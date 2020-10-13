Если у избирателя симптомы простуды, он может проголосовать в отдельной кабинке, - ЦИК
Центральная избирательная комиссия объяснила, как голосовать человеку, который чувствует симптомы простуды.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Если у вас симптомы простуды, то вы сможете проголосовать на участке в отдельной кабинке. Напоминаем о маске и личной ручке", - говорится в сообщении.
"Если вы на самоизоляции из-за болезни - голосовать можно дома. Как? Нужно написать заявление (в произвольной форме), добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Заявление и справку прислать (передать) в участковую комиссию, где вы голосуете.
Дедлайн: 23 октября, 20:00", - добавили в ЦИК.
Если у члена вашей семьи положительный тест и вы на самоизоляции - алгоритм тот же. Заявление + медицинская справка в УИК.
Больные, находящиеся в больнице, могут проголосовать в учреждении здравоохранения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Боулинг армяшками😂
Так и не спят в состоянии догождения народу
по-моему - отдельная кабина (кабинки) - это главное условие честных выборов (нет?)
или там будет какая-то специальная кабина-барокамера, обрабатывающаяся после каждого вошедшего-вышедшего??? а как больной будет добираться до нее??? кто и где ему выдаст бюллетень и проверит документы? те "счастливчики" тоже будут "во все оружие"?