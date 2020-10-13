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Новости Местные выборы-2020
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Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу и может рассматриваться как манипулятивная технология, - КИУ

Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу и может рассматриваться как манипулятивная технология, - КИУ

Комитет избирателей Украины (КИУ) обеспокоен инициативой президента Украины Владимира Зеленского о проведении всеукраинского опроса в день голосования на очередных местных выборах 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба КИУ, передает Цензор.НЕТ.

"Процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины. КИУ напоминает, что в начале сентября похожие инициативы уже рассматривались в Верховной Раде, однако не были приняты", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины, - "Голос"

В КИУ подчеркивают, что на сегодняшний день непонятно, какие именно юридические механизмы могут быть использованы для проведения таких опросов: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопрос, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами и какие юридические последствия будут иметь результаты опроса.

"В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий - это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс Украины четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах, и определяет полномочия членов избирательных комиссий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в КИУ добавили, что учитывая тот факт, что до дня голосования остается 12 дней, любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского, - пресс-служба

"Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан. В нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования", - говорится в сообщении.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) КИУ (383) местные выборы (2752) опрос (2870)


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Топ комментарии
+12
Зеленый ушлепок пошел вразнос.
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13.10.2020 12:47 Ответить
+7
Да скорее всего ослу сегодня сильно вставило...вот и сморозил чушь..
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13.10.2020 12:48 Ответить
+5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__cft__[0]=AZV-DsodMWRF_o3W6c9zQbX2wLtKUALEYCBu1RTNjzYuF2pkpeY1KI5750UQcYWvT0ye-3KlFNxsqg-v8X3uYmlJsL_tRXvoW9FwMhikRu2dyrgBwEkRzN8XIoavz9nUDSY&__tn__=-UC%2CP-R Светлана Самборска

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2863117467264259&id=100006981015136&__cft__[0]=AZV-DsodMWRF_o3W6c9zQbX2wLtKUALEYCBu1RTNjzYuF2pkpeY1KI5750UQcYWvT0ye-3KlFNxsqg-v8X3uYmlJsL_tRXvoW9FwMhikRu2dyrgBwEkRzN8XIoavz9nUDSY&__tn__=%2CO%2CP-R 43 хв ·

Думаю, что смысл движухи с "плебисцитом" в день выборов пока исключительно пиарный.

1. Сбить волну после вчерашнего провального интервью (удалось).

2. Сменить предвыборную повестку с "козел, ковидный фонд распилил, а теперь даже в больницы людей не кладут и кислорода нет" на другую, вернее, на калейдоскоп повесток, меняющихся по мере озвучивания вопросов.

А тема законности такого "плебисцита" для них вообще не стоит. Не приходит в голову такая мысль ни Зеленскому, ни его функционерам. И не придет.
А вот мысль протащить путинские хотелки под видом воли народа придет обязательно.
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13.10.2020 12:47 Ответить
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Зеленый ушлепок пошел вразнос.
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13.10.2020 12:47 Ответить
Який ко(де)кс - такі й ПРочитання кодексів!
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13.10.2020 12:50 Ответить
Зелю, может и скинут... ...но Коломойский победит! *)
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13.10.2020 12:47 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__cft__[0]=AZV-DsodMWRF_o3W6c9zQbX2wLtKUALEYCBu1RTNjzYuF2pkpeY1KI5750UQcYWvT0ye-3KlFNxsqg-v8X3uYmlJsL_tRXvoW9FwMhikRu2dyrgBwEkRzN8XIoavz9nUDSY&__tn__=-UC%2CP-R Светлана Самборска

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2863117467264259&id=100006981015136&__cft__[0]=AZV-DsodMWRF_o3W6c9zQbX2wLtKUALEYCBu1RTNjzYuF2pkpeY1KI5750UQcYWvT0ye-3KlFNxsqg-v8X3uYmlJsL_tRXvoW9FwMhikRu2dyrgBwEkRzN8XIoavz9nUDSY&__tn__=%2CO%2CP-R 43 хв ·

Думаю, что смысл движухи с "плебисцитом" в день выборов пока исключительно пиарный.

1. Сбить волну после вчерашнего провального интервью (удалось).

