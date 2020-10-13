Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу и может рассматриваться как манипулятивная технология, - КИУ
Комитет избирателей Украины (КИУ) обеспокоен инициативой президента Украины Владимира Зеленского о проведении всеукраинского опроса в день голосования на очередных местных выборах 25 октября.
Об этом сообщает пресс-служба КИУ, передает Цензор.НЕТ.
"Процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины. КИУ напоминает, что в начале сентября похожие инициативы уже рассматривались в Верховной Раде, однако не были приняты", - сказано в сообщении.
В КИУ подчеркивают, что на сегодняшний день непонятно, какие именно юридические механизмы могут быть использованы для проведения таких опросов: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопрос, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами и какие юридические последствия будут иметь результаты опроса.
"В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий - это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс Украины четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах, и определяет полномочия членов избирательных комиссий", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в КИУ добавили, что учитывая тот факт, что до дня голосования остается 12 дней, любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс.
"Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан. В нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования", - говорится в сообщении.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
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Думаю, что смысл движухи с "плебисцитом" в день выборов пока исключительно пиарный.
1. Сбить волну после вчерашнего провального интервью (удалось).
2. Сменить предвыборную повестку с "козел, ковидный фонд распилил, а теперь даже в больницы людей не кладут и кислорода нет" на другую, вернее, на калейдоскоп повесток, меняющихся по мере озвучивания вопросов.
А тема законности такого "плебисцита" для них вообще не стоит. Не приходит в голову такая мысль ни Зеленскому, ни его функционерам. И не придет.
А вот мысль протащить путинские хотелки под видом воли народа придет обязательно.
Сегодня будет первая серия.
"Всеукраїнське опитування: перший пункт можуть оголосити вже сьогодні."
Перший з пунктів, які готують винести на https://vybory.rbc.ua/ukr/2020/zelenskiy-obyavil-vseukrainskiy-opros-den-1602573273.html всеукраїнське опитування 25 жовтня , можуть оголосити вже сьогодні.
"Тим не менш, опитування буде. Остаточний формат оголошеного президентом опитування прямо зараз ще визначається, логістику погоджують з усіма відомствами, що мають відношення до проведення виборів.
Перше питання буде оголошено дуже скоро, найближчим часом, можливо вже сьогодні", - зазначив співрозмовник.
Что для вас самое наболевшее, о чем вы хотите сообщить свое мнение преЗеденту?
сказанул как в воду пёрнул... только дурнопахнущие пузыри...
ну и зрада, конечно же.