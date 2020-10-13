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Новости Местные выборы-2020
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Опрос Зеленского не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии, - ОП

Опрос Зеленского не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии, - ОП

Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было увидеть общественное мнение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Офиса Президента.

"Одной из неприятных и очевидно недемократических особенностей политической жизни в Украине в течение нескольких десятилетий была обособленность содержания политики ожиданий граждан нашего государства. Государство отдельно, общество отдельно. Очень узкий круг так называемых профессиональных политиков занимался эксклюзивной наработкой как вопросов стратегического значения для Украины, так и ответов на них. В этом мы и видим ключевые риски для нашего будущего - государство не всегда могло и хотело услышать своих граждан и понять первичные потребности общества", - отметили в ОП.

В Офисе Президента напомнили, что среди ключевых приоритетов Зеленского, которые были анонсированы еще в 2019 году и которые имели целью существенно переформатировать принципы нашего политического устройства, отдельно стояло желание дать гораздо больше возможностей именно обществу решать, как развиваться государству.

Читайте: Зеленский подписал стимулирующий инвестиционную и кредитную сферы экономики закон о процедуре банкротства

"Именно для этого в парламенте разрабатывается пакет законов о народовластии, и ключевой из них - о всеукраинском референдуме - уже на пути к принятию депутатами. Но не только референдумы могут использоваться как средство непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики. Опрос - другой инструмент. У каждого инструмента есть свой смысл и юридическое значение. Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными "экспертами" и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями. То есть государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия", - подчеркнули в ОП.

Отмечается, что опрос, проведение которого запланировано на 25 октября, не будет иметь прямых юридических последствий.

"Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также зададим те вопросы, которые никто и никогда не хотел задавать напрямую своим согражданам в нашей стране", - подытожили в ОП.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

Также читайте: Зеленский о назначении Татарова: Он никого не разгонял. В правоохранительных органах во времена Януковича были профессионалы

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) местные выборы (2752) опрос (2870) Офис Президента (1804)


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Топ комментарии
+28
"прямые юридические последствия":
1. Государственная измена
2. Нарушение Конституции
3. Вмешательство в избирательный процесс
4. Превышение служебных полномочий
5. Использование служебного положения в корыстных целях
...
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13.10.2020 13:02 Ответить
+23
Почему это "не будет"?!!
Вполне четкие и однозначные юридические последствия:
"Государственная измена"
"Вмешательство в избирательный процесс"
...
СИДЕТЬ БУДЕТЕ ДОЛГО!!!
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13.10.2020 12:59 Ответить
+23
Опрос Зеленского не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии, - ОП - Цензор.НЕТ 2326
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13.10.2020 13:00 Ответить
Комментировать
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Страница 2 из 2
Пункт обісцянок "Ми все зЕзіденти" виконано.
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13.10.2020 13:07 Ответить
ПРЕДЛАГАЮ - на все вопросы Зели ответить "НЕТ"!
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13.10.2020 13:08 Ответить
Считаете ли вы правильным курс Украины в НАТО?
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13.10.2020 13:40 Ответить
Этого вопроса там не будет.
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13.10.2020 15:40 Ответить
Это первый Президент ,которого интересует моё мнение! Виват.А диарейщики с мусорным рейтингом могут смело это сделать во время опроса.
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13.10.2020 13:08 Ответить
Он результаты твоего мнения переработает потом на рулон туалетной бумаги. Запомни: не лох Зеленский, а не ты.
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13.10.2020 13:15 Ответить
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13.10.2020 13:53 Ответить
Срать ему на твое мнение, овощ
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13.10.2020 13:57 Ответить
Артьом, Ви на вибори ходите, ваапщє-то ??
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13.10.2020 18:44 Ответить
Опрос Зеленского не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии, - ОП - Цензор.НЕТ 8611
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13.10.2020 13:08 Ответить
Развод лохов Нелохом. Потом слуги будут манипулировать этим опросом в своих интересах, как собака собственным хвостом. Участвуйте в выборах, а не в этом балагане. Пусть опросы проводят социологи и не на выборах. Или проводите референдум со всеми его юридическими последствиями.
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13.10.2020 13:10 Ответить
- в "суд", где всем заправляет мафия в мантиях из ОАСК и судебной администрации?
- в поллЮцию, где бизнес-корефан каламойского - рюкзакян сабакав?
- в САП/НАБУ//ГПУ/ГБР под портновской шлюхой бенядиктовной?
Вот и осталось только написать в "спортлото"
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13.10.2020 14:02 Ответить
на секундочку: у рюкзакяна под его началом второе по численности после ВСУ вооруженное формирование в стране...и это еще не считая всякую праворадикальную интернациональную мразь, которую он прикормил за последние 6 лет, по типу титушек из анальных пружин и беглых со всего совка нацистов...
Так что кто на ростов дёрнет - это ещё вопрос...
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13.10.2020 14:25 Ответить
ніхто за рюкзакяна рвати жопу не буде як стане гаряче.. навіть нацжони розбіжаться... за ялинковича не рвали а за рюкзакяна й подавно
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13.10.2020 14:30 Ответить
за нього особисто - згоден, НІ
А за гроші - аж бігом і пританцьовуючи
Ми недалеко по організації каральних органів пішли від параші та вусатого таракана: холопів в асфальт закатують та мордують аж но гай шумить....
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13.10.2020 15:19 Ответить
умирать даже за деньги дураков мало
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13.10.2020 16:53 Ответить
Чому ти не проводив опитування коли зібрався продавати землю? преЗЕрватив.
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13.10.2020 13:12 Ответить
Опрос Зеленского не будет иметь прямых юридических последствий (с)

