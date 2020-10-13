Минздрав разработал новый порядок предоставления помощи при остром мозговом инсульте: госпитализации подлежат все, независимо от регистрации и наличия документов

Министерство здравоохранения до конца недели утвердит порядок предоставления помощи пациентам с острым мозговым инсультом.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что на этой неделе уже выйдет приказ Минздрава об утверждении порядка организации предоставления медицинской помощи пациентам с острым мозговым инсультом в системе экстренки",- сказала она.

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"Согласно этому приказу, руководитель бригады экстренки проводит осмотр и устанавливает предварительный диагноз "острый мозговой инсульт". После чего принимает решение об экстренной госпитализации. После этого пациент должен быть экстренно госпитализирован в ближайшую больницу интенсивного лечения. На протяжении транспортировки руководитель бригады поддерживает связь с дежурным врачом медучреждения, куда направляется бригада, относительно состояния пациента и дальнейших действий",- добавила она.

При этом, госпитализации подлежат все пациенты, в независимости от наличия документов и места регистрации.