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Новости Коронавирус и карантин
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Один день в больнице пациенту с COVID-19 стоит 2-2,5 тыс. грн, в реанимации - 5-6 тыс. грн, - главврач львовского Центра здоровья легких Рак

Один день в больнице пациенту с COVID-19 стоит 2-2,5 тыс. грн, в реанимации - 5-6 тыс. грн, - главврач львовского Центра здоровья легких Рак

В условиях стационара лечение COVID-19 - бесплатно. Но мы все чаще слышим и читаем в соцсетях: лечить коронавирус очень дорого и за многое приходится платить из собственного кармана. Главный врач львовского Центра здоровья легких Любомир Рак говорит, что потребности в препаратах в его больнице покрываются только на 20-25%.

Об этом пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

"Национальная служба здоровья (НСЗУ) на одного пациента выделяет от 20 000 до 45 000 гривен в зависимости от тяжести течения заболевания. В этот тариф включены препараты и медицинские изделия, которые необходимы для лечения. На сайте НСЗУ сообщается, что в бесплатный пакет услуг по лечению пациентов с COVID-19 в медучреждениях включено: тестирование; лабораторные и инструментальные исследования; медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами; кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к ИВЛ или ЭКМО при необходимости; медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости; консультации врачей других специальностей. На финансирование этого государством были выделены 15 млрд грн, что подтвердил главный санитарный врач Виктор Ляшко", - отмечает издание.

Мама врача-пульмонолога Марины Корчинской умерла от коронавируса в августе. В общем семья потратила на лечение 200 000 гривен.

"Мы покупали лечебное питание, зонды для кормления, пластыри, пеленки, памперсы, катетеры. Я купила ширму в реанимацию, чтобы мама не видела всех смертей вокруг. Также покупали CPAP-маски (CPAP - режим искусственной вентиляции легких), еще нам помогли достать шлем для неинвазивной вентиляции легких. Требовались также препараты, которые с одной стороны действуют как успокоительное, с другой - не подавляют дыхание: у мамы случались панические атаки", - рассказывает она. Также, по ее словам, пришлось оплатить некоторые анализы и за кислородную поддержку.

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Главный врач львовского Центра здоровья легких Любомир Рак говорит, что потребности в препаратах в его больнице покрываются только на 20-25%.

"Выплат вполне хватает на зарплаты врачам, другое покрывается процентов на 20. Но у нас тяжелые пациенты и высокое потребление кислорода. По нашим подсчетам, только на медикаменты нашей больнице нужно 10-12 миллионов гривен в месяц. За июль мы получили 3 миллиона 200 000 гривен, за август - 3 миллиона 700 000", - рассказывает главный врач.

По подсчетам Любомира Рака, сейчас один день в больнице стоит пациенту 2-2,5 тысячи гривен. И это только медикаментозного обеспечения. Если человек попадает в реанимацию, то есть случай тяжелый, сумма увеличивается до 5-6 тысяч гривен в день.

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В НСЗУ объяснили, что средства предоставляются на одну бригаду. Это, по их расчетам, 12 специалистов, которые должны лечить 20 пациентов в месяц. Если же в бригаде больше медиков, то, конечно, средств будет не хватать, ведь зарплату нужно платить большему количеству людей и на лекарства для пациентов может не хватать денег. В Нацслужбе здоровья призвали медучреждения увеличивать количество команд, а не численность работников в команде.

Екатерина Ножевникова, председатель благотворительного фонда "Корпорация монстров", которая помогает одесским пациентам и больницам, утверждает, что в Одессе, по ее опыту, госпитализированные пациенты с легкой или средней формой тяжести COVID-19 не часто докупают препараты, базовый пакет действительно проплачен.

"Проблемы возникают тогда, когда состояние тяжелое, человек в реанимации. Например, указанные в протоколы антибиотики уже не действуют и семья должна докупать дополнительные препараты. Если у пациента произошло обострение сопутствующих заболеваний, то финансовая сторона тоже ложится на плечи пациента и его семьи", - объясняет она.

Также Ножевникова добавляет, что больные COVID-19 попадают также в больнице, не подписавшие ковидный пакет. И в таком случае расходы на лечение полностью ложатся на пациента.

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Подавляющее большинство лекарств, которые входят в протокол лечения COVID-19, должно предоставляться пациенту бесплатно. Всегда проверяйте, входят ли в протокол лечения лекарства, которые вам советуют. Просмотреть протокол лечения вы можете здесь.