Это неправда, юридические последствия будут, просто сопля ещё не догадывается какие.
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13.10.2020 13:12 Ответить
Які ??
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13.10.2020 18:46 Ответить
это будет сюрприз
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13.10.2020 19:28 Ответить
Ідіть і сраку зі своїми опитуваннями, це не законно.
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13.10.2020 13:13 Ответить
Шо, опять "клятые парахаботы" вырвали контекст у главного тупого ботинка?! ))
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13.10.2020 13:14 Ответить
к тому же: у зЭосла что, мозг высох, если инициативы бабушки бени вынуждена шмендель обществу обосновывать?
Или у найвэлычнишага фэйла Украины после записи видосика опять переутомление и оно укатило в солнечную Тоскану повидать семью?
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13.10.2020 13:41 Ответить
Нет, не уехал, а "улетел", взлетев по "белой дорожке"...
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13.10.2020 13:56 Ответить
в десяточку ! ))
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13.10.2020 15:20 Ответить
"непосредственная демократия это первая фаза развитой демократии на пути к полной победе демократии".
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13.10.2020 13:17 Ответить
Десь з 24 червня по 01 липня вже таке "опитування" проводили. Берете "все ліпше" у кацапів? А ви не думали, так провокуючи українців, що скоро знову "Ёлку" будуть на Майдані встановлювати? А зброї в нас уже до хрена на руках є, барикади вже ніхто не буде строїти.
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13.10.2020 13:19 Ответить
Вау! Это популизм в квадрате - свои собственные политические провалы или антигосударственные лозунги прикрывать волеизъявлениями народа. А у меньшинств есть шансы прорваться сквозь эту дымовую завесу прямой демократии?
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13.10.2020 13:20 Ответить
Это очень опасная плюшка ! Незаконный "опрос", с объявленными в последнюю минуту вопросами,может стать основанием для дальнейшей ревизии курса страны. Манипуляция с "вопросами" -любимая тема прохиндеев от политики. Для реального выяснения мнения народа по актуальным вопросам необходимо объявить их за 3месяца ,минимум, и провести разъяснения и возможные последствия! В нашем случае народ вводят в заблуждение.... Спросят у вас ,- Вы за мир или нет? (Какой мир? С кем? На каких условиях? ) Все скажут- ДА!! За этим последует "зеленый" вывод - Народ желает .......
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13.10.2020 13:27 Ответить
Никакие результаты опроса никому не интересны и не являются целью опроса.
Цель только 1 - привлечь избирателей и помочь им сделать выбор в пользу СН, типа Зеля такой молодец, слушает голос народа. 100% незаконная агитация в день выборов.
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13.10.2020 13:32 Ответить
Так, це безперечно незаконна агітація, однак цілей декілька.
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14.10.2020 04:20 Ответить
Зеля,ты реально не в курсе,что народу надо?Ок,озвучу.Чтоб не было таких **********,как ты.И мы будем мандец какие счастливые
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13.10.2020 13:28 Ответить
Это форма незаконной агитации в день выборов. Достаточно включить "злободневные" вопросы (для молодежи - про легализацию каннасиба, для пенсов - что-то про тарифы), чтобы часть колеблющихся решили голосовать за "СН".
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13.10.2020 13:29 Ответить
Цілком точно - це незаконна агітація у день виборів!

