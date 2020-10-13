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Новости Коронавирус и карантин
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Если у избирателя симптомы простуды, он может проголосовать в отдельной кабинке, - ЦИК

Если у избирателя симптомы простуды, он может проголосовать в отдельной кабинке, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия объяснила, как голосовать человеку, который чувствует симптомы простуды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Если у вас симптомы простуды, то вы сможете проголосовать на участке в отдельной кабинке. Напоминаем о маске и личной ручке", - говорится в сообщении.

"Если вы на самоизоляции из-за болезни - голосовать можно дома. Как? Нужно написать заявление (в произвольной форме), добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Заявление и справку прислать (передать) в участковую комиссию, где вы голосуете.
Дедлайн: 23 октября, 20:00", - добавили в ЦИК.

Если у члена вашей семьи положительный тест и вы на самоизоляции - алгоритм тот же. Заявление + медицинская справка в УИК.
Больные, находящиеся в больнице, могут проголосовать в учреждении здравоохранения.

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Автор: 

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Топ комментарии
+3
в одной кабинке смогут проголосовать и люди с простудой, и с ковидом, и аллергическим ринитом...
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13.10.2020 11:46 Ответить
+3
в смысле "в отдельной"??? а все остальные голосуют? в общей?
по-моему - отдельная кабина (кабинки) - это главное условие честных выборов (нет?)
или там будет какая-то специальная кабина-барокамера, обрабатывающаяся после каждого вошедшего-вышедшего??? а как больной будет добираться до нее??? кто и где ему выдаст бюллетень и проверит документы? те "счастливчики" тоже будут "во все оружие"?
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13.10.2020 12:05 Ответить
+2
или на кладбище , там дистанцию не нарушают
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13.10.2020 11:48 Ответить
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в одной кабинке смогут проголосовать и люди с простудой, и с ковидом, и аллергическим ринитом...
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13.10.2020 11:46 Ответить
З тубіком, сіфоном та т.ін.!!!!))))
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13.10.2020 11:49 Ответить
или на кладбище , там дистанцию не нарушают
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13.10.2020 11:48 Ответить
" А на кладбище ,всё спокойненько...." !!!)))
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13.10.2020 11:50 Ответить
https://youtu.be/_UvVZOueXPQ
Боулинг армяшками😂
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13.10.2020 11:53 Ответить
я на эти рожи смотрю и думаю.... Гепа ведь тоже так же такую же сосредоточенную рожу делает, как и все они.
Так и не спят в состоянии догождения народу
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13.10.2020 11:54 Ответить
в одной кабінкє туалєта...
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13.10.2020 11:56 Ответить
Чумные палатки еще выставить не забудьте..Пир во время чумы, что выборы в разгар ковида.
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13.10.2020 12:01 Ответить
А КТО, КОГДА И СКОЛЬКО РАЗ потом эти кабинки и пути к ней дезинфицирует !?
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13.10.2020 12:04 Ответить
в смысле "в отдельной"??? а все остальные голосуют? в общей?
по-моему - отдельная кабина (кабинки) - это главное условие честных выборов (нет?)
или там будет какая-то специальная кабина-барокамера, обрабатывающаяся после каждого вошедшего-вышедшего??? а как больной будет добираться до нее??? кто и где ему выдаст бюллетень и проверит документы? те "счастливчики" тоже будут "во все оружие"?
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13.10.2020 12:05 Ответить
На улице. И сразу можно использовать бюллетень по назначению.
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13.10.2020 12:08 Ответить
но голосовать с утра! а ковид вечером.
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13.10.2020 12:10 Ответить
А что так жизненно необходимо проводить выборы во время пандемии? Или результаты потом будет легче подтасовать? Еще и напоминают о маске и личной ручке, и тут на народе экономят. Так следующим хочется дорваться до корыта,
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13.10.2020 12:25 Ответить
а що, ультрафіолетові лампи неможна понаставити? невже западло?
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13.10.2020 14:43 Ответить
 
 