РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10033 посетителя онлайн
Новости
1 993 67

Минздрав разработал новый порядок предоставления помощи при остром мозговом инсульте: госпитализации подлежат все, независимо от регистрации и наличия документов

Минздрав разработал новый порядок предоставления помощи при остром мозговом инсульте: госпитализации подлежат все, независимо от регистрации и наличия документов

Министерство здравоохранения до конца недели утвердит порядок предоставления помощи пациентам с острым мозговым инсультом.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что на этой неделе уже выйдет приказ Минздрава об утверждении порядка организации предоставления медицинской помощи пациентам с острым мозговым инсультом в системе экстренки",- сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин изменил подход к формированию медбригад при лечении COVID-19: разрешили привлекать терапевтов и педиатров, - Минздрав

"Согласно этому приказу, руководитель бригады экстренки проводит осмотр и устанавливает предварительный диагноз "острый мозговой инсульт". После чего принимает решение об экстренной госпитализации. После этого пациент должен быть экстренно госпитализирован в ближайшую больницу интенсивного лечения. На протяжении транспортировки руководитель бригады поддерживает связь с дежурным врачом медучреждения, куда направляется бригада, относительно состояния пациента и дальнейших действий",- добавила она.

При этом, госпитализации подлежат все пациенты, в независимости от наличия документов и места регистрации.

Автор: 

здравоохранение (332) медицина (2529) Минздрав (4906) лечение (922)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
А шо було якось інакше? При інсульті кожна хвилина на рахунку. Ми шо у минулому столітті залишились жити?
показать весь комментарий
13.10.2020 11:31 Ответить
+2
Уменьшение содержания кислорода до 15% или увеличение до 80% не существенно влияет на организм. В то время как на изменение концентрации углекислого газа на 0,1% оказывает существенное негативное воздействие. Носите намордники
показать весь комментарий
13.10.2020 11:55 Ответить
+1
Краше в гроб кладут. (с)
показать весь комментарий
13.10.2020 11:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Минздрав разработал новый порядок предоставления помощи при остром мозговом инсульте: госпитализации подлежат все, независимо от регистрации и наличия документов - Цензор.НЕТ 5597
показать весь комментарий
13.10.2020 11:25 Ответить
а если зубило тупое-инсульт все равно острый?
показать весь комментарий
13.10.2020 11:44 Ответить
Если тупое - ишемический, если острое - геморрагический.
показать весь комментарий
13.10.2020 11:48 Ответить
- Ой девчата, он такой грубиян!
- Да забей!
- Окей, так и сделаю!
показать весь комментарий
13.10.2020 12:03 Ответить
Краше в гроб кладут. (с)
показать весь комментарий
13.10.2020 11:26 Ответить
Возникает (в том числе) вследствие дефицита кислорода (который оказывает влияние так-то на все органы и ткани организма).