Хочуть посвітити своїми ЗЕ-мордами (обличчями і прізвищами) "безпосередньо" (перед проставленням відміток в бюлетенях).
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14.10.2020 04:18 Ответить
Я не понял а шо за дискриминация по возрасту а осел
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13.10.2020 13:42 Ответить
Там должен быть один вопрос - "Увольняюсь с должности президента по собственному желанию " или "В связи с несоответствием занимаемой должности".
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13.10.2020 13:43 Ответить
Такое скажете... За самоустранение от выполнения служебных обязанностей, пусть только пару-тройку дней побегает на сафари (как пейнтболист).
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13.10.2020 14:26 Ответить
Як це не буде наслідків? Має бути і тільки один - імпічмент через держзраду.
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13.10.2020 13:43 Ответить
содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении

Вот это правильно! А то и дальше будет такая фигня как сделали нелох с Беней и сериалом про слугу народа по 1+1.

Только, минуточку...
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13.10.2020 13:48 Ответить
Ага... Как "референдум" в Крыму...
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13.10.2020 13:54 Ответить
Конечно, мне глубоко насрать, че вы там скажите и решите, никаких последствий это иметь не будет, но т.к. я хороший царь - я дам вам право че-то повякать и покажу, какой же я всеми любимый 42-летний не лох какой-то
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13.10.2020 13:54 Ответить
Вы с дуба грохнулся. Там в ролик титушня уже повякала.
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13.10.2020 14:24 Ответить
Прикол в тому шо відповіді на будь-які питання їм відомі, вони для того проводять не публічні соцопитування і чудово все знають. Тож справжня мета інша. Найнебезпечніша і найголовніша це прикритись волею народа і провести якісь антидержавні тези, які пізніше будуть розганятись через медіа вже від імені народу, легалізуючи державну зраду.
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13.10.2020 13:59 Ответить
Давно обкатана ****** тема. Легітимізація злочинів і державної зради. Потім буде "ну ви ж самі так вирішили?"
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13.10.2020 14:23 Ответить
цілком погоджуюсь! відповіді вже давно готові тим, хто ці питання хоче задавати. а це все - так, шоу для простачків
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13.10.2020 22:25 Ответить
"Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ---"не лох" сделал 73%
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13.10.2020 14:11 Ответить
О ! новые качества зебиков - манипуляция демократией во время выборов , в корысных целях... Памятка: незнание законов не освобождает от ответственности. Интерпретировать законы - гоу в детский садик при дурдоме "Солнышко", иммедиатли.
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13.10.2020 14:22 Ответить
Какие там будут вопросы, понятно. Какие они нарисуют ответы, тоже понятно. Потом зеленые аферисты будут ссылаться на этот "опрос", когда будут присоединять нас к Российской империи.
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13.10.2020 14:26 Ответить
Ще одна нова НЕдержавна інституція опісля "узеленського" та Єрмака як офіційного представника України де попало - тепер "уофісіпрезедента" ???

Що це взагалі таке? Чи існує подібна практика в інших країнах? Як це співвідноситься з Конституцією та іншими Законами УкраЇни?
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13.10.2020 14:28 Ответить
эти опросы - очередное манипулирование сознанием населения...

вообще вопросы есть к этому президенту, и к предыдущему, и к предыдущему... причем, вопросы, которые генпрокуратура должна задавать!!!
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13.10.2020 14:41 Ответить
Кто дал право этому хитрожопому неукраинцу так вольно распоряжаться выборами?
И на какие деньги?
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13.10.2020 14:42 Ответить
То нехай робить ці опитування за власні кошти за межами виборчих дільниць. Тоді і претензій не буде.
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13.10.2020 14:47 Ответить
"нелохи" снова хотят народ сделать лохами... дешовая пиз..ежь из ОП сбивает накал недовольства от их хотелок и "опросов"... какие "юридические" последствия нужны??? Зелохи ссылаясь на результаты опрса будут делать свое чорное, злочинное, прох..йловское, антиукраинское дело...
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13.10.2020 15:00 Ответить
У нас ,"демократією" керують міжнародні аферисти Каломойський і Мертвечук, які знищують парламентаризм, судову систему і незалежні ЗМІ. Погоджуюся що "опитування", це легітимізація злочинів теперішніх напьорсточників. До демократії це немає ніякого відношення.
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13.10.2020 15:07 Ответить
даже руки марать не стоит о ************* опросники.
разве можно отвечать на вопросы идиота клоуна?
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13.10.2020 15:14 Ответить
Опросник:
1) Любите ли мертечука?
2) А как вы его любите?
3) Вы не против если вы поменяете его на мертвечука?
4) вы верете шо раша наш друг?
5) не хотите ли проголосовать на зеленых или опзж?

