жилося дуже погано в Османській імперії чи вони там мали якісь особливі проблеми але хотілося набагато більшого. Ну, який там нафіг гуманізм може бути в східній ісламській імперії? Доки ви підкоряєтеся вищій владі і виконуєте закони то, можете розраховувати на схильність верховної влади, а якщо починаєте вести партизанську війну за відокремлення великих територій то, імперська влада буде немилосердна. А тут ще і різниця у вірі та ще й Світова війна, яка ставить під питання саме існування Імперії! То ж, вірмени нарвалися на геноцид за декілька років до падіння і розпаду імперії Османів. До речі, тут дуже схожа ситуація з королівством Руським на Галичині. Там теж, почали повстання за десять років до розвалу Орди, тільки збиток був менший. Але на тому невдачі з вибором вірмен не закінчуються. Геноцид геноцидом але в Закавказзі після поразки і розділу Османської імперії Вірменія залишається значною силою. І треба ж було їм не вдовольнитися отриманими за Севрським договором територіями, які їм гарантувала Антанта, а одночасно претендувати на Західну Анатолію, ще якісь території новозаснованої Турції та, ще й почати війну з Грузією за спірні території. В результаті, коли Ататюрк відродив державу і армію його почав хвилювати цей апетит який виходив за межи міжнародних угод і він уклав нову угоду з чЛеніним про новий розподіл Кавказу в якому Вірменія не бралася до уваги взагалі не ким. Бо, СРСР хотів мати добрі відносини з Турцією і розраховував на неї в плані Світової революції, а Вірменія чинила блокаду на Кавказі. До того ж, більшовики вже отримали радянський Азербайджан. Таким чином, потрапивши під перехрестний вогонь СРСР та Турції від мрії про Велику Вірменію не залишилося і сліду.
Хоча, історично вірмени можуть говорити про Велику Вірменію, яка існувала в середньому віці але, це не більше ніж зараз би монголи претендували на відродження Великої орди. Колись Карабах таки входив в ту Велику Вірменію та, то було в інші часи. Якби вони витратили минулі десятиліття на вирішення питань широкої вірменської автономії Какабаху у складі Азербайджану то, мали б набагато більше вигоди та впливу на Баку. Але древні міфи, зараза. Ні як не відпускають мрії.