Один день в больнице пациенту с COVID-19 стоит 2-2,5 тыс. грн, в реанимации - 5-6 тыс. грн, - главврач львовского Центра здоровья легких Рак
В условиях стационара лечение COVID-19 - бесплатно. Но мы все чаще слышим и читаем в соцсетях: лечить коронавирус очень дорого и за многое приходится платить из собственного кармана. Главный врач львовского Центра здоровья легких Любомир Рак говорит, что потребности в препаратах в его больнице покрываются только на 20-25%.
Об этом пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.
"Национальная служба здоровья (НСЗУ) на одного пациента выделяет от 20 000 до 45 000 гривен в зависимости от тяжести течения заболевания. В этот тариф включены препараты и медицинские изделия, которые необходимы для лечения. На сайте НСЗУ сообщается, что в бесплатный пакет услуг по лечению пациентов с COVID-19 в медучреждениях включено: тестирование; лабораторные и инструментальные исследования; медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами; кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к ИВЛ или ЭКМО при необходимости; медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости; консультации врачей других специальностей. На финансирование этого государством были выделены 15 млрд грн, что подтвердил главный санитарный врач Виктор Ляшко", - отмечает издание.
Мама врача-пульмонолога Марины Корчинской умерла от коронавируса в августе. В общем семья потратила на лечение 200 000 гривен.
"Мы покупали лечебное питание, зонды для кормления, пластыри, пеленки, памперсы, катетеры. Я купила ширму в реанимацию, чтобы мама не видела всех смертей вокруг. Также покупали CPAP-маски (CPAP - режим искусственной вентиляции легких), еще нам помогли достать шлем для неинвазивной вентиляции легких. Требовались также препараты, которые с одной стороны действуют как успокоительное, с другой - не подавляют дыхание: у мамы случались панические атаки", - рассказывает она. Также, по ее словам, пришлось оплатить некоторые анализы и за кислородную поддержку.
Главный врач львовского Центра здоровья легких Любомир Рак говорит, что потребности в препаратах в его больнице покрываются только на 20-25%.
"Выплат вполне хватает на зарплаты врачам, другое покрывается процентов на 20. Но у нас тяжелые пациенты и высокое потребление кислорода. По нашим подсчетам, только на медикаменты нашей больнице нужно 10-12 миллионов гривен в месяц. За июль мы получили 3 миллиона 200 000 гривен, за август - 3 миллиона 700 000", - рассказывает главный врач.
По подсчетам Любомира Рака, сейчас один день в больнице стоит пациенту 2-2,5 тысячи гривен. И это только медикаментозного обеспечения. Если человек попадает в реанимацию, то есть случай тяжелый, сумма увеличивается до 5-6 тысяч гривен в день.
В НСЗУ объяснили, что средства предоставляются на одну бригаду. Это, по их расчетам, 12 специалистов, которые должны лечить 20 пациентов в месяц. Если же в бригаде больше медиков, то, конечно, средств будет не хватать, ведь зарплату нужно платить большему количеству людей и на лекарства для пациентов может не хватать денег. В Нацслужбе здоровья призвали медучреждения увеличивать количество команд, а не численность работников в команде.
Екатерина Ножевникова, председатель благотворительного фонда "Корпорация монстров", которая помогает одесским пациентам и больницам, утверждает, что в Одессе, по ее опыту, госпитализированные пациенты с легкой или средней формой тяжести COVID-19 не часто докупают препараты, базовый пакет действительно проплачен.
"Проблемы возникают тогда, когда состояние тяжелое, человек в реанимации. Например, указанные в протоколы антибиотики уже не действуют и семья должна докупать дополнительные препараты. Если у пациента произошло обострение сопутствующих заболеваний, то финансовая сторона тоже ложится на плечи пациента и его семьи", - объясняет она.
Также Ножевникова добавляет, что больные COVID-19 попадают также в больнице, не подписавшие ковидный пакет. И в таком случае расходы на лечение полностью ложатся на пациента.
Подавляющее большинство лекарств, которые входят в протокол лечения COVID-19, должно предоставляться пациенту бесплатно. Всегда проверяйте, входят ли в протокол лечения лекарства, которые вам советуют. Просмотреть протокол лечения вы можете здесь.
НСЗУ обнародовала также перечень препаратов, которые должно покрывать государство:
Препараты, стоимость которых покрывает тариф стационарного лечения пациентов с COVID-19:
💊 парацетамол
💊 ибупрофен
💊 еноксепарин
💊 гепарин
💊 надропарин
💊 гидроксихлорохинин
💊 амоксициллин / клавуланат
💊 ампициллин / сульбактам
💊 азитромицин
💊 кларитромицин
💊 цефуроксим
💊 цефтриаксон
💊 цефотаксим
💊 цефтазидим
💊 цефоперазон
💊 дексаметазон
💊 гидрокортизон
💊 метилпреднизолон
💊 тозилизумаб
💊 флуконазол
Если вам безосновательно отказывают в лечении или требуют деньги за то, что должно быть бесплатным, вам стоит подать жалобу в НСЗУ. Подробнее здесь.
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- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень, а мертвих - на кладовище…
Причому практично весь прибуток все одно буде у фармацевтів
Ну, то позакривати державні лікарні к буям. Це - розсадники хабарництва ))
І гайда, будемо лікуватися в шикарних, ********... приватних клініках. А шо?..
Підтвердження того,що лікування ковід в країні не є безкоштовним для українців як переконує в тому центральна влада.
В ней врач это бизнесмен. Все лекарства будут прописаны самые дорогие (на все есть аналоги в 10-100 раз дешевле). Откат врачам от фармацевтов обязателен.
Чем больше клиентов (больных) - тем лучше. Больше прибыля.
Страховая не изменит эту систему по-сути
Я только за. Но слабо представляю механизм как это можно сделать. Вроде нигде не работает толком. Отсюда в штатах страховка 800 долларов, которая недоступна большинству американцев.
Если у больного, условно говоря, болело ухо, а ему назначены были лекарства от желудка - врачу посылают запрос в обоснованности такого лечения. И если с обоснованием он не справляется - то платит его клиника, а в конечном итоге - он сам.
Никто под рукой врача не стоит при назначении, все данные проверяются пост-фактум. Но врач, раз-другой оплативший лечение пациента из своей зарплаты, в дальнейшем будет назначать обоснованные препараты. И никакие откаты от аптек это не перекроют
Если я больной и в маске, а ты без и мы на расстоянии один метр, то у тебя меньше шансов подцепить мой вирус. Если я и ты без маски, то шансы у тебя заразится в разы увеличиваются. Если мы оба в масках и на расстоянии два метра и соблюдаем гигиену, то шансы минимальные.
а людей про це попереджають є той пакет чи ні, чи по факту потім виставляють рахунки?
Ведь медицинское страхование - это не только снижение финансовой нагрузки на население, это и контроль назначений врачей. Страховой, которая оплачивает все счета своего клиента, крайне невыгодно, если он при насморке будет назначать МРТ, а при кашле - проктоскопию "на всякий случай, описаны пациенты у которых рак прямой кишки проявлялся кашлем".
"...Центра здоровья легких Рак."