Масочку оденьте пожалуйста)))
показать весь комментарий
13.10.2020 11:28 Ответить
дефицит кислорода возникает не от недостатка его вдыхания-а изза плохого его присоединения поврежденными эритроцитами.
ты плохо в школе учился,кацапа.
показать весь комментарий
13.10.2020 11:46 Ответить
Ннну да. А гипоксия (недостаток кислорода во вдыхаемом организмом воздухе) никак не влияет на кол-во поврежденных эритроцитов. Ну ОК. Ты эксперт. Ты убедил.
И это...
Якщо Ви використовуєте терміни накшталт... "кацапа"... пишіть, будь-ласка, виключно українською. Принаймні тоді Ви будете мати на їх використання хоча б якесь моральне право.
показать весь комментарий
13.10.2020 11:56 Ответить
навіщо тобі моя українська?якщо ти думаєш як уацап,говориш як кацап та робиш як кацап-то ти кацап і є.навіть якщо на суахілі розмовляєш
показать весь комментарий
13.10.2020 13:08 Ответить
Виявляється Ви нею можете розмовляти? Так чого ж використовуєте кацапську? ))))
Учитывая кол-во твоих комментариев на русском ... то ты УЖЕ делаешь как кацап, говоря на русском почти всегда, а на украинском - лишь когда тебя вынужденно спровоцируют. Т.е. .... у меня для тебя плохие новости. Хочешь поглядеть на кацапа - ближайшее зеркало к твоим услугам.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:07 Ответить
показать весь комментарий
13.10.2020 14:45 Ответить
Маска практически никак не влияет на насыщение крови кислородом.
показать весь комментарий
13.10.2020 12:16 Ответить
Конечно же "никак".
Добро, если без иронии.
Соль в том, что "практически". Конечно же, если ее скажем поносить часик а потом не носить несколько недель... то это одно.
Но если ее носить постоянно... то это другое.
показать весь комментарий
13.10.2020 12:22 Ответить
Объем подмасочного пространства порядка 50 мл, жизненная емкость легких порядка 3500 мл. И увеличивается жизненная емкость легких под действием тренировок, когда углекислого газа больше, а кислорода меньше, чем в покое. То есть, ношение масок весьма мягко тренирует легкие и сердечно-сосудистую систему.
показать весь комментарий
13.10.2020 12:34 Ответить
Вы не путайте механику.
Вдох полного объема легких во время тренировки, выполняемый системно, с последующей задержкой выдоха. С перерывами на жизнь. Под наблюдением тренера (допустим, при плавании), который нормирует эту самую нагрузку согласно графика и плана тренировок.
И системное вдыхание неполного объема легких - целый день без какой-либо системы. Ежедневно... месяцами...
показать весь комментарий
13.10.2020 12:41 Ответить
Люди в высокогорных районах живут дольше и вцелом здоровее, чем жители равнин. Небольшая гипоксия она полезна для здоровья. А с маской она едва заметна организму.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:21 Ответить
Ну, тут стоит заметить что воздух в высокогорных районах содержит меньшее кол-во всевозможных примесей, свойственных жителю города с наличием такого завода как скажем "Запорожсталь" или "Коксохимический завод им. Ильича". В горах его не построишь. Только и всего.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:30 Ответить
1.То, что в горах больше долгожителей заметили задолго до строительства "Запорожстали".
2. С другой стороны, если воздух в городе так токсичен, то чем меньше его вдохнет человек, тем лучше. К тому же твердые частицы загрязнений (дым и пыль с "Запорожстали" или "Коксохимического завода им. Ильича". ) маска точно отфильтрует.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:36 Ответить
1. Да ладно Вам, Ной жил не в горах, а ему по библейским преданиям под штуку лет))) А если серьезно, то кол-во долгожителей и средняя продолжительность жизни чуть разные вещи.
Пример.
Равнинная в основном страна Украина. Таковой показатель - 71,78 года.
Горная страна Непал... по Ваше логике должно быть больше. Ан нет. 70,17 года.
Долгожители это в принципе исключение.
2. А стоп. Маска же не защищает от входящих потоков)) Она только исходящие частицы зараженных воздушных микрокапель задерживает. Это если мы о КОВИДе.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:49 Ответить
1. МОЗ розробило новий порядок надання допомоги у разі гострого мозкового інсульту: госпіталізації підлягають всі, незалежно від реєстрації та наявності документів - Цензор.НЕТ 5887
2. А стоп. Защищает и от входящих, но не на 100%
показать весь комментарий
13.10.2020 15:02 Ответить
2. А стоп.

Заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко https://hromadske.ua/posts/moz-postavilo-krapku-u-pitanni-medichnih-masok-voni-ne-vryatuyut-ale-nositi-yih-treba пояснив , чому раніше в МОЗ наголошували, що маски не захистять від хвороби, а тепер носіння масок стало обов'язковим у певних місцях, наприклад, у громадському транспорті.
«Хірургічна маска не захищає нас від можливого інфікування хворобами, що передаються повітряним шляхом. Водночас, коли вводиться карантин на території усієї держави, ми з вами всі стаємо потенційно інфікованими.Тому коли зараз вас просять одягати маску при вході до громадського транспорту, громадських будівель, це свідчить про одне: ми цим не захищаємо вас, а захищаємо від вас людей, які знаходяться в приміщенні», - пояснює представник МОЗ.https://hromadske.ua/posts/yaki-zahisni-maski-isnuyut-vid-chogo-voni-zahishayut-ta-koli-varto-yih-nositi
1. Вон та большая темно-зеленая зона по центру - это же западно-сибирская равнина.))
А там внизу... там вообще большая часть это низменность возле каспийского озера. Что характерно - правее равнины - среднесибирское плоскогорье и цвет там побледнее будет.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:16 Ответить
2. Ваша ссылка за 4 апреля. Тогда в Украине было 153 заболевших. Недостаточно, чтоб оценить эффективность масок. Даже ВОЗ долго раздуплялась.
1. То тесть самой зеленой зоны в районе Кавказа Вы видеть не хотите... Ну да ладно.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:25 Ответить
1. Так и я о ней же. Она захватывает часть Кавказа и часть низменности у каспия. Как судить? Тем более по такому маленькому участку. Есть бОльшие территории на них и будет понятнее общая картина. Вон, у вас же на карте. Равнина темнее плоскогорья, т.е. в среднем там живут дольше.
2. А есть более актуальные данные от Ляшко? Его интервью что маска защищает именно от входящего ковида? Или аналогичное от ВООЗ? Чтобы именно от входящего.
Каюсь, не нашел. Просветите пожалуйста. Желательно ссылкой, на Ляшко или ВООЗ, а то ... опровергают его слова только всякие шарлатаны, говорящие что маски не защищают))
3. Послушайте. Давайте честно. Таких вот ковид-скептиков как я мало. Маски носит большинство. Подавляющее. Я говорю о Киеве. Как раньше носило так и сейчас носит. В транспорте так тем более. Даже в маршрутках. 1-2 без них и остальные в них, так было и так есть. Но... хрен это помогает. Потому как кол-во случаев растет. Растет и число пневмоний (я приводил цифры, статья даже тут на цензоре есть). И оно растет по сравнению с прошлым годом. Когда маски НИКТО не носил. Так какого же хрена, если маски всех защищают?
показать весь комментарий
13.10.2020 15:33 Ответить
Вилкабамба - племя, обитающее в Эквадорских Андах на высоте около 1850 метров над уровнем моря. Никто не заносил местных жителей в книгу Гиннесса, иначе пришлось бы записывать все население в рекордсмены: средняя продолжительность жизни вилкабамбцев - больше 100 лет! И это не дряхлые, беспомощные старцы! А подвижные, жизнерадостные люди. Им практически неизвестны такие заболевания, как рак, сердечные болезни, артриты, старческое слабоумие и другие горести преклонных лет. Что ещё более удивительно - любвеобильные старики способны и в 100 лет зачинать детей! Ученые видят секрет племени в постоянной, но умеренной физической активности (6 дней в неделю работа в полях) и в диете, состоящей преимущественно из выращенных тут же свежих плодов авокадо, ананасов, папайи, молочных продуктов и в небольших количествах мяса которые запиваются чистой водой из источников.

