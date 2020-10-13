Штрафы за нарушение бизнесом карантина могут вырасти до 51 тыс. грн, - "слуга народа" Радуцкий
В Верховную Раду будет внесен законопроект об усилении ответственности предпринимателей за несоблюдение карантинных норм.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире "Громадського радіо" народный депутат "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
По его словам, речь идет о штрафах от 31 до 51 000 гривен за одно нарушение: "Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна".
Радуцкий добавил, что на совещании у президента подготовили соответствующий законопроект, который уже прошел согласование в комитете.
Он также отметил, что основной целью совещания было уменьшение количества больных и недопущение ситуации, при которой страна вернется к локдауну.
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Друг спрашивает.
Умирают от обострения хронических болезней в результате ослабления организма коронавирусом!
НО!
Я должен иметь и меры воздействия!
Зашел в офис посетитель без маски или снял в помещении, делаю ему замечание. Если послал меня с моим замечанием - газ в лицо или пулю резиновую в голову.
Иначе, проверяющие будут запускать хама, и через 5 минут заходить для штрафа.
Закон №1. Конституция Украины. Закон прямого действия. Любой иной закон или подзаконный акт должен ей соответствовать.
Согласно которого мои права могут быть ограничены только ЗАКОНОМ (а не бумажкой от кабмина или распоряжением директора магазина). По которой мои права могут быть ограничены только при введении чрезвычайного или военного положения и ты не можешь меня не пустить в ТЦ только потому что у меня нет маски - потому как это самое положение вводит Президент и утверждает Верховная Рада. Чего, как мы знаем, не было.
Ну что? Куда пойдешь защищать соблюдение законов? Кому газ в лицо выпускать будешь?
А как же права окружающих? Как наказывать тех, кому нас-рать на право на жизнь другого человека?
На предмет права на жизнь. Я просто спрошу. А почему ты не возмущался и не носил масочку в 2017? А ведь тогда по данным ВООЗ в мире только от одной пневмонии погибло одних только детей до 5лет под 900тыс.!!! (Данные есть на сайте ВООЗ, посмотри). А ведь пневмония заразна и передается ровно также как ковид!
А есть еще туберкулез. А есть грипп, от осложнений которого (а они случаются чаще чем у ковид, как ни странно) тоже гибнут люди, а передеается он также.
От них НЕТ вакцин. И специфических лекарств тоже НЕТ. Их также (я имею ввиду пневмонию и грипп) лечат как и ковид - т.е. антибиотики + надежда что иммунитет таки "вывезет".
Так что ж ты не возмущался тогда?
Суть в том, что право на жизнь у тебя есть. Его никто не отнимает у тебя. Да-да, вон тот чувак без маски - его у тебя не отнимает.
Все проще.
Есть иммунитет - то ты либо вообще не болеешь, либо преодолеваешь респираторное заболевание типа ковид, гриппа, бактериальной или вирусной пневмонии. Иногда тебе для победы нужны антибиотики и поддержка ИВЛ. Бывает.
Бывает, человек угробил его настолько сильно что не выживает...
Ну извини. Если уж ты угробил иммунитет настолько что не можешь с этим справиться... то с хрена ли я должен за это быть ответственным?
Мож не стоило сидеть 2 месяца в бетонной коробке весной - глядишь и здоровее был бы осенью...
З.Ы.: Да. Вполне может быть что и мой иммунитет не настолько силен. Ну что же... за все приходится платить.
Я согласен выполнять обязанности тех, кто по закону обязан следить за соблюдением законов!
Я тебе говорил, что конкретно любой, кто заставляет меня одевать маску (не пойми неправильно - заболею = сам надену, не переживай) - нарушает закон.
Ты прав. Я тоже за. Такое предложение. Вот там и поглядим))
Я согласен выполнять обязанности тех, кто по закону обязан следить за соблюдением законов!
НО!
Я должен иметь и меры воздействия!
Не я сам себе предоставить а закон.
Хотя бы 1 мудаку который принимает ограничивающие права граждан законопроекты БЕЗ введения в стране военного или чрезвычайного положения (при котором проголосовать за ништяк вроде рынка земли невозможно).
И опять... штрафовать за отсутствие масок не на улице требует существо, которое само ее в закрытом помещении не носит - см. фото к статье.
Для них закони не писані.
Вони "вказують" наріту як і за кого голосувати. Їх не штрафують за порушення правил безпеки на виробництві, за забруднення середовища ні за що!