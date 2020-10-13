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"Наші гроші" обнародовали схему финансирования партии Шария компанией "БРСМ-Нафта": "Вникать в детали и почему бензин БРСМ - никого не должно #бать". ВИДЕО

Украинская компания "БРСМ-Нафта" является главным нелегальным источником финансирования партии пророссийского блогера Анатолия Шария. "Вникать в детали и почему бензин БРСМ - ни кого не должно #бать", - "Наші гроші" обнародовали схему финансирования партии Шария украинской компанией "БРСМ-Нафта"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании проекта "Наші гроші".

Журналисты проекта получили доступ к нескольким финансовым телеграмм-чатам партии, в которых фигурируют миллионы неучтенной наличности и около двадцати человек. В том числе сам Шарий, его жена Ольга, официальный представитель партии Александр Вьюник, координатор проплаченных експертов и официальный спонсор партии Иван Мамчур и некая Анжела. Именно Анжела утверждает все финансовые решения. Как удалось выяснить в процессе раследования, Анжела - это одна из топ-менеджеров "БРСМ-Нафта" Анжела Ларкина. В разговоре с журналистами Ларкина отрицает свою причастность к финансированию партии Шария.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд открыл производство о запрете "Партии Шария"

Автор: 

финансирование (1814) Шарий Анатолий (228)


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Топ комментарии
+26
Байкот БРСМ-нафте...
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13.10.2020 11:24 Ответить
+26
"БРСМ-Нафта" - ИГНОР!!!
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13.10.2020 11:26 Ответить
+24
5 лет заправляюсь на БРСМе,выходит я финансировал петуШария(((((
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13.10.2020 11:18 Ответить
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Задумайся над простим питанням: чому практично ВСІ представники української інтелігенції категорично проти пєтушарія?? Вчені, письменники, художники і тд - це кращі представники нації і їх думка набагато важливіша, ніж думка люмпену! Треба слухати високоосвічену інтелігенцію, а не блогерів, які навіть ролик українською мовою записати не здатні, бо толком її не знають!
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14.10.2020 10:46 Ответить
Лучшие представители интеллигенции всегда *********, Шарий их не любит, а они - Шария.
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14.10.2020 11:03 Ответить
Педофіла ніхто не любить)))
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14.10.2020 11:05 Ответить
Ооо, та фанати пєтушарія - ще й видатні юристи... Рішення голандського суду на території України не те щоб дійсне. Існує поняття територіальної юрисдикції!

І так, вибіркове у вас ставлення до голандського правосуддя. Якщо на вашу користь, то ок, а якщо трибунал по Боінгу - то нє і це все неправда
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14.10.2020 12:16 Ответить
С чего это меня должна волновать "законность получения информации"? Кто из этих пидоров живет по закону?
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13.10.2020 13:26 Ответить
Тебе треба, ты и мочи, трать свои деньги на мочилово, как подашь квартиру, так сразу и победишь.
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13.10.2020 12:22 Ответить
Компания БРСМ-Нафта основана в начале 2000-х бизнесменами Андреем Бибой и Александром Полищуком. Активный рост БРСМ начался с 2011 года и совпал с назначением Эдуарда Ставицкого сначала министром экологии и природных ресурсов, а потом и министром энергетики и угольной промышленности.
Ставицкий владеет долей в БРСМ-Нафте. В 2011 году владельцем 50% БРСМ-Нафты стала Валентина Ушакова - теща Ставицкого.
Короче: ватного петуха-украинофоба Шария и его тупорылую потаскуху финансируют люди Януковича, за которыми стоят спецслужбы россии (параши).
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13.10.2020 12:25 Ответить
Закрываю договор на БРСМ!
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13.10.2020 12:25 Ответить
И еще обратите внимание как после выхода данного журналистского расследования взбурлило в телеграмме крысиное кубло ватных телеграм-каналов, помоек типа Резидент, Легитимный, Шептун, Бужанский, Дубинский, Наглый, Зерада - они вскрылись, работают вместе с петухом Шарием)
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13.10.2020 12:40 Ответить
-"Так где же я буду столоваться (заправляться), профессор? Ежели все заправки в Украине - гондонам пренадлежат?"...
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13.10.2020 12:46 Ответить
Да!!! Круто !!! Спасибо вы молодцы!!!!
Уверен без РФ тут не обошлось!! Было интересно!!!
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13.10.2020 12:51 Ответить
Такое слепили, просто смех, спасибо бигус. Пиарте шарика дальше))))
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13.10.2020 12:59 Ответить
И что же это они "слепили" интересно?
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13.10.2020 13:36 Ответить
И это ни к чему не приведет. Во власти такие же бородатые гниды сидят
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13.10.2020 13:05 Ответить
Не Кремль и не Медведчук финансировал......доказано Бигусом!)))
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13.10.2020 13:36 Ответить
Тільки новим авто розчитаним на спиртові бензини можна там заправлятись, всім решта швидка дорога на сто, є багато аналізів в мережі що на БРСМ перевищення по так званих екопаливах спирту і т.д.
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13.10.2020 13:39 Ответить
кацапсина, срань ты лапотная, симпатизируют петуШарию только рашистские говноеды и тупорылые дебилы-ЗеБилы, ведущиеся на убогую рашистскую пропаганду.

