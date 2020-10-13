"Наші гроші" обнародовали схему финансирования партии Шария компанией "БРСМ-Нафта": "Вникать в детали и почему бензин БРСМ - никого не должно #бать". ВИДЕО
Украинская компания "БРСМ-Нафта" является главным нелегальным источником финансирования партии пророссийского блогера Анатолия Шария. "Вникать в детали и почему бензин БРСМ - ни кого не должно #бать", - "Наші гроші" обнародовали схему финансирования партии Шария украинской компанией "БРСМ-Нафта"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании проекта "Наші гроші".
Журналисты проекта получили доступ к нескольким финансовым телеграмм-чатам партии, в которых фигурируют миллионы неучтенной наличности и около двадцати человек. В том числе сам Шарий, его жена Ольга, официальный представитель партии Александр Вьюник, координатор проплаченных експертов и официальный спонсор партии Иван Мамчур и некая Анжела. Именно Анжела утверждает все финансовые решения. Как удалось выяснить в процессе раследования, Анжела - это одна из топ-менеджеров "БРСМ-Нафта" Анжела Ларкина. В разговоре с журналистами Ларкина отрицает свою причастность к финансированию партии Шария.
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І так, вибіркове у вас ставлення до голандського правосуддя. Якщо на вашу користь, то ок, а якщо трибунал по Боінгу - то нє і це все неправда
Ставицкий владеет долей в БРСМ-Нафте. В 2011 году владельцем 50% БРСМ-Нафты стала Валентина Ушакова - теща Ставицкого.
Короче: ватного петуха-украинофоба Шария и его тупорылую потаскуху финансируют люди Януковича, за которыми стоят спецслужбы россии (параши).
Уверен без РФ тут не обошлось!! Было интересно!!!
так ты кто,гоша, говноед или дебил-ЗеБил?
петуШарiй бреше та перекручує весь час, а ще живе на краденi грошi i грошi гебнi, обслуговуючи та працюючи на ворогiв України.
а за рашистськi наративи - майданутi, херої, ти,свинособако, вiдправляєшся в спам.
там ти, гоша-гiвноїд, будеш гавкати i далi жерти лайно разом з мордатим гiвноїдом петуШарiєм.)
Это как? Как это можно пришить к делу? На заборах тоже пишут.
2. Якщо навіть обшук з цього приводу, то де вони раніше були? Це їхня робота, а не ЗМІ. Преса повинна тільки повідомити коли Шарія повісили і де і чи гарно висить.
Нам Европка не разрешает , говорит шо це нарушение всяких свобод
Пусть покрутятся без покупателей.
А покупатели поберегут моторы от этой бодяги.
подойти к заправке БРСМ и гвоздем тихонько царапнуть забор, пукнув от возбуждения.
А потом - можно смело горлать: "Україна - понад усе!", "Смерть ворогам!"
подойти к заправке БРСМ и гвоздем тихонько царапнуть забор, пукнув от возбуждения.
А потом - можно смело горлать: "Україна - понад усе!", "Смерть ворогам!"
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…