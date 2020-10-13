Тодуров заявил, что российскую вакцину от COVID-19 уже используют в Украине. В Минздраве об этом не знают
В Украине уже якобы массово прививаются против коронавируса непроверенной полноценными клиническими испытаниями российской вакциной.
Об этом в эфире Украина 24 заявил гендиректор Института сердца Минздрава и член медсовета при Минздраве Борис Тодуров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИфнорм.
"Российские вакцины сегодня массово завозят из России. И целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами", – сказал он, не уточнив, откуда у него такая информация.
На уточняющий вопрос, говорит ли он о вакцине от гриппа Тодуров ответил: "Я имею в виду вакцины от коронавируса".
В то же время в пресс-службе Минздрава заверили в комментарии, что ведомство не занимается поставками российских вакцин.
"Это Тодурова спрашивайте. Минздрав не поставляет российские вакцины и ведет переговоры с мировыми производителями", – сказали в МОЗ.
Напомним, ранее "слуга народа" Александр Качура заявил, что если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, то Украина будет договариваться о ее закупке.
Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила опровергла заявление Качуры.
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Вообще тот ещё ватный у%бок.