так ты кто,гоша, говноед или дебил-ЗеБил?
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13.10.2020 14:23 Ответить
Забейся обратно в будку псина ватная.
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13.10.2020 14:36 Ответить
этот шариков ошибка профессора Преображенского, который голову псины присобачил какому-то идиоту. а оно теперь гавкает - выход есть - ампутировать эту голову....
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13.10.2020 19:03 Ответить
зрозумiло, ти, свинособако одночасно i говноiд i петушарiк.))

петуШарiй бреше та перекручує весь час, а ще живе на краденi грошi i грошi гебнi, обслуговуючи та працюючи на ворогiв України.

а за рашистськi наративи - майданутi, херої, ти,свинособако, вiдправляєшся в спам.
там ти, гоша-гiвноїд, будеш гавкати i далi жерти лайно разом з мордатим гiвноїдом петуШарiєм.)
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13.10.2020 14:54 Ответить
пшелнах
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13.10.2020 14:40 Ответить
петуШарий нашелся или нашел? враги Украины находят друг-дружку... нужна сила которая их уничтожит, превратит в удобрение...
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13.10.2020 14:14 Ответить
Украинская политическая партия финансируется нелегально, вот так сюрприз, кто бы мог подумать.
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13.10.2020 14:47 Ответить
"в которых фигурируют миллионы неучтенной наличности..." 🙄
Это как? Как это можно пришить к делу? На заборах тоже пишут.
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13.10.2020 15:28 Ответить
Де СБУ?
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13.10.2020 15:36 Ответить
Уже шмонают
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13.10.2020 15:48 Ответить
1. ЗМІ пишуть, що не з того приводу.
2. Якщо навіть обшук з цього приводу, то де вони раніше були? Це їхня робота, а не ЗМІ. Преса повинна тільки повідомити коли Шарія повісили і де і чи гарно висить.
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13.10.2020 16:48 Ответить
Преса повинна тільки повідомити коли Шарія повісили і де і чи гарно висить.

Нам Европка не разрешает , говорит шо це нарушение всяких свобод
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13.10.2020 17:05 Ответить
Полный игнор БРСМ.
Пусть покрутятся без покупателей.
А покупатели поберегут моторы от этой бодяги.
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13.10.2020 17:08 Ответить
А КАК ЗАПРАВКИ ГОРЯТ !?)
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13.10.2020 17:10 Ответить
красиво
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13.10.2020 17:27 Ответить
Задача грозным украинским националистам типа "Свободы" или ОУН -
подойти к заправке БРСМ и гвоздем тихонько царапнуть забор, пукнув от возбуждения.
А потом - можно смело горлать: "Україна - понад усе!", "Смерть ворогам!"
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13.10.2020 17:11 Ответить
Задача грозным украинским националистам типа "Свободы" или ОУН -
подойти к заправке БРСМ и гвоздем тихонько царапнуть забор, пукнув от возбуждения.
А потом - можно смело горлать: "Україна - понад усе!", "Смерть ворогам!"
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14.10.2020 01:56 Ответить
Петушариев и дамбасов на гилляку
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13.10.2020 17:52 Ответить
Не удивительно, что партия ушлепков спонсируется помойкой типа БРСМ. Одно время пробовал кормить машинку их бодягой, бог отвел и уже несколько лет не заправляюсь на этой рыгаловке.
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13.10.2020 18:35 Ответить
На ютуб канале бигуса, просто адски полыхают днища сторонников педофила петушария. И это хорошо - они двигают видос в тренды.
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13.10.2020 18:58 Ответить
петушарий -агент кремля -даже не надо чего то объяснять -доказывать -это враг Украины -а врага надо ******* -взрывать -поджигать и отстреливать
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13.10.2020 19:19 Ответить
московско-бандитский мир -как ковид-19 -расползается по Украине -заражает и в конце -убивает
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13.10.2020 19:25 Ответить
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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13.10.2020 19:28 Ответить
от кудова в в те времена у него был гелик..ах да это после майдана на донате ***********
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13.10.2020 20:03 Ответить
вопрос как эта заправка пашет у нас где батальоны правого сектора и сбу шо не шщтурмуем заправки
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13.10.2020 20:02 Ответить
Що там розслідувати, все давно відомо. М. Фейгін вже не раз казав, що Шарій ФСБшна матня і рівень його той же. Після використання, про нього, в кращому разі, просто забудуть. Інакше, просто зникне.
"Наші гроші" оприлюднили схему фінансування партії Шарія компанією "БРСМ-Нафта": "Заглиблюватися в деталі і чому бензин БРСМ - нікого не має #бати" - Цензор.НЕТ 2120
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13.10.2020 22:06 Ответить
Glusko, Amic, UPG, Shell, БРСМ - це список для ігнору і він не є вичерпним
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14.10.2020 09:06 Ответить
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