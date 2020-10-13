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Новости Коронавирус и карантин
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Максимальное количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в Украине - 52 тыс., задействованы более 34 тыс., - Степанов

Максимальное количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в Украине - 52 тыс., задействованы более 34 тыс., - Степанов

В Украине можно ввести в оборот 52 тыс. медицинских коек для лечения пациентов с коронавирусом, но всему есть предел.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Максимальное количество коек у нас 52 тысячи. На сегодняшний день у нас 34 154 койки всего по стране введены в оборот. Еще 6,5 тысячи, которые готовы для того, чтобы быть введенными в оборот. Еще мы добавим, там, 12 тысяч. Еще мы будем добавлять койки в академии медицинских наук и других заведениях", - ометил глава Минздрава.

Но, по словам Степанова, всему есть предел.

"Если мы не остановимся и не подумаем, что эти вещи связаны между собой: выполнение правил и наше здоровье. Невозможно достичь здоровья, не выполняя правила", - подытожил Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Значит есть еще надежда что до выборов и опросника Зе успеем... ( до того времени когда заполняемость достигнет 99,99%)
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13.10.2020 12:04 Ответить
Потрібно вводити воєнний стан, мобілізовувати медиків і розгортати військові шпиталі, поки не стався реальний пік епідемії. Військові медики мають ще навчитись працювати в нових умовах, перед тим як почнеться пекло! Влада мала ввести воєнний стан ще в березні місяці, мобілізувати медиків, збільшити кількість ПЦР тестів, закрити кордони, заборонити особисте пересування по країні без спецдозволів і без сертифікатів здоров'я і вже б зараз ми подолали б цю хворобу! Але влада зробила все неправильно - зупинила виробництва карантином, нанесла економіці України страшної шкоди, поставила людей на грань виживання, бо як людині на самоізоляції забезпечити себе їжею та засобами першої необхідності - ніхто не думає!
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13.10.2020 12:10 Ответить
ну вот опять, скотина, брешет!
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13.10.2020 12:04 Ответить
ну и хорошо(шо тя "земля носит")
И лечение бесплатное, да?
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13.10.2020 12:06 Ответить
В связи с оглашенным министром здравоохранения Украины Степановым намерения закупить препарат Ремдесивир (Remdesivir; код разработки GS-5734) для лечения заболевания COVID-19, мы предупреждаем, что не существует научно подтвержденных данных о его специфическом действии на вирус SARS-COV-2.
Данные лабораторных исследований весьма противоречивы и неоднозначны.
Прямых рекомендаций ВОЗ на применение этого препарата нет, точка !!
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13.10.2020 12:26 Ответить
"по словам Степанова, всему есть предел" - НЕТ ПРЕДЕЛА ТОЛЬКО СТЕПАНОВСКОМУ ХРОНИЧЕСКОМУ ВРАНЬЮ...
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10.11.2020 11:16 Ответить
 
 