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Новости Коронавирус и карантин
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Тодуров заявил, что российскую вакцину от COVID-19 уже используют в Украине. В Минздраве об этом не знают

Тодуров заявил, что российскую вакцину от COVID-19 уже используют в Украине. В Минздраве об этом не знают

В Украине уже якобы массово прививаются против коронавируса непроверенной полноценными клиническими испытаниями российской вакциной.

Об этом в эфире Украина 24 заявил гендиректор Института сердца Минздрава и член медсовета при Минздраве Борис Тодуров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИфнорм.

"Российские вакцины сегодня массово завозят из России. И целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами", – сказал он, не уточнив, откуда у него такая информация.

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На уточняющий вопрос, говорит ли он о вакцине от гриппа Тодуров ответил: "Я имею в виду вакцины от коронавируса".

В то же время в пресс-службе Минздрава заверили в комментарии, что ведомство не занимается поставками российских вакцин.

"Это Тодурова спрашивайте. Минздрав не поставляет российские вакцины и ведет переговоры с мировыми производителями", – сказали в МОЗ.

Напомним, ранее "слуга народа" Александр Качура заявил, что если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, то Украина будет договариваться о ее закупке.

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила опровергла заявление Качуры.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4906) Тодуров Борис (25) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+31
Ввезення та застосування російської вакцини на території України це акт біологічного тероризму! За це має бути кримінальна відповідальність!
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13.10.2020 11:07 Ответить
+17
скорее не отчаянным смельчаком, а полным дураком
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13.10.2020 11:12 Ответить
+16
Обычным винторогим ватаном.
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13.10.2020 11:13 Ответить
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Пусть прививаются, это зелохторат небось, только они хавают лапшу от голобородька, битвы экстрасенсов и прочей херни.
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13.10.2020 17:23 Ответить
Тодуров прятал у себе в клинике титушню и там же инструктировал её как противостоять активистам.
Вообще тот ещё ватный у%бок.
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13.10.2020 17:38 Ответить
Срочная новость:"В России зарегестрировали вакцину от "вакцинЬІ от коронавируса")))
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14.10.2020 19:46 Ответить
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