За сутки в Киеве от коронавируса умерли 10 человек, 168 - выздоровели, выявили 397 новых случаев, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 090.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 397 человек. 10 случаев - летальные. Всего от коронавируса в нашем городе умерли 497 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 090", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 214 женщин в возрасте от 20 до 88 лет. И 17 девочек от двух месяцев до 17 лет. А также 157 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет. И 9 мальчиков от 7 до 16 лет. Заболели также 23 медика.

В больницы столицы госпитализировали 65 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 168 людей.

Всего коронавирус поборол 9 961 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 86. В Деснянском - 81 и в Днепровском районе - 57 случаев.

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