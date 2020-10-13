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Новости Местные выборы-2020
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Зеленский может провести лишь социсследование за пределами участков. Все остальное - вне закона, - Гриценко

Зеленский может провести лишь социсследование за пределами участков. Все остальное - вне закона, - Гриценко

Анонс президентом Владимиром Зеленским общенационального опроса в день выборов похож на манипуляцию.

Такое мнение высказал экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда осталось всего 10 дней агитации, а вопросы для опроса Зеленский так и не назвал, то все это становится похожим на манипуляцию. Если спрашивать о вещах важных, то людям, чтобы определиться, нужно время и нужны открытые дискуссии, с изложением аргументов за и против. Поспешность, с которой вся эта игра делается, исключает искренность намерений", - написал Гриценко в фейсбуке.

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Он подчеркнул, что "с точки зрения законности, вся эта история - вне правового поля".

"Как итог: единственное, что может Зеленский инициировать/сделать, не выходя за линию закона - это обычное социологическое исследование, которые проводятся достаточно часто. Но - за пределами участков! Если в этом замысел, тогда зачем видосики, президентское благословение и все другие информационные волны? Чтобы отвлечь внимание людей от чего-то другого, более важного?" - резюмирует Гриценко.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского.

Зеленский может провести лишь социсследование за пределами участков. Все остальное - вне закона, - Гриценко 01

Гриценко Анатолий (1408) Зеленский Владимир (21096) местные выборы (2752) опрос (2870)


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Топ комментарии
+10
В твоей палате или в соседней??
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13.10.2020 13:15 Ответить
+6
Неужели притырок.?Это ты же за него агитировал! Кто говорил ,после первого тура выборов,;говорил с зеленским Украину не сдаст; Продажное чучело.
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13.10.2020 12:58 Ответить
+5
Что анатоль...полтора года назад лошадью походил...а оказалось что это был осел???
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13.10.2020 13:14 Ответить
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как жеж я ждал мнение этого усатого кизяка... прям не мог решить, что это за опрос такой, пока кизяк не высказался
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13.10.2020 12:55 Ответить
Гриценко - майбутній керівник хунти!
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13.10.2020 13:05 Ответить
В твоей палате или в соседней??
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13.10.2020 13:15 Ответить
Хунти?
Так Онатоль скаже, що його не вчили хунтою керувати.Тіко самольоти лагодити.А дві академії військові-то для звання і більшої пенсії.
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16.10.2020 15:28 Ответить
Не треба так - він виданням своєї дружини ( насправді й не вони , а їхні давні зв'язки з ЗАХОДОМ ) оприлюднили злив від МІ-6 з Лондону
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13.10.2020 13:15 Ответить
Неужели притырок.?Это ты же за него агитировал! Кто говорил ,после первого тура выборов,;говорил с зеленским Украину не сдаст; Продажное чучело.
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13.10.2020 12:58 Ответить
А где наш Игорёк? Тут Грицацуев что то ляпнул-а Игорька нету.
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13.10.2020 13:02 Ответить
Щаз прибудет и скажет что опрос организовывают клятые свынарчуки
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13.10.2020 13:04 Ответить
Я этого блаженного в смам отправляю.
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13.10.2020 13:35 Ответить
та нехай буде,зелехторат намастить то оптування на хліб)
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13.10.2020 13:05 Ответить
Питання просте: за які кошти? Де в бюджеті це передбачено? Позабюджетне використання коштів, є злочином.
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13.10.2020 13:06 Ответить
Зеленский может провести лишь социсследование за пределами участков. Все остальное - вне закона, - Гриценко - Цензор.НЕТ 3452
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13.10.2020 13:07 Ответить
ПРЕДЛАГАЮ - на все вопросы Зели ответить "НЕТ"!
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13.10.2020 13:11 Ответить
Что анатоль...полтора года назад лошадью походил...а оказалось что это был осел???
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13.10.2020 13:14 Ответить
Ой, ой, ой - можна подумати, що Клоуна можуть зупинити якісь закони. А ти, генералісімус недооцінений, осторожно з своїми висловлюваннями, бо Зелене Гавно може тебе туди вмісті з Факіними, Сивохами і ін. "неустроенными новыми лицами" послати ці "соцдослідження за межами дільниць" проводити.
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13.10.2020 13:37 Ответить
Да что то с этим нужно делать..Зе фантазиии до добра не приведут До выборов меньше двух недель а оно разродилось новым номером " Вечернего квартала" , к такому вопросу должна быть соответствующая подготовка как минимум, вокруг катастрофа с ковидом, явка будет рекордно низкая ( т.е в опросе может реально принять участие 35-38% имеющих право голоса), две прифронтовые области в выборах вообще не участвуют, страна уже с 2001 не может провести простую перепись населения а он с опросами..,, вопросы не озвучены для их изучения и возможности обговорить. В общем чудит наш кловУн ( даже я уже не могу написать более лояльное " артист юмористического жанра"), чем дальше тем больше ( я молчу даже за его пародийное последнее интервью зап. журналисту) Да уж., больше просто слов нет...
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13.10.2020 14:13 Ответить
Непроходной против Честнейшего Мудрейшего Обалдуя. Поцелуй его в уста малиновые теперь. И сам не гам, и мы теперь мучаемся
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13.10.2020 16:07 Ответить
 
 