Вот тут еще много подобной инфыhttps://www.ski.ru/az/blogs/post/dolgoletie-i-gory/
показать весь комментарий
13.10.2020 15:32 Ответить
Очень интересно.
Но если Вы читали статью, то не умолчали бы о том, что в причинах там в основном говорят о пище.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:35 Ответить
Неужели? Вы так быстро читали, что про пищу прочли, а этот небольшой кусочек пропустили...
Общий знаменатель
Эндогенное дыхание. Вот он - общий знаменатель. Вот оно - недостающее звено, связавшее Анды, Дженнардженту, Гималаи и Кавказ! Но обо всем по порядку.
Фактически, эндогенное дыхание - это дыхание в условиях нехватки кислорода.
Воздух в горах разреженный, именно поэтому развивается горная болезнь - из-за гипоксии. Во вдыхаемом воздухе содержится на 30-40% меньше кислорода, чем мы привыкли вдыхать, проживая на уровне моря. Жители гор отличаются параметрами объема легких от жителей равнин. Дыхание происходит по совершенно иной системе. Благодаря дыханию в горных условиях в организме вырастает энергетика клеток и снижается уровень повреждения тканей организма. И это снижает до минимума риск заболеваний, и, как следствие, продлевает жизнь. По некоторым данным на высотах 1200-2000 метров (кстати, именно на этом уровне проживают известные нам долгожители) электромагнитное излучение и радиационный фон, обусловленные географией и климатом района, оказывают положительное воздействие на клетки организма, повышая и «выравнивая» их энергетику. То есть принцип чем выше - тем здоровее не работает. На больших высотах организм уже работает на износ. Вообще энергетика клетки - довольно-таки неясное понятие. На что она влияет в нашем организме? Энергия приходит к нам с дыханием, в тот момент, когда кислород проникает в кровь, мы получаем жизнь. А значит «качество» энергии и процесс её получения непосредственно влияет на качество нашей жизнедеятельности. У горцев эндогенное дыхание распределяет нагрузку на клетки, изменяет внутреклеточные процессы. Это повышает иммунитет, снижает изнашиваемость тканей. Как ни странно, именно энергетическая насыщенность клеток, создавая не только физический, но и психологический комфорт, снижает желание вступить в конфликт с ближним, сетовать на тяжелую жизнь, уменьшает предрасположенность к стрессам, меланхолии.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:46 Ответить
И не говорите...

Правда, мы не учли ещё один фактор. В условиях горной местности земледелие очень затруднено. Урожай довольно скуден, а значит, у наших долгожителей на протяжении жизни мало поводов наедаться от пуза. Мясо практически отсутствует в рационе, животное является синонимом не котлет и отбивных, а молока, сыра и других молочных производных. Упор делается на фрукты, сухие и свежие, овощи и другой подножный корм. И опять же - все это в самых разумных количествах.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:53 Ответить
Скудных земель и на равнинах полно. Но долгожителей там мало. Кстати, а кто Вам мешает на равнине кушать меньше? Но все равно умеренный недостаток кислорода человеку идет на пользу.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:58 Ответить
Ок. Убедили. Допустим.
Но почему тогда средняя продолжительность жизни в равнинной Украине выше чем в Непале?
Средняя высота над уровнем моря Украина - чуть менее 200м. навскидку. Ах, гугл говорит что даже 175.
Непал там около 4500.
Разница колоссальна. Должно быть что-то вроде Непал под 100ку, Украина 50 или ниже.
Так почему же цифры говорят об обратном?
показать весь комментарий
13.10.2020 16:11 Ответить
Еще раз продублирую Вам часть отрывка, который уже приводил Вам выше.

"По некоторым данным на высотах 1200-2000 метров (кстати, именно на этом уровне проживают известные нам долгожители) электромагнитное излучение и радиационный фон, обусловленные географией и климатом района, оказывают положительное воздействие на клетки организма, повышая и «выравнивая» их энергетику. То есть принцип чем выше - тем здоровее не работает. На больших высотах организм уже работает на износ."
показать весь комментарий
13.10.2020 16:19 Ответить
Благодарю.
Ага. Главное быть в диапазоне 1200м-2000м плюс минус.
Смотрим.
Берем ЮАР, там как раз примерно так. Они по идее должны жить дольше нас, ибо идеальные условия. Хм. 63 с хвостиком года (2017) против наших... 71+.