НСЗУ обнародовала также перечень препаратов, которые должно покрывать государство:

Препараты, стоимость которых покрывает тариф стационарного лечения пациентов с COVID-19:

💊 парацетамол

💊 ибупрофен

💊 еноксепарин

💊 гепарин

💊 надропарин

💊 гидроксихлорохинин

💊 амоксициллин / клавуланат

💊 ампициллин / сульбактам

💊 азитромицин

💊 кларитромицин

💊 цефуроксим

💊 цефтриаксон

💊 цефотаксим

💊 цефтазидим

💊 цефоперазон

💊 дексаметазон

💊 гидрокортизон

💊 метилпреднизолон

💊 тозилизумаб

💊 флуконазол

Если вам безосновательно отказывают в лечении или требуют деньги за то, что должно быть бесплатным, вам стоит подать жалобу в НСЗУ. Подробнее здесь.

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1231) лечение (922) Нацслужба здоровья (31) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ножевникова Екатерина (12)


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Топ комментарии
+13
Но ведь "большая стройка" дорог намного ВАЖНЕЕ!!!
Это вам ЗЕ-бубочка легко на трех ай-косах докажет!
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13.10.2020 12:01 Ответить
+6
вобщем так, отложил месяц тротуарную плитку - и в больницу на 2 дня. или в реанимацию на один день. если хилый и без родственников - сразу в гроб!
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13.10.2020 12:06 Ответить
+6
Если бы была пофиг то в операционных бы их не носили. Нравится когда чужие сопли с бацилами летят тебе в лицо, продолжай в том же духе
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13.10.2020 12:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
похорони в тричі дешевше це вам не соєвий і не зелений...
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13.10.2020 11:59 Ответить
Но ведь "большая стройка" дорог намного ВАЖНЕЕ!!!
Это вам ЗЕ-бубочка легко на трех ай-косах докажет!
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13.10.2020 12:01 Ответить
- Володимир Олександрович, а навіщо Ви витрачаєте кошти, які направлені на боротьбу з КОВІД-19, на ремонт доріг?
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень, а мертвих - на кладовище…
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13.10.2020 13:11 Ответить
вобщем так, отложил месяц тротуарную плитку - и в больницу на 2 дня. или в реанимацию на один день. если хилый и без родственников - сразу в гроб!
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13.10.2020 12:06 Ответить
в последнем случае тоже не бесплатно.
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13.10.2020 12:43 Ответить
Но всё равно на порядок дешевле, чем лечение
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13.10.2020 13:12 Ответить
Зате які дороги!
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13.10.2020 12:06 Ответить
До цвинтара або крематорію.
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13.10.2020 13:57 Ответить
Ага. Отже, зарплата самого українського лікаря - це на один день в реанімації ))) Країна чудес!
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13.10.2020 12:10 Ответить
Там дивлячись які лікарі. Відкат від фармацевтів за дорогі рецепти може бути в рази більший.
Причому практично весь прибуток все одно буде у фармацевтів
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13.10.2020 13:16 Ответить
Тобто кожному "потенційному злодієві" зарплати платити не треба?
Ну, то позакривати державні лікарні к буям. Це - розсадники хабарництва ))

І гайда, будемо лікуватися в шикарних, ********... приватних клініках. А шо?..
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13.10.2020 16:03 Ответить
" Главный врач львовского Центра здоровья легких Любомир Рак говорит, что потребности в препаратах в его больнице покрываются только на 20-25%.Источник: https://censor.net/ru/n3224556"