2. Сменить предвыборную повестку с "козел, ковидный фонд распилил, а теперь даже в больницы людей не кладут и кислорода нет" на другую, вернее, на калейдоскоп повесток, меняющихся по мере озвучивания вопросов.

А тема законности такого "плебисцита" для них вообще не стоит. Не приходит в голову такая мысль ни Зеленскому, ни его функционерам. И не придет.
А вот мысль протащить путинские хотелки под видом воли народа придет обязательно.
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13.10.2020 12:47 Ответить
Будет очередной сериал для лохтората, чтобы меньше обсуждали позор Величайшего.

Сегодня будет первая серия.

"Всеукраїнське опитування: перший пункт можуть оголосити вже сьогодні."

Перший з пунктів, які готують винести на https://vybory.rbc.ua/ukr/2020/zelenskiy-obyavil-vseukrainskiy-opros-den-1602573273.html всеукраїнське опитування 25 жовтня , можуть оголосити вже сьогодні.

"Тим не менш, опитування буде. Остаточний формат оголошеного президентом опитування прямо зараз ще визначається, логістику погоджують з усіма відомствами, що мають відношення до проведення виборів.
Перше питання буде оголошено дуже скоро, найближчим часом, можливо вже сьогодні", - зазначив співрозмовник.
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13.10.2020 12:52 Ответить
Я не против,если президент хочет поинтересоваться моим мнением.А капитулянты -это люди с мусорными рейтингами.Привыкшие 30 лет оболванивать украинцев.Президент никогда и нигде не был во власти за все годы до избрания.И слава Богу!
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13.10.2020 13:04 Ответить
Да ты не против даже,если оно с тобой половой акт совершит...зесрань такая срань))))
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13.10.2020 13:09 Ответить
уже совершил... Через мозг...
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13.10.2020 13:38 Ответить
Его кукловоды всегда были при власти через своих депутанов и партейки.

Что для вас самое наболевшее, о чем вы хотите сообщить свое мнение преЗеденту?
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13.10.2020 13:10 Ответить
Да скорее всего ослу сегодня сильно вставило...вот и сморозил чушь..
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13.10.2020 12:48 Ответить
Если я нарушу закон...
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13.10.2020 12:49 Ответить
Когда я нарушу закон - я уйду (с) И зебилы повелись!
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13.10.2020 12:49 Ответить
Це називається Кремль з НЕлохом пішов ВАБАНК!
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13.10.2020 12:51 Ответить
Господи, кто ж ему диплом юриста выдал?
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13.10.2020 12:52 Ответить
Так вроде папа жеж.
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13.10.2020 12:52 Ответить
папа
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13.10.2020 12:53 Ответить
Коломойский.
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13.10.2020 13:38 Ответить
что за опрос такой ? а экзитполы сколько лет были и ничего ..не пойму в чем подвох
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13.10.2020 12:56 Ответить
когда будет опровержение бреда? не так поняли или пошуткував или хотел как лучше?
сказанул как в воду пёрнул... только дурнопахнущие пузыри...
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13.10.2020 12:56 Ответить
Ще один "тупий ботінок" - за класифікацією Богуцької.
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13.10.2020 12:58 Ответить
Опрос не является юридическим действием и не требует комментариев ненормальных даунов.Он является чисто добровольным.Вероятно для опросников сделают другой цвет,другие урны,их не требуется опечатывать ,считать,а направлять для обработки напрямую в офис Президента.А юридические последствия наступят в случае вбросов на выборах,каруселях ит д.Тонкая технология ,однако.
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13.10.2020 12:59 Ответить
Очень много букофф...и нету смысла..Нет ответа на один вопрос - за чьи деньги и по какому праву их трата? Или казна это личный кошелек?
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13.10.2020 13:20 Ответить
Пусть делают, но вне избирательных участков.
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13.10.2020 13:40 Ответить
и сразу боты застучали копытами опрос защищать, казалось бы если это только опрос, зачем его так защищать? А? А?? А???
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13.10.2020 13:01 Ответить
что такое КВУ для презика Зеленского, если он самому МВФ на голову насрал? время-то до 3 ноября еще есть. а потом всё - край!!
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13.10.2020 16:13 Ответить
опрос в виде экзит-пола законен.

ну и зрада, конечно же.
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14.10.2020 05:05 Ответить
 
 