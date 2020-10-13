Опрос Зеленского не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии, - ОП

Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было увидеть общественное мнение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Офиса Президента.

"Одной из неприятных и очевидно недемократических особенностей политической жизни в Украине в течение нескольких десятилетий была обособленность содержания политики ожиданий граждан нашего государства. Государство отдельно, общество отдельно. Очень узкий круг так называемых профессиональных политиков занимался эксклюзивной наработкой как вопросов стратегического значения для Украины, так и ответов на них. В этом мы и видим ключевые риски для нашего будущего - государство не всегда могло и хотело услышать своих граждан и понять первичные потребности общества", - отметили в ОП.

В Офисе Президента напомнили, что среди ключевых приоритетов Зеленского, которые были анонсированы еще в 2019 году и которые имели целью существенно переформатировать принципы нашего политического устройства, отдельно стояло желание дать гораздо больше возможностей именно обществу решать, как развиваться государству.

Читайте: Зеленский подписал стимулирующий инвестиционную и кредитную сферы экономики закон о процедуре банкротства

"Именно для этого в парламенте разрабатывается пакет законов о народовластии, и ключевой из них - о всеукраинском референдуме - уже на пути к принятию депутатами. Но не только референдумы могут использоваться как средство непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики. Опрос - другой инструмент. У каждого инструмента есть свой смысл и юридическое значение. Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными "экспертами" и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями. То есть государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия", - подчеркнули в ОП.

Отмечается, что опрос, проведение которого запланировано на 25 октября, не будет иметь прямых юридических последствий.

"Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также зададим те вопросы, которые никто и никогда не хотел задавать напрямую своим согражданам в нашей стране", - подытожили в ОП.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

Также читайте: Зеленский о назначении Татарова: Он никого не разгонял. В правоохранительных органах во времена Януковича были профессионалы