Підтвердження того,що лікування ковід в країні не є безкоштовним для українців як переконує в тому центральна влада.
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13.10.2020 12:11 Ответить
Ну що, зелебобіки, для вас новий атракціон - на катафалку по новому асфальту.
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13.10.2020 12:14 Ответить
Очень грамотный специалист. Только вот не в сфере медицины, а в сфере финансов. "Зарплаты покрываются полностью" - а по факту как зарабатывали до пандемии, так и сейчас платят столько же при в разы выросшей нагрузке. Просто бюджет на зарплаты попилить легче. "Остальное покрывается на 20%" - отмазка с двойным профитом. И с бюджета можно побольше деньжат утянуть, и родственникам пациентов можно в упрек поставить - мол, не хватает денежек, купите то, то и то. Только вот в этой аптеке при больнице, в других подделка. И чек принесите, попробуем потом компенсировать вам (по факту - компенсации нет, но зато точно проверено, что куплено в нужной аптеке)
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13.10.2020 12:14 Ответить
Ну это да. Система построена типа рыночная.
В ней врач это бизнесмен. Все лекарства будут прописаны самые дорогие (на все есть аналоги в 10-100 раз дешевле). Откат врачам от фармацевтов обязателен.
Чем больше клиентов (больных) - тем лучше. Больше прибыля.
Страховая не изменит эту систему по-сути
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13.10.2020 13:02 Ответить
Изменит, в случае нормального рынка страховых компаний и достаточных у них полномочий. Так как счета за лечение оплачивать страховой, это в их интересах контролировать назначения.
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13.10.2020 13:22 Ответить
Ни че се полномочия страховиков - указывать врачу что прописывать.
Я только за. Но слабо представляю механизм как это можно сделать. Вроде нигде не работает толком. Отсюда в штатах страховка 800 долларов, которая недоступна большинству американцев.
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13.10.2020 13:30 Ответить
Не совсем так - прям указывать. Просто у крупной страховой компании есть штат специалистов, задача которых - изучать истории болезней больных и определять обоснованность тех или иных назначений.
Если у больного, условно говоря, болело ухо, а ему назначены были лекарства от желудка - врачу посылают запрос в обоснованности такого лечения. И если с обоснованием он не справляется - то платит его клиника, а в конечном итоге - он сам.
Никто под рукой врача не стоит при назначении, все данные проверяются пост-фактум. Но врач, раз-другой оплативший лечение пациента из своей зарплаты, в дальнейшем будет назначать обоснованные препараты. И никакие откаты от аптек это не перекроют
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13.10.2020 13:42 Ответить
Зато маску за 2 гривни на морду холопам одеть западло. Все без масок лазят. А продавцы даже в супермаркетах или рынках маску на подбородке носят для вида
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13.10.2020 12:15 Ответить
Пофегу маска эта.
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13.10.2020 12:29 Ответить
Если бы была пофиг то в операционных бы их не носили. Нравится когда чужие сопли с бацилами летят тебе в лицо, продолжай в том же духе
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13.10.2020 12:44 Ответить
Нет. Кто-то тут выкладывал картинку хорошо иллюстрирующую, зачем маска. Все поголовно в масках, плюс два метра дистанции, плюс гигиена = минимальный шанс заразится.
Если я больной и в маске, а ты без и мы на расстоянии один метр, то у тебя меньше шансов подцепить мой вирус. Если я и ты без маски, то шансы у тебя заразится в разы увеличиваются. Если мы оба в масках и на расстоянии два метра и соблюдаем гигиену, то шансы минимальные.
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13.10.2020 12:56 Ответить
"больные COVID-19 попадают также в больнице, не подписавшие ковидный пакет. И в таком случае расходы на лечение полностью ложатся на пациента.Источник: https://censor.net/ru/n3224556"

а людей про це попереджають є той пакет чи ні, чи по факту потім виставляють рахунки?
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13.10.2020 12:16 Ответить
На Западе именно так - если ты попал в критическом состоянии в больницу, то тебе окажут всю необходимую помощь, а потом выставят счёт. Тебе или твоей страховой компании. Нет страховки - плати сам
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13.10.2020 12:30 Ответить
це як порівнювати Швейцарію з Зімбабве..
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13.10.2020 12:33 Ответить
при цій владі ніякої страхової медицини не буде,так як і з/п педагогам у 4000 євро.
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13.10.2020 12:35 Ответить
Я бы даже более широко выразилась - никакая власть за 30 лет независимости не сделала ни шага к нормальной страховой медицине. Все занимались популизмом, закрепляя в Конституции "безоплатную медицину", в то же время закрывая глаза на систему "добровольных благотворительных взносов" в больницах. То есть, попросту умывали руки и перекладывали ответственность - мы за бесплатную медицину, это медики на местах все повально алчные и коррумпированные
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13.10.2020 12:47 Ответить
попередня влада впритул наблизилася до створення нової системи по західному зразку але вибори змінили все, нова влада навмисно дискредитувала реформу обрізавши фінансування та загальмувала перетворення, в підсумку отримали не-те не-се,катастрофа.
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13.10.2020 12:59 Ответить
Ничего подобного, прошлая власть подошла к проблеме с другого, крайне опасного, бока - она начала именно переводить медицину на коммерческие рельсы. До повального медицинского страхования там ещё было бы топать и топать. А без него в нищей стране - это сделать медицину недоступной.
Ведь медицинское страхование - это не только снижение финансовой нагрузки на население, это и контроль назначений врачей. Страховой, которая оплачивает все счета своего клиента, крайне невыгодно, если он при насморке будет назначать МРТ, а при кашле - проктоскопию "на всякий случай, описаны пациенты у которых рак прямой кишки проявлялся кашлем".
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13.10.2020 13:29 Ответить
там було з кого питати, а так обрали Зе який нічого не обіцяв і ні за що не відповідає,тому українці залишилися у розбитого корита.
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13.10.2020 13:46 Ответить
так прикинуть сколько бабла в трубу, и сколько всего закупается закордоном, а ведь адекватный полный карантин сразу после начала эпидемии, тех же "Санжар" и получилось бы намного дешевле. да и "депутаты" и ко не шастали бы по закордонам и не разносили бы заразу, может и работать бы начали.
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13.10.2020 12:41 Ответить
Грозно звучит:
"...Центра здоровья легких Рак."
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13.10.2020 13:32 Ответить
 
 