Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу и может рассматриваться как манипулятивная технология, - КИУ

Комитет избирателей Украины (КИУ) обеспокоен инициативой президента Украины Владимира Зеленского о проведении всеукраинского опроса в день голосования на очередных местных выборах 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба КИУ, передает Цензор.НЕТ.

"Процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины. КИУ напоминает, что в начале сентября похожие инициативы уже рассматривались в Верховной Раде, однако не были приняты", - сказано в сообщении.

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В КИУ подчеркивают, что на сегодняшний день непонятно, какие именно юридические механизмы могут быть использованы для проведения таких опросов: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопрос, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами и какие юридические последствия будут иметь результаты опроса.

"В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий - это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс Украины четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах, и определяет полномочия членов избирательных комиссий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в КИУ добавили, что учитывая тот факт, что до дня голосования остается 12 дней, любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс.

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"Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан. В нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования", - говорится в сообщении.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.