За сутки в ВСУ выявили 95 случаев COVID-19, болеют 939 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 13 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют - 939 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ.

За прошедшие сутки зарегистрированы 95 новых случаев COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 32 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 12 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр северного региона 12 военнослужащих, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Харьковской области - 2 военнослужащих, Козелецкая ЦРБ - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 63 человека (Киевская область - 7 военнослужащих и 4 работника ВС Украины, Львовская область - 8 военнослужащих, Одесская область - 12 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Винницкая область - 6 военнослужащих, Житомирская и Полтавская области - по 2 военнослужащих и по 1 работнику ВС Украины, Хмельницкая область - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Ривненская область - 2 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Харьковская область - 3 военнослужащих, Тернопольская и Черкасская области - по 2 военнослужащих, Запорожская область и Николаевская области - по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 2 905 человек, летальных случаев - 11.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 428 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 58 человек.

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