Что он еще может спросить? Чувак жопой чувствует как его начинает любить его же избиратель и любым путем хочет удержаться у корыта либо поставить врага Украины
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13.10.2020 15:33 Ответить
Странно,что такой интерес к мнению народа,появился за 12 дней до выборов, а не раньше. Что то еще придумают, чтобы спасти " слуг и хозяина" от провала, на выборах.
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13.10.2020 15:37 Ответить
Отмечается, что опрос, проведение которого запланировано на 25 октября, не будет иметь прямых юридических последствий. Источник: https://censor.net/ru/n3224575

Ну так і нахрєна ви Зе клоуни тулите ці питання до виборів?
Здогадуюсь що там питання будуть задані так щоб відповісти на користь Кремля і сепарів -
ВИ ЗА МИР НА ДОБАСІ ?
ОТАКА ЗЕЛЕНА МЕРЗОТА
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13.10.2020 15:59 Ответить
Запускаем флешмоб - сфотографируй бюлетень опроса с ответом на вопрос что ты думаешь о зеленском и как он называется
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13.10.2020 16:09 Ответить
эти бюлетени опроса можно обсцыкать, закон этого прямо не запрещает, а те, кто будут раздавать эти бюлетени, те занимаются незаконной агитацией в день выборов, что прямо запрещено законом, значит неравнодушные граждане будут их задерживать (бить) и передавать полиции
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13.10.2020 16:11 Ответить
Це саме вона і є - незаконна агітація у день виборів!
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14.10.2020 04:11 Ответить
Боже, какие идиоты!
В соответствии с Конституцией у нас ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ, а не ПРЯМАЯ демократия!
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13.10.2020 16:18 Ответить
Іноді і пряма також, навіть якщо особисто вам це і противно!
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13.10.2020 17:52 Ответить
Не говори глупости. В доме на 10 подъездов народ не в состоянии ОСББ создать.
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13.10.2020 18:21 Ответить
Краще хай Президент читає відгуки читачів до статей на Цензорі та інших проукраїнських видань, замість читання інформації, що йому подають.
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13.10.2020 17:14 Ответить
До выборов эта шпана хитрила, не отвечало прямо не на один вопрос.
Сейчас, понимая, что проигрывают выборы с грохотом, придумывают аферу.
Пример: один из вопросов, вы за мир или за продолжение войны.
Ответ, мы за мир.
Вывод: я хоть пролетаю на выборах с моей шпаной, но вы меня поддерживает по всем этим вопросам, значить я на правильном пути, и вы мне даёте и дальше выполнять то что вы хотите(подтвердили).
Я нужен Украине и моя шпана.

Они хотят завести дополнительно своих сторонников-проверяющих опрос, на все избирательные участки Украины.
Этим проверяющим ответы на вопросы будут платить(взятка).
Это добавит им голоса.
Хотелось эту шпану матом послать, но удалят с обсуждения.
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13.10.2020 17:32 Ответить
Сподіваюсь - на бюлетені опитування буде вказаний замовник оцього "опитування, як і джерела його фінансування, і хто власник оціх всіх офшорних рахунків, з яких надходили гроші.
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13.10.2020 17:51 Ответить
Цей "опрос" - ПРЯМЕ ПОРУЩЕННЯ ЗАКОНУ.
Ці жопошники зовсім тупі?
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13.10.2020 18:21 Ответить
Свои полномочия, согласно Конституции Украины, Президент Украины, Премьер-министр Украины и ВСЕ остальные должностные лица, осуществляют исключительно в пределах предоставленных полномочий. Никому из должностных лиц не предоставлено право менять нормы законов. Закон Украины "Про місцеві вибори" не предусматривает проведение каких либо дополнительных опросов на избирательных участках во время проведения голосования. Каждый гражданин Украины обязан поставить в известность правоохранительные органы о совершенном или готовящемся преступлении (нарушении действующего законодательства). Поэтому каждый гражданин Украины обязан, заметив нарушение законодательства в виде "социальных опросов, пробников референдумов и других неоговоренных Законом Украины "Про місцеві вибори", вызвать полицию и задокументировать правонарушение с привлечение глав, секретарей и членов избирательных комиссий к уголовной ответственности
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13.10.2020 18:35 Ответить
треба прибрати інститут президента взагалі аби там більше ніколи не було дебілів та зрадників. Суто парламент і все
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13.10.2020 18:37 Ответить
Я навіть не думав, що після Хряка Ростовського може бути щось тупіше та ганебніше. Виявляється, може.
Що тепер? Чекаємо усю шваль запоребрикову в Україну?!
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13.10.2020 18:42 Ответить
На будущих выборах главный спрос с термоса, ссыкуна коксовика и гидранта за все те предательские действия по разрушению украинского государства, который он проводит под руководством вернувшихся из мокшанских ибеней обрыгонов дегенератов, гнилых, провонявшихся ФСБшных консервов. Которых финансирует кремлевский параноик людоед. Сотни и сотни вопросов. Начиная с украденных 2600 вагонов зерна из гос. резерва, вывоз за рубеж 900 т. защитных масок во время разгара коронавируса, слив опереции военной котразведки по захвату лугандонских бандитов, которые сбивали самолеты ВСУ.
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13.10.2020 19:53 Ответить
Опрос Зеленского не будет иметь прямых юридических последствий, как и его президентство
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13.10.2020 20:07 Ответить
Я тоже проведу опрос. Вопрос - сколько вы даете времени Ослу шоб ему добежать до Ростова? Месяц или два? ---Это форма непосредственной демократии.
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13.10.2020 20:55 Ответить
опрос не запрещён никаким законом, значит разрешён.
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13.10.2020 20:55 Ответить
У день виборів, під час виборів, у форматі виборів, опитування на бланках у виборчої комісії - референдум!!
Потімбуде сказано - так рішив наріт!! І виявиться, що наріт рішив стати частию московії!!!
Опитування Зеленського не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії, - ОП - Цензор.НЕТ 795

