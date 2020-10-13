Штрафы за нарушение бизнесом карантина могут вырасти до 51 тыс. грн, - "слуга народа" Радуцкий

В Верховную Раду будет внесен законопроект об усилении ответственности предпринимателей за несоблюдение карантинных норм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире "Громадського радіо" народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, речь идет о штрафах от 31 до 51 000 гривен за одно нарушение: "Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна".

Радуцкий добавил, что на совещании у президента подготовили соответствующий законопроект, который уже прошел согласование в комитете.

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Он также отметил, что основной целью совещания было уменьшение количества больных и недопущение ситуации, при которой страна вернется к локдауну.