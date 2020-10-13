Антитеррористические учения пройдут 15-16 октября в Лисичанске. СБУ просит жителей города носить при себе документы
В Лисичанске (Луганская область) 15-16 октября состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях в Facebook.
"15-16 окября в г. Лисичанск, в рамках операции Объединенных сил, состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом. Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенным к реальным", – сказано в сообщении.
Так, Служба безопасности Украины призывает жителей Лисичанска с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.
Также граждан просят при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.).
"Все действия происходят в рамках действующего законодательства", - добавили в СБУ.
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