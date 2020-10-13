Зеленский может провести лишь социсследование за пределами участков. Все остальное - вне закона, - Гриценко

Анонс президентом Владимиром Зеленским общенационального опроса в день выборов похож на манипуляцию.

Такое мнение высказал экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда осталось всего 10 дней агитации, а вопросы для опроса Зеленский так и не назвал, то все это становится похожим на манипуляцию. Если спрашивать о вещах важных, то людям, чтобы определиться, нужно время и нужны открытые дискуссии, с изложением аргументов за и против. Поспешность, с которой вся эта игра делается, исключает искренность намерений", - написал Гриценко в фейсбуке.

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Он подчеркнул, что "с точки зрения законности, вся эта история - вне правового поля".

"Как итог: единственное, что может Зеленский инициировать/сделать, не выходя за линию закона - это обычное социологическое исследование, которые проводятся достаточно часто. Но - за пределами участков! Если в этом замысел, тогда зачем видосики, президентское благословение и все другие информационные волны? Чтобы отвлечь внимание людей от чего-то другого, более важного?" - резюмирует Гриценко.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского.