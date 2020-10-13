Если у избирателя симптомы простуды, он может проголосовать в отдельной кабинке, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия объяснила, как голосовать человеку, который чувствует симптомы простуды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Если у вас симптомы простуды, то вы сможете проголосовать на участке в отдельной кабинке. Напоминаем о маске и личной ручке", - говорится в сообщении.

"Если вы на самоизоляции из-за болезни - голосовать можно дома. Как? Нужно написать заявление (в произвольной форме), добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Заявление и справку прислать (передать) в участковую комиссию, где вы голосуете.

Дедлайн: 23 октября, 20:00", - добавили в ЦИК.

Если у члена вашей семьи положительный тест и вы на самоизоляции - алгоритм тот же. Заявление + медицинская справка в УИК.

Больные, находящиеся в больнице, могут проголосовать в учреждении здравоохранения.

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