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Новости Коронавирус и карантин
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В РФ зафиксировали абсолютный рекорд по числу смертей из-за COVID-19: 244 человека за сутки

В РФ зафиксировали абсолютный рекорд по числу смертей из-за COVID-19: 244 человека за сутки

За последние 24 часа в стране скончались 244 человека. Этот показатель стал наибольшим за все время пандемии. Предыдущий рекорд датирован 29 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Предыдущий рекорд смертности был установлен 29 мая. Тогда из-за коронавируса скончались 232 человека.

С момента начала ведения статистики смертности в России более 200 человек за сутки умирали всего шесть раз:

29 мая — 232;
10 июня — 216;
1 июля — 216;
7 октября — 202;
9 октября — 201;
13 октября — 242.

В стране с 29 сентября ежедневно регистрируется более 100 летальных исходов из-за коронавируса.

Больше всего жертв за последние сутки выявили в Москве — 58. В Санкт-Петербурге скончались 34 человека с коронавирусом. В остальных регионах, где были зафиксированы летальные исходы, за сутки умерли менее десяти человек: в частности, в Ростовской и Московской областях — по девять, в Воронежской области — восемь, в Бурятии — семь, в Ульяновской, Свердловской и Нижегородской областях, Дагестане и Татарстане — по шесть, в Омской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае — по пять человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 107 человек, 2 152 - выздоровели, выявлены 5 133 новых случая

Москва лидирует по смертности от коронавируса (5687 жертв за все время, по данным оперштаба): на ее долю приходится четверть от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:

Санкт-Петербург — 3275;
Московская область — 1426;
Дагестан — 690;
Свердловская область — 661;
Нижегородская область — 624;
Ростовская область — 605;
Красноярский край — 581;
Новосибирская область — 501;
Тульская область — 393.

За весь период пандемии в России из-за коронавируса скончались 22 966 человек. Эти данные расходятся с представленными Росстатом. По информации статистического ведомства, только с апреля по август в стране умерли 45 663 человека с COVID-19. Разница между его данными и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

карантин (16729) россия (96472) смерть (9261) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
а как жеж бормотуха, прославляемая качурой?? шо, не работает?
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13.10.2020 12:45 Ответить
+5
Вакцина из бояры не помогает?)) Медведчук вон как хвастался))
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13.10.2020 12:45 Ответить
+5
А шо там руцьге вакцина? Фейк? 😁
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13.10.2020 12:46 Ответить
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а как жеж бормотуха, прославляемая качурой?? шо, не работает?
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13.10.2020 12:45 Ответить
Вакцина из бояры не помогает?)) Медведчук вон как хвастался))
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13.10.2020 12:45 Ответить
А шо там руцьге вакцина? Фейк? 😁
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13.10.2020 12:46 Ответить
Надо же. Как только кацапам начали колоть кацапскую вакцину так сразу же число склеивших ласты увеличилось. Походу то вакцина для того чтобы не мучились долго. Так сказать для тех у кого нет денех но они продолжают держаться.
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13.10.2020 12:48 Ответить
Пусть ту кацапскую вакцину на Кочуре испробуют
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13.10.2020 12:51 Ответить
уже, поэтому он такой дурной
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13.10.2020 12:52 Ответить
Лаша тумбай!
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13.10.2020 12:52 Ответить
И главное ниукого не закралось сомнение, почему кацапы заявили что имеют такую чудо-вакцину а ***** ее не укололи и он продолжает дальше сидеть в своем бункере.
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13.10.2020 12:52 Ответить
Для чего новость? В кацапстане 150 миллионов кацапаов! В Украине 35-40 миллионов граждан,у них заболевших 12000 тысяч в сутки у нас 5200 ,но это не правда ,просто были выходные и завтра будет почти 7000!! У них умерших 244 на 150 миллионов у нас 107 ну пусть на 40 миллионов! Так у кого страшнее ситуация?? У нас получается больше чем у кацапов в 3 раза!!! Вот так зелюбители ,халявы.
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13.10.2020 12:53 Ответить
А сколько этих тварей сдохло под забором??? И списали как алкашей...
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13.10.2020 13:18 Ответить
Во первых 140 миллионов, во вторых боше 13 тыс давно и стабильно.
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13.10.2020 13:40 Ответить
Насправді росіян десь 90млн з гаком, а от скільки з них московитів.
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13.10.2020 17:35 Ответить
"Да пёс с ними!" (с)
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13.10.2020 12:54 Ответить
+
больше кацапов сдохнет - меньше придёт воевать.
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13.10.2020 13:18 Ответить
Дык это результат испытаний новой вакцины
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13.10.2020 12:54 Ответить
искренне жаль
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13.10.2020 13:01 Ответить
Одразу видно як працює їх фуфломіцин
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13.10.2020 13:22 Ответить
Що за ідіотська "новина"? Нам тут не пох, скільки москаликів загнулось?
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13.10.2020 15:15 Ответить
Нифига вы не понимаете....это новая методичка от кабаева - догнать и перегнать америку....утереть нос пиндосам ! Чем больше кацапья скосит корона - тем меньше всяго сброда будет на Донбассе .да и местное быдло ******** в мордор когда ВСУ звільнить Донеччіну від сепарів
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13.10.2020 17:23 Ответить
 
 