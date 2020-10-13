Один день в больнице пациенту с COVID-19 стоит 2-2,5 тыс. грн, в реанимации - 5-6 тыс. грн, - главврач львовского Центра здоровья легких Рак

В условиях стационара лечение COVID-19 - бесплатно. Но мы все чаще слышим и читаем в соцсетях: лечить коронавирус очень дорого и за многое приходится платить из собственного кармана. Главный врач львовского Центра здоровья легких Любомир Рак говорит, что потребности в препаратах в его больнице покрываются только на 20-25%.

Об этом пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

"Национальная служба здоровья (НСЗУ) на одного пациента выделяет от 20 000 до 45 000 гривен в зависимости от тяжести течения заболевания. В этот тариф включены препараты и медицинские изделия, которые необходимы для лечения. На сайте НСЗУ сообщается, что в бесплатный пакет услуг по лечению пациентов с COVID-19 в медучреждениях включено: тестирование; лабораторные и инструментальные исследования; медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами; кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к ИВЛ или ЭКМО при необходимости; медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости; консультации врачей других специальностей. На финансирование этого государством были выделены 15 млрд грн, что подтвердил главный санитарный врач Виктор Ляшко", - отмечает издание.

Мама врача-пульмонолога Марины Корчинской умерла от коронавируса в августе. В общем семья потратила на лечение 200 000 гривен.

"Мы покупали лечебное питание, зонды для кормления, пластыри, пеленки, памперсы, катетеры. Я купила ширму в реанимацию, чтобы мама не видела всех смертей вокруг. Также покупали CPAP-маски (CPAP - режим искусственной вентиляции легких), еще нам помогли достать шлем для неинвазивной вентиляции легких. Требовались также препараты, которые с одной стороны действуют как успокоительное, с другой - не подавляют дыхание: у мамы случались панические атаки", - рассказывает она. Также, по ее словам, пришлось оплатить некоторые анализы и за кислородную поддержку.

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Главный врач львовского Центра здоровья легких Любомир Рак говорит, что потребности в препаратах в его больнице покрываются только на 20-25%.

"Выплат вполне хватает на зарплаты врачам, другое покрывается процентов на 20. Но у нас тяжелые пациенты и высокое потребление кислорода. По нашим подсчетам, только на медикаменты нашей больнице нужно 10-12 миллионов гривен в месяц. За июль мы получили 3 миллиона 200 000 гривен, за август - 3 миллиона 700 000", - рассказывает главный врач.

По подсчетам Любомира Рака, сейчас один день в больнице стоит пациенту 2-2,5 тысячи гривен. И это только медикаментозного обеспечения. Если человек попадает в реанимацию, то есть случай тяжелый, сумма увеличивается до 5-6 тысяч гривен в день.

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В НСЗУ объяснили, что средства предоставляются на одну бригаду. Это, по их расчетам, 12 специалистов, которые должны лечить 20 пациентов в месяц. Если же в бригаде больше медиков, то, конечно, средств будет не хватать, ведь зарплату нужно платить большему количеству людей и на лекарства для пациентов может не хватать денег. В Нацслужбе здоровья призвали медучреждения увеличивать количество команд, а не численность работников в команде.

Екатерина Ножевникова, председатель благотворительного фонда "Корпорация монстров", которая помогает одесским пациентам и больницам, утверждает, что в Одессе, по ее опыту, госпитализированные пациенты с легкой или средней формой тяжести COVID-19 не часто докупают препараты, базовый пакет действительно проплачен.

"Проблемы возникают тогда, когда состояние тяжелое, человек в реанимации. Например, указанные в протоколы антибиотики уже не действуют и семья должна докупать дополнительные препараты. Если у пациента произошло обострение сопутствующих заболеваний, то финансовая сторона тоже ложится на плечи пациента и его семьи", - объясняет она.

Также Ножевникова добавляет, что больные COVID-19 попадают также в больнице, не подписавшие ковидный пакет. И в таком случае расходы на лечение полностью ложатся на пациента.

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Подавляющее большинство лекарств, которые входят в протокол лечения COVID-19, должно предоставляться пациенту бесплатно. Всегда проверяйте, входят ли в протокол лечения лекарства, которые вам советуют. Просмотреть протокол лечения вы можете здесь.

НСЗУ обнародовала также перечень препаратов, которые должно покрывать государство:

Препараты, стоимость которых покрывает тариф стационарного лечения пациентов с COVID-19:

💊 парацетамол

💊 ибупрофен

💊 еноксепарин

💊 гепарин

💊 надропарин

💊 гидроксихлорохинин

💊 амоксициллин / клавуланат

💊 ампициллин / сульбактам

💊 азитромицин

💊 кларитромицин

💊 цефуроксим

💊 цефтриаксон

💊 цефотаксим

💊 цефтазидим

💊 цефоперазон

💊 дексаметазон

💊 гидрокортизон

💊 метилпреднизолон

💊 тозилизумаб

💊 флуконазол

Если вам безосновательно отказывают в лечении или требуют деньги за то, что должно быть бесплатным, вам стоит подать жалобу в НСЗУ. Подробнее здесь.