География и климат - это не только о гипоксии. Это и влажность и температура и... масса иных параметров. Ты же сам приводишь отрывок в котором сказано об э/м излучении и радиации.
Одевая маску ты просто снижаешь поступление кислорода и вызываешь мини-гипоксию. Без существенного изменения температуры, не меняя питание, не изменяя э/м и радиационный фон, кол-во солнечных дней, температуру воздуха и так далее.
Ты приводишь пример комплекса мер (воздух (не спорю), радиация, э/м излчуение, пища, климат... там еще было) вырываешь одну из них и приписываешь только ей все свойства целого комплекса. Извини... не убеждает.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:31 Ответить
Факт тот, что небольшая гипоксия совершенно не вредна 99% людей. Вот и все. А искать высокую продолжительность жизни в странах с высокой преступностью, типа ЮАР, занятие неблагодарное. Я думал, большинство людей это знает...
показать весь комментарий
13.10.2020 16:41 Ответить
Знает-знает)) Я просто показал тебе пример вырывания из комплекса причин - одной причины - и дальнейшего приписывания ей выводов по всему комплексу. То есть то что продемонстрировал мне ты - ранее, только и полезных свойствах небольшой гипоксии. Правда забавно?)
На деле. Что мы видим сейчас. На примере пневмонии. В этом году часть (и даже нерегулярно) людей применяет "безвредную" и "полезную" мини-гипоксию. 22к+ больных за неделю.
А, вот нашел где была цифра.
https://censor.net/ru/video_news/3224291/s_iyulya_kolichestvo_pnevmoniyi_v_ukraine_vyroslo_v_pyat_raz_stepanov_video
показать весь комментарий
13.10.2020 16:55 Ответить
Вы полагаете, люди от легкой гипоксии заболевают пневмонией? Это бред. Легкая гипоксия слегка тренирует легкие и сердечно-сосудистую систему. Она безвредна, но и чудес от нее не ждите. Вот и все, что я хотел сказать.
показать весь комментарий
13.10.2020 17:02 Ответить
Я полагаю, что люди долгим ношением зачастую самодельных масок и сидением дома убивают свой иммунитет, что в конечном итоге приводит к усилению заболеваемости пневмонией ... и вообще респираторкой, включая ковид.
Я считаю что она, легкая гипоксия, не безвредна. И не полезна.
Вот и все, что я хотел сказать.))
показать весь комментарий
13.10.2020 17:12 Ответить
Каков механизм убийства иммунитета?
Кстати, Япония, Корея и Тайвань, где и без ковида частенько носят маски, довольно хорошо стправились с ковидом.
показать весь комментарий
13.10.2020 19:55 Ответить
Да... учитывая еще разницу в промышленном развитии и +1 Чернобыль.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:12 Ответить
Там еще о умеренных физических нагрузках было...
показать весь комментарий
13.10.2020 15:53 Ответить
Это никак не отменяет явную пользу умеренной гипоксии.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:56 Ответить
Да и с выхлопами пары миллионов автомобилей (как к примеру в Киеве) - там проблемы.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:30 Ответить
Знаете... я еще вот что скажу.
Мне еще весной многие говорил мол я дурак. Я тогда убеждал, что осенью все будет хреново - мол посидите сейчас в бетонных коробках... недополучите иммунитета... и будет вам осенью "счастье".
Осень. Цифры прироста вы знаете не хуже меня.
показать весь комментарий
13.10.2020 12:44 Ответить
Один мой знакомый говорил, что осенью будет хреново, потому что планета Нубиру приблизится к Земле. То, что в Украине хреново, не значит, что он умный.
В Китае что, умудрились "дополучить иммунитет" сквозь маски?
показать весь комментарий
13.10.2020 14:24 Ответить
Я не говорил хреново. Я называл конкретные последствия.
Увеличение кол-ва больных респираторными заболеваниями.
1) Статистику КОВИД Вы знаете.
2) Статистику по пневмонии я привел в общих чертах, найти точные цифры не составит труда.
3) А кто сказал что дополучили? Китайская коммунистическая статистика? Коммунякам же верить нельзя)
показать весь комментарий
13.10.2020 14:28 Ответить
"Мне еще весной многие говорил мол я дурак. Я тогда убеждал, что осенью все будет хреново - мол посидите сейчас в бетонных коробках... недополучите иммунитета... и будет вам осенью "счастье"." - из Вашего же поста https://censor.net/ua/comments/locate/3224548/019214b0-55c2-708a-ba89-318fce094be0
А кому верить? Вашим фантазиям о помехах масок в получении иммунитета? Японцы и корейцы часто маски носили и без ковида и справились с ковидом довольно успешно, как и некоммунистический Тайвань (и тоже с масками). А Швеция без масок сейчас рисует возрастающую экспоненту по заболеваемости. https://censor.net/ua/comments/locate/3224548/019214b0-55c2-708a-ba89-318fce094be0
показать весь комментарий
13.10.2020 14:47 Ответить
Ага, благодарствую. Стоило уточнить, хоть Вы и не поверите. Я именно о росте респираторки говорил.
Кому? Себе. Сами почитайте различные (это важно) источники и составьте свое мнение. А не слепо верьте чувакам которые сами их не носят (я задолбался подсчитывать интервью всяких степановых и ляшко без масок). Швеция - серьезно? Какая экспонента. Июнь - 1698, 7 октября - 569. Там качельки 150-700 в среднем. Ничего необычного.
К слову. Пик. 1698. БЕЗ масок))) У нас... с масками под 6к...
Кому верить... а знаете что. А поверьте своим глазам. Личным. Вы из Киева? Я подскажу куда сходить и убедиться.
Стройка метро на Виноградарь + рядом Варшавский квартал. Строители пашут как проклятые. Метро - даже в выходные. Без масок, в условиях тотальной антисанитарии. Здеь в Украине, ни в какие Швеции и Тайланды ехать не нужно...
Так вот. Они каждый день ходят в магазины за жратвой. Ездят в транспорте... т.е. шансов ОДНОМУ подхватить ковид предостаточно. А потом этот один попадает в абсолютно нестерильную среду стройки без социальной дистанции и без масок (помните как в общагах было - так на стройке условия похуже и в плане соц. дистанции, масок там ... беда)... и.... где остановленная из-за массовых случаев стройка?
Своими глазами посмотрите. Мне верить не нужно.
Нужно верить себе.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:01 Ответить
Экспонента вот такая. Заходите на сайт по ссылке https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
нажимаете на Sweden и открваете Daily Cases.Своими глазами посмотрите. Мне верить не нужно.
Нужно верить себе.