Ви ж зелю і "у зелі" знаєте.
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13.10.2020 21:38 Ответить
"...не будет иметь прямых юридических последствий..." А НЕпрямых? а скрытая манипуляция общественным мнением? а где гарантия, что результаты этого "опороса" не будут фальсифицированы с целью влияния на мнение неустойчивой сомневающейся части населения Украины???
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13.10.2020 22:06 Ответить
а референдум уже не является формой демократии? переходим на стиль "базар-вокзал"?
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13.10.2020 22:16 Ответить
Пряма демократія - це вибори та референдум, кретини з дипломами юристів!
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13.10.2020 22:16 Ответить
Прямая демократия в Украине --это Майдан, и проклятое зеленое кодло своими тупыми выходками, коррупцией и откровенным предательством его неумолимо приближает!
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13.10.2020 23:41 Ответить
Опитування Зеленського не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії, - ОП - Цензор.НЕТ 5327
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13.10.2020 23:20 Ответить
Гундос задумал опрос
Опрос вызывает вопрос
Вопрос многоголос
Зачем нам этот прохвост?
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14.10.2020 01:15 Ответить
>>> 13.10.20 13:08 Опитування Зеленського не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії, - ОП

У заголовку цієї статті друга половина (після сполучника "а") логічно суперечить першій половині (до сполучника "а").
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14.10.2020 03:37 Ответить
Віталій Портніков досить влучно написав про цю ілюзію опитування у своїй статті:
опитування заради опитування - https://twitter.com/portnikov/status/1315968057509056513
( 1. Створити ілюзію діяльності і демократії. Відволікти людей від наявних проблем у державі, які ЗЕ-влада не може розв'язати і так усунути. )

Однак ще він забув додати, що тут не 1 ціль, а декілька є у цих "ілюзіоністів"-ініціаторів:
2. Перекласти відповідальність з себе на інших людей.
3. Відволікти людей від процесу місцевих виборів.
4. ЗЕ-Агітація в день виборів, що є прямим порушенням закону України про вибори, який забороняє проводити агітацію у день виборів.
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14.10.2020 03:50 Ответить
Якби хтось насправді хотів з'ясувати бажання людей, то в найменш точному вигляді можна зробити шляхом опитування громадської думки - соціологічного опитування.

(Але у день виборів такий був би незаконною агітацією.)

Якщо ж є бажання знати точніше, чого хочуть люди, то потрібно створити таку систему, яка б ПОСТІЙНО дозволяла людям заявляти про їхні бажання - не тоді, коли преЗЕденту чи його штатним шахраям вигідно обманути суспільство, а у будь-яку мить часу, тобто, коли у людей є час і можливість спокійно і зважено подумати і вирішити, а потім дати сигнал про це.
Для цього потрібна

https://continuousdemocracy.blogspot.com/2019/05/system-of-continuous-democracy.html https://continuousdemocracy.blogspot.com/ система неперервної демократії - system of continuous democracy
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14.10.2020 04:34 Ответить
опрос в виде экзит-пола законен.

ну и зрада, конечно же.
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14.10.2020 04:55 Ответить
ГГГГ Будет ЗАЧОТ, если на бюллетенях "опроса" 75% напишут это самое общественное мнение. К сожалению, Зебиля не офицер...
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15.10.2020 11:15 Ответить
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