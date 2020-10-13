Максимальное количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в Украине - 52 тыс., задействованы более 34 тыс., - Степанов
В Украине можно ввести в оборот 52 тыс. медицинских коек для лечения пациентов с коронавирусом, но всему есть предел.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Максимальное количество коек у нас 52 тысячи. На сегодняшний день у нас 34 154 койки всего по стране введены в оборот. Еще 6,5 тысячи, которые готовы для того, чтобы быть введенными в оборот. Еще мы добавим, там, 12 тысяч. Еще мы будем добавлять койки в академии медицинских наук и других заведениях", - ометил глава Минздрава.
Но, по словам Степанова, всему есть предел.
"Если мы не остановимся и не подумаем, что эти вещи связаны между собой: выполнение правил и наше здоровье. Невозможно достичь здоровья, не выполняя правила", - подытожил Степанов.
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И лечение бесплатное, да?
Данные лабораторных исследований весьма противоречивы и неоднозначны.
Прямых рекомендаций ВОЗ на применение этого препарата нет, точка !!