А строителя даже в АТБ или сильпо без маски не пустят.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:15 Ответить
А по улице он идет без маски. В толпе в очереди на транспорт тоже. Оппа вот он и заражен...
А он ее после входа приспустит. И все... оппа...
Я правильно понял - менее 1к случаев в день (хотя другие сайты говорят другое)? Ну там справа внизу же. И это БЕЗ масок.
Напомните, сколько там у нас с масками? 4тыс. или 5?)) (Ирония, извините. Я прекрасно знаю, что у нас свыше 5к)

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/

Я смотрел тут. Обратите внимание пик в районе штуки - спад до 500 (roughly). И так постоянно. Туда-сюда... с общей тенденцией примерно на уровне. Сейчас вверх чуть пойдет - осень, сезон респираторки.
Кстати самому интересно поглядеть. Если она прям сильно пойдет вверх, т.е. колебания у них будут в стиле не 500-1000 а 2000-3000, то правы Вы. А если вырастет ненамного то я.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:26 Ответить
Вы там или с крестиком разберитесь или с трусами. Когда статистику обсуждаете - все с масками, когда на Веник меня приглашаете - там все без масок.
"Туда-сюда... с общей тенденцией примерно на уровне. " Зачем так врать? Ведь видна четкая тенденция к росту. Но Вы готовы прикидываться то слепым, то глупым, но не признавать очевидного.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:54 Ответить
Статистика - подавляющее большинство в масках. 5к+ в день
Реальная жизнь - незначительноее меньшинство без масок - судя по незакрытой стройке чило случаев приближено к нолю.
Я не спорю. Если смотреть только на пики то да. Но беда в том, что там и спады есть ото дня к дню. В среднем там идет рост по сравнению с летом. Вопрос в том... а впрочем чего я повторяюсь. Кто хочет верить нашим властям... тот верит.
показать весь комментарий
13.10.2020 15:59 Ответить
Какое подавляющее большинство? На Печерске примерно 20% на улице в масках. Из них примерно 30% с высунутым носом.

