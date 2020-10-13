Опрос Зеленского не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии, - ОП
Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было увидеть общественное мнение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Офиса Президента.
"Одной из неприятных и очевидно недемократических особенностей политической жизни в Украине в течение нескольких десятилетий была обособленность содержания политики ожиданий граждан нашего государства. Государство отдельно, общество отдельно. Очень узкий круг так называемых профессиональных политиков занимался эксклюзивной наработкой как вопросов стратегического значения для Украины, так и ответов на них. В этом мы и видим ключевые риски для нашего будущего - государство не всегда могло и хотело услышать своих граждан и понять первичные потребности общества", - отметили в ОП.
В Офисе Президента напомнили, что среди ключевых приоритетов Зеленского, которые были анонсированы еще в 2019 году и которые имели целью существенно переформатировать принципы нашего политического устройства, отдельно стояло желание дать гораздо больше возможностей именно обществу решать, как развиваться государству.
"Именно для этого в парламенте разрабатывается пакет законов о народовластии, и ключевой из них - о всеукраинском референдуме - уже на пути к принятию депутатами. Но не только референдумы могут использоваться как средство непосредственного влияния граждан на содержание государственной политики. Опрос - другой инструмент. У каждого инструмента есть свой смысл и юридическое значение. Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными "экспертами" и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями. То есть государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия", - подчеркнули в ОП.
Отмечается, что опрос, проведение которого запланировано на 25 октября, не будет иметь прямых юридических последствий.
"Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также зададим те вопросы, которые никто и никогда не хотел задавать напрямую своим согражданам в нашей стране", - подытожили в ОП.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
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- в поллЮцию, где бизнес-корефан каламойского - рюкзакян сабакав?
- в САП/НАБУ//ГПУ/ГБР под портновской шлюхой бенядиктовной?
Вот и осталось только написать в "спортлото"
Так что кто на ростов дёрнет - это ещё вопрос...
А за гроші - аж бігом і пританцьовуючи
Ми недалеко по організації каральних органів пішли від параші та вусатого таракана: холопів в асфальт закатують та мордують аж но гай шумить....
Это неправда, юридические последствия будут, просто сопля ещё не догадывается какие.
Или у найвэлычнишага фэйла Украины после записи видосика опять переутомление и оно укатило в солнечную Тоскану повидать семью?
Цель только 1 - привлечь избирателей и помочь им сделать выбор в пользу СН, типа Зеля такой молодец, слушает голос народа. 100% незаконная агитация в день выборов.
Хочуть посвітити своїми ЗЕ-мордами (обличчями і прізвищами) "безпосередньо" (перед проставленням відміток в бюлетенях).
Вот это правильно! А то и дальше будет такая фигня как сделали нелох с Беней и сериалом про слугу народа по 1+1.
Только, минуточку...
Що це взагалі таке? Чи існує подібна практика в інших країнах? Як це співвідноситься з Конституцією та іншими Законами УкраЇни?
вообще вопросы есть к этому президенту, и к предыдущему, и к предыдущему... причем, вопросы, которые генпрокуратура должна задавать!!!
И на какие деньги?
разве можно отвечать на вопросы идиота клоуна?
1) Любите ли мертечука?
2) А как вы его любите?
3) Вы не против если вы поменяете его на мертвечука?
4) вы верете шо раша наш друг?
5) не хотите ли проголосовать на зеленых или опзж?
Что он еще может спросить? Чувак жопой чувствует как его начинает любить его же избиратель и любым путем хочет удержаться у корыта либо поставить врага Украины
Ну так і нахрєна ви Зе клоуни тулите ці питання до виборів?
Здогадуюсь що там питання будуть задані так щоб відповісти на користь Кремля і сепарів -
ВИ ЗА МИР НА ДОБАСІ ?
ОТАКА ЗЕЛЕНА МЕРЗОТА
бить) и передавать полиции
В соответствии с Конституцией у нас ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ, а не ПРЯМАЯ демократия!
Сейчас, понимая, что проигрывают выборы с грохотом, придумывают аферу.
Пример: один из вопросов, вы за мир или за продолжение войны.
Ответ, мы за мир.
Вывод: я хоть пролетаю на выборах с моей шпаной, но вы меня поддерживает по всем этим вопросам, значить я на правильном пути, и вы мне даёте и дальше выполнять то что вы хотите(подтвердили).
Я нужен Украине и моя шпана.
Они хотят завести дополнительно своих сторонников-проверяющих опрос, на все избирательные участки Украины.
Этим проверяющим ответы на вопросы будут платить(взятка).
Это добавит им голоса.
Хотелось эту шпану матом послать, но удалят с обсуждения.
Ці жопошники зовсім тупі?
Що тепер? Чекаємо усю шваль запоребрикову в Україну?!
прямых юридическихпоследствий, как и его президентство
Потімбуде сказано - так рішив наріт!! І виявиться, що наріт рішив стати частию московії!!!
Ви ж зелю і "у зелі" знаєте.
Опрос вызывает вопрос
Вопрос многоголос
Зачем нам этот прохвост?
У заголовку цієї статті друга половина (після сполучника "а") логічно суперечить першій половині (до сполучника "а").
опитування заради опитування - https://twitter.com/portnikov/status/1315968057509056513
( 1. Створити ілюзію діяльності і демократії. Відволікти людей від наявних проблем у державі, які ЗЕ-влада не може розв'язати і так усунути. )
Однак ще він забув додати, що тут не 1 ціль, а декілька є у цих "ілюзіоністів"-ініціаторів:
2. Перекласти відповідальність з себе на інших людей.
3. Відволікти людей від процесу місцевих виборів.
4. ЗЕ-Агітація в день виборів, що є прямим порушенням закону України про вибори, який забороняє проводити агітацію у день виборів.
(Але у день виборів такий був би незаконною агітацією.)
Якщо ж є бажання знати точніше, чого хочуть люди, то потрібно створити таку систему, яка б ПОСТІЙНО дозволяла людям заявляти про їхні бажання - не тоді, коли преЗЕденту чи його штатним шахраям вигідно обманути суспільство, а у будь-яку мить часу, тобто, коли у людей є час і можливість спокійно і зважено подумати і вирішити, а потім дати сигнал про це.
Для цього потрібна
https://continuousdemocracy.blogspot.com/2019/05/system-of-continuous-democracy.html https://continuousdemocracy.blogspot.com/ система неперервної демократії - system of continuous democracy
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ну и зрада, конечно же.