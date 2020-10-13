"Наші гроші" обнародовали схему финансирования партии Шария компанией "БРСМ-Нафта": "Вникать в детали и почему бензин БРСМ - никого не должно #бать". ВИДЕО

Украинская компания "БРСМ-Нафта" является главным нелегальным источником финансирования партии пророссийского блогера Анатолия Шария. "Вникать в детали и почему бензин БРСМ - ни кого не должно #бать", - "Наші гроші" обнародовали схему финансирования партии Шария украинской компанией "БРСМ-Нафта"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании проекта "Наші гроші".

Журналисты проекта получили доступ к нескольким финансовым телеграмм-чатам партии, в которых фигурируют миллионы неучтенной наличности и около двадцати человек. В том числе сам Шарий, его жена Ольга, официальный представитель партии Александр Вьюник, координатор проплаченных експертов и официальный спонсор партии Иван Мамчур и некая Анжела. Именно Анжела утверждает все финансовые решения. Как удалось выяснить в процессе раследования, Анжела - это одна из топ-менеджеров "БРСМ-Нафта" Анжела Ларкина. В разговоре с журналистами Ларкина отрицает свою причастность к финансированию партии Шария.

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