Там пики потому что шведы три дня не дают сводку, а на четвертый лепят суммарную. Но нетрудно сообразить, что если растет суммарная заболеваемость за 4-х-дневные периоды, то и за дни, составляющие их, она тоже растет. И за полтора месяца она возрасла в 3-3,5 раза. Как можно это не заметить?
показать весь комментарий
13.10.2020 16:08 Ответить
А как можно не заметить то, что у них суммарная заболеваемость за 3-4 дня ниже нашей однодневной? Как можно не заметить разную динамику роста?

Погоди. Так на улице же её можно не носить. Или ты хочешь и спать в ней?
В транспорте, в магазинах - подавляющее большинство все же в ней, хотя и не без тех кто приспускает, ага.
И... слушай, но ведь так и раньше было. Я по Подолу и Виноградарю, правда, сужу.

И вот было бы небезынтересно сравнить % заразившихся. У тех кто носит и у тех кто не носит.
Я скажу так. Есть группа ... скептиков. Учавствующая в митингах против карантина... и прочих скучных мероприятиях в защиту своих прав.
Они маски не носят. Как ты понимаешь, я в курсе.
Я хз о чем говорят врачи, мол много скептиков попали в больницу. Из них - никто. Я - тоже. Хочешь верь, хочешь - не верь.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:21 Ответить
https://censor.net/ua/user/475573 в секте коронопсихозных это не воспринимают, им ляшко с степановым в уши льют вранье про простуду. У меня лично единственный намордник ни разу не стиранный и грязный, натягиваю тупо на кассе что б продавцов не подставлять и показываю особо упоротым верующим властям. Я его очень ценю)
показать весь комментарий
13.10.2020 16:30 Ответить
В Швеции население в 4 раза меньше, чем в Украине. За последние дни в Швеции за день заболеваемость порядка 900. Это примерно 3600 в пересчете на Украину. У нас такая была две недели назад. И за полтора месяца у нас возросла в 3 раза. Даже чуть меньше, чем у шведов. Теперь гляньте фото с автобусной остановки в Швеции за два года до ковида. Подумайте.
МОЗ розробило новий порядок надання допомоги у разі гострого мозкового інсульту: госпіталізації підлягають всі, незалежно від реєстрації та наявності документів - Цензор.НЕТ 1767
показать весь комментарий
13.10.2020 16:34 Ответить
Хм. Да я и не против социальной дистанции как рекомендации. Толпа и меня... раздражает.
Я против масок для здоровых людей и локдауна. И на фото в масках людей я не вижу, може невнимателен? Кстати фото подтверждает "показания" моих контактов там.
В пересчете на нас, как Вы сами сказали - 3600 (я тоже подсчитал, согласен)

Сейчас. Не две недели назад. Сейчас у нас под 5,5к.
Более чем в полтора раза. Даже на выходных ниже 4к не падает.

З.Ы.: Просто если у нас так выстраивать очередь ... на какой нить автобус до метро... ну Вы в курсе, да? Учитывая их, автобусов, кол-во. И тех кто туда лезет без очереди.
Если они перестанут так делать (лезть) и кол-во автобусов будет увеличено то я за стоять с социальной дистанцией.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:45 Ответить
Вы невнимательны. Перечитайте мой пост когда было сделано это фото. Кроме того, в 58% домохозяйств Швеции проживает 1 человек. У нас в 18%.

