В РФ зафиксировали абсолютный рекорд по числу смертей из-за COVID-19: 244 человека за сутки

За последние 24 часа в стране скончались 244 человека. Этот показатель стал наибольшим за все время пандемии. Предыдущий рекорд датирован 29 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Предыдущий рекорд смертности был установлен 29 мая. Тогда из-за коронавируса скончались 232 человека.

С момента начала ведения статистики смертности в России более 200 человек за сутки умирали всего шесть раз:

29 мая — 232;

10 июня — 216;

1 июля — 216;

7 октября — 202;

9 октября — 201;

13 октября — 242.

В стране с 29 сентября ежедневно регистрируется более 100 летальных исходов из-за коронавируса.

Больше всего жертв за последние сутки выявили в Москве — 58. В Санкт-Петербурге скончались 34 человека с коронавирусом. В остальных регионах, где были зафиксированы летальные исходы, за сутки умерли менее десяти человек: в частности, в Ростовской и Московской областях — по девять, в Воронежской области — восемь, в Бурятии — семь, в Ульяновской, Свердловской и Нижегородской областях, Дагестане и Татарстане — по шесть, в Омской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае — по пять человек.

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Москва лидирует по смертности от коронавируса (5687 жертв за все время, по данным оперштаба): на ее долю приходится четверть от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:

Санкт-Петербург — 3275;

Московская область — 1426;

Дагестан — 690;

Свердловская область — 661;

Нижегородская область — 624;

Ростовская область — 605;

Красноярский край — 581;

Новосибирская область — 501;

Тульская область — 393.

За весь период пандемии в России из-за коронавируса скончались 22 966 человек. Эти данные расходятся с представленными Росстатом. По информации статистического ведомства, только с апреля по август в стране умерли 45 663 человека с COVID-19. Разница между его данными и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.