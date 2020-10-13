Технический кислород для помощи пациентам с COVID-19 никто не позволит использовать, - Ляшко

Украина не будет разрешать использовать технический кислород для оказания медпомощи больным COVID-19, использовать будут только медицинский кислород.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського Радіо" заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Технический кислород никто не позволит использовать, этот вопрос уже рассматривался на высоком уровне правительства,Минздрава. Использоваться должен медицинский кислород, лицензированный, как лекарственные средства", - отметил Ляшко.

Также Ляшко подчеркнул, что сейчас действует упрощенная процедура для допуска на рынок препаратов и медизделий для борьбы с COVID-19.

"Лично знаю, что два предприятия, которые имели технический кислород, прошли определенные процедуры в Минздраве, сертифицировали свое производство и будут выпускать медицинский кислород", - добавил главный санврач.

Также Ляшко заявил, что в среднем кислородом обеспечены около 42% коек, определенных для пациентов с COVID-19.

"Мы каждую неделю дополнительно увеличиваем по 30-40 больниц, где дополнительно разворачиваются дополнительные койки для госпитализации больных с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинский кислород никогда не заменят техническим, это опасно.

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