27.09 в Укране за день заболело 3233 чел, 28-го - 2780, 29-го - 3730. те 2 недели назад в среднем 3600+-. Т.е. 2 недели назад у нас был такой уровень дневной заболеваемости, как у Швеции сейчас. С нашим метро, мршрутками и остановками, это не такой и плохой результат.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:54 Ответить
Я увидел что это в 2017. Кстати не удивило - ибо в 2017 была серьезная вспышка пневмонии в мире. ВООЗ приводило цифры у себя на сайте, но только почему-то по детям до 5лет, видимо те кто старше не умирал или на них плевать. Но даже так... почти 900к. Если прибавить взрослых... то выйдем по году на тот же ковид. Примерно.
Так что поведение шведов не удивляет. И опять же... без масок. При страшных цифрах смертности по пневмонии.
В твоем источнике нет цифр по этим датам для Швеции.
Есть 25.09 - 634 и 29.09 - 1543. Как ты и говорил они не подводят итоги раз в несколько дней суммируя случаи отчего имеют пики. Т.е. учитывая отсутствие данных за 26-28, за 29 это сумма за 26,27,28 и 29. Т.е.... 1543 разделим на 4 дня получим менее 385,75 в день. Умножим на 4 чтоб применить статистику к нам... и получим те же 1543. Сравниваем с нашими в среднем 3600+...
показать весь комментарий
13.10.2020 17:09 Ответить
1. Это фото января 2018 года.
2. Пневмония вызывается целой кучей вирусов, бактерий и грибков. Сравнивать ее с заболеваемостью и смертностью от одного штамма одной разновидности вируса как бы совсем некорректно.
3. В Швеции рекордная за 150 лет смертность за первое полугодие года. Слабо вяжится с теми страшилками про 2017 год, что Вы писали.
4. Странно Вы проверяете мою фразу "2 недели назад у нас был такой уровень дневной заболеваемости, как у Швеции сейчас."
показать весь комментарий
13.10.2020 20:59 Ответить
Ат ам еще по словам МОЗ - число больных пневмонией за неделю подскочило с 4к до чуть ли не 22-23к в неделю...

В общем... "оденьте масочку и бегом в бетонную коробочку" - за это все мы платим сейчас.
показать весь комментарий
13.10.2020 12:45 Ответить
А шо було якось інакше? При інсульті кожна хвилина на рахунку. Ми шо у минулому столітті залишились жити?
показать весь комментарий
13.10.2020 11:31 Ответить
Да.
показать весь комментарий
13.10.2020 11:45 Ответить
Все что есть выдают за свои достижения. Хорошо что перечитываь МОЗик научилося
показать весь комментарий
13.10.2020 11:46 Ответить
Уменьшение содержания кислорода до 15% или увеличение до 80% не существенно влияет на организм. В то время как на изменение концентрации углекислого газа на 0,1% оказывает существенное негативное воздействие. Носите намордники
показать весь комментарий
13.10.2020 11:55 Ответить
Хирурги и анестезиологи часами их носят и с углекислым газом и с кислородом у них все ок.
показать весь комментарий
13.10.2020 12:29 Ответить
а що це дає без належно облаштованої лікарні. поїдьте до Бердянську - все побачите самі, в яких умовах перебувають ті інсультники. камери (бо це не можна назвати палатами) на 6-8 осіб, відсутність кондиціонування, переповненість палат, застаріле обладнання. дуже цікаво на що витрачає міськдепартамент охорони здоровя з виділених коштів, у т.ч. на ковід.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:10 Ответить
"...дуже цікаво на що витрачає міськдепартамент охорони здоровя з виділених коштів..."

На свою зарплату.
показать весь комментарий
13.10.2020 14:19 Ответить
 
 